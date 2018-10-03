Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 -12,31 İş Bankası (B) 1.228,00 -1,79 İş Bankası (C) 4,15 -3,49 -37,87 İş Bankası (Kur.) 7.300,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,20 0,46 57,87 İş Girişim 1,61 0,63 -7,47 İş GMYO 0,89 -1,11 -27,27 İş Y. Men. Değ. 2,15 -0,92 0,83 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 196,90 -0,56 7,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,00 -42,50 İttifak Holding 3,95 0,00 69,53 İz Hayvancılık Tarım 2,70 -3,57 42,11 İzmir Demir Çelik 2,00 -2,44 -38,27 İzmir Fırça 1,67 0,00 -81,95 İzocam 22,06 -1,43 -16,57 Jantsa Jant Sanayi 26,44 -0,15 -14,01 Kafein Yazılım 8,25 3,77 Kapital Yat. Holding 1,50 -1,96 20,97 Kaplamin 3,34 -10,46 -14,80 Kardemir (A) 2,82 0,00 -4,41 Kardemir (B) 2,77 -2,12 -5,46 Kardemir (D) 3,94 -3,43 22,74 Karel Elektronik 5,19 -2,26 -10,67 Karsan Otomotiv 1,36 -2,86 -12,82 Karsu Tekstil 1,09 0,93 -44,95 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 11,61 1,01 Kartonsan 323,20 -2,47 16,15 Katmerciler Ekipman 7,16 -2,05 -40,13 Kent Gıda 118,40 -0,75 -13,26 Kerevitaş Gıda 1,90 -2,06 -55,51 Kervansaray Yat. Holding 0,32 14,29 -8,57 Kiler GMYO 1,61 -0,62 -56,01 Klimasan Klima 4,60 -0,22 -5,16 Koç Holding 16,60 -1,48 -8,23 Konfrut Gıda 23,28 0,87 62,80 Konya Çimento 196,00 -2,49 -23,14 Kordsa Teknik Tekstil 9,71 -2,90 32,25 Koza Altın 51,00 -1,45 33,51 Koza Madencilik 6,32 -0,94 -1,86 Körfez GMYO 1,15 1,77 -30,72 Kristal Kola 1,44 -2,04 -20,00 Kron Telekomünikasyon 12,80 -1,99 -30,81 Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 33,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,34 0,00 -67,71 Kütahya Porselen 5,34 -1,48 -25,52 Lider Faktoring 3,66 -1,08 -10,16 Link Bilgisayar 9,21 -2,44 -35,41 Logo Yazılım 36,50 -0,82 -37,87 Lokman Hekim Sağlık 4,83 -1,02 -19,89 Lüks Kadife 4,50 -0,66 -4,46 Makina Takım 1,17 -1,68 -41,50 Mardin Çimento 3,46 -1,98 -10,13 Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 -60,36 Marmaris Altınyunus 18,23 2,07 -4,05 Marshall 34,58 -3,08 -33,24 Martı GMYO 0,63 0,00 -70,28 Martı Otel 0,62 0,00 -32,61 Mavi Giyim 34,40 -2,93 -40,03 Mazhar Zorlu Holding 3,85 -1,79 -3,51 MCT Danışmanlık 25,00 0,56 316,67 Mega Polietilen 3,24 3,18 184,21 Menderes Tekstil 0,69 0,00 -16,87 Merit Turizm 6,40 0,00 8,66 Merko Gıda 0,83 -1,19 -37,59 Metal Gayrimenkul 0,83 -3,49 -36,15 Metemtur Otelcilik 1,21 0,83 -18,24 Metro Holding 0,83 0,00 -16,16 Metro Petrol ve Tesisleri 1,61 0,00 -41,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,11 0,00 -48,37 Migros Ticaret 15,10 -1,69 -47,07 Milpa 1,47 1,38 -31,94 Mistral GMYO 2,13 -4,05 -42,35 MLP Sağlık 12,19 1,58 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,02 -1,92 -26,62 Mondi Tire Kutsan 2,30 0,44 27,07 Net Holding 2,06 0,49 -6,79 Netaş Telekom. 8,25 -2,48 -47,92 Niğbaş Niğde Beton 0,65 -1,52 -30,85 Nuh Çimento 8,85 -0,78 -2,82 Nurol GMYO 2,94 -2,65 -38,11 Odaş Elektrik 3,77 -0,53 -37,17 Olmuksan-IP 3,71 -2,11 -18,89 Orge Enerji Elektrik 3,08 -0,65 -23,84 Orma Orman Mahsulleri 0,88 -1,12 -22,12 Osmanlı Menkul 1,91 -1,55 -39,17 Ostim Endüstriyel Yat 1,10 -0,90 -32,52 Otokar 82,70 -1,90 -31,49 Oyak Yat. Ort. 1,04 0,00 5,04 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 0,00 -41,18 Özak GMYO 2,43 2,53 3,85 Özbal Çelik Boru 1,59 -5,36 -40,92 Özderici GMYO 5,00 0,20 586,36 Özerden Plastik 2,91 1,75 6,98 Panora GMYO 4,08 0,25 -7,62 Park Elek.Madencilik 2,71 -1,81 -35,01 Parsan 19,80 1,12 69,23 Pegasus 25,58 -0,78 -24,32 Peker GMYO 11,35 0,35 Penguen Gıda 1,31 -2,24 -41,26 Pera GMYO 0,54 0,00 -38,64 Pergamon Dış Ticaret 10,38 0,78 171,03 Petkim 5,23 -1,32 -22,07 Petrokent Turizm 48,00 -2,04 1,10 Pınar Et Ve Un 6,07 -0,65 -34,06 Pınar Su 1,40 0,72 -22,22 Pınar Süt 8,00 -1,72 -33,97 Plastikkart 2,24 -0,44 -22,49 Polisan Holding 6,65 -2,21 -23,03 Politeknik Metal 40,38 -1,17 21,26 Prizma Press Matbaacılık 1,74 0,00 7,41 QNB Finans Fin. Kir. 3,70 0,54 -5,13 QNB Finansbank 5,17 0,00 -5,36 Ral Yatırım Holding 1,71 6,87 4,91 Ray Sigorta 1,49 -5,10 -17,68 Reysaş GMYO 0,75 -1,32 -40,94 Reysaş Lojistik 0,79 -2,47 -38,28 Rhea Girişim 0,60 0,00 -46,43 Rodrigo Tekstil 2,13 -0,93 -28,76 Royal Halı 0,82 2,50 -9,89 RTA Laboratuvarları 1,98 -1,00 -28,26 Sabancı Holding 7,61 0,79 -29,55 Safkar Ege Soğutmacılık 1,89 -0,53 Salix Yatırım Holding 5,40 9,09 -30,77 Sanel Mühendislik 1,55 1,31 -9,36 Sanifoam Sünger 1,26 -0,79 -25,00 Sanko Pazarlama 2,48 -1,20 -12,06 Saray Matbaacılık 0,97 -1,02 -9,35 Sarkuysan 3,54 1,72 12,94 Sasa Polyester 9,69 -1,22 23,69 Say Reklamcılık 0,97 -1,02 -41,92 Sekuro Plastik 4,39 0,46 -48,95 Selçuk Ecza Deposu 3,30 -1,20 -5,77 Selçuk Gıda 0,52 0,00 85,71 Senkron Güvenlik 1,68 -1,18 -9,68 Serve Kırtasiye 2,50 -2,72 303,23 Servet GMYO 2,60 -0,76 -14,47 Seyitler Kimya 3,99 -0,25 -22,64 Silverline Endüstri 1,35 -2,88 -22,32 Sinpaş GMYO 0,42 -2,33 -45,45 Soda Sanayii 7,11 2,89 64,34 Sodaş Sodyum Sanayii 5,36 -0,74 57,25 Söktaş 1,25 1,63 -24,70 Sönmez Filament 3,48 0,00 -16,14 Sönmez Pamuklu 3,60 0,28 -9,09 Sumaş Suni Tahta 7,75 -2,64 Şeker Fin. Kir. 2,13 -0,93 -12,05 Şekerbank 1,03 -2,83 -43,72 Şişe Cam 5,64 -2,93 23,97 Şok Marketler 8,90 2,42 T. Halk Bankası 6,21 -1,74 -40,95 T. Kalkınma Bank. 20,38 19,95 267,87 T.S.K.B. 0,82 -1,20 -31,85 T.Tuborg 9,42 -0,53 -4,95 Taç Tarım Ürünleri 2,68 3,47 10,29 Tat Gıda 4,24 -1,17 -17,43 TAV Havalimanları 30,94 -3,37 44,18 Taze Kuru Gıda 8,35 3,09 2,45 Tek-Art Turizm 0,78 0,00 3,64 Tekfen Holding 21,68 1,03 32,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,81 0,42 -6,60 Temapol Polimer Plastik 3,88 3,74 -18,66 TGS Dış Ticaret 5,64 2,17 56,15 Tofaş Oto. Fab. 22,04 0,18 -29,24 Torunlar GMYO 1,82 -0,55 -44,35 Trabzon Liman 9,77 -0,31 Trabzonspor Sportif 1,28 -0,78 -41,82 Trakya Cam 4,04 -1,70 0,35 Trend GMYO 1,54 -0,65 TSKB GMYO 0,64 1,59 -12,33 Tuğçelik 2,19 -1,35 -31,13 Tukaş 1,51 -0,66 -32,29 Turcas Petrol 1,63 -2,40 -35,17 Turkcell 11,65 -0,09 -20,79 Tümosan Motor ve Traktör 4,82 -2,63 -36,50 Tüpraş 132,20 1,30 22,58 Türk Hava Yolları 17,74 -1,88 13,07 Türk Prysmian Kablo 1,84 -0,54 -26,49 Türk Telekom 3,71 0,82 -42,39 Türk Traktör 47,90 0,67 -32,04 Türker Proje Gayrimenkul 28,46 -0,14 -24,23 Ufuk Yatırım 1,32 -5,04 -57,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,09 -1,80 -36,26 Ulusoy Elektrik 11,76 -0,34 29,78 Ulusoy Un Sanayi 2,04 1,49 -26,62 Umpaş Holding 0,35 -5,41 -44,44 Uşak Seramik 1,57 0,64 -35,92 Utopya Turizm 3,69 -1,86 -17,82 Uzertaş Boya 0,80 1,27 -29,82 Ülker Bisküvi 16,12 -1,77 -18,05 Ünye Çimento 3,98 -0,50 8,05 Vakıf Fin. Kir. 1,34 -2,19 -17,25 Vakıf GMYO 1,72 0,58 -31,56 Vakıf Yat. Ort. 1,16 -3,33 -18,31 Vakıflar Bankası 3,43 -3,65 -48,61 Vakko Tekstil 3,17 -1,55 7,64 Vanet Gıda 2,59 -0,38 -19,06 Verusa Holding 23,08 7,65 0,76 Verusaturk Girisim 3,60 9,76 52,54 Vestel 7,99 -2,08 5,55 Vestel Beyaz Eşya 10,02 -1,67 18,16 Viking Kağıt 1,30 -2,99 8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,49 -4,49 -35,78 Yapı ve Kredi Bank. 1,72 -2,27 -38,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -9,17 -19,06 Yataş 3,91 -4,17 -51,64 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,20 10,09 14,31 Yeni Gimat GMYO 8,23 0,24 -1,26 Yeşil GMYO 0,24 0,00 -61,90 Yeşil Yapı 0,21 -8,70 -79,41 Yeşil Yatırım Holding 9,05 -9,50 -43,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.799,90 0,00 55,18 Yonga Mobilya 10,99 1,95 268,02 Yünsa 7,48 1,22 66,22 Zorlu Enerji 1,33 0,00 -15,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

