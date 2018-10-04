Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 -12,31 İş Bankası (B) 1.150,00 -6,35 -8,03 İş Bankası (C) 3,94 -5,06 -41,02 İş Bankası (Kur.) 7.300,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,13 -3,18 52,85 İş Girişim 1,50 -6,83 -13,79 İş GMYO 0,86 -3,37 -29,72 İş Y. Men. Değ. 2,12 -1,40 -0,58 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 189,00 -4,01 2,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 -4,35 -45,00 İttifak Holding 3,82 -3,29 63,95 İz Hayvancılık Tarım 2,60 -3,70 36,84 İzmir Demir Çelik 1,88 -6,00 -41,98 İzmir Fırça 1,55 -7,19 -83,24 İzocam 21,22 -3,81 -19,74 Jantsa Jant Sanayi 25,96 -1,82 -15,57 Kafein Yazılım 7,84 -4,97 Kapital Yat. Holding 1,37 -8,67 10,48 Kaplamin 3,16 -5,39 -19,39 Kardemir (A) 2,68 -4,96 -9,15 Kardemir (B) 2,67 -3,61 -8,87 Kardemir (D) 3,87 -1,78 20,56 Karel Elektronik 4,83 -6,94 -16,87 Karsan Otomotiv 1,29 -5,15 -17,31 Karsu Tekstil 1,06 -2,75 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 4,85 -3,00 -2,02 Kartonsan 311,60 -3,59 11,99 Katmerciler Ekipman 6,67 -6,84 -44,23 Kent Gıda 114,50 -3,29 -16,12 Kerevitaş Gıda 1,81 -4,74 -57,62 Kervansaray Yat. Holding 0,36 12,50 2,86 Kiler GMYO 1,51 -6,21 -58,74 Klimasan Klima 4,33 -5,87 -10,73 Koç Holding 16,18 -2,53 -10,55 Konfrut Gıda 21,96 -5,67 53,57 Konya Çimento 184,70 -5,77 -27,57 Kordsa Teknik Tekstil 9,77 0,62 33,07 Koza Altın 49,46 -3,02 29,48 Koza Madencilik 5,88 -6,96 -8,70 Körfez GMYO 1,12 -2,61 -32,53 Kristal Kola 1,37 -4,86 -23,89 Kron Telekomünikasyon 12,16 -5,00 -34,27 Kuştur Kuşadası Turizm 12,69 -0,08 33,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,26 -5,97 -69,64 Kütahya Porselen 5,05 -5,43 -29,57 Lider Faktoring 3,60 -1,64 -11,63 Link Bilgisayar 8,76 -4,89 -38,57 Logo Yazılım 34,56 -5,32 -41,17 Lokman Hekim Sağlık 4,65 -3,73 -22,87 Lüks Kadife 4,54 0,89 -3,61 Makina Takım 1,11 -5,13 -44,50 Mardin Çimento 3,36 -2,89 -12,73 Marka Yatırım Holding 0,66 -1,49 -60,95 Marmaris Altınyunus 17,01 -6,69 -10,47 Marshall 32,48 -6,07 -37,30 Martı GMYO 0,59 -6,35 -72,17 Martı Otel 0,57 -8,06 -38,04 Mavi Giyim 32,54 -5,41 -43,27 Mazhar Zorlu Holding 3,75 -2,60 -6,02 MCT Danışmanlık 24,50 -2,00 308,33 Mega Polietilen 3,38 4,32 196,49 Menderes Tekstil 0,66 -4,35 -20,48 Merit Turizm 6,38 -0,31 8,32 Merko Gıda 0,83 0,00 -37,59 Metal Gayrimenkul 0,79 -4,82 -39,23 Metemtur Otelcilik 1,15 -4,96 -22,30 Metro Holding 0,79 -4,82 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,54 -4,35 -44,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,06 -4,50 -50,70 Migros Ticaret 13,90 -7,95 -51,28 Milpa 1,41 -4,08 -34,72 Mistral GMYO 2,00 -6,10 -45,87 MLP Sağlık 12,00 -1,56 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,85 -16,67 -38,85 Mondi Tire Kutsan 2,29 -0,43 26,52 Net Holding 1,99 -3,40 -9,95 Netaş Telekom. 7,79 -5,58 -50,82 Niğbaş Niğde Beton 0,62 -4,62 -34,04 Nuh Çimento 8,74 -1,24 -4,03 Nurol GMYO 2,76 -6,12 -41,89 Odaş Elektrik 3,66 -2,92 -39,00 Olmuksan-IP 3,59 -3,23 -21,51 Orge Enerji Elektrik 2,95 -4,22 -27,05 Orma Orman Mahsulleri 0,86 -2,27 -23,89 Osmanlı Menkul 1,88 -1,57 -40,13 Ostim Endüstriyel Yat 1,03 -6,36 -36,81 Otokar 78,40 -5,20 -35,05 Oyak Yat. Ort. 1,00 -3,85 1,00 Oylum Sınai Yatırımlar 0,98 -2,00 -42,35 Özak GMYO 2,39 -1,65 2,14 Özbal Çelik Boru 1,58 -0,63 -41,29 Özderici GMYO 4,83 -3,40 563,03 Özerden Plastik 2,86 -1,72 5,14 Panora GMYO 4,09 0,25 -7,39 Park Elek.Madencilik 2,57 -5,17 -38,37 Parsan 18,54 -6,36 58,46 Pegasus 24,08 -5,86 -28,76 Peker GMYO 11,35 0,00 Penguen Gıda 1,26 -3,82 -43,50 Pera GMYO 0,54 0,00 -38,64 Pergamon Dış Ticaret 10,47 0,87 173,38 Petkim 5,02 -4,02 -25,20 Petrokent Turizm 47,50 -1,04 0,04 Pınar Et Ve Un 6,11 0,66 -33,62 Pınar Su 1,36 -2,86 -24,44 Pınar Süt 7,72 -3,50 -36,28 Plastikkart 2,28 1,79 -21,11 Polisan Holding 6,62 -0,45 -23,38 Politeknik Metal 39,52 -2,13 18,68 Prizma Press Matbaacılık 1,74 0,00 7,41 QNB Finans Fin. Kir. 3,76 1,62 -3,59 QNB Finansbank 4,86 -6,00 -11,03 Ral Yatırım Holding 1,76 2,92 7,98 Ray Sigorta 1,48 -0,67 -18,23 Reysaş GMYO 0,75 0,00 -40,94 Reysaş Lojistik 0,75 -5,06 -41,41 Rhea Girişim 0,57 -5,00 -49,11 Rodrigo Tekstil 2,09 -1,88 -30,10 Royal Halı 0,81 -1,22 -10,99 RTA Laboratuvarları 1,95 -1,52 -29,35 Sabancı Holding 7,30 -4,07 -32,42 Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 -4,23 Salix Yatırım Holding 5,00 -7,41 -35,90 Sanel Mühendislik 1,56 0,65 -8,77 Sanifoam Sünger 1,23 -2,38 -26,79 Sanko Pazarlama 2,42 -2,42 -14,19 Saray Matbaacılık 0,94 -3,09 -12,15 Sarkuysan 3,49 -1,41 11,34 Sasa Polyester 9,31 -3,92 18,84 Say Reklamcılık 0,91 -6,19 -45,51 Sekuro Plastik 4,16 -5,24 -51,63 Selçuk Ecza Deposu 3,16 -4,24 -9,77 Selçuk Gıda 0,48 -7,69 71,43 Senkron Güvenlik 1,62 -3,57 -12,90 Serve Kırtasiye 2,30 -8,00 270,97 Servet GMYO 2,59 -0,38 -14,80 Seyitler Kimya 3,92 -1,75 -24,00 Silverline Endüstri 1,30 -3,70 -25,20 Sinpaş GMYO 0,41 -2,38 -46,75 Soda Sanayii 7,20 1,27 66,42 Sodaş Sodyum Sanayii 5,39 0,56 58,13 Söktaş 1,21 -3,20 -27,11 Sönmez Filament 3,34 -4,02 -19,52 Sönmez Pamuklu 3,49 -3,06 -11,87 Sumaş Suni Tahta 7,90 1,94 Şeker Fin. Kir. 2,10 -1,41 -13,29 Şekerbank 0,97 -5,83 -46,99 Şişe Cam 5,50 -2,48 20,90 Şok Marketler 8,99 1,01 T. Halk Bankası 5,92 -4,67 -43,71 T. Kalkınma Bank. 24,44 19,92 341,16 T.S.K.B. 0,78 -4,88 -35,17 T.Tuborg 9,29 -1,38 -6,26 Taç Tarım Ürünleri 2,65 -1,12 9,05 Tat Gıda 3,97 -6,37 -22,69 TAV Havalimanları 30,62 -1,03 42,69 Taze Kuru Gıda 8,55 2,40 4,91 Tek-Art Turizm 0,74 -5,13 -1,68 Tekfen Holding 22,42 3,41 36,87 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,45 -7,48 -13,59 Temapol Polimer Plastik 3,70 -4,64 -22,43 TGS Dış Ticaret 5,55 -1,60 53,66 Tofaş Oto. Fab. 21,82 -1,00 -29,95 Torunlar GMYO 1,68 -7,69 -48,63 Trabzon Liman 9,47 -3,07 Trabzonspor Sportif 1,22 -4,69 -44,55 Trakya Cam 3,95 -2,23 -1,88 Trend GMYO 1,50 -2,60 TSKB GMYO 0,61 -4,69 -16,44 Tuğçelik 2,29 4,57 -27,99 Tukaş 1,45 -3,97 -34,98 Turcas Petrol 1,55 -4,91 -38,35 Turkcell 11,07 -4,98 -24,74 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 -6,64 -40,71 Tüpraş 138,10 4,46 28,05 Türk Hava Yolları 17,08 -3,72 8,86 Türk Prysmian Kablo 1,78 -3,26 -28,89 Türk Telekom 3,46 -6,74 -46,27 Türk Traktör 45,90 -4,18 -34,88 Türker Proje Gayrimenkul 26,50 -6,89 -29,45 Ufuk Yatırım 1,24 -6,06 -59,61 Ulaşlar Turizm Yat. 1,04 -4,59 -39,18 Ulusoy Elektrik 11,20 -4,76 23,60 Ulusoy Un Sanayi 2,07 1,47 -25,54 Umpaş Holding 0,35 0,00 -44,44 Uşak Seramik 1,55 -1,27 -36,73 Utopya Turizm 3,59 -2,71 -20,04 Uzertaş Boya 0,76 -5,00 -33,33 Ülker Bisküvi 15,82 -1,86 -19,57 Ünye Çimento 3,82 -4,02 3,70 Vakıf Fin. Kir. 1,25 -6,72 -22,81 Vakıf GMYO 1,62 -5,81 -35,54 Vakıf Yat. Ort. 1,11 -4,31 -21,83 Vakıflar Bankası 3,21 -6,41 -51,91 Vakko Tekstil 2,98 -5,99 1,19 Vanet Gıda 2,40 -7,34 -25,00 Verusa Holding 23,10 0,09 0,84 Verusaturk Girisim 3,36 -6,67 42,37 Vestel 7,48 -6,38 -1,19 Vestel Beyaz Eşya 9,90 -1,20 16,75 Viking Kağıt 1,27 -2,31 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 2,68 -34,05 Yapı ve Kredi Bank. 1,63 -5,23 -41,72 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 1,01 -18,25 Yataş 3,63 -7,16 -55,11 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,11 -7,50 5,74 Yeni Gimat GMYO 8,14 -1,09 -2,34 Yeşil GMYO 0,22 -8,33 -65,08 Yeşil Yapı 0,20 -4,76 -80,39 Yeşil Yatırım Holding 7,65 -15,47 -52,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.888,00 3,15 60,06 Yonga Mobilya 10,90 -0,82 265,01 Yünsa 7,28 -2,67 61,78 Zorlu Enerji 1,27 -4,51 -19,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

