Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 17.790,00 19,40 4,70 İş Bankası (B) 1.297,90 -0,03 3,80 İş Bankası (C) 4,17 -0,71 -37,57 İş Bankası (Kur.) 9.500,00 6,74 22,81 İş Fin.Kir. 2,09 0,48 49,97 İş Girişim 1,52 0,66 -12,64 İş GMYO 0,89 1,14 -27,27 İş Y. Men. Değ. 2,09 0,00 -1,99 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 185,00 -1,60 0,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 9,52 -42,50 İttifak Holding 4,78 1,70 105,15 İz Hayvancılık Tarım 3,37 12,33 77,37 İzmir Demir Çelik 1,94 0,00 -40,12 İzmir Fırça 1,63 -0,61 -82,38 İzocam 22,04 2,13 -16,64 Jantsa Jant Sanayi 25,90 0,08 -15,77 Kafein Yazılım 7,35 0,82 Kapital Yat. Holding 1,84 17,20 48,39 Kaplamin 3,17 -0,31 -19,13 Kardemir (A) 2,67 1,52 -9,49 Kardemir (B) 2,66 0,76 -9,22 Kardemir (D) 3,92 2,62 22,12 Karel Elektronik 4,55 -2,36 -21,69 Karsan Otomotiv 1,31 -0,76 -16,03 Karsu Tekstil 1,07 0,00 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 4,36 -0,23 -11,92 Kartonsan 336,00 -0,59 20,75 Katmerciler Ekipman 6,58 -0,15 -44,98 Kent Gıda 115,30 -0,69 -15,53 Kerevitaş Gıda 1,90 2,15 -55,51 Kervansaray Yat. Holding 0,32 -3,03 -8,57 Kiler GMYO 1,57 1,29 -57,10 Klimasan Klima 4,67 3,09 -3,72 Koç Holding 16,50 2,80 -8,79 Konfrut Gıda 22,92 4,37 60,28 Konya Çimento 186,10 -0,05 -27,02 Kordsa Teknik Tekstil 10,28 -1,53 40,02 Koza Altın 52,00 1,07 36,13 Koza Madencilik 5,87 -1,84 -8,85 Körfez GMYO 1,08 -3,57 -34,94 Kristal Kola 1,40 0,72 -22,22 Kron Telekomünikasyon 11,81 0,08 -36,16 Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 0,08 33,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,45 14,17 -65,06 Kütahya Porselen 4,95 -3,32 -30,96 Lider Faktoring 3,96 3,39 -2,80 Link Bilgisayar 9,03 -0,55 -36,68 Logo Yazılım 34,36 -1,77 -41,51 Lokman Hekim Sağlık 4,81 2,78 -20,22 Lüks Kadife 4,36 -4,18 -7,43 Makina Takım 1,14 2,70 -43,00 Mardin Çimento 3,35 0,30 -12,99 Marka Yatırım Holding 0,67 4,69 -60,36 Marmaris Altınyunus 18,12 6,53 -4,63 Marshall 34,68 3,83 -33,05 Martı GMYO 0,59 0,00 -72,17 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 34,10 -0,12 -40,55 Mazhar Zorlu Holding 3,75 0,00 -6,02 MCT Danışmanlık 27,36 2,24 356,00 Mega Polietilen 3,67 2,23 221,93 Menderes Tekstil 0,67 3,08 -19,28 Merit Turizm 6,06 8,21 2,89 Merko Gıda 0,88 -2,22 -33,83 Metal Gayrimenkul 0,85 1,19 -34,62 Metemtur Otelcilik 1,16 1,75 -21,62 Metro Holding 0,80 0,00 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,56 0,00 -43,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,04 0,00 -51,63 Migros Ticaret 14,39 -0,42 -49,56 Milpa 1,50 -1,32 -30,56 Mistral GMYO 2,00 1,52 -45,87 MLP Sağlık 12,90 2,87 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 6,12 -25,18 Mondi Tire Kutsan 2,46 4,24 35,91 Net Holding 2,01 -1,95 -9,05 Netaş Telekom. 7,93 -0,50 -49,94 Niğbaş Niğde Beton 0,63 -1,56 -32,98 Nuh Çimento 8,78 -1,01 -3,59 Nurol GMYO 2,84 -1,39 -40,21 Odaş Elektrik 3,56 -0,56 -40,67 Olmuksan-IP 3,61 0,28 -21,08 Orge Enerji Elektrik 3,36 3,07 -16,91 Orma Orman Mahsulleri 0,88 0,00 -22,12 Osmanlı Menkul 1,84 -2,65 -41,40 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -2,78 -35,58 Otokar 79,70 -2,15 -33,98 Oyak Yat. Ort. 1,00 1,01 1,00 Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 7,00 -37,06 Özak GMYO 2,49 2,47 6,41 Özbal Çelik Boru 1,51 -1,95 -43,89 Özderici GMYO 5,19 0,39 612,44 Özerden Plastik 2,85 0,35 4,77 Panora GMYO 4,01 -0,99 -9,20 Park Elek.Madencilik 2,70 0,37 -35,25 Parsan 21,04 1,64 79,83 Pegasus 24,58 -1,36 -27,28 Peker GMYO 11,70 2,63 Penguen Gıda 1,26 -0,79 -43,50 Pera GMYO 0,53 -3,64 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 11,20 1,82 192,44 Petkim 5,37 5,50 -19,99 Petrokent Turizm 50,95 5,05 7,31 Pınar Et Ve Un 5,61 -1,41 -39,06 Pınar Su 1,34 0,75 -25,56 Pınar Süt 7,12 0,14 -41,23 Plastikkart 2,24 0,00 -22,49 Polisan Holding 6,74 1,05 -21,99 Politeknik Metal 40,48 0,50 21,56 Prizma Press Matbaacılık 1,80 0,00 11,11 QNB Finans Fin. Kir. 3,66 -3,17 -6,15 QNB Finansbank 5,10 -0,20 -6,64 Ral Yatırım Holding 1,77 2,31 8,59 Ray Sigorta 1,70 15,65 -6,08 Reysaş GMYO 0,74 -1,33 -41,73 Reysaş Lojistik 0,79 -1,25 -38,28 Rhea Girişim 0,54 0,00 -51,79 Rodrigo Tekstil 2,30 6,98 -23,08 Royal Halı 0,84 1,20 -7,69 RTA Laboratuvarları 1,96 -0,51 -28,99 Sabancı Holding 7,36 1,38 -31,86 Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 2,26 Salix Yatırım Holding 4,86 -6,00 -37,69 Sanel Mühendislik 1,41 -7,24 -17,54 Sanifoam Sünger 1,22 2,52 -27,38 Sanko Pazarlama 2,31 -2,53 -18,09 Saray Matbaacılık 0,95 1,06 -11,21 Sarkuysan 3,39 -1,17 8,15 Sasa Polyester 9,78 0,20 24,84 Say Reklamcılık 0,96 0,00 -42,51 Sekuro Plastik 4,18 -3,24 -51,40 Selçuk Ecza Deposu 3,20 -1,54 -8,63 Selçuk Gıda 1,20 -1,64 58,99 Senkron Güvenlik 1,61 1,26 -13,44 Serve Kırtasiye 2,28 -0,87 267,74 Servet GMYO 2,55 -0,78 -16,12 Seyitler Kimya 4,01 1,52 -22,25 Silverline Endüstri 1,49 7,19 -14,26 Sinpaş GMYO 0,40 0,00 -48,05 Soda Sanayii 6,91 2,67 59,72 Sodaş Sodyum Sanayii 5,60 1,45 64,29 Söktaş 1,28 10,34 -22,89 Sönmez Filament 3,44 -0,86 -17,11 Sönmez Pamuklu 3,42 -2,29 -13,64 Sumaş Suni Tahta 8,34 4,25 Şeker Fin. Kir. 2,17 -0,46 -10,40 Şekerbank 1,01 0,00 -44,81 Şişe Cam 5,68 4,03 24,85 Şok Marketler 8,68 2,00 T. Halk Bankası 6,58 -0,75 -37,43 T. Kalkınma Bank. 42,20 19,95 661,73 T.S.K.B. 0,81 -2,41 -32,68 T.Tuborg 9,13 -1,08 -7,88 Taç Tarım Ürünleri 2,58 -1,90 6,17 Tat Gıda 4,12 0,98 -19,77 TAV Havalimanları 29,76 0,95 38,68 Taze Kuru Gıda 8,49 -0,59 4,17 Tek-Art Turizm 0,74 0,00 -1,68 Tekfen Holding 21,68 2,75 32,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,52 -0,66 -12,23 Temapol Polimer Plastik 3,00 -3,85 -37,11 TGS Dış Ticaret 5,65 -1,22 56,43 Tofaş Oto. Fab. 22,92 1,51 -26,42 Torunlar GMYO 1,62 0,62 -50,46 Trabzon Liman 9,53 1,38 Trabzonspor Sportif 1,26 0,00 -42,73 Trakya Cam 4,07 1,50 1,10 Trend GMYO 1,57 1,95 TSKB GMYO 0,63 -1,56 -13,70 Tuğçelik 2,24 -1,32 -29,56 Tukaş 1,47 1,38 -34,08 Turcas Petrol 1,61 1,26 -35,96 Turkcell 10,64 -1,02 -27,66 Tümosan Motor ve Traktör 4,66 -0,43 -38,60 Tüpraş 142,90 3,03 32,50 Türk Hava Yolları 17,57 -1,46 11,98 Türk Prysmian Kablo 1,77 -0,56 -29,29 Türk Telekom 3,65 2,53 -43,32 Türk Traktör 46,82 -1,80 -33,58 Türker Proje Gayrimenkul 26,80 0,75 -28,65 Ufuk Yatırım 1,28 0,00 -58,31 Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 -0,93 -38,01 Ulusoy Elektrik 11,43 -0,61 26,14 Ulusoy Un Sanayi 2,03 0,00 -26,98 Umpaş Holding 0,39 18,18 -38,10 Uşak Seramik 1,55 -1,27 -36,73 Utopya Turizm 3,70 5,41 -17,59 Uzertaş Boya 0,73 -2,67 -35,96 Ülker Bisküvi 16,28 0,00 -17,23 Ünye Çimento 3,82 -1,80 3,70 Vakıf Fin. Kir. 1,29 -0,77 -20,34 Vakıf GMYO 1,67 0,60 -33,55 Vakıf Yat. Ort. 1,13 -1,74 -20,42 Vakıflar Bankası 3,58 1,13 -46,36 Vakko Tekstil 3,03 0,00 2,89 Vanet Gıda 2,80 2,94 -12,50 Verusa Holding 25,02 3,05 9,23 Verusaturk Girisim 3,12 -1,27 32,20 Vestel 7,50 1,21 -0,92 Vestel Beyaz Eşya 10,00 -0,40 17,92 Viking Kağıt 1,28 2,40 6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 2,74 -35,34 Yapı ve Kredi Bank. 1,70 -0,58 -39,21 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,10 2,44 -14,16 Yataş 4,11 5,66 -49,17 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,09 -2,68 3,83 Yeni Gimat GMYO 8,10 0,12 -2,82 Yeşil GMYO 0,31 19,23 -50,79 Yeşil Yapı 0,30 20,00 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 13,21 19,98 -17,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.690,00 3,06 49,09 Yonga Mobilya 10,62 -2,57 255,63 Yünsa 6,88 -1,01 52,89 Zorlu Enerji 1,25 0,00 -20,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

