Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 28.800,10 69,49 İş Bankası (B) 2.695,60 20,00 115,58 İş Bankası (C) 4,25 1,19 -36,37 İş Bankası (Kur.) 47.262,60 50,00 510,97 İş Fin.Kir. 2,53 19,91 81,55 İş Girişim 1,81 19,87 4,02 İş GMYO 0,91 2,25 -25,63 İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,49 -3,86 İş Yat. Ort. 0,81 2,53 2,66 İşbir Holding 189,00 0,53 2,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 -8,00 -42,50 İttifak Holding 3,98 1,53 70,82 İz Hayvancılık Tarım 3,23 -2,12 70,00 İzmir Demir Çelik 1,93 0,00 -40,43 İzmir Fırça 1,68 -1,75 -81,84 İzocam 21,68 -3,39 -18,00 Jantsa Jant Sanayi 27,20 1,57 -11,54 Kafein Yazılım 7,41 -0,40 Kapital Yat. Holding 1,64 -5,20 32,26 Kaplamin 3,21 1,90 -18,11 Kardemir (A) 2,65 -1,12 -10,17 Kardemir (B) 2,66 -0,37 -9,22 Kardemir (D) 4,01 -0,25 24,92 Karel Elektronik 4,58 2,23 -21,17 Karsan Otomotiv 1,33 0,00 -14,74 Karsu Tekstil 1,07 0,94 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 4,39 -1,13 -11,31 Kartonsan 338,00 1,20 21,47 Katmerciler Ekipman 6,83 1,64 -42,89 Kent Gıda 116,70 -0,26 -14,51 Kerevitaş Gıda 2,00 0,50 -53,17 Kervansaray Yat. Holding 0,38 18,75 8,57 Kiler GMYO 1,62 1,25 -55,74 Klimasan Klima 4,61 -0,43 -4,96 Koç Holding 16,43 -1,08 -9,17 Konfrut Gıda 24,40 4,27 70,63 Konya Çimento 186,40 0,81 -26,90 Kordsa Teknik Tekstil 10,45 1,46 42,33 Koza Altın 53,70 -1,01 40,58 Koza Madencilik 6,29 -2,02 -2,33 Körfez GMYO 1,07 -0,93 -35,54 Kristal Kola 1,37 -10,46 -23,89 Kron Telekomünikasyon 11,78 0,86 -36,32 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 31,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 -1,53 -68,92 Kütahya Porselen 5,12 0,39 -28,59 Lider Faktoring 4,12 -0,96 1,13 Link Bilgisayar 9,09 0,33 -36,26 Logo Yazılım 32,10 -0,99 -45,36 Lokman Hekim Sağlık 4,96 -0,40 -17,73 Lüks Kadife 4,34 -0,69 -7,86 Makina Takım 1,15 -1,71 -42,50 Mardin Çimento 3,44 -1,15 -10,65 Marka Yatırım Holding 0,66 0,00 -60,95 Marmaris Altınyunus 18,60 0,54 -2,11 Marshall 32,90 -1,02 -36,49 Martı GMYO 0,61 3,39 -71,23 Martı Otel 0,58 1,75 -36,96 Mavi Giyim 38,20 1,17 -33,41 Mazhar Zorlu Holding 3,69 2,50 -7,52 MCT Danışmanlık 15,25 -19,10 154,17 Mega Polietilen 3,63 0,55 218,42 Menderes Tekstil 0,66 0,00 -20,48 Merit Turizm 6,30 -2,63 6,96 Merko Gıda 0,84 -1,18 -36,84 Metal Gayrimenkul 0,83 0,00 -36,15 Metemtur Otelcilik 1,15 0,88 -22,30 Metro Holding 0,82 0,00 -17,17 Metro Petrol ve Tesisleri 1,55 -1,27 -43,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,10 2,80 -48,84 Migros Ticaret 15,72 1,88 -44,90 Milpa 1,50 0,67 -30,56 Mistral GMYO 2,03 2,01 -45,06 MLP Sağlık 13,91 2,35 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -28,06 Mondi Tire Kutsan 2,36 0,00 30,39 Net Holding 2,04 0,49 -7,69 Netaş Telekom. 8,14 -0,49 -48,61 Niğbaş Niğde Beton 0,65 0,00 -30,85 Nuh Çimento 8,70 -0,11 -4,47 Nurol GMYO 2,83 1,07 -40,42 Odaş Elektrik 3,56 -1,11 -40,67 Olmuksan-IP 3,75 1,08 -18,01 Orge Enerji Elektrik 3,30 -1,79 -18,40 Orma Orman Mahsulleri 0,84 0,00 -25,66 Osmanlı Menkul 1,78 6,59 -43,31 Ostim Endüstriyel Yat 1,07 -0,93 -34,36 Otokar 77,85 -0,32 -35,51 Oyak Yat. Ort. 0,96 -1,03 -3,04 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 -1,96 -41,18 Özak GMYO 2,50 0,00 6,84 Özbal Çelik Boru 1,49 -1,32 -44,64 Özderici GMYO 6,00 0,00 723,64 Özerden Plastik 2,80 -0,71 2,94 Panora GMYO 4,11 -0,72 -6,94 Park Elek.Madencilik 2,73 0,74 -34,53 Parsan 22,18 1,09 89,57 Pegasus 24,48 -4,15 -27,57 Peker GMYO 12,43 0,08 Penguen Gıda 1,32 -2,22 -40,81 Pera GMYO 0,52 -1,89 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 10,03 -2,34 161,89 Petkim 5,58 -0,53 -16,86 Petrokent Turizm 49,00 -2,87 3,20 Pınar Et Ve Un 5,47 -1,44 -40,58 Pınar Su 1,32 -1,49 -26,67 Pınar Süt 6,82 -0,15 -43,71 Plastikkart 2,21 -0,90 -23,53 Polisan Holding 6,64 0,15 -23,15 Politeknik Metal 39,98 0,65 20,06 Prizma Press Matbaacılık 1,89 2,16 16,67 QNB Finans Fin. Kir. 3,60 0,28 -7,69 QNB Finansbank 5,08 0,00 -7,01 Ral Yatırım Holding 1,75 -5,41 7,36 Ray Sigorta 1,69 -1,74 -6,63 Reysaş GMYO 0,72 1,41 -43,31 Reysaş Lojistik 0,76 -2,56 -40,63 Rhea Girişim 0,55 -1,79 -50,89 Rodrigo Tekstil 2,49 3,75 -16,72 Royal Halı 0,89 1,14 -2,20 RTA Laboratuvarları 2,01 0,50 -27,17 Sabancı Holding 7,67 -0,90 -28,99 Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 2,76 Salix Yatırım Holding 4,84 2,98 -37,95 Sanel Mühendislik 1,53 0,66 -10,53 Sanifoam Sünger 1,20 -0,83 -28,57 Sanko Pazarlama 2,28 -0,87 -19,15 Saray Matbaacılık 0,96 0,00 -10,28 Sarkuysan 3,40 -0,87 8,47 Sasa Polyester 10,11 0,10 29,05 Say Reklamcılık 0,97 1,04 -41,92 Sekuro Plastik 4,18 -0,48 -51,40 Selçuk Ecza Deposu 3,21 0,31 -8,34 Selçuk Gıda 1,21 1,68 60,32 Senkron Güvenlik 1,51 0,00 -18,82 Serve Kırtasiye 2,31 4,05 272,58 Servet GMYO 2,57 0,78 -15,46 Seyitler Kimya 3,99 0,00 -22,64 Silverline Endüstri 1,37 -0,72 -21,17 Sinpaş GMYO 0,42 0,00 -45,45 Soda Sanayii 6,80 1,34 57,17 Sodaş Sodyum Sanayii 5,12 13,27 50,21 Söktaş 1,19 -1,65 -28,31 Sönmez Filament 3,42 -0,58 -17,59 Sönmez Pamuklu 3,41 -0,29 -13,89 Sumaş Suni Tahta 8,00 1,14 Şeker Fin. Kir. 2,16 -1,82 -10,81 Şekerbank 1,03 -0,96 -43,72 Şişe Cam 5,58 3,91 22,65 Şok Marketler 9,95 0,40 T. Halk Bankası 7,29 0,14 -30,68 T. Kalkınma Bank. 31,10 19,98 461,37 T.S.K.B. 0,82 1,23 -31,85 T.Tuborg 9,00 -0,33 -9,19 Taç Tarım Ürünleri 2,68 1,13 10,29 Tat Gıda 4,25 0,00 -17,24 TAV Havalimanları 28,76 2,49 34,02 Taze Kuru Gıda 8,25 -1,79 1,23 Tek-Art Turizm 0,75 1,35 -0,35 Tekfen Holding 22,34 0,54 36,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,49 0,67 -12,82 Temapol Polimer Plastik 3,02 -1,31 -36,69 TGS Dış Ticaret 5,76 1,41 59,47 Tofaş Oto. Fab. 22,16 0,45 -28,86 Torunlar GMYO 1,62 0,62 -50,46 Trabzon Liman 9,63 -0,62 Trabzonspor Sportif 1,28 0,79 -41,82 Trakya Cam 4,04 4,12 0,35 Trend GMYO 1,54 0,65 TSKB GMYO 0,64 1,59 -12,33 Tuğçelik 2,25 -0,44 -29,25 Tukaş 1,50 -1,32 -32,74 Turcas Petrol 1,64 1,86 -34,77 Turkcell 10,96 1,01 -25,48 Tümosan Motor ve Traktör 4,80 0,84 -36,76 Tüpraş 137,30 0,81 27,30 Türk Hava Yolları 17,43 -3,60 11,09 Türk Prysmian Kablo 1,82 1,11 -27,29 Türk Telekom 3,67 0,00 -43,01 Türk Traktör 43,96 -1,83 -37,63 Türker Proje Gayrimenkul 27,80 -1,42 -25,99 Ufuk Yatırım 1,28 0,00 -58,31 Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 0,00 -35,67 Ulusoy Elektrik 11,50 2,04 26,91 Ulusoy Un Sanayi 2,04 -0,97 -26,62 Umpaş Holding 0,64 8,47 1,59 Uşak Seramik 1,53 -1,29 -37,55 Utopya Turizm 3,80 0,00 -15,37 Uzertaş Boya 0,78 0,00 -31,58 Ülker Bisküvi 16,12 -1,10 -18,05 Ünye Çimento 3,91 -0,76 6,15 Vakıf Fin. Kir. 1,35 1,50 -16,64 Vakıf GMYO 1,70 0,00 -32,36 Vakıf Yat. Ort. 1,13 -0,88 -20,42 Vakıflar Bankası 3,98 1,53 -40,37 Vakko Tekstil 3,06 -0,65 3,91 Vanet Gıda 2,94 -1,34 -8,13 Verusa Holding 26,96 -7,73 17,69 Verusaturk Girisim 3,40 -3,41 44,07 Vestel 8,04 -0,12 6,21 Vestel Beyaz Eşya 10,23 0,29 20,64 Viking Kağıt 1,26 0,00 5,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -1,36 -37,50 Yapı ve Kredi Bank. 1,77 1,14 -36,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,04 -0,49 -16,61 Yataş 4,16 0,48 -48,55 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,06 -1,85 0,97 Yeni Gimat GMYO 8,03 0,37 -3,66 Yeşil GMYO 0,32 3,23 -49,21 Yeşil Yapı 0,31 0,00 -69,61 Yeşil Yatırım Holding 11,77 -1,67 -26,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.820,00 5,30 56,29 Yonga Mobilya 10,68 2,99 257,64 Yünsa 6,66 -1,77 48,00 Zorlu Enerji 1,29 0,78 -18,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

