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Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 28.800,10 69,49 İş Bankası (B) 3.234,70 20,00 158,70 İş Bankası (C) 4,35 2,35 -34,88 İş Bankası (Kur.) 66.000,00 39,65 753,19 İş Fin.Kir. 2,60 2,77 86,57 İş Girişim 2,17 19,89 24,71 İş GMYO 0,92 1,10 -24,81 İş Y. Men. Değ. 2,07 0,98 -2,92 İş Yat. Ort. 0,82 1,23 3,93 İşbir Holding 186,00 -1,59 1,34 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 4,35 -40,00 İttifak Holding 4,20 5,53 80,26 İz Hayvancılık Tarım 3,20 -0,93 68,42 İzmir Demir Çelik 1,94 0,52 -40,12 İzmir Fırça 1,70 1,19 -81,62 İzocam 21,82 0,65 -17,47 Jantsa Jant Sanayi 27,00 -0,74 -12,19 Kafein Yazılım 7,30 -1,48 Kapital Yat. Holding 1,69 3,05 36,29 Kaplamin 3,19 -0,62 -18,62 Kardemir (A) 2,68 1,13 -9,15 Kardemir (B) 2,68 0,75 -8,53 Kardemir (D) 4,03 0,50 25,55 Karel Elektronik 4,49 -1,97 -22,72 Karsan Otomotiv 1,33 0,00 -14,74 Karsu Tekstil 1,06 -0,93 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 4,32 -1,59 -12,73 Kartonsan 345,70 2,28 24,24 Katmerciler Ekipman 6,75 -1,17 -43,56 Kent Gıda 117,10 0,34 -14,21 Kerevitaş Gıda 2,05 2,50 -52,00 Kervansaray Yat. Holding 0,45 18,42 28,57 Kiler GMYO 1,77 9,26 -51,64 Klimasan Klima 4,61 0,00 -4,96 Koç Holding 16,50 0,43 -8,79 Konfrut Gıda 23,96 -1,80 67,55 Konya Çimento 190,50 2,20 -25,29 Kordsa Teknik Tekstil 10,84 3,73 47,64 Koza Altın 49,36 -8,08 29,21 Koza Madencilik 5,99 -4,77 -6,99 Körfez GMYO 1,09 1,87 -34,34 Kristal Kola 1,33 -2,92 -26,11 Kron Telekomünikasyon 11,75 -0,25 -36,49 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 31,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 0,00 -68,92 Kütahya Porselen 5,26 2,73 -26,64 Lider Faktoring 4,15 0,73 1,87 Link Bilgisayar 9,10 0,11 -36,19 Logo Yazılım 33,36 3,93 -43,22 Lokman Hekim Sağlık 4,93 -0,60 -18,23 Lüks Kadife 4,40 1,38 -6,58 Makina Takım 1,15 0,00 -42,50 Mardin Çimento 3,49 1,45 -9,35 Marka Yatırım Holding 0,65 -1,52 -61,54 Marmaris Altınyunus 18,57 -0,16 -2,26 Marshall 32,46 -1,34 -37,34 Martı GMYO 0,60 -1,64 -71,70 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 38,50 0,79 -32,88 Mazhar Zorlu Holding 3,68 -0,27 -7,77 MCT Danışmanlık 14,40 -5,57 140,00 Mega Polietilen 3,66 0,83 221,05 Menderes Tekstil 0,65 -1,52 -21,69 Merit Turizm 6,00 -4,76 1,87 Merko Gıda 0,83 -1,19 -37,59 Metal Gayrimenkul 0,81 -2,41 -37,69 Metemtur Otelcilik 1,16 0,87 -21,62 Metro Holding 0,91 10,98 -8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,58 1,94 -42,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,13 2,73 -47,44 Migros Ticaret 16,17 2,86 -43,32 Milpa 1,56 4,00 -27,78 Mistral GMYO 2,07 1,97 -43,98 MLP Sağlık 14,06 1,08 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -28,78 Mondi Tire Kutsan 2,36 0,00 30,39 Net Holding 2,08 1,96 -5,88 Netaş Telekom. 8,14 0,00 -48,61 Niğbaş Niğde Beton 0,64 -1,54 -31,91 Nuh Çimento 8,69 -0,11 -4,58 Nurol GMYO 2,85 0,71 -40,00 Odaş Elektrik 3,60 1,12 -40,00 Olmuksan-IP 3,75 0,00 -18,01 Orge Enerji Elektrik 3,48 5,45 -13,95 Orma Orman Mahsulleri 0,84 0,00 -25,66 Osmanlı Menkul 1,76 -1,12 -43,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,06 -0,93 -34,97 Otokar 77,60 -0,32 -35,72 Oyak Yat. Ort. 0,96 0,00 -3,04 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 0,00 -41,18 Özak GMYO 2,50 0,00 6,84 Özbal Çelik Boru 1,45 -2,68 -46,12 Özderici GMYO 6,00 0,00 723,64 Özerden Plastik 2,86 2,14 5,14 Panora GMYO 4,13 0,49 -6,49 Park Elek.Madencilik 2,74 0,37 -34,29 Parsan 22,24 0,27 90,09 Pegasus 23,20 -5,23 -31,36 Peker GMYO 12,79 2,90 Penguen Gıda 1,34 1,52 -39,91 Pera GMYO 0,53 1,92 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 10,00 -0,30 161,10 Petkim 5,76 3,23 -14,18 Petrokent Turizm 50,10 2,24 5,52 Pınar Et Ve Un 5,73 4,75 -37,75 Pınar Su 1,35 2,27 -25,00 Pınar Süt 7,14 4,69 -41,07 Plastikkart 2,21 0,00 -23,53 Polisan Holding 6,64 0,00 -23,15 Politeknik Metal 39,90 -0,20 19,82 Prizma Press Matbaacılık 1,88 -0,53 16,05 QNB Finans Fin. Kir. 3,66 1,67 -6,15 QNB Finansbank 5,05 -0,59 -7,55 Ral Yatırım Holding 1,69 -3,43 3,68 Ray Sigorta 1,65 -2,37 -8,84 Reysaş GMYO 0,72 0,00 -43,31 Reysaş Lojistik 0,76 0,00 -40,63 Rhea Girişim 0,56 1,82 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,53 1,61 -15,38 Royal Halı 0,89 0,00 -2,20 RTA Laboratuvarları 2,04 1,49 -26,09 Sabancı Holding 7,87 2,61 -27,14 Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 2,69 Salix Yatırım Holding 4,98 2,89 -36,15 Sanel Mühendislik 1,52 -0,65 -11,11 Sanifoam Sünger 1,21 0,83 -27,98 Sanko Pazarlama 2,30 0,88 -18,44 Saray Matbaacılık 0,99 3,13 -7,48 Sarkuysan 3,40 0,00 8,47 Sasa Polyester 10,10 -0,10 28,92 Say Reklamcılık 0,97 0,00 -41,92 Sekuro Plastik 4,18 0,00 -51,40 Selçuk Ecza Deposu 3,25 1,25 -7,20 Selçuk Gıda 1,20 -0,83 58,99 Senkron Güvenlik 1,47 -2,65 -20,97 Serve Kırtasiye 2,31 0,00 272,58 Servet GMYO 2,67 3,89 -12,17 Seyitler Kimya 3,97 -0,50 -23,03 Silverline Endüstri 1,38 0,73 -20,59 Sinpaş GMYO 0,42 0,00 -45,45 Soda Sanayii 6,68 -1,76 54,40 Sodaş Sodyum Sanayii 5,15 0,59 51,09 Söktaş 1,22 2,52 -26,51 Sönmez Filament 3,41 -0,29 -17,83 Sönmez Pamuklu 3,40 -0,29 -14,14 Sumaş Suni Tahta 8,00 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,18 0,93 -9,99 Şekerbank 1,04 0,97 -43,17 Şişe Cam 5,54 -0,72 21,78 Şok Marketler 9,58 -3,72 T. Halk Bankası 7,54 3,43 -28,30 T. Kalkınma Bank. 25,20 -18,97 354,87 T.S.K.B. 0,82 0,00 -31,85 T.Tuborg 9,51 5,67 -4,04 Taç Tarım Ürünleri 2,63 -1,87 8,23 Tat Gıda 4,22 -0,71 -17,82 TAV Havalimanları 28,40 -1,25 32,34 Taze Kuru Gıda 8,15 -1,21 0,00 Tek-Art Turizm 0,75 0,00 -0,35 Tekfen Holding 22,44 0,45 37,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,37 -2,67 -15,15 Temapol Polimer Plastik 2,96 -1,99 -37,95 TGS Dış Ticaret 5,85 1,56 61,96 Tofaş Oto. Fab. 22,02 -0,63 -29,30 Torunlar GMYO 1,65 1,85 -49,55 Trabzon Liman 10,03 4,15 Trabzonspor Sportif 1,29 0,78 -41,36 Trakya Cam 4,07 0,74 1,10 Trend GMYO 1,52 -1,30 TSKB GMYO 0,64 0,00 -12,33 Tuğçelik 2,24 -0,44 -29,56 Tukaş 1,50 0,00 -32,74 Turcas Petrol 1,65 0,61 -34,37 Turkcell 11,09 1,19 -24,60 Tümosan Motor ve Traktör 4,91 2,29 -35,31 Tüpraş 142,00 3,42 31,66 Türk Hava Yolları 16,55 -5,05 5,48 Türk Prysmian Kablo 1,83 0,55 -26,89 Türk Telekom 3,66 -0,27 -43,17 Türk Traktör 43,56 -0,91 -38,20 Türker Proje Gayrimenkul 28,28 1,73 -24,71 Ufuk Yatırım 1,25 -2,34 -59,28 Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 0,00 -35,67 Ulusoy Elektrik 11,50 0,00 26,91 Ulusoy Un Sanayi 2,04 0,00 -26,62 Umpaş Holding 0,69 7,81 9,52 Uşak Seramik 1,52 -0,65 -37,96 Utopya Turizm 3,78 -0,53 -15,81 Uzertaş Boya 0,78 0,00 -31,58 Ülker Bisküvi 16,17 0,31 -17,79 Ünye Çimento 3,85 -1,53 4,52 Vakıf Fin. Kir. 1,36 0,74 -16,02 Vakıf GMYO 1,77 4,12 -29,58 Vakıf Yat. Ort. 1,14 0,88 -19,72 Vakıflar Bankası 4,12 3,52 -38,27 Vakko Tekstil 3,20 4,58 8,66 Vanet Gıda 2,95 0,34 -7,81 Verusa Holding 27,20 0,89 18,74 Verusaturk Girisim 3,35 -1,47 41,95 Vestel 7,86 -2,24 3,83 Vestel Beyaz Eşya 10,18 -0,49 20,05 Viking Kağıt 1,32 4,76 10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,49 2,76 -35,78 Yapı ve Kredi Bank. 1,80 1,69 -35,64 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 -0,98 -17,43 Yataş 4,11 -1,20 -49,17 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,07 0,94 1,93 Yeni Gimat GMYO 8,00 -0,37 -4,02 Yeşil GMYO 0,31 -3,13 -50,79 Yeşil Yapı 0,30 -3,23 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 11,40 -3,14 -28,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.890,00 2,48 60,17 Yonga Mobilya 10,25 -4,03 243,24 Yünsa 6,63 -0,45 47,33 Zorlu Enerji 1,30 0,78 -17,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (2)

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