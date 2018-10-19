Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 34.560,10 20,00 103,39 İş Bankası (B) 3.300,00 -14,98 163,92 İş Bankası (C) 4,16 -2,80 -37,72 İş Bankası (Kur.) 50.000,10 19,05 546,36 İş Fin.Kir. 2,48 -3,13 77,96 İş Girişim 2,14 -7,36 22,99 İş GMYO 0,88 -1,12 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,07 -0,48 -2,92 İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39 İşbir Holding 192,90 8,37 5,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00 İttifak Holding 4,10 0,49 75,97 İz Hayvancılık Tarım 3,19 0,31 67,89 İzmir Demir Çelik 1,88 -1,05 -41,98 İzmir Fırça 1,66 -1,19 -82,05 İzocam 21,34 -0,56 -19,29 Jantsa Jant Sanayi 26,96 0,52 -12,32 Kafein Yazılım 7,05 -2,76 Kapital Yat. Holding 1,80 9,76 45,16 Kaplamin 3,17 0,00 -19,13 Kardemir (A) 2,52 -2,70 -14,58 Kardemir (B) 2,50 -3,47 -14,68 Kardemir (D) 3,71 -3,64 15,58 Karel Elektronik 4,25 -3,85 -26,85 Karsan Otomotiv 1,29 -0,77 -17,31 Karsu Tekstil 1,04 -1,89 -47,47 Karsusan Su Ürünleri San. 4,40 0,00 -11,11 Kartonsan 332,40 -0,95 19,46 Katmerciler Ekipman 6,57 -1,35 -45,07 Kent Gıda 118,40 1,72 -13,26 Kerevitaş Gıda 1,96 -3,45 -54,11 Kervansaray Yat. Holding 0,42 5,00 20,00 Kiler GMYO 1,63 -2,98 -55,46 Klimasan Klima 4,43 -1,56 -8,67 Koç Holding 15,80 -3,36 -12,66 Konfrut Gıda 23,80 -0,42 66,43 Konya Çimento 186,50 0,16 -26,86 Kordsa Teknik Tekstil 10,78 -0,19 46,83 Koza Altın 48,60 -1,26 27,23 Koza Madencilik 5,80 -1,69 -9,94 Körfez GMYO 1,07 -0,93 -35,54 Kristal Kola 1,27 0,79 -29,44 Kron Telekomünikasyon 11,40 -1,21 -38,38 Kuştur Kuşadası Turizm 13,45 5,99 41,44 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,27 -0,78 -69,40 Kütahya Porselen 5,45 -1,80 -23,99 Lider Faktoring 4,30 3,61 5,55 Link Bilgisayar 8,85 -1,67 -37,94 Logo Yazılım 32,10 -1,23 -45,36 Lokman Hekim Sağlık 4,69 -1,88 -22,21 Lüks Kadife 4,30 -1,15 -8,70 Makina Takım 1,12 -0,88 -44,00 Mardin Çimento 3,37 -1,75 -12,47 Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 -62,72 Marmaris Altınyunus 19,16 0,90 0,84 Marshall 31,02 -1,65 -40,12 Martı GMYO 0,60 0,00 -71,70 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 38,28 -0,31 -33,27 Mazhar Zorlu Holding 3,49 -3,06 -12,53 MCT Danışmanlık 14,01 -4,69 133,50 Mega Polietilen 3,70 0,54 224,56 Menderes Tekstil 0,65 -1,52 -21,69 Merit Turizm 5,98 -0,33 1,53 Merko Gıda 0,80 -1,23 -39,85 Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -38,46 Metemtur Otelcilik 1,11 -2,63 -25,00 Metro Holding 0,90 1,12 -9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 1,54 0,00 -44,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,10 -0,90 -48,84 Migros Ticaret 15,37 -2,10 -46,12 Milpa 1,63 5,84 -24,54 Mistral GMYO 2,33 0,87 -36,94 MLP Sağlık 13,80 0,36 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,96 -4,00 -30,94 Mondi Tire Kutsan 2,24 -2,18 23,76 Net Holding 2,23 3,24 0,90 Netaş Telekom. 7,75 -2,64 -51,07 Niğbaş Niğde Beton 0,63 -1,56 -32,98 Nuh Çimento 8,63 0,12 -5,24 Nurol GMYO 2,75 -1,43 -42,11 Odaş Elektrik 3,39 -3,14 -43,50 Olmuksan-IP 3,70 0,00 -19,11 Orge Enerji Elektrik 3,52 2,33 -12,96 Orma Orman Mahsulleri 0,83 0,00 -26,55 Osmanlı Menkul 1,65 -3,51 -47,45 Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -2,86 -37,42 Otokar 77,70 0,13 -35,63 Oyak Yat. Ort. 0,94 -3,09 -5,06 Oylum Sınai Yatırımlar 0,99 2,06 -41,76 Özak GMYO 2,47 0,00 5,56 Özbal Çelik Boru 1,46 -2,67 -45,75 Özderici GMYO 6,03 -2,43 727,75 Özerden Plastik 2,90 -0,34 6,61 Panora GMYO 3,95 -3,66 -10,56 Park Elek.Madencilik 2,65 -2,57 -36,45 Parsan 23,16 2,30 97,95 Pegasus 22,10 -3,07 -34,62 Peker GMYO 12,85 0,00 Penguen Gıda 1,31 -1,50 -41,26 Pera GMYO 0,51 0,00 -42,05 Pergamon Dış Ticaret 9,86 4,01 157,45 Petkim 5,46 -3,53 -18,65 Petrokent Turizm 50,00 -0,89 5,31 Pınar Et Ve Un 5,41 -2,35 -41,23 Pınar Su 1,33 0,00 -26,11 Pınar Süt 6,84 0,29 -43,54 Plastikkart 2,20 0,46 -23,88 Polisan Holding 6,51 -1,51 -24,65 Politeknik Metal 39,92 0,66 19,88 Prizma Press Matbaacılık 1,91 1,06 17,90 QNB Finans Fin. Kir. 3,69 0,00 -5,38 QNB Finansbank 5,03 -0,79 -7,92 Ral Yatırım Holding 1,66 0,00 1,84 Ray Sigorta 1,61 -2,42 -11,05 Reysaş GMYO 0,70 -2,78 -44,88 Reysaş Lojistik 0,76 -5,00 -40,63 Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,50 -8,09 -16,39 Royal Halı 0,83 -2,35 -8,79 RTA Laboratuvarları 2,06 -0,96 -25,36 Sabancı Holding 7,74 -0,26 -28,34 Safkar Ege Soğutmacılık 1,88 -1,05 Salix Yatırım Holding 5,15 -0,96 -33,97 Sanel Mühendislik 1,49 -1,97 -12,87 Sanifoam Sünger 1,19 0,00 -29,17 Sanko Pazarlama 2,26 0,44 -19,86 Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35 Sarkuysan 3,35 -0,59 6,87 Sasa Polyester 10,10 0,20 28,92 Say Reklamcılık 0,95 -1,04 -43,11 Sekuro Plastik 4,02 -1,23 -53,26 Selçuk Ecza Deposu 3,17 -1,86 -9,48 Selçuk Gıda 1,17 -0,85 55,02 Senkron Güvenlik 1,46 -0,68 -21,51 Serve Kırtasiye 2,14 -6,55 245,16 Servet GMYO 2,58 0,00 -15,13 Seyitler Kimya 4,06 2,53 -21,29 Silverline Endüstri 1,32 -1,49 -24,04 Sinpaş GMYO 0,44 0,00 -42,86 Soda Sanayii 6,64 2,31 53,48 Sodaş Sodyum Sanayii 5,53 -1,07 62,24 Söktaş 1,19 -1,65 -28,31 Sönmez Filament 3,36 -1,18 -19,04 Sönmez Pamuklu 3,40 0,59 -14,14 Sumaş Suni Tahta 7,89 -1,38 Şeker Fin. Kir. 2,19 -0,90 -9,58 Şekerbank 1,01 -0,98 -44,81 Şişe Cam 5,48 2,05 20,46 Şok Marketler 10,00 1,42 T. Halk Bankası 7,23 0,42 -31,25 T. Kalkınma Bank. 16,95 -19,97 205,96 T.S.K.B. 0,80 0,00 -33,51 T.Tuborg 9,99 0,00 0,80 Taç Tarım Ürünleri 2,56 -2,66 5,35 Tat Gıda 4,10 -2,15 -20,16 TAV Havalimanları 27,00 -5,26 25,82 Taze Kuru Gıda 8,47 2,29 3,93 Tek-Art Turizm 0,73 -2,67 -3,00 Tekfen Holding 22,74 -2,07 38,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,09 -3,08 -20,58 Temapol Polimer Plastik 2,96 0,68 -37,95 TGS Dış Ticaret 5,52 -5,64 52,83 Tofaş Oto. Fab. 21,00 -1,78 -32,58 Torunlar GMYO 1,64 1,23 -49,85 Trabzon Liman 10,06 -2,71 Trabzonspor Sportif 1,31 -1,50 -40,45 Trakya Cam 3,95 0,77 -1,88 Trend GMYO 1,49 -0,67 TSKB GMYO 0,63 -3,08 -13,70 Tuğçelik 2,20 0,00 -30,82 Tukaş 1,47 -1,34 -34,08 Turcas Petrol 1,61 -1,83 -35,96 Turkcell 11,05 3,08 -24,87 Tümosan Motor ve Traktör 5,21 8,54 -31,36 Tüpraş 136,50 -2,92 26,56 Türk Hava Yolları 16,19 -2,18 3,19 Türk Prysmian Kablo 1,76 -1,68 -29,69 Türk Telekom 3,48 -1,42 -45,96 Türk Traktör 43,36 -0,28 -38,49 Türker Proje Gayrimenkul 27,92 -0,36 -25,67 Ufuk Yatırım 1,23 -3,91 -59,93 Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 -0,93 -38,01 Ulusoy Elektrik 11,34 0,00 25,14 Ulusoy Un Sanayi 1,99 -0,50 -28,42 Umpaş Holding 0,68 13,33 7,94 Uşak Seramik 1,52 0,66 -37,96 Utopya Turizm 3,79 2,99 -15,59 Uzertaş Boya 0,73 -6,41 -35,96 Ülker Bisküvi 15,75 -1,50 -19,93 Ünye Çimento 3,85 1,05 4,52 Vakıf Fin. Kir. 1,31 -1,50 -19,11 Vakıf GMYO 1,73 -1,70 -31,17 Vakıf Yat. Ort. 1,15 0,00 -19,01 Vakıflar Bankası 3,78 -3,57 -43,37 Vakko Tekstil 3,06 -0,33 3,91 Vanet Gıda 3,26 4,82 1,87 Verusa Holding 28,46 0,71 24,24 Verusaturk Girisim 3,14 -2,79 33,05 Vestel 7,44 -3,25 -1,72 Vestel Beyaz Eşya 10,45 3,57 23,23 Viking Kağıt 1,26 -0,79 5,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,48 -1,99 -36,21 Yapı ve Kredi Bank. 1,73 -2,26 -38,14 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,08 0,00 -14,98 Yataş 3,90 -3,94 -51,77 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,10 0,92 4,78 Yeni Gimat GMYO 8,07 0,25 -3,18 Yeşil GMYO 0,31 0,00 -50,79 Yeşil Yapı 0,29 -3,33 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,86 -6,14 -32,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.850,00 1,79 57,95 Yonga Mobilya 10,95 3,30 266,68 Yünsa 6,65 -2,35 47,78 Zorlu Enerji 1,25 -2,34 -20,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

