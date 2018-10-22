Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 41.472,10 20,00 144,07 İş Bankası (B) 3.960,00 20,00 216,71 İş Bankası (C) 4,04 -2,88 -39,52 İş Bankası (Kur.) 69.888,00 39,78 803,45 İş Fin.Kir. 2,51 1,21 80,11 İş Girişim 2,18 1,87 25,29 İş GMYO 0,88 0,00 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,07 0,00 -2,92 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 187,00 -3,06 1,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 -4,17 -42,50 İttifak Holding 4,92 20,00 111,16 İz Hayvancılık Tarım 3,20 0,31 68,42 İzmir Demir Çelik 1,84 -2,13 -43,21 İzmir Fırça 1,65 -0,60 -82,16 İzocam 21,82 2,25 -17,47 Jantsa Jant Sanayi 27,40 1,63 -10,89 Kafein Yazılım 7,13 1,13 Kapital Yat. Holding 1,84 2,22 48,39 Kaplamin 3,11 -1,89 -20,66 Kardemir (A) 2,37 -5,95 -19,66 Kardemir (B) 2,35 -6,00 -19,80 Kardemir (D) 3,50 -5,66 9,03 Karel Elektronik 4,08 -4,00 -29,78 Karsan Otomotiv 1,26 -2,33 -19,23 Karsu Tekstil 1,03 -0,96 -47,98 Karsusan Su Ürünleri San. 4,34 -1,36 -12,32 Kartonsan 330,90 -0,45 18,92 Katmerciler Ekipman 6,29 -4,26 -47,41 Kent Gıda 116,00 -2,03 -15,02 Kerevitaş Gıda 1,89 -3,57 -55,75 Kervansaray Yat. Holding 0,40 -4,76 14,29 Kiler GMYO 1,61 -1,23 -56,01 Klimasan Klima 4,33 -2,26 -10,73 Koç Holding 15,70 -0,63 -13,21 Konfrut Gıda 23,92 0,50 67,27 Konya Çimento 180,00 -3,49 -29,41 Kordsa Teknik Tekstil 10,68 -0,93 45,46 Koza Altın 48,16 -0,91 26,07 Koza Madencilik 5,67 -2,24 -11,96 Körfez GMYO 1,06 -0,93 -36,14 Kristal Kola 1,22 -3,94 -32,22 Kron Telekomünikasyon 11,36 -0,35 -38,59 Kuştur Kuşadası Turizm 13,52 0,52 42,18 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,23 -3,15 -70,36 Kütahya Porselen 5,39 -1,10 -24,83 Lider Faktoring 4,79 11,40 17,57 Link Bilgisayar 8,76 -1,02 -38,57 Logo Yazılım 32,00 -0,31 -45,53 Lokman Hekim Sağlık 4,60 -1,92 -23,70 Lüks Kadife 4,33 0,70 -8,07 Makina Takım 1,10 -1,79 -45,00 Mardin Çimento 3,32 -1,48 -13,76 Marka Yatırım Holding 0,62 -1,59 -63,31 Marmaris Altınyunus 19,99 4,33 5,21 Marshall 30,62 -1,29 -40,89 Martı GMYO 0,58 -3,33 -72,64 Martı Otel 0,55 -5,17 -40,22 Mavi Giyim 38,50 0,57 -32,88 Mazhar Zorlu Holding 3,49 0,00 -12,53 MCT Danışmanlık 13,85 -1,14 130,83 Mega Polietilen 3,76 1,62 229,82 Menderes Tekstil 0,62 -4,62 -25,30 Merit Turizm 5,90 -1,34 0,17 Merko Gıda 0,79 -1,25 -40,60 Metal Gayrimenkul 0,81 1,25 -37,69 Metemtur Otelcilik 1,11 0,00 -25,00 Metro Holding 0,86 -4,44 -13,13 Metro Petrol ve Tesisleri 1,52 -1,30 -44,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,10 0,00 -48,84 Migros Ticaret 14,80 -3,71 -48,12 Milpa 1,57 -3,68 -27,31 Mistral GMYO 2,36 1,29 -36,13 MLP Sağlık 13,80 0,00 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 -3,12 -33,09 Mondi Tire Kutsan 2,15 -4,02 18,78 Net Holding 2,26 1,35 2,26 Netaş Telekom. 7,57 -2,32 -52,21 Niğbaş Niğde Beton 0,63 0,00 -32,98 Nuh Çimento 8,63 0,00 -5,24 Nurol GMYO 2,69 -2,18 -43,37 Odaş Elektrik 3,30 -2,65 -45,00 Olmuksan-IP 3,68 -0,54 -19,54 Orge Enerji Elektrik 3,43 -2,56 -15,18 Orma Orman Mahsulleri 0,81 -2,41 -28,32 Osmanlı Menkul 1,66 0,61 -47,13 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -2,94 -39,26 Otokar 75,25 -3,15 -37,66 Oyak Yat. Ort. 1,04 10,64 5,04 Oylum Sınai Yatırımlar 0,97 -2,02 -42,94 Özak GMYO 2,43 -1,62 3,85 Özbal Çelik Boru 1,44 -1,37 -46,49 Özderici GMYO 6,00 -0,50 723,64 Özerden Plastik 2,90 0,00 6,61 Panora GMYO 3,97 0,51 -10,11 Park Elek.Madencilik 2,58 -2,64 -38,13 Parsan 23,50 1,47 100,85 Pegasus 21,66 -1,99 -35,92 Peker GMYO 12,85 0,00 Penguen Gıda 1,26 -3,82 -43,50 Pera GMYO 0,50 -1,96 -43,18 Pergamon Dış Ticaret 9,97 1,12 160,32 Petkim 5,43 -0,55 -19,09 Petrokent Turizm 50,00 0,00 5,31 Pınar Et Ve Un 5,35 -1,11 -41,88 Pınar Su 1,33 0,00 -26,11 Pınar Süt 6,90 0,88 -43,05 Plastikkart 2,24 1,82 -22,49 Polisan Holding 6,51 0,00 -24,65 Politeknik Metal 39,40 -1,30 18,32 Prizma Press Matbaacılık 1,96 2,62 20,99 QNB Finans Fin. Kir. 3,69 0,00 -5,38 QNB Finansbank 4,96 -1,39 -9,20 Ral Yatırım Holding 1,59 -4,22 -2,45 Ray Sigorta 1,61 0,00 -11,05 Reysaş GMYO 0,70 0,00 -44,88 Reysaş Lojistik 0,75 -1,32 -41,41 Rhea Girişim 0,54 -3,57 -51,79 Rodrigo Tekstil 2,42 -3,20 -19,06 Royal Halı 0,87 4,82 -4,40 RTA Laboratuvarları 2,01 -2,43 -27,17 Sabancı Holding 7,51 -2,97 -30,47 Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 -2,13 Salix Yatırım Holding 4,12 -20,00 -47,18 Sanel Mühendislik 1,51 1,34 -11,70 Sanifoam Sünger 1,18 -0,84 -29,76 Sanko Pazarlama 2,26 0,00 -19,86 Saray Matbaacılık 0,96 -1,03 -10,28 Sarkuysan 3,30 -1,49 5,28 Sasa Polyester 9,82 -2,77 25,35 Say Reklamcılık 0,93 -2,11 -44,31 Sekuro Plastik 3,98 -1,00 -53,72 Selçuk Ecza Deposu 3,11 -1,89 -11,20 Selçuk Gıda 1,10 -5,98 45,74 Senkron Güvenlik 1,44 -1,37 -22,58 Serve Kırtasiye 2,16 0,93 248,39 Servet GMYO 2,50 -3,10 -17,76 Seyitler Kimya 4,04 -0,49 -21,67 Silverline Endüstri 1,34 1,52 -22,89 Sinpaş GMYO 0,43 -2,27 -44,16 Soda Sanayii 6,41 -3,46 48,16 Sodaş Sodyum Sanayii 6,40 15,73 87,76 Söktaş 1,18 -0,84 -28,92 Sönmez Filament 3,26 -2,98 -21,45 Sönmez Pamuklu 3,34 -1,76 -15,66 Sumaş Suni Tahta 7,75 -1,77 Şeker Fin. Kir. 2,18 -0,46 -9,99 Şekerbank 0,98 -2,97 -46,45 Şişe Cam 5,12 -6,57 12,54 Şok Marketler 10,35 3,50 T. Halk Bankası 6,85 -5,26 -34,86 T. Kalkınma Bank. 20,16 18,94 263,90 T.S.K.B. 0,79 -1,25 -34,34 T.Tuborg 9,89 -1,00 -0,21 Taç Tarım Ürünleri 2,60 1,56 7,00 Tat Gıda 4,08 -0,49 -20,55 TAV Havalimanları 27,84 3,11 29,73 Taze Kuru Gıda 8,10 -4,37 -0,61 Tek-Art Turizm 0,71 -2,74 -5,66 Tekfen Holding 23,04 1,32 40,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,91 -4,40 -24,08 Temapol Polimer Plastik 2,94 -0,68 -38,36 TGS Dış Ticaret 5,47 -0,91 51,44 Tofaş Oto. Fab. 21,48 2,29 -31,04 Torunlar GMYO 1,61 -1,83 -50,77 Trabzon Liman 9,65 -4,08 Trabzonspor Sportif 1,37 4,58 -37,73 Trakya Cam 3,80 -3,80 -5,61 Trend GMYO 1,50 0,67 TSKB GMYO 0,61 -3,17 -16,44 Tuğçelik 2,14 -2,73 -32,70 Tukaş 1,44 -2,04 -35,43 Turcas Petrol 1,58 -1,86 -37,15 Turkcell 10,74 -2,81 -26,98 Tümosan Motor ve Traktör 4,91 -5,76 -35,31 Tüpraş 133,00 -2,56 23,32 Türk Hava Yolları 15,72 -2,90 0,19 Türk Prysmian Kablo 1,74 -1,14 -30,49 Türk Telekom 3,41 -2,01 -47,05 Türk Traktör 42,24 -2,58 -40,07 Türker Proje Gayrimenkul 27,64 -1,00 -26,41 Ufuk Yatırım 1,23 0,00 -59,93 Ulaşlar Turizm Yat. 1,02 -3,77 -40,35 Ulusoy Elektrik 11,25 -0,79 24,15 Ulusoy Un Sanayi 1,94 -2,51 -30,22 Umpaş Holding 0,70 2,94 11,11 Uşak Seramik 1,54 1,32 -37,14 Utopya Turizm 3,69 -2,64 -17,82 Uzertaş Boya 0,75 2,74 -34,21 Ülker Bisküvi 14,80 -6,03 -24,76 Ünye Çimento 3,85 0,00 4,52 Vakıf Fin. Kir. 1,28 -2,29 -20,96 Vakıf GMYO 1,69 -2,31 -32,76 Vakıf Yat. Ort. 1,12 -2,61 -21,13 Vakıflar Bankası 3,62 -4,23 -45,76 Vakko Tekstil 3,00 -1,96 1,87 Vanet Gıda 3,37 3,37 5,31 Verusa Holding 28,50 0,14 24,42 Verusaturk Girisim 3,23 2,87 36,86 Vestel 7,24 -2,69 -4,36 Vestel Beyaz Eşya 10,79 3,25 27,24 Viking Kağıt 1,24 -1,59 3,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -2,03 -37,50 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 -2,89 -39,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,01 -3,37 -17,84 Yataş 3,84 -1,54 -52,51 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,07 -2,73 1,93 Yeni Gimat GMYO 8,00 -0,87 -4,02 Yeşil GMYO 0,30 -3,23 -52,38 Yeşil Yapı 0,30 3,45 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 12,16 11,97 -24,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.849,40 -0,02 57,92 Yonga Mobilya 10,32 -5,75 245,58 Yünsa 6,38 -4,06 41,78 Zorlu Enerji 1,21 -3,20 -23,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

