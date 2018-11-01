Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 44.000,10 158,95 İş Bankası (B) 3.799,90 -3,80 203,90 İş Bankası (C) 4,21 5,51 -36,97 İş Bankası (Kur.) 66.000,00 3,12 753,19 İş Fin.Kir. 2,14 -0,93 53,56 İş Girişim 1,78 -3,26 2,30 İş GMYO 0,87 0,00 -28,90 İş Y. Men. Değ. 2,04 0,49 -4,33 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12 İşbir Holding 180,00 9,09 -1,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,00 -37,50 İttifak Holding 3,53 0,86 51,50 İz Hayvancılık Tarım 6,95 12,28 265,79 İzmir Demir Çelik 1,79 2,87 -44,75 İzmir Fırça 1,44 2,13 -84,43 İzocam 21,36 -0,47 -19,21 Jantsa Jant Sanayi 25,58 0,55 -16,81 Kafein Yazılım 5,92 -0,34 Kapital Yat. Holding 1,82 6,43 46,77 Kaplamin 3,04 2,01 -22,45 Kardemir (A) 2,16 0,93 -26,78 Kardemir (B) 2,15 0,47 -26,62 Kardemir (D) 3,00 -1,96 -6,54 Karel Elektronik 3,70 3,06 -36,32 Karsan Otomotiv 1,16 0,87 -25,64 Karsu Tekstil 1,00 -0,99 -49,49 Karsusan Su Ürünleri San. 4,20 -0,24 -15,15 Kartonsan 335,70 3,52 20,65 Katmerciler Ekipman 6,02 3,26 -49,67 Kent Gıda 115,40 -0,52 -15,46 Kerevitaş Gıda 1,90 2,15 -55,51 Kervansaray Yat. Holding 0,41 2,50 17,14 Kiler GMYO 1,62 3,18 -55,74 Klimasan Klima 3,99 0,00 -17,74 Koç Holding 15,32 -1,67 -15,31 Konfrut Gıda 25,68 -1,23 79,58 Konya Çimento 179,00 0,96 -29,80 Kordsa Teknik Tekstil 10,63 -1,85 44,78 Koza Altın 49,00 8,84 28,27 Koza Madencilik 5,41 7,34 -15,99 Körfez GMYO 1,00 -1,96 -39,76 Kristal Kola 1,10 2,80 -38,89 Kron Telekomünikasyon 10,65 2,31 -42,43 Kuştur Kuşadası Turizm 13,00 -2,26 36,71 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 1,85 -73,49 Kütahya Porselen 5,39 0,19 -24,83 Lider Faktoring 4,11 0,00 0,88 Link Bilgisayar 8,35 1,09 -41,44 Logo Yazılım 31,90 0,63 -45,70 Lokman Hekim Sağlık 4,51 5,13 -25,19 Lüks Kadife 4,05 1,00 -14,01 Makina Takım 1,03 0,98 -48,50 Mardin Çimento 3,14 1,95 -18,44 Marka Yatırım Holding 0,56 0,00 -66,86 Marmaris Altınyunus 17,70 -1,45 -6,84 Marshall 25,70 -2,65 -50,39 Martı GMYO 0,53 1,92 -75,00 Martı Otel 0,51 0,00 -44,57 Mavi Giyim 35,00 3,92 -38,99 Mazhar Zorlu Holding 4,09 2,00 2,51 MCT Danışmanlık 15,39 6,95 156,50 Mega Polietilen 3,28 4,13 187,72 Menderes Tekstil 0,62 3,33 -25,30 Merit Turizm 6,00 -7,55 1,87 Merko Gıda 0,73 0,00 -45,11 Metal Gayrimenkul 0,80 -2,44 -38,46 Metemtur Otelcilik 0,97 0,00 -34,46 Metro Holding 0,80 2,56 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,39 2,21 -49,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,11 1,83 -46,46 Migros Ticaret 15,58 6,57 -45,39 Milpa 1,40 5,26 -35,19 Mistral GMYO 2,12 -2,30 -42,63 MLP Sağlık 13,50 1,58 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 -31,65 Mondi Tire Kutsan 1,97 2,07 8,84 Net Holding 2,24 0,90 1,36 Netaş Telekom. 7,20 2,42 -54,55 Niğbaş Niğde Beton 0,58 1,75 -38,30 Nuh Çimento 8,45 0,36 -7,22 Nurol GMYO 2,27 7,08 -52,21 Odaş Elektrik 2,97 10,41 -50,50 Olmuksan-IP 3,60 0,84 -21,29 Orge Enerji Elektrik 3,18 3,25 -21,36 Orma Orman Mahsulleri 0,76 -2,56 -32,74 Osmanlı Menkul 1,67 3,09 -46,82 Ostim Endüstriyel Yat 0,98 3,16 -39,88 Otokar 72,50 1,61 -39,94 Oyak Yat. Ort. 0,96 -1,03 -3,04 Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 0,00 -47,06 Özak GMYO 2,30 -0,86 -1,71 Özbal Çelik Boru 1,39 2,96 -48,35 Özderici GMYO 6,00 0,84 723,64 Özerden Plastik 2,82 -1,05 3,67 Panora GMYO 3,96 2,59 -10,34 Park Elek.Madencilik 2,43 2,10 -41,73 Parsan 25,46 1,11 117,61 Pegasus 20,90 4,29 -38,17 Peker GMYO 13,80 3,06 Penguen Gıda 1,17 1,74 -47,53 Pera GMYO 0,47 4,44 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 9,37 0,11 144,65 Petkim 5,22 2,76 -22,22 Petrokent Turizm 61,80 -1,98 30,16 Pınar Et Ve Un 5,17 0,39 -43,84 Pınar Su 1,20 1,69 -33,33 Pınar Süt 6,48 1,09 -46,51 Plastikkart 2,14 2,39 -25,95 Polisan Holding 6,01 0,00 -30,44 Politeknik Metal 38,64 -0,16 16,04 Prizma Press Matbaacılık 1,87 -3,61 15,43 QNB Finans Fin. Kir. 3,63 -0,27 -6,92 QNB Finansbank 4,80 0,84 -12,13 Ral Yatırım Holding 1,72 -1,71 5,52 Ray Sigorta 1,65 -2,94 -8,84 Reysaş GMYO 0,61 0,00 -51,97 Reysaş Lojistik 0,68 0,00 -46,88 Rhea Girişim 0,54 1,89 -51,79 Rodrigo Tekstil 2,57 1,18 -14,05 Royal Halı 0,87 1,16 -4,40 RTA Laboratuvarları 2,00 0,00 -27,54 Sabancı Holding 7,42 4,21 -31,31 Safkar Ege Soğutmacılık 1,75 1,74 Salix Yatırım Holding 3,65 -8,75 -53,21 Sanel Mühendislik 1,61 3,87 -5,85 Sanifoam Sünger 1,14 0,00 -32,14 Sanko Pazarlama 1,98 0,51 -29,79 Saray Matbaacılık 0,88 0,00 -17,76 Sarkuysan 3,35 2,13 6,87 Sasa Polyester 8,61 3,73 9,90 Say Reklamcılık 0,75 -1,32 -55,09 Sekuro Plastik 3,61 5,87 -58,02 Selçuk Ecza Deposu 3,03 0,33 -13,48 Selçuk Gıda 1,08 -1,82 43,09 Senkron Güvenlik 1,29 0,78 -30,65 Serve Kırtasiye 2,12 0,95 241,94 Servet GMYO 2,35 3,07 -22,70 Seyitler Kimya 4,10 0,00 -20,51 Silverline Endüstri 1,27 4,10 -26,92 Sinpaş GMYO 0,37 2,78 -46,07 Soda Sanayii 7,07 4,28 63,42 Sodaş Sodyum Sanayii 6,24 0,65 83,06 Söktaş 1,11 0,00 -33,13 Sönmez Filament 2,99 1,70 -27,95 Sönmez Pamuklu 3,01 1,01 -23,99 Sumaş Suni Tahta 7,50 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,25 -0,44 -7,10 Şekerbank 0,95 3,26 -48,09 Şişe Cam 4,87 2,96 7,05 Şok Marketler 9,32 0,32 T. Halk Bankası 6,54 6,00 -37,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,90 -9,31 512,12 T.S.K.B. 0,74 4,23 -38,50 T.Tuborg 9,95 3,43 0,40 Taç Tarım Ürünleri 2,68 3,08 10,29 Tat Gıda 3,80 0,53 -26,00 TAV Havalimanları 23,52 1,12 9,60 Taze Kuru Gıda 7,89 -1,87 -3,19 Tek-Art Turizm 0,68 1,49 -9,65 Tekfen Holding 21,74 2,35 32,72 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,50 0,86 -32,04 Temapol Polimer Plastik 2,80 1,82 -41,30 TGS Dış Ticaret 5,45 1,68 50,89 Tofaş Oto. Fab. 20,92 -0,85 -32,84 Torunlar GMYO 1,61 3,87 -50,77 Trabzon Liman 8,83 0,91 Trabzonspor Sportif 1,39 5,30 -36,82 Trakya Cam 3,31 1,22 -17,78 Trend GMYO 1,22 -0,81 TSKB GMYO 0,58 1,75 -20,55 Tuğçelik 2,16 0,00 -32,08 Tukaş 1,31 1,55 -41,26 Turcas Petrol 1,40 1,45 -44,31 Turkcell 11,93 5,11 -18,89 Tümosan Motor ve Traktör 4,57 2,93 -39,79 Tüpraş 129,50 -1,67 20,07 Türk Hava Yolları 14,60 3,91 -6,95 Türk Prysmian Kablo 1,58 1,28 -36,88 Türk Telekom 3,39 5,94 -47,36 Türk Traktör 36,34 0,00 -48,44 Türker Proje Gayrimenkul 26,30 0,77 -29,98 Ufuk Yatırım 1,17 -2,50 -61,89 Ulaşlar Turizm Yat. 0,97 2,11 -43,27 Ulusoy Elektrik 11,20 1,91 23,60 Ulusoy Un Sanayi 1,84 0,00 -33,81 Umpaş Holding 0,66 1,54 4,76 Uşak Seramik 1,49 4,93 -39,18 Utopya Turizm 3,54 2,02 -21,16 Uzertaş Boya 0,72 0,00 -36,84 Ülker Bisküvi 14,86 0,54 -24,45 Ünye Çimento 3,68 -1,60 -0,10 Vakıf Fin. Kir. 1,28 1,59 -20,96 Vakıf GMYO 1,60 1,27 -36,34 Vakıf Yat. Ort. 1,10 1,85 -22,54 Vakıflar Bankası 3,67 7,31 -45,01 Vakko Tekstil 2,96 0,34 0,51 Vanet Gıda 3,10 5,08 -3,13 Verusa Holding 15,97 -6,66 -30,28 Verusaturk Girisim 2,90 0,00 22,88 Vestel 6,82 2,40 -9,91 Vestel Beyaz Eşya 12,43 -0,08 46,58 Viking Kağıt 1,10 0,92 -8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,31 0,77 -43,53 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 3,70 -39,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,13 2,40 -12,93 Yataş 3,77 -2,58 -53,37 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,00 0,00 -4,74 Yeni Gimat GMYO 7,95 0,25 -4,62 Yeşil GMYO 0,31 0,00 -50,79 Yeşil Yapı 0,31 -3,13 -69,61 Yeşil Yatırım Holding 12,16 1,33 -24,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.500,00 2,00 38,56 Yonga Mobilya 10,19 11,73 241,23 Yünsa 5,32 2,90 18,22 Zorlu Enerji 1,12 0,90 -29,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

