Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 44.000,10 158,95 İş Bankası (B) 3.450,00 -9,21 175,92 İş Bankası (C) 4,24 0,71 -36,52 İş Bankası (Kur.) 66.000,00 753,19 İş Fin.Kir. 2,14 0,00 53,56 İş Girişim 1,74 -2,25 0,00 İş GMYO 0,88 1,15 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,04 0,00 -4,33 İş Yat. Ort. 0,80 1,27 1,39 İşbir Holding 174,00 -3,33 -5,20 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,00 -37,50 İttifak Holding 3,62 2,55 55,36 İz Hayvancılık Tarım 6,51 -6,33 242,63 İzmir Demir Çelik 1,84 2,79 -43,21 İzmir Fırça 1,43 -0,69 -84,54 İzocam 21,44 0,37 -18,91 Jantsa Jant Sanayi 25,36 -0,86 -17,52 Kafein Yazılım 6,06 2,36 Kapital Yat. Holding 1,85 1,65 49,19 Kaplamin 3,04 0,00 -22,45 Kardemir (A) 2,32 7,41 -21,36 Kardemir (B) 2,32 7,91 -20,82 Kardemir (D) 3,25 8,33 1,25 Karel Elektronik 3,93 6,22 -32,36 Karsan Otomotiv 1,16 0,00 -25,64 Karsu Tekstil 0,98 -2,00 -50,51 Karsusan Su Ürünleri San. 4,18 -0,48 -15,56 Kartonsan 342,50 2,03 23,09 Katmerciler Ekipman 6,14 1,99 -48,66 Kent Gıda 116,90 1,30 -14,36 Kerevitaş Gıda 1,91 0,53 -55,28 Kervansaray Yat. Holding 0,40 -2,44 14,29 Kiler GMYO 1,73 6,79 -52,73 Klimasan Klima 3,99 0,00 -17,74 Koç Holding 15,19 -0,85 -16,03 Konfrut Gıda 25,60 -0,31 79,02 Konya Çimento 182,50 1,96 -28,43 Kordsa Teknik Tekstil 10,79 1,51 46,96 Koza Altın 48,66 -0,69 27,38 Koza Madencilik 5,48 1,29 -14,91 Körfez GMYO 1,00 0,00 -39,76 Kristal Kola 1,09 -0,91 -39,44 Kron Telekomünikasyon 11,00 3,29 -40,54 Kuştur Kuşadası Turizm 13,00 36,71 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 5,45 -72,05 Kütahya Porselen 5,42 0,56 -24,41 Lider Faktoring 4,07 -0,97 -0,10 Link Bilgisayar 8,43 0,96 -40,88 Logo Yazılım 32,26 1,13 -45,09 Lokman Hekim Sağlık 4,58 1,55 -24,03 Lüks Kadife 4,20 3,70 -10,83 Makina Takım 1,04 0,97 -48,00 Mardin Çimento 3,11 -0,96 -19,22 Marka Yatırım Holding 0,57 1,79 -66,27 Marmaris Altınyunus 17,38 -1,81 -8,53 Marshall 27,20 5,84 -47,49 Martı GMYO 0,53 0,00 -75,00 Martı Otel 0,52 1,96 -43,48 Mavi Giyim 36,74 4,97 -35,95 Mazhar Zorlu Holding 4,00 -2,20 0,25 MCT Danışmanlık 13,54 -12,02 125,67 Mega Polietilen 3,51 7,01 207,89 Menderes Tekstil 0,62 0,00 -25,30 Merit Turizm 6,01 0,17 2,04 Merko Gıda 0,75 2,74 -43,61 Metal Gayrimenkul 0,84 5,00 -35,38 Metemtur Otelcilik 0,99 2,06 -33,11 Metro Holding 0,84 5,00 -15,15 Metro Petrol ve Tesisleri 1,43 2,88 -48,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 19,82 -35,85 Migros Ticaret 16,16 3,72 -43,35 Milpa 1,38 -1,43 -36,11 Mistral GMYO 2,12 0,00 -42,63 MLP Sağlık 13,57 0,52 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,83 -12,63 -40,29 Mondi Tire Kutsan 2,08 5,58 14,92 Net Holding 2,24 0,00 1,36 Netaş Telekom. 7,40 2,78 -53,28 Niğbaş Niğde Beton 0,59 1,72 -37,23 Nuh Çimento 8,52 0,83 -6,45 Nurol GMYO 2,29 0,88 -51,79 Odaş Elektrik 2,77 -6,73 -53,83 Olmuksan-IP 3,68 2,22 -19,54 Orge Enerji Elektrik 3,23 1,57 -20,13 Orma Orman Mahsulleri 0,76 0,00 -32,74 Osmanlı Menkul 1,68 0,60 -46,50 Ostim Endüstriyel Yat 1,00 2,04 -38,65 Otokar 74,00 2,07 -38,70 Oyak Yat. Ort. 0,96 0,00 -3,04 Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 0,00 -47,06 Özak GMYO 2,39 3,91 2,14 Özbal Çelik Boru 1,38 -0,72 -48,72 Özderici GMYO 6,00 0,00 723,64 Özerden Plastik 2,89 2,48 6,25 Panora GMYO 4,09 3,28 -7,39 Park Elek.Madencilik 2,46 1,23 -41,01 Parsan 25,70 0,94 119,66 Pegasus 22,30 6,70 -34,02 Peker GMYO 13,80 0,00 Penguen Gıda 1,17 0,00 -47,53 Pera GMYO 0,47 0,00 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 9,82 4,80 156,40 Petkim 5,16 -1,15 -23,12 Petrokent Turizm 60,05 -2,83 26,47 Pınar Et Ve Un 5,20 0,58 -43,51 Pınar Su 1,23 2,50 -31,67 Pınar Süt 6,64 2,47 -45,19 Plastikkart 2,16 0,93 -25,26 Polisan Holding 6,12 1,83 -29,17 Politeknik Metal 38,88 0,62 16,76 Prizma Press Matbaacılık 1,91 2,14 17,90 QNB Finans Fin. Kir. 3,66 0,83 -6,15 QNB Finansbank 4,78 -0,42 -12,50 Ral Yatırım Holding 1,73 0,58 6,13 Ray Sigorta 1,66 0,61 -8,29 Reysaş GMYO 0,61 0,00 -51,97 Reysaş Lojistik 0,67 -1,47 -47,66 Rhea Girişim 0,55 1,85 -50,89 Rodrigo Tekstil 2,59 0,78 -13,38 Royal Halı 0,87 0,00 -4,40 RTA Laboratuvarları 2,04 2,00 -26,09 Sabancı Holding 7,49 0,94 -30,66 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 1,14 Salix Yatırım Holding 3,99 9,32 -48,85 Sanel Mühendislik 1,79 11,18 4,68 Sanifoam Sünger 1,15 0,88 -31,55 Sanko Pazarlama 2,12 7,07 -24,83 Saray Matbaacılık 0,88 0,00 -17,76 Sarkuysan 3,39 1,19 8,15 Sasa Polyester 8,95 3,95 14,24 Say Reklamcılık 0,75 0,00 -55,09 Sekuro Plastik 3,61 0,00 -58,02 Selçuk Ecza Deposu 3,11 2,64 -11,20 Selçuk Gıda 1,10 1,85 45,74 Senkron Güvenlik 1,31 1,55 -29,57 Serve Kırtasiye 2,16 1,89 248,39 Servet GMYO 2,39 1,70 -21,38 Seyitler Kimya 4,00 -2,44 -22,45 Silverline Endüstri 1,25 -1,57 -28,07 Sinpaş GMYO 0,38 2,70 -44,61 Soda Sanayii 6,93 -1,98 60,18 Sodaş Sodyum Sanayii 6,17 -1,12 81,01 Söktaş 1,14 2,70 -31,33 Sönmez Filament 3,02 1,00 -27,23 Sönmez Pamuklu 3,02 0,33 -23,74 Sumaş Suni Tahta 7,45 -0,67 Şeker Fin. Kir. 2,24 -0,44 -7,51 Şekerbank 0,95 0,00 -48,09 Şişe Cam 4,88 0,21 7,27 Şok Marketler 9,31 -0,11 T. Halk Bankası 6,97 6,57 -33,72 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,66 -9,56 453,61 T.S.K.B. 0,76 2,70 -36,84 T.Tuborg 9,99 0,40 0,80 Taç Tarım Ürünleri 2,72 1,49 11,93 Tat Gıda 3,79 -0,26 -26,20 TAV Havalimanları 23,50 -0,09 9,51 Taze Kuru Gıda 8,13 3,04 -0,25 Tek-Art Turizm 0,68 0,00 -9,65 Tekfen Holding 22,94 5,52 40,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,48 -0,57 -32,43 Temapol Polimer Plastik 2,82 0,71 -40,88 TGS Dış Ticaret 5,49 0,73 52,00 Tofaş Oto. Fab. 21,04 0,57 -32,45 Torunlar GMYO 1,63 1,24 -50,16 Trabzon Liman 8,97 1,59 Trabzonspor Sportif 1,39 0,00 -36,82 Trakya Cam 3,30 -0,30 -18,03 Trend GMYO 1,23 0,82 TSKB GMYO 0,57 -1,72 -21,92 Tuğçelik 2,19 1,39 -31,13 Tukaş 1,35 3,05 -39,46 Turcas Petrol 1,43 2,14 -43,12 Turkcell 11,92 -0,08 -18,96 Tümosan Motor ve Traktör 4,64 1,53 -38,87 Tüpraş 132,00 1,93 22,39 Türk Hava Yolları 15,23 4,32 -2,93 Türk Prysmian Kablo 1,59 0,63 -36,48 Türk Telekom 3,45 1,77 -46,43 Türk Traktör 36,40 0,17 -48,36 Türker Proje Gayrimenkul 26,20 -0,38 -30,24 Ufuk Yatırım 1,15 -1,71 -62,54 Ulaşlar Turizm Yat. 0,97 0,00 -43,27 Ulusoy Elektrik 11,03 -1,52 21,72 Ulusoy Un Sanayi 1,87 1,63 -32,73 Umpaş Holding 0,68 3,03 7,94 Uşak Seramik 1,53 2,68 -37,55 Utopya Turizm 3,53 -0,28 -21,38 Uzertaş Boya 0,72 0,00 -36,84 Ülker Bisküvi 14,78 -0,54 -24,86 Ünye Çimento 3,73 1,36 1,26 Vakıf Fin. Kir. 1,28 0,00 -20,96 Vakıf GMYO 1,62 1,25 -35,54 Vakıf Yat. Ort. 1,08 -1,82 -23,94 Vakıflar Bankası 3,80 3,54 -43,07 Vakko Tekstil 3,02 2,03 2,55 Vanet Gıda 3,26 5,16 1,87 Verusa Holding 16,10 0,81 -29,72 Verusaturk Girisim 2,86 -1,38 21,19 Vestel 6,89 1,03 -8,98 Vestel Beyaz Eşya 12,95 4,18 52,71 Viking Kağıt 1,08 -1,82 -10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,33 1,53 -42,67 Yapı ve Kredi Bank. 1,70 1,19 -39,21 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,19 2,82 -10,48 Yataş 3,78 0,27 -53,25 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,99 -1,00 -5,70 Yeni Gimat GMYO 7,99 0,50 -4,14 Yeşil GMYO 0,30 -3,23 -52,38 Yeşil Yapı 0,30 -3,23 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 11,09 -8,80 -30,69 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.429,90 -2,80 34,67 Yonga Mobilya 10,00 -1,86 234,87 Yünsa 5,26 -1,13 16,89 Zorlu Enerji 1,12 0,00 -29,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

