Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 36.200,00 -17,73 113,04 İş Bankası (B) 3.625,00 -4,61 189,91 İş Bankası (C) 4,25 0,47 -36,37 İş Bankası (Kur.) 60.000,00 -7,69 675,63 İş Fin.Kir. 2,34 4,00 67,91 İş Girişim 1,71 -1,16 -1,72 İş GMYO 0,87 1,16 -28,90 İş Y. Men. Değ. 2,04 -0,49 -4,33 İş Yat. Ort. 0,81 1,25 2,66 İşbir Holding 177,00 -0,56 -3,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,00 -32,50 İttifak Holding 3,50 0,57 50,21 İz Hayvancılık Tarım 8,20 13,26 331,58 İzmir Demir Çelik 1,77 0,00 -45,37 İzmir Fırça 1,64 6,49 -82,27 İzocam 21,80 0,55 -17,55 Jantsa Jant Sanayi 25,62 2,07 -16,68 Kafein Yazılım 6,65 0,91 Kapital Yat. Holding 2,00 5,26 61,29 Kaplamin 3,10 0,32 -20,92 Kardemir (A) 2,24 -1,32 -24,07 Kardemir (B) 2,24 -0,88 -23,55 Kardemir (D) 3,04 0,33 -5,30 Karel Elektronik 3,91 0,26 -32,70 Karsan Otomotiv 1,29 7,50 -17,31 Karsu Tekstil 0,98 0,00 -50,51 Karsusan Su Ürünleri San. 4,16 -0,48 -15,96 Kartonsan 344,40 1,29 23,77 Katmerciler Ekipman 6,22 1,30 -47,99 Kent Gıda 117,90 0,77 -13,63 Kerevitaş Gıda 1,91 0,00 -55,28 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43 Kiler GMYO 1,74 3,57 -52,46 Klimasan Klima 4,06 3,57 -16,29 Koç Holding 15,53 -0,77 -14,15 Konfrut Gıda 24,60 1,23 72,03 Konya Çimento 184,20 0,05 -27,76 Kordsa Teknik Tekstil 10,89 0,83 48,32 Koza Altın 48,84 -0,33 27,85 Koza Madencilik 5,66 -0,53 -12,11 Körfez GMYO 1,04 0,97 -37,35 Kristal Kola 1,08 0,93 -40,00 Kron Telekomünikasyon 10,20 -2,21 -44,86 Kuştur Kuşadası Turizm 13,70 -2,84 44,07 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,21 -2,42 -70,84 Kütahya Porselen 5,75 4,55 -19,80 Lider Faktoring 4,25 2,16 4,32 Link Bilgisayar 8,56 -0,70 -39,97 Logo Yazılım 32,50 0,00 -44,68 Lokman Hekim Sağlık 4,45 0,00 -26,19 Lüks Kadife 4,31 -0,23 -8,49 Makina Takım 1,05 -0,94 -47,50 Mardin Çimento 3,10 0,00 -19,48 Marka Yatırım Holding 0,58 0,00 -65,68 Marmaris Altınyunus 17,45 0,63 -8,16 Marshall 26,78 0,60 -48,30 Martı GMYO 0,55 1,85 -74,06 Martı Otel 0,52 1,96 -43,48 Mavi Giyim 37,20 1,09 -35,15 Mazhar Zorlu Holding 4,48 6,67 12,28 MCT Danışmanlık 11,05 -7,45 84,17 Mega Polietilen 3,25 -0,31 185,09 Menderes Tekstil 0,63 3,28 -24,10 Merit Turizm 6,03 0,17 2,38 Merko Gıda 0,81 0,00 -39,10 Metal Gayrimenkul 0,79 -3,66 -39,23 Metemtur Otelcilik 1,00 -0,99 -32,43 Metro Holding 0,83 0,00 -16,16 Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 0,00 -48,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,31 0,00 -36,81 Migros Ticaret 16,11 2,35 -43,53 Milpa 1,74 20,00 -19,44 Mistral GMYO 2,15 -0,46 -41,81 MLP Sağlık 13,05 -6,18 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,89 9,88 -35,97 Mondi Tire Kutsan 2,00 2,04 10,50 Net Holding 2,09 -1,42 -5,43 Netaş Telekom. 7,50 0,94 -52,65 Niğbaş Niğde Beton 0,60 0,00 -36,17 Nuh Çimento 8,47 0,00 -7,00 Nurol GMYO 2,23 -1,33 -53,05 Odaş Elektrik 2,83 0,35 -52,83 Olmuksan-IP 3,67 0,27 -19,76 Orge Enerji Elektrik 3,53 3,82 -12,71 Orma Orman Mahsulleri 0,79 2,60 -30,09 Osmanlı Menkul 1,59 -0,63 -49,36 Ostim Endüstriyel Yat 1,02 2,00 -37,42 Otokar 80,95 6,51 -32,94 Oyak Yat. Ort. 0,97 1,04 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,91 0,00 -46,47 Özak GMYO 2,43 0,00 3,85 Özbal Çelik Boru 1,41 0,71 -47,61 Özderici GMYO 5,94 0,34 715,40 Özerden Plastik 2,82 -0,35 3,67 Panora GMYO 4,07 0,99 -7,85 Park Elek.Madencilik 2,46 0,00 -41,01 Parsan 26,62 1,22 127,52 Pegasus 23,08 2,40 -31,72 Peker GMYO 15,05 2,52 Penguen Gıda 1,18 0,85 -47,09 Pera GMYO 0,47 -4,08 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 9,28 -1,38 142,30 Petkim 5,15 0,00 -23,27 Petrokent Turizm 64,50 -6,52 35,85 Pınar Et Ve Un 5,42 2,07 -41,12 Pınar Su 1,24 1,64 -31,11 Pınar Süt 6,86 2,24 -43,38 Plastikkart 2,17 -0,46 -24,91 Polisan Holding 6,35 0,79 -26,50 Politeknik Metal 38,30 0,05 15,02 Prizma Press Matbaacılık 1,89 -0,53 16,67 QNB Finans Fin. Kir. 3,67 0,00 -5,90 QNB Finansbank 5,10 3,45 -6,64 Ral Yatırım Holding 1,67 -0,60 2,45 Ray Sigorta 1,67 0,60 -7,73 Reysaş GMYO 0,63 1,61 -50,39 Reysaş Lojistik 0,72 4,35 -43,75 Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,56 -0,39 -14,38 Royal Halı 0,93 3,33 2,20 RTA Laboratuvarları 2,02 0,50 -26,81 Sabancı Holding 7,77 3,46 -28,06 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 0,00 Salix Yatırım Holding 3,99 -3,16 -48,85 Sanel Mühendislik 1,92 -2,04 12,28 Sanifoam Sünger 1,19 1,71 -29,17 Sanko Pazarlama 2,18 2,35 -22,70 Saray Matbaacılık 0,88 -1,12 -17,76 Sarkuysan 3,44 0,58 9,75 Sasa Polyester 8,78 -0,45 12,07 Say Reklamcılık 0,78 1,30 -53,29 Sekuro Plastik 3,65 -0,54 -57,56 Selçuk Ecza Deposu 3,16 0,96 -9,77 Selçuk Gıda 1,25 4,17 65,62 Senkron Güvenlik 1,31 0,00 -29,57 Serve Kırtasiye 2,24 -1,32 261,29 Servet GMYO 2,55 3,24 -16,12 Seyitler Kimya 4,00 -1,23 -22,45 Silverline Endüstri 1,29 -0,77 -25,77 Sinpaş GMYO 0,35 0,00 -48,98 Soda Sanayii 7,09 1,00 63,88 Sodaş Sodyum Sanayii 6,04 -1,79 77,20 Söktaş 1,11 -0,89 -33,13 Sönmez Filament 3,15 3,96 -24,10 Sönmez Pamuklu 3,30 6,11 -16,67 Sumaş Suni Tahta 7,41 0,82 Şeker Fin. Kir. 2,25 0,90 -7,10 Şekerbank 0,98 1,03 -46,45 Şişe Cam 5,14 2,39 12,98 Şok Marketler 10,71 3,48 T. Halk Bankası 7,23 1,97 -31,25 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,36 -5,66 574,59 T.S.K.B. 0,77 1,32 -36,01 T.Tuborg 10,01 0,70 1,00 Taç Tarım Ürünleri 2,60 2,36 7,00 Tat Gıda 3,84 1,05 -25,22 TAV Havalimanları 24,02 0,76 11,93 Taze Kuru Gıda 8,14 -0,12 -0,12 Tek-Art Turizm 0,69 0,00 -8,32 Tekfen Holding 22,62 -3,25 38,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,69 0,27 -28,35 Temapol Polimer Plastik 2,72 0,37 -42,98 TGS Dış Ticaret 5,30 -0,93 46,74 Tofaş Oto. Fab. 19,76 0,30 -36,56 Torunlar GMYO 1,65 0,00 -49,55 Trabzon Liman 8,96 -0,33 Trabzonspor Sportif 1,31 0,77 -40,45 Trakya Cam 3,28 0,61 -18,53 Trend GMYO 1,32 4,76 TSKB GMYO 0,58 1,75 -20,55 Tuğçelik 2,15 -3,59 -32,39 Tukaş 1,39 2,21 -37,67 Turcas Petrol 1,43 0,00 -43,12 Turkcell 11,72 -2,09 -20,32 Tümosan Motor ve Traktör 4,75 1,50 -37,42 Tüpraş 137,50 2,08 27,49 Türk Hava Yolları 15,59 5,91 -0,64 Türk Prysmian Kablo 1,65 3,77 -34,08 Türk Telekom 3,83 7,28 -40,53 Türk Traktör 36,50 -0,27 -48,22 Türker Proje Gayrimenkul 26,92 -1,03 -28,33 Ufuk Yatırım 1,14 -0,87 -62,87 Ulaşlar Turizm Yat. 0,97 1,04 -43,27 Ulusoy Elektrik 11,99 8,12 32,32 Ulusoy Un Sanayi 1,90 0,53 -31,65 Umpaş Holding 0,66 1,54 4,76 Uşak Seramik 1,64 3,80 -33,06 Utopya Turizm 3,42 -0,58 -23,83 Uzertaş Boya 0,70 -5,41 -38,60 Ülker Bisküvi 15,15 2,02 -22,98 Ünye Çimento 3,83 2,13 3,98 Vakıf Fin. Kir. 1,31 2,34 -19,11 Vakıf GMYO 1,68 3,07 -33,16 Vakıf Yat. Ort. 1,10 0,92 -22,54 Vakıflar Bankası 3,79 2,16 -43,22 Vakko Tekstil 3,12 1,63 5,94 Vanet Gıda 3,54 3,21 10,62 Verusa Holding 15,10 -2,58 -34,08 Verusaturk Girisim 3,03 -0,98 28,39 Vestel 7,02 1,59 -7,27 Vestel Beyaz Eşya 12,94 -0,77 52,59 Viking Kağıt 1,09 0,93 -9,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,36 1,49 -41,38 Yapı ve Kredi Bank. 1,76 1,15 -37,07 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,39 4,82 -2,31 Yataş 4,11 4,85 -49,17 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,02 3,03 -2,84 Yeni Gimat GMYO 7,95 0,63 -4,62 Yeşil GMYO 0,31 0,00 -50,79 Yeşil Yapı 0,31 -3,13 -69,61 Yeşil Yatırım Holding 11,65 -0,43 -27,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.394,90 -0,21 32,73 Yonga Mobilya 9,30 -0,53 211,43 Yünsa 5,17 2,78 14,89 Zorlu Enerji 1,16 0,87 -26,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

