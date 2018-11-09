Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.000,00 123,64 İş Bankası (B) 3.499,30 -2,79 179,86 İş Bankası (C) 4,03 -0,74 -39,67 İş Bankası (Kur.) 60.000,00 675,63 İş Fin.Kir. 2,51 3,29 80,11 İş Girişim 1,69 0,00 -2,87 İş GMYO 0,87 1,16 -28,90 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,98 -3,39 İş Yat. Ort. 0,81 0,00 2,66 İşbir Holding 168,90 -0,59 -7,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 3,57 -27,50 İttifak Holding 4,00 9,29 71,67 İz Hayvancılık Tarım 11,80 19,92 521,05 İzmir Demir Çelik 1,72 -1,15 -46,91 İzmir Fırça 1,51 -1,31 -83,68 İzocam 21,28 -1,30 -19,52 Jantsa Jant Sanayi 25,48 0,08 -17,13 Kafein Yazılım 6,48 -1,67 Kapital Yat. Holding 2,67 11,25 115,32 Kaplamin 3,04 0,33 -22,45 Kardemir (A) 2,18 1,40 -26,10 Kardemir (B) 2,19 1,86 -25,26 Kardemir (D) 2,91 1,04 -9,35 Karel Elektronik 3,67 -3,17 -36,83 Karsan Otomotiv 1,26 0,00 -19,23 Karsu Tekstil 0,95 -1,04 -52,02 Karsusan Su Ürünleri San. 4,15 0,24 -16,16 Kartonsan 325,00 -4,69 16,80 Katmerciler Ekipman 6,02 -0,99 -49,67 Kent Gıda 117,00 0,00 -14,29 Kerevitaş Gıda 1,86 -1,59 -56,45 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43 Kiler GMYO 1,79 2,29 -51,09 Klimasan Klima 3,95 -3,19 -18,56 Koç Holding 15,38 -0,52 -14,98 Konfrut Gıda 24,04 -1,39 68,11 Konya Çimento 180,20 -1,69 -29,33 Kordsa Teknik Tekstil 10,30 -4,19 40,29 Koza Altın 46,24 -1,70 21,05 Koza Madencilik 5,61 -0,36 -12,89 Körfez GMYO 1,06 4,95 -36,14 Kristal Kola 1,08 1,89 -40,00 Kron Telekomünikasyon 9,76 -1,91 -47,24 Kuştur Kuşadası Turizm 13,50 3,29 41,97 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 0,00 -72,29 Kütahya Porselen 5,60 -1,75 -21,90 Lider Faktoring 4,03 -3,36 -1,08 Link Bilgisayar 8,36 -1,53 -41,37 Logo Yazılım 30,40 -5,47 -48,26 Lokman Hekim Sağlık 4,43 1,14 -26,52 Lüks Kadife 4,23 0,00 -10,19 Makina Takım 1,03 0,00 -48,50 Mardin Çimento 2,97 -2,94 -22,86 Marka Yatırım Holding 0,62 6,90 -63,31 Marmaris Altınyunus 18,04 3,26 -5,05 Marshall 25,52 -2,89 -50,73 Martı GMYO 0,53 -1,85 -75,00 Martı Otel 0,51 -1,92 -44,57 Mavi Giyim 35,90 -0,39 -37,42 Mazhar Zorlu Holding 4,29 2,14 7,52 MCT Danışmanlık 10,90 4,21 81,67 Mega Polietilen 3,02 -7,08 164,91 Menderes Tekstil 0,59 0,00 -28,92 Merit Turizm 6,03 0,00 2,38 Merko Gıda 0,78 -2,50 -41,35 Metal Gayrimenkul 0,76 -1,30 -41,54 Metemtur Otelcilik 0,98 -2,00 -33,78 Metro Holding 0,82 0,00 -17,17 Metro Petrol ve Tesisleri 1,39 0,00 -49,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 -0,77 -37,78 Migros Ticaret 15,64 -3,04 -45,18 Milpa 1,51 -1,95 -30,09 Mistral GMYO 2,06 -0,96 -44,25 MLP Sağlık 12,75 -2,89 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -35,25 Mondi Tire Kutsan 1,94 -1,52 7,18 Net Holding 2,15 2,38 -2,71 Netaş Telekom. 6,91 -2,26 -56,38 Niğbaş Niğde Beton 0,61 5,17 -35,11 Nuh Çimento 8,38 -0,48 -7,99 Nurol GMYO 2,16 -0,92 -54,53 Odaş Elektrik 2,73 -0,36 -54,50 Olmuksan-IP 3,65 -0,27 -20,20 Orge Enerji Elektrik 3,20 -9,09 -20,87 Orma Orman Mahsulleri 0,78 0,00 -30,97 Osmanlı Menkul 1,53 -1,29 -51,27 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 0,00 -39,26 Otokar 78,40 -1,38 -35,05 Oyak Yat. Ort. 0,94 0,00 -5,06 Oylum Sınai Yatırımlar 0,89 -1,11 -47,65 Özak GMYO 2,44 -0,81 4,27 Özbal Çelik Boru 1,35 -0,74 -49,84 Özderici GMYO 6,00 1,69 723,64 Özerden Plastik 2,86 1,06 5,14 Panora GMYO 3,93 -2,72 -11,02 Park Elek.Madencilik 2,37 -2,07 -43,17 Parsan 27,32 1,34 133,50 Pegasus 22,54 1,44 -33,31 Peker GMYO 15,30 0,99 Penguen Gıda 1,17 -0,85 -47,53 Pera GMYO 0,46 0,00 -47,73 Pergamon Dış Ticaret 8,95 -2,93 133,69 Petkim 4,95 -0,60 -26,25 Petrokent Turizm 60,20 3,61 26,79 Pınar Et Ve Un 5,22 -0,95 -43,29 Pınar Su 1,21 -1,63 -32,78 Pınar Süt 6,94 1,31 -42,72 Plastikkart 2,15 -0,92 -25,61 Polisan Holding 6,35 0,32 -26,50 Politeknik Metal 37,10 -1,80 11,41 Prizma Press Matbaacılık 1,87 -0,53 15,43 QNB Finans Fin. Kir. 3,83 3,51 -1,79 QNB Finansbank 5,17 3,19 -5,36 Ral Yatırım Holding 1,67 2,45 2,45 Ray Sigorta 1,62 -2,41 -10,50 Reysaş GMYO 0,58 -7,94 -54,33 Reysaş Lojistik 0,68 -4,23 -46,88 Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,52 -2,33 -15,72 Royal Halı 1,04 7,22 14,29 RTA Laboratuvarları 1,99 -1,00 -27,90 Sabancı Holding 7,60 -1,68 -29,64 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 -1,70 Salix Yatırım Holding 4,08 -0,49 -47,69 Sanel Mühendislik 2,01 2,55 17,54 Sanifoam Sünger 1,23 1,65 -26,79 Sanko Pazarlama 2,29 5,53 -18,80 Saray Matbaacılık 0,87 -1,14 -18,69 Sarkuysan 3,40 -1,16 8,47 Sasa Polyester 8,75 3,06 11,69 Say Reklamcılık 0,74 -1,33 -55,69 Sekuro Plastik 3,46 -1,70 -59,77 Selçuk Ecza Deposu 3,01 -2,59 -14,05 Selçuk Gıda 1,16 -5,69 53,69 Senkron Güvenlik 1,31 0,77 -29,57 Serve Film Prodüksiyon 2,10 -3,67 238,71 Servet GMYO 2,52 -0,40 -17,11 Seyitler Kimya 3,96 0,00 -23,22 Silverline Endüstri 1,29 0,00 -25,77 Sinpaş GMYO 0,33 -5,71 -51,90 Soda Sanayii 7,25 -0,68 67,58 Sodaş Sodyum Sanayii 6,60 -1,05 93,63 Söktaş 1,08 -2,70 -34,94 Sönmez Filament 3,04 -0,33 -26,75 Sönmez Pamuklu 3,27 0,31 -17,42 Sumaş Suni Tahta 7,50 -0,92 Şeker Fin. Kir. 2,18 -0,46 -9,99 Şekerbank 0,95 -2,06 -48,09 Şişe Cam 4,97 -1,78 9,25 Şok Marketler 10,77 0,28 T. Halk Bankası 7,26 -1,22 -30,96 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,68 1,02 580,37 T.S.K.B. 0,74 -1,33 -38,50 T.Tuborg 9,96 -0,90 0,50 Taç Tarım Ürünleri 2,67 0,75 9,88 Tat Gıda 3,72 -1,85 -27,56 TAV Havalimanları 22,58 -2,76 5,22 Taze Kuru Gıda 8,20 1,61 0,61 Tek-Art Turizm 0,71 4,41 -5,66 Tekfen Holding 22,78 0,09 39,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,48 -2,79 -32,43 Temapol Polimer Plastik 2,88 2,86 -39,62 TGS Dış Ticaret 5,19 -1,70 43,69 Tofaş Oto. Fab. 18,54 -4,78 -40,48 Torunlar GMYO 1,62 -0,61 -50,46 Trabzon Liman 8,88 -0,56 Trabzonspor Sportif 1,28 -2,29 -41,82 Trakya Cam 3,15 -2,48 -21,75 Trend GMYO 1,31 1,55 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,07 -1,43 -34,91 Tukaş 1,36 0,00 -39,01 Turcas Petrol 1,40 -1,41 -44,31 Turkcell 11,65 0,00 -20,79 Tümosan Motor ve Traktör 4,56 -1,51 -39,92 Tüpraş 120,70 -3,90 11,91 Türk Hava Yolları 15,17 3,55 -3,31 Türk Prysmian Kablo 1,69 2,42 -32,49 Türk Telekom 3,74 -2,86 -41,93 Türk Traktör 35,00 -3,05 -50,35 Türker Proje Gayrimenkul 26,28 -1,87 -30,03 Ufuk Yatırım 1,12 -5,08 -63,52 Ulaşlar Turizm Yat. 0,99 2,06 -42,11 Ulusoy Elektrik 11,62 -1,02 28,23 Ulusoy Un Sanayi 1,88 0,00 -32,37 Umpaş Holding 0,74 2,78 17,46 Uşak Seramik 1,56 0,00 -36,33 Utopya Turizm 3,55 -0,56 -20,94 Uzertaş Boya 0,69 0,00 -39,47 Ülker Bisküvi 16,38 6,71 -16,73 Ünye Çimento 3,73 -1,58 1,26 Vakıf Fin. Kir. 1,27 0,00 -21,58 Vakıf GMYO 1,69 -1,74 -32,76 Vakıf Yat. Ort. 1,09 0,00 -23,24 Vakıflar Bankası 3,69 0,00 -44,71 Vakko Tekstil 3,09 -1,59 4,92 Vanet Gıda 3,75 -0,27 17,19 Verusa Holding 14,66 -2,20 -36,00 Verusaturk Girisim 2,94 1,03 24,58 Vestel 6,45 -4,87 -14,80 Vestel Beyaz Eşya 12,48 -3,41 47,17 Viking Kağıt 1,11 1,83 -7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,35 2,27 -41,81 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 -1,18 -39,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,64 5,60 7,91 Yataş 3,90 -1,76 -51,77 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,96 -2,04 -8,55 Yeni Gimat GMYO 7,86 -0,51 -5,70 Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97 Yeşil Yapı 0,30 0,00 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 11,30 0,00 -29,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.190,90 -4,54 21,43 Yonga Mobilya 9,24 0,54 209,42 Yünsa 5,07 0,40 12,67 Zorlu Enerji 1,16 1,75 -26,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

