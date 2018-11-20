FİNANS

Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 123,63 İş Bankası (B) 2.950,00 0,34 135,93 İş Bankası (C) 4,00 -2,20 -40,12 İş Bankası (Kur.) 50.000,00 546,35 İş Fin.Kir. 3,22 0,31 131,06 İş Girişim 1,68 -4,00 -3,45 İş GMYO 0,88 0,00 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,03 -0,49 -4,80 İş Yat. Ort. 0,84 1,20 6,46 İşbir Holding 165,00 -2,94 -10,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00 İttifak Holding 3,60 -6,25 54,51 İz Hayvancılık Tarım 8,44 6,97 344,21 İzmir Demir Çelik 1,69 -1,74 -47,84 İzmir Fırça 1,46 -1,35 -84,22 İzocam 21,78 -0,82 -17,62 Jantsa Jant Sanayi 24,86 -1,74 -19,15 Kafein Yazılım 6,48 1,57 Kapital Yat. Holding 2,16 -1,82 74,19 Kaplamin 3,01 -0,99 -23,21 Kardemir (A) 2,02 -4,72 -31,53 Kardemir (B) 2,02 -4,72 -31,06 Kardemir (D) 2,58 -7,53 -19,63 Karel Elektronik 4,21 -4,10 -27,54 Karsan Otomotiv 1,30 -2,26 -16,67 Karsu Tekstil 1,00 -1,96 -49,49 Karsusan Su Ürünleri San. 4,15 2,98 -16,16 Kartonsan 329,00 -0,72 18,24 Katmerciler Ekipman 5,69 -2,23 -52,42 Kent Gıda 116,20 -2,60 -14,87 Kerevitaş Gıda 1,87 -7,88 -56,22 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 1,95 -4,41 -46,72 Klimasan Klima 4,24 -1,85 -12,58 Koç Holding 14,45 -3,67 -20,12 Konfrut Gıda 23,10 0,00 61,54 Konya Çimento 179,10 -2,40 -29,76 Kordsa Teknik Tekstil 9,59 -4,86 30,62 Koza Altın 52,25 -0,76 36,78 Koza Madencilik 7,22 2,41 12,11 Körfez GMYO 1,38 -0,72 -16,87 Kristal Kola 1,13 0,89 -37,22 Kron Telekomünikasyon 9,38 -1,88 -49,30 Kuştur Kuşadası Turizm 13,51 -6,83 42,07 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,30 4,00 -68,67 Kütahya Porselen 4,77 -1,85 -33,47 Lider Faktoring 4,61 3,60 13,16 Link Bilgisayar 8,18 -2,50 -42,64 Logo Yazılım 29,04 -3,90 -50,57 Lokman Hekim Sağlık 4,29 -1,15 -28,84 Lüks Kadife 4,21 -0,24 -10,62 Makina Takım 1,42 19,33 -29,00 Mardin Çimento 2,89 -2,03 -24,93 Marka Yatırım Holding 0,68 15,25 -59,76 Marmaris Altınyunus 18,11 -1,42 -4,68 Marshall 24,60 -2,77 -52,51 Martı GMYO 0,54 0,00 -74,53 Martı Otel 0,50 -3,85 -45,65 Mavi Giyim 34,00 -3,41 -40,73 Mazhar Zorlu Holding 3,83 -1,54 -4,01 Mega Polietilen 2,77 -4,48 142,98 Menderes Tekstil 0,56 -5,08 -32,53 Merit Turizm 5,80 1,75 -1,53 Merko Gıda 0,78 -1,27 -41,35 Metal Gayrimenkul 0,75 -2,60 -42,31 Metemtur Otelcilik 0,95 -2,06 -35,81 Metro Holding 0,79 -7,06 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,39 -8,55 -49,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 -2,31 -38,74 Migros Ticaret 14,20 -4,38 -50,22 Milpa 1,62 3,85 -25,00 Mistral GMYO 2,18 -1,36 -41,00 MLP Sağlık 11,24 -2,85 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,82 -15,46 -41,01 Mondi Tire Kutsan 1,93 -3,02 6,63 Net Holding 2,05 -1,44 -7,24 Netaş Telekom. 6,82 -2,85 -56,94 Niğbaş Niğde Beton 0,85 13,33 -9,57 Nuh Çimento 8,12 -1,46 -10,84 Nurol GMYO 2,20 -1,35 -53,68 Odaş Elektrik 2,58 -13,42 -57,00 Olmuksan-IP 3,52 -3,30 -23,04 Orge Enerji Elektrik 2,85 -2,40 -29,53 Orma Orman Mahsulleri 0,86 -8,51 -23,89 Osmanlı Menkul 1,61 -3,59 -48,73 Ostim Endüstriyel Yat 0,87 4,82 -46,63 Otokar 81,55 -2,04 -32,44 Oyak Yat. Ort. 0,96 -2,04 -3,04 Oylum Sınai Yatırımlar 0,89 -4,30 -47,65 Özak GMYO 2,33 -1,27 -0,43 Özbal Çelik Boru 1,45 -0,68 -46,12 Özderici GMYO 5,95 -2,14 716,77 Özerden Plastik 2,77 -2,46 1,83 Panora GMYO 4,08 0,00 -7,62 Park Elek.Madencilik 2,52 -0,79 -39,57 Parsan 18,90 -19,98 61,54 Pegasus 22,60 -3,99 -33,14 Peker GMYO 16,55 1,91 Penguen Gıda 1,28 -6,57 -42,60 Pera GMYO 0,46 -2,13 -47,73 Pergamon Dış Ticaret 8,70 -2,25 127,16 Petkim 5,05 -1,94 -24,76 Petrokent Turizm 61,45 -0,97 29,42 Pınar Et Ve Un 5,14 -2,47 -44,16 Pınar Su 1,25 0,00 -30,56 Pınar Süt 6,68 -1,33 -44,86 Plastikkart 2,23 0,45 -22,84 Polisan Holding 6,49 1,88 -24,88 Politeknik Metal 36,68 -1,34 10,15 Prizma Press Matbaacılık 1,81 -1,63 11,73 QNB Finans Fin. Kir. 3,80 1,33 -2,56 QNB Finansbank 5,02 0,80 -8,10 Ral Yatırım Holding 1,27 -11,19 -36,56 Ray Sigorta 1,56 -3,11 -13,81 Reysaş GMYO 0,50 0,00 -60,63 Reysaş Lojistik 0,67 -2,90 -47,66 Rhea Girişim 0,57 3,64 -49,11 Rodrigo Tekstil 2,70 -0,74 -9,70 Royal Halı 0,94 -1,05 3,30 RTA Laboratuvarları 2,43 8,97 -11,96 Sabancı Holding 7,49 -4,22 -30,66 Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -1,16 Salix Yatırım Holding 3,95 0,00 -49,36 Sanel Mühendislik 2,44 4,72 42,69 Sanifoam Sünger 1,31 -2,24 -22,02 Sanko Pazarlama 2,58 0,78 -8,52 Saray Matbaacılık 0,90 1,12 -15,89 Sarkuysan 3,31 0,61 5,60 Sasa Polyester 8,56 -2,95 9,27 Say Reklamcılık 0,80 3,90 -52,10 Sekuro Plastik 3,27 -1,80 -61,98 Selçuk Ecza Deposu 2,94 -2,97 -16,05 Selçuk Gıda 1,20 0,84 58,99 Senkron Güvenlik 1,32 2,33 -29,03 Serve Film Prodüksiyon 2,03 -2,40 227,42 Servet GMYO 3,71 8,48 22,04 Seyitler Kimya 3,88 -0,51 -24,78 Silverline Endüstri 1,26 -3,82 -27,50 Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90 Soda Sanayii 6,95 0,87 60,64 Sodaş Sodyum Sanayii 6,07 -7,75 78,08 Söktaş 1,07 0,00 -35,54 Sönmez Filament 3,16 -1,25 -23,86 Sönmez Pamuklu 3,28 -2,38 -17,17 Sumaş Suni Tahta 7,20 -2,44 Şeker Fin. Kir. 2,28 -9,16 -5,86 Şekerbank 1,23 6,03 -32,79 Şişe Cam 5,02 -3,09 10,35 Şok Marketler 10,03 1,11 T. Halk Bankası 6,91 -3,36 -34,29 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,60 -3,41 452,53 T.S.K.B. 0,76 -2,56 -36,84 T.Tuborg 9,83 -0,20 -0,81 Taç Tarım Ürünleri 2,79 1,09 14,81 Tat Gıda 3,68 -4,91 -28,34 TAV Havalimanları 24,52 -5,91 14,26 Taze Kuru Gıda 7,60 -3,43 -6,75 Tek-Art Turizm 0,73 -2,67 -3,00 Tekfen Holding 21,16 -6,37 29,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,24 -2,11 -37,09 Temapol Polimer Plastik 3,40 1,49 -28,72 TGS Dış Ticaret 4,80 -2,04 32,89 Tofaş Oto. Fab. 16,30 -3,95 -47,67 Torunlar GMYO 1,60 -0,62 -51,08 Trabzon Liman 9,07 -1,63 Trabzonspor Sportif 1,24 -1,59 -43,64 Trakya Cam 2,98 -3,87 -25,98 Trend GMYO 1,38 -0,72 TSKB GMYO 0,56 -1,75 -23,29 Tuğçelik 2,30 -6,12 -27,67 Tukaş 1,41 -4,08 -36,77 Turcas Petrol 1,51 -1,95 -39,94 Turkcell 11,55 -4,47 -21,47 Tümosan Motor ve Traktör 4,52 -2,80 -40,45 Tüpraş 120,80 -3,44 12,01 Türk Hava Yolları 15,85 -3,06 1,02 Türk Prysmian Kablo 1,74 -1,14 -30,49 Türk Telekom 3,68 -3,66 -42,86 Türk Traktör 33,68 -3,94 -52,22 Türker Proje Gayrimenkul 26,84 -2,54 -28,54 Ufuk Yatırım 1,14 -1,72 -62,87 Ulaşlar Turizm Yat. 1,05 -4,55 -38,60 Ulusoy Elektrik 13,31 0,76 46,88 Ulusoy Un Sanayi 2,29 -1,72 -17,63 Umpaş Holding 0,78 2,63 23,81 Uşak Seramik 1,53 -3,77 -37,55 Utopya Turizm 3,88 -0,77 -13,59 Uzertaş Boya 0,68 -1,45 -40,35 Ülker Bisküvi 15,10 -1,76 -23,23 Ünye Çimento 3,49 -3,06 -5,25 Vakıf Fin. Kir. 1,33 -1,48 -17,87 Vakıf GMYO 1,84 -6,12 -26,79 Vakıf Yat. Ort. 1,12 -2,61 -21,13 Vakıflar Bankası 3,55 -3,27 -46,81 Vakko Tekstil 3,00 -3,23 1,87 Vanet Gıda 3,08 -20,00 -3,75 Verusa Holding 15,95 9,62 -30,37 Verusaturk Girisim 3,32 7,10 40,68 Vestel 6,05 -4,57 -20,08 Vestel Beyaz Eşya 12,85 -0,85 51,53 Viking Kağıt 1,12 -3,45 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -1,35 -37,07 Yapı ve Kredi Bank. 1,64 -0,61 -41,36 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,21 -4,74 -9,66 Yataş 3,78 -4,55 -53,25 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 -1,09 -13,32 Yeni Gimat GMYO 7,87 0,13 -5,58 Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97 Yeşil Yapı 0,29 -3,33 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,97 -3,09 -31,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.000,00 -4,76 10,85 Yonga Mobilya 8,10 1,25 171,24 Yünsa 5,04 -4,00 12,00 Zorlu Enerji 1,23 -2,38 -22,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttıBKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı
CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerekCHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (2)

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Beyaz ette yüzde 35'e varan indirim yapıldı

Beyaz ette yüzde 35'e varan indirim yapıldı

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! 715 lira cezası var

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! 715 lira cezası var

Otomobilde hangi marka ne kadar sattı?

Otomobilde hangi marka ne kadar sattı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

Köseoğlu: Soğanda stokçuluk yapmak söz konusu olamaz

Köseoğlu: Soğanda stokçuluk yapmak söz konusu olamaz

Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.