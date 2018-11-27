Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 32.100,00 -2,73 88,92 İş Bankası (B) 3.139,00 0,00 151,05 İş Bankası (C) 4,11 -0,96 -38,47 İş Bankası (Kur.) 55.000,10 -5,17 610,99 İş Fin.Kir. 3,36 5,00 141,11 İş Girişim 2,29 19,90 31,61 İş GMYO 0,95 3,26 -22,36 İş Y. Men. Değ. 2,07 0,98 -2,92 İş Yat. Ort. 0,87 2,35 10,26 İşbir Holding 170,00 0,00 -7,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -12,50 İttifak Holding 3,82 0,53 63,95 İz Hayvancılık Tarım 8,97 12,97 372,11 İzmir Demir Çelik 1,79 1,70 -44,75 İzmir Fırça 1,61 5,92 -82,59 İzocam 23,30 0,09 -11,88 Jantsa Jant Sanayi 25,12 0,80 -18,30 Kafein Yazılım 6,87 -1,15 Kapital Yat. Holding 2,40 11,11 93,55 Kaplamin 3,12 1,63 -20,41 Kardemir (A) 1,98 -0,50 -32,88 Kardemir (B) 1,96 -2,00 -33,11 Kardemir (D) 2,46 -3,91 -23,36 Karel Elektronik 4,20 -1,64 -27,71 Karsan Otomotiv 1,33 1,53 -14,74 Karsu Tekstil 1,11 0,91 -43,94 Karsusan Su Ürünleri San. 4,25 1,19 -14,14 Kartonsan 357,40 2,41 28,45 Katmerciler Ekipman 6,30 8,81 -47,32 Kent Gıda 117,60 0,26 -13,85 Kerevitaş Gıda 1,91 1,60 -55,28 Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 11,43 Kiler GMYO 2,18 -0,91 -40,44 Klimasan Klima 4,42 0,00 -8,87 Koç Holding 14,07 -3,03 -22,22 Konfrut Gıda 22,80 1,88 59,44 Konya Çimento 188,40 2,11 -26,12 Kordsa Teknik Tekstil 10,10 2,85 37,56 Koza Altın 51,00 -0,97 33,51 Koza Madencilik 7,50 -0,79 16,46 Körfez GMYO 1,50 7,14 -9,64 Kristal Kola 1,12 -1,75 -37,78 Kron Telekomünikasyon 9,40 3,30 -49,19 Kuştur Kuşadası Turizm 15,00 4,02 57,74 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,65 19,57 -60,24 Kütahya Porselen 4,84 0,00 -32,50 Lider Faktoring 4,10 -0,24 0,64 Link Bilgisayar 8,59 3,87 -39,76 Logo Yazılım 29,98 3,45 -48,97 Lokman Hekim Sağlık 4,35 -0,46 -27,85 Lüks Kadife 4,25 -2,30 -9,77 Makina Takım 1,25 0,81 -37,50 Mardin Çimento 2,97 0,00 -22,86 Marka Yatırım Holding 0,68 -2,86 -59,76 Marmaris Altınyunus 19,45 0,99 2,37 Marshall 25,22 1,78 -51,31 Martı GMYO 0,68 4,62 -67,92 Martı Otel 0,61 8,93 -33,70 Mavi Giyim 35,48 2,48 -38,15 Mazhar Zorlu Holding 3,99 4,72 0,00 Mega Polietilen 2,81 -2,09 146,49 Menderes Tekstil 0,63 0,00 -24,10 Merit Turizm 5,90 0,17 Merko Gıda 0,79 -3,66 -40,60 Metal Gayrimenkul 0,74 0,00 -43,08 Metemtur Otelcilik 1,06 -2,75 -28,38 Metro Holding 0,76 0,00 -23,23 Metro Petrol ve Tesisleri 1,32 -0,75 -52,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 -1,64 -42,12 Migros Ticaret 15,53 2,37 -45,56 Milpa 1,61 0,00 -25,46 Mistral GMYO 2,25 0,00 -39,11 MLP Sağlık 12,34 1,98 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 -3,06 -31,65 Mondi Tire Kutsan 2,03 1,00 12,15 Net Holding 2,15 0,47 -2,71 Netaş Telekom. 7,41 4,37 -53,22 Niğbaş Niğde Beton 1,61 15,00 71,28 Nuh Çimento 8,17 0,37 -10,29 Nurol GMYO 2,31 1,32 -51,37 Odaş Elektrik 2,57 1,58 -57,17 Olmuksan-IP 3,61 0,28 -21,08 Orge Enerji Elektrik 2,85 -1,72 -29,53 Orma Orman Mahsulleri 1,44 2,86 27,43 Osmanlı Menkul 1,76 1,15 -43,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 -3,48 -31,90 Otokar 86,45 1,83 -28,38 Oyak Yat. Ort. 1,07 4,90 8,07 Oylum Sınai Yatırımlar 0,95 -2,06 -44,12 Özak GMYO 2,27 -0,44 -2,99 Özbal Çelik Boru 1,45 -2,03 -46,12 Özderici GMYO 6,25 5,75 757,95 Özerden Plastik 2,75 2,23 1,10 Panora GMYO 4,12 1,23 -6,71 Park Elek.Madencilik 2,60 -1,52 -37,65 Parsan 14,37 -4,77 22,82 Pegasus 24,72 1,90 -26,86 Peker GMYO 17,78 -0,78 Penguen Gıda 1,37 2,24 -38,57 Pera GMYO 0,49 0,00 -44,32 Pergamon Dış Ticaret 9,20 2,91 140,22 Petkim 5,31 -2,03 -20,88 Petrokent Turizm 70,20 -2,57 47,85 Pınar Et Ve Un 5,27 0,96 -42,75 Pınar Su 1,30 -0,76 -27,78 Pınar Süt 6,98 1,16 -42,39 Plastikkart 2,24 -1,75 -22,49 Polisan Holding 6,14 0,16 -28,93 Politeknik Metal 36,80 -0,81 10,51 Prizma Press Matbaacılık 1,71 0,59 5,56 QNB Finans Fin. Kir. 3,84 0,26 -1,54 QNB Finansbank 5,64 -5,69 3,25 Ral Yatırım Holding 1,15 0,00 -42,55 Ray Sigorta 1,48 -3,27 -18,23 Reysaş GMYO 0,61 -4,69 -51,97 Reysaş Lojistik 0,70 1,45 -45,31 Rhea Girişim 0,67 3,08 -40,18 Rodrigo Tekstil 2,17 4,33 -27,42 Royal Halı 0,89 -2,20 -2,20 RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65 Sabancı Holding 7,92 1,41 -26,68 Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 4,32 Salix Yatırım Holding 3,90 0,26 -50,00 Sanel Mühendislik 2,53 0,80 47,95 Sanifoam Sünger 1,41 1,44 -16,07 Sanko Pazarlama 2,68 1,13 -4,97 Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35 Sarkuysan 3,34 0,30 6,56 Sasa Polyester 9,28 3,23 18,46 Say Reklamcılık 0,90 -4,26 -46,11 Sekuro Plastik 3,38 1,20 -60,70 Selçuk Ecza Deposu 2,83 -1,05 -19,19 Selçuk Gıda 1,15 -0,86 52,37 Senkron Güvenlik 1,36 -1,45 -26,88 Serve Film Prodüksiyon 1,98 -1,00 219,35 Servet GMYO 3,98 1,79 30,92 Seyitler Kimya 3,70 -2,37 -28,27 Silverline Endüstri 1,46 8,15 -15,99 Sinpaş GMYO 0,31 0,00 -54,81 Soda Sanayii 7,01 1,15 62,03 Sodaş Sodyum Sanayii 5,62 -5,23 64,88 Söktaş 1,17 -7,87 -29,52 Sönmez Filament 3,22 -0,31 -22,41 Sönmez Pamuklu 3,33 1,22 -15,91 Sumaş Suni Tahta 7,30 1,39 Şeker Fin. Kir. 2,35 -0,42 -2,97 Şekerbank 1,23 -2,38 -32,79 Şişe Cam 4,96 0,40 9,03 Şok Marketler 10,75 5,70 T. Halk Bankası 7,13 -1,93 -32,20 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,28 -2,25 464,81 T.S.K.B. 0,78 1,30 -35,17 T.Tuborg 9,90 0,51 -0,11 Taç Tarım Ürünleri 4,75 15,57 95,47 Tat Gıda 3,92 2,89 -23,67 TAV Havalimanları 23,56 -1,34 9,79 Taze Kuru Gıda 7,50 -5,06 -7,98 Tek-Art Turizm 0,94 18,99 24,90 Tekfen Holding 20,90 3,16 27,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,34 -2,62 -35,15 Temapol Polimer Plastik 3,43 -2,00 -28,09 TGS Dış Ticaret 5,00 1,01 38,43 Tofaş Oto. Fab. 17,75 -1,39 -43,01 Torunlar GMYO 1,59 0,63 -51,38 Trabzon Liman 9,05 0,67 Trabzonspor Sportif 1,36 5,43 -38,18 Trakya Cam 3,09 1,64 -23,25 Trend GMYO 1,49 3,47 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,19 -2,67 -31,13 Tukaş 1,43 0,00 -35,87 Turcas Petrol 1,57 1,95 -37,55 Turkcell 12,75 1,11 -13,31 Tümosan Motor ve Traktör 4,94 4,22 -34,91 Tüpraş 122,00 -0,16 13,12 Türk Hava Yolları 17,08 -0,18 8,86 Türk Prysmian Kablo 1,77 0,00 -29,29 Türk Telekom 3,89 1,83 -39,60 Türk Traktör 36,90 3,42 -47,65 Türker Proje Gayrimenkul 27,02 0,37 -28,06 Ufuk Yatırım 1,20 -0,83 -60,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,18 -2,48 -30,99 Ulusoy Elektrik 13,28 0,30 46,55 Ulusoy Un Sanayi 2,34 1,74 -15,83 Umpaş Holding 0,72 -2,70 14,29 Uşak Seramik 1,54 1,32 -37,14 Utopya Turizm 3,80 1,60 -15,37 Uzertaş Boya 0,63 -4,55 -44,74 Ülker Bisküvi 14,30 -4,09 -27,30 Ünye Çimento 3,75 8,70 1,80 Vakıf Fin. Kir. 1,42 1,43 -12,31 Vakıf GMYO 2,09 4,50 -16,84 Vakıf Yat. Ort. 1,49 7,19 4,93 Vakıflar Bankası 3,82 1,33 -42,77 Vakko Tekstil 3,12 2,30 5,94 Vanet Gıda 2,57 -6,20 -19,69 Verusa Holding 15,64 0,64 -31,72 Verusaturk Girisim 3,49 -1,97 47,88 Vestel 6,38 1,75 -15,72 Vestel Beyaz Eşya 12,91 2,79 52,24 Viking Kağıt 1,17 4,46 -2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -2,01 -37,07 Yapı ve Kredi Bank. 1,66 -1,19 -40,64 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,97 6,83 21,40 Yataş 3,82 -0,52 -52,76 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,01 -1,94 -3,79 Yeni Gimat GMYO 8,00 0,63 -4,02 Yeşil GMYO 0,29 3,57 -53,97 Yeşil Yapı 0,30 3,45 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 10,96 -0,18 -31,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.396,00 0,23 32,79 Yonga Mobilya 8,01 -3,49 168,23 Yünsa 4,92 -0,61 9,33 Zorlu Enerji 1,30 1,56 -17,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

