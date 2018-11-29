Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 32.100,00 88,92 İş Bankası (B) 3.018,00 -2,68 141,37 İş Bankası (C) 4,22 1,69 -36,82 İş Bankası (Kur.) 50.101,30 0,00 547,66 İş Fin.Kir. 3,78 3,28 171,25 İş Girişim 2,06 -0,96 18,39 İş GMYO 0,97 0,00 -20,73 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,00 -3,39 İş Yat. Ort. 0,87 0,00 10,26 İşbir Holding 160,00 0,00 -12,83 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 -2,86 -15,00 İttifak Holding 4,07 5,44 74,68 İz Hayvancılık Tarım 8,24 9,14 333,68 İzmir Demir Çelik 1,79 1,70 -44,75 İzmir Fırça 1,58 -1,25 -82,92 İzocam 23,28 -0,94 -11,95 Jantsa Jant Sanayi 25,50 0,79 -17,07 Kafein Yazılım 6,65 -0,60 Kapital Yat. Holding 2,59 2,37 108,87 Kaplamin 3,11 -0,32 -20,66 Kardemir (A) 2,00 0,00 -32,20 Kardemir (B) 2,00 1,01 -31,74 Kardemir (D) 2,51 0,40 -21,81 Karel Elektronik 4,36 -3,11 -24,96 Karsan Otomotiv 1,31 0,00 -16,03 Karsu Tekstil 1,17 6,36 -40,91 Karsusan Su Ürünleri San. 3,99 -0,75 -19,39 Kartonsan 366,90 3,21 31,86 Katmerciler Ekipman 6,13 -1,13 -48,75 Kent Gıda 124,10 2,90 -9,08 Kerevitaş Gıda 1,90 -1,55 -55,51 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43 Kiler GMYO 2,03 -3,79 -44,54 Klimasan Klima 4,45 -1,77 -8,25 Koç Holding 15,30 3,45 -15,42 Konfrut Gıda 22,52 0,09 57,48 Konya Çimento 189,00 0,96 -25,88 Kordsa Teknik Tekstil 10,08 -0,40 37,29 Koza Altın 52,85 -1,49 38,35 Koza Madencilik 7,78 4,29 20,81 Körfez GMYO 1,41 -4,08 -15,06 Kristal Kola 1,15 -0,86 -36,11 Kron Telekomünikasyon 9,30 -1,06 -49,73 Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 16,67 120,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 -1,92 -63,13 Kütahya Porselen 4,84 -0,82 -32,50 Lider Faktoring 4,16 1,71 2,11 Link Bilgisayar 9,00 6,38 -36,89 Logo Yazılım 31,18 5,55 -46,93 Lokman Hekim Sağlık 4,51 -1,31 -25,19 Lüks Kadife 4,29 0,94 -8,92 Makina Takım 1,24 0,81 -38,00 Mardin Çimento 2,98 0,34 -22,60 Marka Yatırım Holding 0,68 1,49 -59,76 Marmaris Altınyunus 19,04 -0,68 0,21 Marshall 26,16 1,00 -49,50 Martı GMYO 0,65 0,00 -69,34 Martı Otel 0,60 1,69 -34,78 Mavi Giyim 36,96 0,71 -35,57 Mazhar Zorlu Holding 3,88 2,11 -2,76 Mega Polietilen 2,65 -4,68 132,46 Menderes Tekstil 0,68 4,62 -18,07 Merit Turizm 6,00 2,56 1,87 Merko Gıda 0,82 1,23 -38,35 Metal Gayrimenkul 0,75 1,35 -42,31 Metemtur Otelcilik 1,06 0,00 -28,38 Metro Holding 0,78 5,41 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,35 2,27 -50,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 2,54 -41,64 Migros Ticaret 15,92 3,04 -44,19 Milpa 1,67 -9,73 -22,69 Mistral GMYO 2,25 0,90 -39,11 MLP Sağlık 13,00 1,48 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,96 -1,03 -30,94 Mondi Tire Kutsan 2,01 0,50 11,05 Net Holding 2,07 -2,82 -6,33 Netaş Telekom. 7,31 0,55 -53,85 Niğbaş Niğde Beton 1,55 -1,27 64,89 Nuh Çimento 8,16 0,00 -10,40 Nurol GMYO 2,38 -2,06 -49,89 Odaş Elektrik 2,54 0,00 -57,67 Olmuksan-IP 3,55 -3,01 -22,39 Orge Enerji Elektrik 2,89 0,35 -28,54 Orma Orman Mahsulleri 1,20 -6,98 6,19 Osmanlı Menkul 1,68 0,76 -46,09 Ostim Endüstriyel Yat 1,03 -2,83 -36,81 Otokar 86,20 0,47 -28,59 Oyak Yat. Ort. 1,09 -2,68 10,09 Oylum Sınai Yatırımlar 0,95 2,15 -44,12 Özak GMYO 2,23 -0,89 -4,70 Özbal Çelik Boru 1,43 0,70 -46,87 Özderici GMYO 7,50 16,82 929,54 Özerden Plastik 2,75 0,36 1,10 Panora GMYO 4,06 -0,25 -8,07 Park Elek.Madencilik 2,58 0,00 -38,13 Parsan 15,18 -3,92 29,74 Pegasus 25,06 -1,49 -25,86 Peker GMYO 17,33 1,94 Penguen Gıda 1,35 -3,57 -39,46 Pera GMYO 0,53 6,00 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 9,00 -2,81 134,99 Petkim 5,34 0,56 -20,43 Petrokent Turizm 65,05 1,64 37,01 Pınar Et Ve Un 5,40 1,12 -41,34 Pınar Su 1,32 0,76 -26,67 Pınar Süt 7,09 0,71 -41,48 Plastikkart 2,25 0,45 -22,15 Polisan Holding 6,18 0,32 -28,47 Politeknik Metal 38,00 1,33 14,11 Prizma Press Matbaacılık 1,74 0,00 7,41 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 3,90 2,56 QNB Finansbank 5,70 0,00 4,34 Ral Yatırım Holding 1,25 4,17 -37,56 Ray Sigorta 1,51 -1,95 -16,57 Reysaş GMYO 0,62 0,00 -51,18 Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -44,53 Rhea Girişim 0,65 0,00 -41,96 Rodrigo Tekstil 2,48 5,53 -17,06 Royal Halı 0,92 2,22 1,10 RTA Laboratuvarları 2,19 0,46 -20,65 Sabancı Holding 8,25 3,51 -23,62 Safkar Ege Soğutmacılık 1,97 -3,43 Salix Yatırım Holding 3,89 0,00 -50,13 Sanel Mühendislik 2,25 -2,60 31,58 Sanifoam Sünger 1,39 -1,42 -17,26 Sanko Pazarlama 2,46 -5,38 -12,77 Saray Matbaacılık 1,02 8,51 -4,67 Sarkuysan 3,56 7,55 13,57 Sasa Polyester 9,46 1,50 20,75 Say Reklamcılık 0,86 -2,27 -48,50 Sekuro Plastik 3,46 0,00 -59,77 Selçuk Ecza Deposu 2,91 0,69 -16,91 Selçuk Gıda 1,16 1,75 53,69 Senkron Güvenlik 1,34 -0,74 -27,96 Serve Film Prodüksiyon 1,97 -14,35 217,74 Servet GMYO 3,84 1,05 26,32 Seyitler Kimya 3,86 1,31 -25,16 Silverline Endüstri 1,56 -4,88 -10,23 Sinpaş GMYO 0,29 0,00 -57,73 Soda Sanayii 6,93 0,58 60,18 Sodaş Sodyum Sanayii 5,62 -5,23 64,88 Söktaş 1,13 -0,88 -31,93 Sönmez Filament 3,18 -0,31 -23,37 Sönmez Pamuklu 3,26 -0,91 -17,68 Sumaş Suni Tahta 7,20 1,12 Şeker Fin. Kir. 2,38 1,28 -1,73 Şekerbank 1,24 -1,59 -32,24 Şişe Cam 4,95 0,00 8,81 Şok Marketler 11,26 0,45 T. Halk Bankası 7,17 0,84 -31,82 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,18 6,69 499,11 T.S.K.B. 0,80 0,00 -33,51 T.Tuborg 9,87 0,71 -0,41 Taç Tarım Ürünleri 5,24 -4,38 115,64 Tat Gıda 3,93 0,77 -23,47 TAV Havalimanları 23,20 -0,43 8,11 Taze Kuru Gıda 7,52 -3,47 -7,73 Tek-Art Turizm 0,87 10,13 15,60 Tekfen Holding 20,16 0,60 23,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,40 0,00 -33,98 Temapol Polimer Plastik 3,21 -1,23 -32,70 TGS Dış Ticaret 4,93 -0,20 36,49 Tofaş Oto. Fab. 18,29 1,22 -41,28 Torunlar GMYO 1,62 0,62 -50,46 Trabzon Liman 9,09 0,11 Trabzonspor Sportif 1,29 0,00 -41,36 Trakya Cam 3,11 0,65 -22,75 Trend GMYO 1,39 -8,55 TSKB GMYO 0,59 1,72 -19,18 Tuğçelik 2,22 0,00 -30,19 Tukaş 1,46 1,39 -34,53 Turcas Petrol 1,57 0,64 -37,55 Turkcell 12,90 0,86 -12,29 Tümosan Motor ve Traktör 4,83 0,21 -36,36 Tüpraş 125,80 3,54 16,64 Türk Hava Yolları 16,95 -1,63 8,03 Türk Prysmian Kablo 1,78 0,56 -28,89 Türk Telekom 3,93 1,81 -38,98 Türk Traktör 36,68 -0,43 -47,96 Türker Proje Gayrimenkul 26,86 -0,67 -28,49 Ufuk Yatırım 1,19 -1,65 -61,24 Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 0,88 -32,75 Ulusoy Elektrik 15,33 0,79 69,18 Ulusoy Un Sanayi 2,40 0,42 -13,67 Umpaş Holding 0,65 -4,41 3,17 Uşak Seramik 1,64 3,80 -33,06 Utopya Turizm 3,73 -0,27 -16,93 Uzertaş Boya 0,65 8,33 -42,98 Ülker Bisküvi 15,30 4,65 -22,22 Ünye Çimento 3,66 -0,54 -0,64 Vakıf Fin. Kir. 1,40 1,45 -13,55 Vakıf GMYO 1,99 -1,97 -20,82 Vakıf Yat. Ort. 1,45 0,00 2,11 Vakıflar Bankası 3,99 3,64 -40,22 Vakko Tekstil 3,13 0,00 6,28 Vanet Gıda 2,60 1,17 -18,75 Verusa Holding 15,07 -1,82 -34,21 Verusaturk Girisim 3,41 -0,87 44,49 Vestel 6,26 -2,49 -17,31 Vestel Beyaz Eşya 12,20 -1,93 43,87 Viking Kağıt 1,18 2,61 -1,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,57 4,67 -32,33 Yapı ve Kredi Bank. 1,69 1,20 -39,57 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 5,06 10,37 Yataş 4,30 8,86 -46,82 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,05 0,96 0,02 Yeni Gimat GMYO 7,98 0,25 -4,26 Yeşil GMYO 0,30 0,00 -52,38 Yeşil Yapı 0,30 7,14 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 11,01 0,27 -31,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.276,00 -5,01 26,14 Yonga Mobilya 7,93 -7,79 165,55 Yünsa 4,91 -0,81 9,11 Zorlu Enerji 1,33 -0,75 -15,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

