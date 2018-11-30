Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 32.100,00 88,92 İş Bankası (B) 3.135,00 3,88 150,73 İş Bankası (C) 4,26 0,95 -36,22 İş Bankası (Kur.) 54.975,00 9,73 610,67 İş Fin.Kir. 4,40 16,40 215,74 İş Girişim 2,15 4,37 23,56 İş GMYO 1,00 3,09 -18,28 İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,49 -3,86 İş Yat. Ort. 0,88 1,15 11,53 İşbir Holding 160,00 0,00 -12,83 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -15,00 İttifak Holding 4,28 5,16 83,69 İz Hayvancılık Tarım 8,76 6,31 361,05 İzmir Demir Çelik 1,79 0,00 -44,75 İzmir Fırça 1,58 0,00 -82,92 İzocam 23,82 2,32 -9,91 Jantsa Jant Sanayi 25,58 0,31 -16,81 Kafein Yazılım 6,73 1,20 Kapital Yat. Holding 2,59 0,00 108,87 Kaplamin 3,14 0,96 -19,90 Kardemir (A) 2,04 2,00 -30,85 Kardemir (B) 2,00 0,00 -31,74 Kardemir (D) 2,53 0,80 -21,18 Karel Elektronik 4,35 -0,23 -25,13 Karsan Otomotiv 1,32 0,76 -15,38 Karsu Tekstil 1,24 5,98 -37,37 Karsusan Su Ürünleri San. 4,15 4,01 -16,16 Kartonsan 362,10 -1,31 30,13 Katmerciler Ekipman 6,25 1,96 -47,74 Kent Gıda 125,20 0,89 -8,28 Kerevitaş Gıda 1,93 1,58 -54,81 Kervansaray Yat. Holding 0,37 -5,13 5,71 Kiler GMYO 2,06 1,48 -43,72 Klimasan Klima 4,41 -0,90 -9,08 Koç Holding 15,38 0,52 -14,98 Konfrut Gıda 22,46 -0,27 57,06 Konya Çimento 188,50 -0,26 -26,08 Kordsa Teknik Tekstil 10,13 0,50 37,97 Koza Altın 52,55 -0,57 37,57 Koza Madencilik 7,77 -0,13 20,65 Körfez GMYO 1,47 4,26 -11,45 Kristal Kola 1,13 -1,74 -37,22 Kron Telekomünikasyon 9,30 0,00 -49,73 Kuştur Kuşadası Turizm 16,80 -20,00 76,67 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 5,23 -61,20 Kütahya Porselen 4,87 0,62 -32,08 Lider Faktoring 4,27 2,64 4,81 Link Bilgisayar 9,11 1,22 -36,12 Logo Yazılım 32,52 4,30 -44,65 Lokman Hekim Sağlık 4,50 -0,22 -25,36 Lüks Kadife 4,35 1,40 -7,64 Makina Takım 1,30 4,84 -35,00 Mardin Çimento 2,99 0,34 -22,34 Marka Yatırım Holding 0,68 0,00 -59,76 Marmaris Altınyunus 19,19 0,79 1,00 Marshall 25,90 -0,99 -50,00 Martı GMYO 0,64 -1,54 -69,81 Martı Otel 0,60 0,00 -34,78 Mavi Giyim 37,70 2,00 -34,28 Mazhar Zorlu Holding 3,78 -2,58 -5,26 Mega Polietilen 2,63 -0,75 130,70 Menderes Tekstil 0,66 -2,94 -20,48 Merit Turizm 6,10 1,67 3,57 Merko Gıda 0,96 17,07 -27,82 Metal Gayrimenkul 0,73 -2,67 -43,85 Metemtur Otelcilik 1,07 0,94 -27,70 Metro Holding 0,78 0,00 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,35 0,00 -50,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 0,83 -41,15 Migros Ticaret 15,66 -1,63 -45,11 Milpa 1,67 0,00 -22,69 Mistral GMYO 2,39 6,22 -35,32 MLP Sağlık 13,50 3,85 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,97 1,04 -30,22 Mondi Tire Kutsan 2,07 2,99 14,36 Net Holding 2,18 5,31 -1,36 Netaş Telekom. 7,46 2,05 -52,90 Niğbaş Niğde Beton 1,51 -2,58 60,64 Nuh Çimento 8,16 0,00 -10,40 Nurol GMYO 2,33 -2,10 -50,95 Odaş Elektrik 2,54 0,00 -57,67 Olmuksan-IP 3,64 2,54 -20,42 Orge Enerji Elektrik 2,90 0,35 -28,29 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -16,67 -11,50 Osmanlı Menkul 1,66 -1,19 -46,73 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 1,94 -35,58 Otokar 85,30 -1,04 -29,34 Oyak Yat. Ort. 1,16 6,42 17,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 8,42 -39,41 Özak GMYO 2,22 -0,45 -5,13 Özbal Çelik Boru 1,42 -0,70 -47,24 Özderici GMYO 9,00 20,00 1135,45 Özerden Plastik 2,71 -1,45 -0,37 Panora GMYO 4,14 1,97 -6,26 Park Elek.Madencilik 2,56 -0,78 -38,61 Parsan 14,88 -1,98 27,18 Pegasus 25,30 0,96 -25,15 Peker GMYO 17,71 2,19 Penguen Gıda 1,37 1,48 -38,57 Pera GMYO 0,53 0,00 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 9,01 0,11 135,25 Petkim 5,30 -0,75 -21,03 Petrokent Turizm 62,50 -3,92 31,63 Pınar Et Ve Un 5,53 2,41 -39,93 Pınar Su 1,32 0,00 -26,67 Pınar Süt 7,37 3,95 -39,17 Plastikkart 2,23 -0,89 -22,84 Polisan Holding 6,23 0,81 -27,89 Politeknik Metal 37,74 -0,68 13,33 Prizma Press Matbaacılık 1,72 -1,15 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 3,94 -1,50 1,03 QNB Finansbank 5,84 2,46 6,91 Ral Yatırım Holding 1,41 12,80 -29,56 Ray Sigorta 1,55 2,65 -14,36 Reysaş GMYO 0,65 4,84 -48,82 Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -44,53 Rhea Girişim 0,69 6,15 -38,39 Rodrigo Tekstil 2,50 0,81 -16,39 Royal Halı 0,91 -1,09 0,00 RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65 Sabancı Holding 8,23 -0,24 -23,81 Safkar Ege Soğutmacılık 1,99 1,02 Salix Yatırım Holding 3,93 1,03 -49,62 Sanel Mühendislik 2,20 -2,22 28,65 Sanifoam Sünger 1,39 0,00 -17,26 Sanko Pazarlama 2,42 -1,63 -14,19 Saray Matbaacılık 1,02 0,00 -4,67 Sarkuysan 3,47 -2,53 10,70 Sasa Polyester 9,59 1,37 22,41 Say Reklamcılık 0,92 6,98 -44,91 Sekuro Plastik 3,36 -2,89 -60,93 Selçuk Ecza Deposu 2,91 0,00 -16,91 Selçuk Gıda 1,18 1,72 56,34 Senkron Güvenlik 1,35 0,75 -27,42 Serve Film Prodüksiyon 1,99 1,02 220,97 Servet GMYO 3,88 1,04 27,63 Seyitler Kimya 3,86 0,00 -25,16 Silverline Endüstri 1,48 -5,13 -14,84 Sinpaş GMYO 0,31 6,90 -54,81 Soda Sanayii 7,15 3,17 65,26 Sodaş Sodyum Sanayii 5,76 2,49 68,98 Söktaş 1,12 -0,88 -32,53 Sönmez Filament 3,18 0,00 -23,37 Sönmez Pamuklu 3,28 0,61 -17,17 Sumaş Suni Tahta 7,20 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,40 0,84 -0,90 Şekerbank 1,21 -2,42 -33,88 Şişe Cam 5,03 1,62 10,57 Şok Marketler 11,49 2,04 T. Halk Bankası 7,21 0,56 -31,44 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,04 -3,44 478,53 T.S.K.B. 0,79 -1,25 -34,34 T.Tuborg 9,75 -1,22 -1,62 Taç Tarım Ürünleri 5,41 3,24 122,63 Tat Gıda 4,00 1,78 -22,11 TAV Havalimanları 23,44 1,03 9,23 Taze Kuru Gıda 7,54 0,27 -7,48 Tek-Art Turizm 0,88 1,15 16,93 Tekfen Holding 20,04 -0,60 22,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,35 -1,47 -34,95 Temapol Polimer Plastik 3,25 1,25 -31,87 TGS Dış Ticaret 4,92 -0,20 36,22 Tofaş Oto. Fab. 19,40 6,07 -37,72 Torunlar GMYO 1,61 -0,62 -50,77 Trabzon Liman 9,07 -0,22 Trabzonspor Sportif 1,29 0,00 -41,36 Trakya Cam 3,12 0,32 -22,50 Trend GMYO 1,35 -2,88 TSKB GMYO 0,60 1,69 -17,81 Tuğçelik 2,23 0,45 -29,87 Tukaş 1,50 2,74 -32,74 Turcas Petrol 1,57 0,00 -37,55 Turkcell 12,69 -1,63 -13,72 Tümosan Motor ve Traktör 4,74 -1,86 -37,55 Tüpraş 124,90 -0,72 15,81 Türk Hava Yolları 17,00 0,29 8,35 Türk Prysmian Kablo 1,78 0,00 -28,89 Türk Telekom 3,91 -0,51 -39,29 Türk Traktör 35,88 -2,18 -49,10 Türker Proje Gayrimenkul 26,80 -0,22 -28,65 Ufuk Yatırım 1,19 0,00 -61,24 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 -1,74 -33,92 Ulusoy Elektrik 15,89 3,65 75,35 Ulusoy Un Sanayi 2,45 2,08 -11,87 Umpaş Holding 0,64 -1,54 1,59 Uşak Seramik 1,69 3,05 -31,02 Utopya Turizm 3,66 -1,88 -18,49 Uzertaş Boya 0,65 0,00 -42,98 Ülker Bisküvi 15,60 1,96 -20,69 Ünye Çimento 3,66 0,00 -0,64 Vakıf Fin. Kir. 1,40 0,00 -13,55 Vakıf GMYO 2,00 0,50 -20,42 Vakıf Yat. Ort. 1,48 2,07 4,23 Vakıflar Bankası 4,01 0,50 -39,92 Vakko Tekstil 3,07 -1,92 4,25 Vanet Gıda 2,58 -0,77 -19,38 Verusa Holding 15,13 0,40 -33,95 Verusaturk Girisim 3,40 -0,29 44,07 Vestel 6,33 1,12 -16,38 Vestel Beyaz Eşya 12,38 1,48 45,99 Viking Kağıt 1,20 1,69 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,66 5,73 -28,45 Yapı ve Kredi Bank. 1,73 2,37 -38,14 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,79 3,33 14,05 Yataş 4,38 1,86 -45,83 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,01 -3,81 -3,79 Yeni Gimat GMYO 8,08 1,25 -3,06 Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97 Yeşil Yapı 0,29 -3,33 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,95 -0,54 -31,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.125,00 -6,63 17,77 Yonga Mobilya 7,99 0,76 167,56 Yünsa 4,89 -0,41 8,67 Zorlu Enerji 1,35 1,50 -14,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

