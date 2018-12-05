Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 126,70 İş Bankası (B) 3.170,00 -4,89 153,52 İş Bankası (C) 4,12 -1,44 -38,32 İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67 İş Fin.Kir. 4,80 -4,38 244,44 İş Girişim 2,41 11,06 38,51 İş GMYO 1,01 0,00 -17,46 İş Y. Men. Değ. 2,07 0,49 -2,92 İş Yat. Ort. 0,87 -1,14 10,26 İşbir Holding 164,50 -1,02 -10,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 7,89 2,50 İttifak Holding 4,63 -2,94 98,71 İz Hayvancılık Tarım 7,17 -12,67 277,37 İzmir Demir Çelik 1,78 0,00 -45,06 İzmir Fırça 1,98 15,12 -78,59 İzocam 23,48 0,26 -11,20 Jantsa Jant Sanayi 25,50 0,31 -17,07 Kafein Yazılım 6,77 1,04 Kapital Yat. Holding 2,60 0,00 109,68 Kaplamin 3,14 -0,95 -19,90 Kardemir (A) 1,99 0,00 -32,54 Kardemir (B) 2,00 1,01 -31,74 Kardemir (D) 2,45 0,41 -23,68 Karel Elektronik 4,13 -0,48 -28,92 Karsan Otomotiv 1,28 0,79 -17,95 Karsu Tekstil 1,23 0,00 -37,88 Karsusan Su Ürünleri San. 4,05 -1,22 -18,18 Kartonsan 368,70 1,88 32,51 Katmerciler Ekipman 6,29 3,62 -47,41 Kent Gıda 121,50 -1,46 -10,99 Kerevitaş Gıda 1,96 3,16 -54,11 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 2,07 0,98 -43,44 Klimasan Klima 4,29 -1,15 -11,55 Koç Holding 15,13 -0,72 -16,36 Konfrut Gıda 25,00 10,52 74,83 Konya Çimento 196,50 4,24 -22,94 Kordsa Teknik Tekstil 9,85 0,00 34,16 Koza Altın 54,20 2,26 41,88 Koza Madencilik 7,94 -0,87 23,29 Körfez GMYO 1,38 -1,43 -16,87 Kristal Kola 1,13 -3,42 -37,22 Kron Telekomünikasyon 9,36 0,43 -49,41 Kuştur Kuşadası Turizm 16,25 -0,31 70,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,73 1,76 -58,31 Kütahya Porselen 4,75 -0,42 -33,75 Lider Faktoring 2,69 -2,54 -0,96 Link Bilgisayar 8,54 0,23 -40,11 Logo Yazılım 31,66 0,25 -46,11 Lokman Hekim Sağlık 4,45 -1,11 -26,19 Lüks Kadife 4,29 0,70 -8,92 Makina Takım 1,23 0,82 -38,50 Mardin Çimento 2,97 0,00 -22,86 Marka Yatırım Holding 0,74 8,82 -56,21 Marmaris Altınyunus 18,86 -1,05 -0,74 Marshall 26,82 -3,73 -48,22 Martı GMYO 0,64 1,59 -69,81 Martı Otel 0,60 0,00 -34,78 Mavi Giyim 37,80 -0,53 -34,10 Mazhar Zorlu Holding 3,65 -0,27 -8,52 Mega Polietilen 2,53 -0,78 121,93 Menderes Tekstil 0,65 1,56 -21,69 Merit Turizm 6,02 -0,66 2,21 Merko Gıda 1,04 2,97 -21,80 Metal Gayrimenkul 0,70 0,00 -46,15 Metemtur Otelcilik 1,08 0,00 -27,03 Metro Holding 0,77 -1,28 -22,22 Metro Petrol ve Tesisleri 1,33 -0,75 -51,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 -0,78 -38,26 Migros Ticaret 15,30 1,32 -46,37 Milpa 1,68 0,00 -22,22 Mistral GMYO 2,28 2,24 -35,60 MLP Sağlık 12,55 0,48 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 0,00 -25,90 Mondi Tire Kutsan 2,09 0,00 15,47 Net Holding 2,07 -0,48 -6,33 Netaş Telekom. 7,26 -0,41 -54,17 Niğbaş Niğde Beton 1,60 0,00 70,21 Nuh Çimento 8,04 -0,62 -11,72 Nurol GMYO 2,24 -0,44 -52,84 Odaş Elektrik 2,48 0,00 -58,67 Olmuksan-IP 3,49 -0,85 -23,70 Orge Enerji Elektrik 2,84 0,35 -29,77 Orma Orman Mahsulleri 1,04 -0,95 -7,96 Osmanlı Menkul 1,72 5,52 -44,81 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 2,94 -35,58 Otokar 82,55 -0,42 -31,62 Oyak Yat. Ort. 1,18 -1,67 19,17 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,98 -39,41 Özak GMYO 2,17 -1,81 -7,26 Özbal Çelik Boru 1,46 4,29 -45,75 Özderici GMYO 10,43 1,26 1331,75 Özerden Plastik 2,74 0,37 0,73 Panora GMYO 4,18 0,48 -5,36 Park Elek.Madencilik 2,55 0,00 -38,85 Parsan 15,33 0,86 31,03 Pegasus 24,48 2,94 -27,57 Peker GMYO 18,15 1,68 Penguen Gıda 1,37 -0,72 -38,57 Pera GMYO 0,66 4,76 -25,00 Pergamon Dış Ticaret 9,03 -1,85 135,78 Petkim 5,17 -0,19 -22,97 Petrokent Turizm 67,00 7,03 41,11 Pınar Et Ve Un 5,40 -1,64 -41,34 Pınar Su 1,29 -0,77 -28,33 Pınar Süt 7,12 0,85 -41,23 Plastikkart 2,35 1,73 -18,69 Polisan Holding 6,39 0,63 -26,04 Politeknik Metal 36,88 -0,86 10,75 Prizma Press Matbaacılık 1,72 -0,58 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 3,75 -1,32 -3,85 QNB Finansbank 6,01 4,70 10,02 Ral Yatırım Holding 1,45 -6,45 -27,57 Ray Sigorta 1,53 0,66 -15,47 Reysaş GMYO 0,64 1,59 -49,61 Reysaş Lojistik 0,70 1,45 -45,31 Rhea Girişim 0,67 1,52 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,99 -4,33 -33,44 Royal Halı 0,89 -1,11 -2,20 RTA Laboratuvarları 2,17 -0,46 -21,38 Sabancı Holding 7,48 -5,08 -30,75 Safkar Ege Soğutmacılık 1,88 -2,59 Salix Yatırım Holding 3,99 1,53 -48,85 Sanel Mühendislik 2,23 -7,85 30,41 Sanifoam Sünger 1,38 0,73 -17,86 Sanko Pazarlama 2,35 -2,08 -16,67 Saray Matbaacılık 0,99 -1,00 -7,48 Sarkuysan 3,30 0,00 5,28 Sasa Polyester 8,86 0,34 13,10 Say Reklamcılık 0,93 3,33 -44,31 Sekuro Plastik 3,30 0,00 -61,63 Selçuk Ecza Deposu 3,03 1,00 -13,48 Selçuk Gıda 1,17 -3,31 55,02 Senkron Güvenlik 1,30 -2,99 -30,11 Serve Film Prodüksiyon 2,08 -0,95 235,48 Servet GMYO 3,70 2,21 21,71 Seyitler Kimya 4,00 3,63 -22,45 Silverline Endüstri 1,53 -2,55 -11,96 Sinpaş GMYO 0,30 0,00 -56,27 Soda Sanayii 7,13 -0,97 64,80 Sodaş Sodyum Sanayii 6,09 5,00 78,66 Söktaş 1,24 5,08 -25,30 Sönmez Filament 3,17 0,00 -23,61 Sönmez Pamuklu 3,25 0,00 -17,93 Sumaş Suni Tahta 7,14 0,85 Şeker Fin. Kir. 2,40 -0,83 -0,90 Şekerbank 1,17 -0,85 -36,07 Şişe Cam 5,25 1,94 15,40 Şok Marketler 11,13 4,51 T. Halk Bankası 7,05 -1,54 -32,96 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,86 -1,97 475,28 T.S.K.B. 0,79 2,60 -34,34 T.Tuborg 9,92 1,22 0,09 Taç Tarım Ürünleri 7,14 -8,23 193,83 Tat Gıda 4,18 6,63 -18,60 TAV Havalimanları 23,60 3,24 9,97 Taze Kuru Gıda 7,41 -1,72 -9,08 Tek-Art Turizm 0,89 8,54 18,25 Tekfen Holding 20,32 0,99 24,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,29 -0,60 -36,12 Temapol Polimer Plastik 3,09 -3,13 -35,22 TGS Dış Ticaret 4,95 0,61 37,05 Tofaş Oto. Fab. 18,17 -0,71 -41,67 Torunlar GMYO 1,57 -0,63 -51,99 Trabzon Liman 8,92 -0,34 Trabzonspor Sportif 1,25 -0,79 -43,18 Trakya Cam 3,01 -1,31 -25,23 Trend GMYO 1,33 -0,75 TSKB GMYO 0,69 -4,17 -5,48 Tuğçelik 2,18 0,00 -31,45 Tukaş 1,56 6,12 -30,04 Turcas Petrol 1,58 0,64 -37,15 Turkcell 12,59 1,37 -14,40 Tümosan Motor ve Traktör 4,74 0,42 -37,55 Tüpraş 126,50 1,44 17,29 Türk Hava Yolları 16,33 2,32 4,08 Türk Prysmian Kablo 1,75 -0,57 -30,09 Türk Telekom 3,87 1,57 -39,91 Türk Traktör 35,40 -1,01 -49,78 Türker Proje Gayrimenkul 26,76 -0,89 -28,75 Ufuk Yatırım 1,22 2,52 -60,26 Ulaşlar Turizm Yat. 1,19 0,00 -30,41 Ulusoy Elektrik 15,97 -0,44 76,24 Ulusoy Un Sanayi 2,47 -1,20 -11,15 Umpaş Holding 0,62 -4,62 -1,59 Uşak Seramik 1,75 3,55 -28,57 Utopya Turizm 3,78 1,34 -15,81 Uzertaş Boya 0,69 1,47 -39,47 Ülker Bisküvi 15,88 0,83 -19,27 Ünye Çimento 3,66 -0,81 -0,64 Vakıf Fin. Kir. 1,42 0,71 -12,31 Vakıf GMYO 2,17 5,34 -13,66 Vakıf Yat. Ort. 1,50 -3,85 5,63 Vakıflar Bankası 3,86 -0,52 -42,17 Vakko Tekstil 3,05 0,99 3,57 Vanet Gıda 3,05 1,67 -4,69 Verusa Holding 14,60 0,69 -36,26 Verusaturk Girisim 3,55 2,90 50,42 Vestel 6,20 0,98 -18,10 Vestel Beyaz Eşya 12,30 0,16 45,05 Viking Kağıt 1,19 0,85 -0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,99 19,88 -14,22 Yapı ve Kredi Bank. 1,63 -1,81 -41,72 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,50 -12,50 43,07 Yataş 4,48 2,75 -44,59 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,03 3,00 -1,88 Yeni Gimat GMYO 8,00 -0,62 -4,02 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,82 1,12 -32,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,10 0,05 21,94 Yonga Mobilya 7,58 5,28 153,83 Yünsa 4,79 -0,62 6,44 Zorlu Enerji 1,33 4,72 -15,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

