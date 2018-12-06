Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 126,70 İş Bankası (B) 3.100,00 -2,21 147,93 İş Bankası (C) 4,08 -0,97 -38,92 İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67 İş Fin.Kir. 4,81 0,21 245,16 İş Girişim 2,40 -0,41 37,93 İş GMYO 1,03 1,98 -15,82 İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,97 -3,86 İş Yat. Ort. 0,89 2,30 12,80 İşbir Holding 159,90 -2,80 -12,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -2,44 0,00 İttifak Holding 4,71 1,73 102,15 İz Hayvancılık Tarım 7,72 7,67 306,32 İzmir Demir Çelik 1,76 -1,12 -45,68 İzmir Fırça 2,37 19,70 -74,38 İzocam 23,14 -1,45 -12,48 Jantsa Jant Sanayi 25,50 0,00 -17,07 Kafein Yazılım 6,69 -1,18 Kapital Yat. Holding 2,88 10,77 132,26 Kaplamin 3,09 -1,59 -21,17 Kardemir (A) 1,98 -0,50 -32,88 Kardemir (B) 1,98 -1,00 -32,42 Kardemir (D) 2,43 -0,82 -24,30 Karel Elektronik 4,07 -1,45 -29,95 Karsan Otomotiv 1,26 -1,56 -19,23 Karsu Tekstil 1,20 -2,44 -39,39 Karsusan Su Ürünleri San. 3,87 -4,44 -21,82 Kartonsan 359,10 -2,60 29,06 Katmerciler Ekipman 6,80 8,11 -43,14 Kent Gıda 120,50 -0,82 -11,72 Kerevitaş Gıda 1,92 -2,04 -55,05 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 2,03 -1,93 -44,54 Klimasan Klima 4,13 -3,73 -14,85 Koç Holding 15,06 -0,46 -16,75 Konfrut Gıda 24,58 -1,68 71,89 Konya Çimento 197,10 0,31 -22,71 Kordsa Teknik Tekstil 9,65 -2,03 31,44 Koza Altın 52,95 -2,31 38,61 Koza Madencilik 7,64 -3,78 18,63 Körfez GMYO 1,37 -0,72 -17,47 Kristal Kola 1,11 -1,77 -38,33 Kron Telekomünikasyon 9,24 -1,28 -50,05 Kuştur Kuşadası Turizm 17,50 7,69 84,03 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,67 -3,47 -59,76 Kütahya Porselen 4,73 -0,42 -34,03 Lider Faktoring 2,60 -3,35 -4,27 Link Bilgisayar 8,50 -0,47 -40,39 Logo Yazılım 31,30 -1,14 -46,72 Lokman Hekim Sağlık 4,35 -2,25 -27,85 Lüks Kadife 4,24 -1,17 -9,98 Makina Takım 1,22 -0,81 -39,00 Mardin Çimento 2,94 -1,01 -23,63 Marka Yatırım Holding 0,72 -2,70 -57,40 Marmaris Altınyunus 18,71 -0,80 -1,53 Marshall 25,92 -3,36 -49,96 Martı GMYO 0,66 3,13 -68,87 Martı Otel 0,60 0,00 -34,78 Mavi Giyim 37,98 0,48 -33,79 Mazhar Zorlu Holding 3,64 -0,27 -8,77 Mega Polietilen 2,54 0,40 122,81 Menderes Tekstil 0,65 0,00 -21,69 Merit Turizm 5,90 -1,99 0,17 Merko Gıda 1,01 -2,88 -24,06 Metal Gayrimenkul 0,72 2,86 -44,62 Metemtur Otelcilik 1,06 -1,85 -28,38 Metro Holding 0,79 2,60 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,34 0,75 -51,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 -0,78 -38,74 Migros Ticaret 15,12 -1,18 -47,00 Milpa 1,67 -0,60 -22,69 Mistral GMYO 2,24 -1,75 -36,73 MLP Sağlık 12,15 -3,19 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -2,91 -28,06 Mondi Tire Kutsan 2,16 3,35 19,34 Net Holding 2,02 -2,42 -8,60 Netaş Telekom. 7,06 -2,75 -55,43 Niğbaş Niğde Beton 1,60 0,00 70,21 Nuh Çimento 8,00 -0,50 -12,16 Nurol GMYO 2,22 -0,89 -53,26 Odaş Elektrik 2,42 -2,42 -59,67 Olmuksan-IP 3,47 -0,57 -24,14 Orge Enerji Elektrik 2,78 -2,11 -31,26 Orma Orman Mahsulleri 1,10 5,77 -2,65 Osmanlı Menkul 1,70 -1,16 -45,45 Ostim Endüstriyel Yat 1,03 -1,90 -36,81 Otokar 82,65 0,12 -31,53 Oyak Yat. Ort. 1,20 1,69 21,19 Oylum Sınai Yatırımlar 1,09 5,83 -35,88 Özak GMYO 2,11 -2,76 -9,83 Özbal Çelik Boru 1,52 4,11 -43,52 Özderici GMYO 10,74 2,97 1374,31 Özerden Plastik 2,71 -1,09 -0,37 Panora GMYO 4,10 -1,91 -7,17 Park Elek.Madencilik 2,52 -1,18 -39,57 Parsan 14,82 -3,33 26,67 Pegasus 24,60 0,49 -27,22 Peker GMYO 18,25 0,55 Penguen Gıda 1,35 -1,46 -39,46 Pera GMYO 0,69 4,55 -21,59 Pergamon Dış Ticaret 9,14 1,22 138,65 Petkim 5,14 -0,58 -23,41 Petrokent Turizm 65,00 -2,99 36,90 Pınar Et Ve Un 5,32 -1,48 -42,21 Pınar Su 1,29 0,00 -28,33 Pınar Süt 7,10 -0,28 -41,40 Plastikkart 2,36 0,43 -18,34 Polisan Holding 6,44 0,78 -25,46 Politeknik Metal 36,84 -0,11 10,63 Prizma Press Matbaacılık 1,68 -2,33 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 4,11 9,60 5,38 QNB Finansbank 7,21 19,97 31,99 Ral Yatırım Holding 1,52 4,83 -24,07 Ray Sigorta 1,52 -0,65 -16,02 Reysaş GMYO 0,64 0,00 -49,61 Reysaş Lojistik 0,70 0,00 -45,31 Rhea Girişim 0,66 -1,49 -41,07 Rodrigo Tekstil 1,90 -4,52 -36,45 Royal Halı 0,90 1,12 -1,10 RTA Laboratuvarları 2,19 0,92 -20,65 Sabancı Holding 7,36 -1,60 -31,86 Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 -1,06 Salix Yatırım Holding 4,10 2,76 -47,44 Sanel Mühendislik 2,29 2,69 33,92 Sanifoam Sünger 1,37 -0,72 -18,45 Sanko Pazarlama 2,31 -1,70 -18,09 Saray Matbaacılık 0,96 -3,03 -10,28 Sarkuysan 3,25 -1,52 3,68 Sasa Polyester 8,83 -0,34 12,71 Say Reklamcılık 0,91 -2,15 -45,51 Sekuro Plastik 3,27 -0,91 -61,98 Selçuk Ecza Deposu 3,03 0,00 -13,48 Selçuk Gıda 1,20 2,56 58,99 Senkron Güvenlik 1,29 -0,77 -30,65 Serve Film Prodüksiyon 2,00 -3,85 222,58 Servet GMYO 3,75 1,35 23,36 Seyitler Kimya 3,97 -0,75 -23,03 Silverline Endüstri 1,51 -1,31 -13,11 Sinpaş GMYO 0,30 0,00 -56,27 Soda Sanayii 7,13 0,00 64,80 Sodaş Sodyum Sanayii 6,07 -0,33 78,08 Söktaş 1,21 -2,42 -27,11 Sönmez Filament 3,15 -0,63 -24,10 Sönmez Pamuklu 3,23 -0,62 -18,43 Sumaş Suni Tahta 7,10 -0,56 Şeker Fin. Kir. 2,41 0,42 -0,49 Şekerbank 1,18 0,85 -35,52 Şişe Cam 5,34 1,71 17,38 Şok Marketler 11,17 0,36 T. Halk Bankası 7,04 -0,14 -33,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,72 -0,44 472,75 T.S.K.B. 0,78 -1,27 -35,17 T.Tuborg 9,82 -1,01 -0,92 Taç Tarım Ürünleri 7,60 6,44 212,76 Tat Gıda 4,06 -2,87 -20,94 TAV Havalimanları 23,42 -0,76 9,13 Taze Kuru Gıda 7,47 0,81 -8,34 Tek-Art Turizm 0,90 1,12 19,58 Tekfen Holding 20,86 2,66 27,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,23 -1,82 -37,28 Temapol Polimer Plastik 2,95 -4,53 -38,16 TGS Dış Ticaret 4,81 -2,83 33,17 Tofaş Oto. Fab. 17,88 -1,60 -42,60 Torunlar GMYO 1,59 1,27 -51,38 Trabzon Liman 8,79 -1,46 Trabzonspor Sportif 1,21 -3,20 -45,00 Trakya Cam 3,00 -0,33 -25,48 Trend GMYO 1,33 0,00 TSKB GMYO 0,69 0,00 -5,48 Tuğçelik 2,13 -2,29 -33,02 Tukaş 1,62 3,85 -27,35 Turcas Petrol 1,54 -2,53 -38,75 Turkcell 12,25 -2,70 -16,71 Tümosan Motor ve Traktör 4,71 -0,63 -37,94 Tüpraş 125,00 -1,19 15,90 Türk Hava Yolları 16,39 0,37 4,46 Türk Prysmian Kablo 1,74 -0,57 -30,49 Türk Telekom 3,80 -1,81 -40,99 Türk Traktör 35,50 0,28 -49,64 Türker Proje Gayrimenkul 26,58 -0,67 -29,23 Ufuk Yatırım 1,21 -0,82 -60,59 Ulaşlar Turizm Yat. 1,16 -2,52 -32,16 Ulusoy Elektrik 15,72 -1,57 73,48 Ulusoy Un Sanayi 2,47 0,00 -11,15 Umpaş Holding 0,58 -6,45 -7,94 Uşak Seramik 1,65 -5,71 -32,65 Utopya Turizm 3,76 -0,53 -16,26 Uzertaş Boya 0,69 0,00 -39,47 Ülker Bisküvi 16,05 1,07 -18,40 Ünye Çimento 3,66 0,00 -0,64 Vakıf Fin. Kir. 1,52 7,04 -6,14 Vakıf GMYO 2,11 -2,76 -16,05 Vakıf Yat. Ort. 1,47 -2,00 3,52 Vakıflar Bankası 3,79 -1,81 -43,22 Vakko Tekstil 3,09 1,31 4,92 Vanet Gıda 3,00 -1,64 -6,25 Verusa Holding 14,54 -0,41 -36,53 Verusaturk Girisim 3,48 -1,97 47,46 Vestel 6,12 -1,29 -19,15 Vestel Beyaz Eşya 12,27 -0,24 44,69 Viking Kağıt 1,20 0,84 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 2,30 15,58 -0,86 Yapı ve Kredi Bank. 1,64 0,61 -41,36 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,60 2,86 47,16 Yataş 4,30 -4,02 -46,82 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,02 -0,97 -2,84 Yeni Gimat GMYO 8,00 0,00 -4,02 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 10,65 -1,57 -33,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.215,00 0,68 22,76 Yonga Mobilya 7,47 -1,45 150,15 Yünsa 4,75 -0,84 5,56 Zorlu Enerji 1,30 -2,26 -17,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

