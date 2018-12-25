Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 2.950,00 1,72 135,93 İş Bankası (C) 4,42 0,91 -33,83 İş Bankası (Kur.) 50.000,00 546,35 İş Fin.Kir. 4,45 -9,92 219,32 İş Girişim 1,94 -4,43 11,49 İş GMYO 1,03 0,98 -15,82 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,00 -3,39 İş Yat. Ort. 0,90 -1,10 14,06 İşbir Holding 143,10 -0,83 -22,03 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,82 0,00 105,00 İttifak Holding 3,27 3,48 40,34 İz Hayvancılık Tarım 6,55 -3,96 244,74 İzmir Demir Çelik 1,68 -0,59 -48,15 İzmir Fırça 2,03 -0,98 -78,05 İzocam 21,38 -3,35 -19,14 Jantsa Jant Sanayi 27,26 -0,29 -11,35 Kafein Yazılım 7,21 -0,69 Kapital Yat. Holding 2,69 -3,93 116,94 Kaplamin 3,64 0,00 -7,14 Kardemir (A) 1,83 -1,08 -37,97 Kardemir (B) 1,83 -0,54 -37,54 Kardemir (D) 2,21 -0,90 -31,15 Karel Elektronik 4,05 0,25 -30,29 Karsan Otomotiv 1,25 -0,79 -19,87 Karsu Tekstil 1,21 -1,63 -38,89 Karsusan Su Ürünleri San. 3,85 -0,77 -22,22 Kartonsan 332,20 -0,81 19,39 Katmerciler Ekipman 5,85 0,00 -51,09 Kent Gıda 116,60 -0,77 -14,58 Kerevitaş Gıda 1,86 1,64 -56,45 Kervansaray Yat. Holding 0,33 -2,94 -5,71 Kiler GMYO 1,82 -2,15 -50,27 Klimasan Klima 3,99 2,57 -17,74 Koç Holding 14,31 0,00 -20,89 Konfrut Gıda 23,28 0,17 62,80 Konya Çimento 176,00 -1,23 -30,98 Kordsa Teknik Tekstil 9,64 -1,03 31,30 Koza Altın 49,80 -0,40 30,37 Koza Madencilik 7,08 0,14 9,94 Körfez GMYO 1,24 -3,13 -25,30 Kristal Kola 1,08 -0,92 -40,00 Kron Telekomünikasyon 8,60 -1,15 -53,51 Kuştur Kuşadası Turizm 16,12 69,52 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 0,85 -66,95 Kütahya Porselen 4,53 -0,66 -35,49 Lider Faktoring 2,27 -2,16 -16,42 Link Bilgisayar 8,07 -1,94 -43,41 Logo Yazılım 25,90 -0,92 -55,91 Lokman Hekim Sağlık 4,19 2,20 -30,50 Lüks Kadife 4,50 -1,96 -4,46 Makina Takım 1,73 13,82 -13,50 Mardin Çimento 3,26 1,24 -15,32 Marka Yatırım Holding 0,65 -5,80 -61,54 Marmaris Altınyunus 17,33 -2,26 -8,79 Marshall 25,46 -0,39 -50,85 Martı GMYO 0,65 -1,52 -69,34 Martı Otel 0,60 -1,64 -34,78 Mavi Giyim 31,88 -1,54 -44,42 Mazhar Zorlu Holding 3,85 -3,02 -3,51 Mega Polietilen 2,08 -3,70 82,46 Menderes Tekstil 0,72 -2,70 -13,25 Merit Turizm 5,86 -5,48 -0,51 Merko Gıda 1,02 -17,74 -23,31 Metal Gayrimenkul 0,73 0,00 -43,85 Metemtur Otelcilik 1,05 -1,87 -29,05 Metro Holding 0,78 0,00 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -2,54 -58,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,16 -2,52 -44,05 Migros Ticaret 15,15 -0,92 -46,89 Milpa 1,36 -2,86 -37,04 Mistral GMYO 1,39 -0,71 -32,44 MLP Sağlık 10,76 -2,98 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,97 1,04 -30,22 Mondi Tire Kutsan 1,88 -2,08 3,87 Net Holding 2,04 0,99 -7,69 Netaş Telekom. 6,63 -1,19 -58,14 Niğbaş Niğde Beton 2,60 -2,62 176,60 Nuh Çimento 7,79 -0,13 -14,46 Nurol GMYO 2,16 -0,46 -54,53 Odaş Elektrik 1,99 -2,45 -66,83 Olmuksan-IP 3,37 -0,30 -26,32 Orge Enerji Elektrik 3,00 1,35 -25,82 Orma Orman Mahsulleri 1,11 0,91 -1,77 Osmanlı Menkul 1,76 3,53 -43,53 Ostim Endüstriyel Yat 1,12 -1,75 -31,29 Otokar 87,50 -1,02 -27,51 Oyak Yat. Ort. 1,23 -0,81 24,22 Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 -3,70 -38,82 Özak GMYO 2,12 -0,93 -9,40 Özbal Çelik Boru 1,38 -1,43 -48,72 Özderici GMYO 1,74 20,00 138,85 Özerden Plastik 2,53 -1,56 -6,99 Panora GMYO 4,12 -0,72 -6,71 Park Elek.Madencilik 2,43 -1,22 -41,73 Parsan 9,30 -4,42 -20,51 Pegasus 23,08 -0,35 -31,72 Peker GMYO 20,00 3,63 Penguen Gıda 1,22 -1,61 -45,29 Pera GMYO 0,67 -5,63 -23,86 Pergamon Dış Ticaret 8,76 -1,46 128,73 Petkim 5,08 -0,97 -24,31 Petrokent Turizm 68,75 -0,36 44,80 Pınar Et Ve Un 5,10 -0,58 -44,60 Pınar Su 1,26 0,80 -30,00 Pınar Süt 6,76 0,45 -44,20 Plastikkart 2,20 0,00 -23,88 Polisan Holding 6,09 0,33 -29,51 Politeknik Metal 34,02 3,09 2,16 Prizma Press Matbaacılık 1,58 -2,47 -2,47 QNB Finans Fin. Kir. 5,65 19,96 44,87 QNB Finansbank 9,75 -6,25 78,48 Ral Yatırım Holding 1,78 -0,56 -11,08 Ray Sigorta 1,41 -3,42 -22,10 Reysaş GMYO 0,73 1,39 -42,52 Reysaş Lojistik 0,82 7,89 -35,94 Rhea Girişim 0,70 1,45 -37,50 Rodrigo Tekstil 1,87 0,00 -37,46 Royal Halı 0,97 6,59 6,59 RTA Laboratuvarları 1,75 -1,13 -36,59 Sabancı Holding 7,51 -0,79 -30,47 Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 -3,55 Salix Yatırım Holding 3,85 0,00 -50,64 Sanel Mühendislik 2,25 -1,32 31,58 Sanifoam Sünger 1,23 -2,38 -26,79 Sanko Pazarlama 2,27 -0,44 -19,51 Saray Matbaacılık 0,99 -1,00 -7,48 Sarkuysan 3,44 -0,86 9,75 Sasa Polyester 8,12 -1,34 3,65 Say Reklamcılık 0,99 -1,98 -40,72 Sekuro Plastik 3,00 -0,66 -65,12 Selçuk Ecza Deposu 2,80 -1,06 -20,05 Selçuk Gıda 1,27 1,60 68,27 Senkron Güvenlik 1,12 -4,27 -39,78 Serve Film Prodüksiyon 1,94 -2,51 212,90 Servet GMYO 4,63 3,35 52,30 Seyitler Kimya 4,13 0,00 -19,93 Silverline Endüstri 1,39 -0,71 -20,02 Sinpaş GMYO 0,41 -12,77 -40,24 Soda Sanayii 7,10 0,42 64,11 Sodaş Sodyum Sanayii 6,10 0,00 78,96 Söktaş 1,27 -3,05 -23,49 Sönmez Filament 3,20 2,89 -22,89 Sönmez Pamuklu 3,35 7,03 -15,40 Sumaş Suni Tahta 6,87 -1,72 Şeker Fin. Kir. 2,65 1,53 9,42 Şekerbank 1,10 -1,79 -39,89 Şişe Cam 5,14 0,59 12,98 Şok Marketler 10,98 0,18 T. Halk Bankası 7,13 0,28 -32,20 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,50 -4,16 432,67 T.S.K.B. 0,74 -2,63 -38,50 T.Tuborg 9,54 0,00 -3,74 Taç Tarım Ürünleri 5,30 -7,50 118,11 Tat Gıda 3,77 -0,53 -26,59 TAV Havalimanları 22,14 -2,55 3,17 Taze Kuru Gıda 6,63 -1,34 -18,65 Tek-Art Turizm 0,88 -3,30 16,93 Tekfen Holding 21,26 -1,57 29,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,90 -1,69 -43,69 Temapol Polimer Plastik 2,88 -2,70 -39,62 TGS Dış Ticaret 4,85 -0,61 34,28 Tofaş Oto. Fab. 16,29 -0,61 -47,70 Torunlar GMYO 1,49 -2,61 -54,44 Trabzon Liman 8,32 -0,95 Trabzonspor Sportif 1,57 -4,85 -28,64 Trakya Cam 2,98 0,00 -25,98 Trend GMYO 1,33 3,91 TSKB GMYO 0,82 2,50 12,33 Tuğçelik 2,17 0,93 -31,76 Tukaş 1,61 -2,42 -27,80 Turcas Petrol 1,43 -2,05 -43,12 Turkcell 12,34 0,33 -14,10 Tümosan Motor ve Traktör 4,56 0,66 -39,92 Tüpraş 114,80 -1,88 6,44 Türk Hava Yolları 16,18 0,12 3,12 Türk Prysmian Kablo 1,74 -2,25 -30,49 Türk Telekom 3,94 -1,99 -38,82 Türk Traktör 34,24 2,39 -51,42 Türker Proje Gayrimenkul 32,40 10,05 -13,74 Ufuk Yatırım 1,18 3,51 -61,56 Ulaşlar Turizm Yat. 1,18 3,51 -30,99 Ulusoy Elektrik 15,54 0,32 71,49 Ulusoy Un Sanayi 2,09 -2,79 -24,82 Umpaş Holding 0,57 11,76 -9,52 Uşak Seramik 1,14 -5,00 -42,63 Utopya Turizm 4,22 1,69 -6,01 Uzertaş Boya 0,59 0,00 -48,25 Ülker Bisküvi 14,85 -0,60 -23,20 Ünye Çimento 3,45 -1,71 -6,34 Vakıf Fin. Kir. 1,78 -3,26 9,92 Vakıf GMYO 2,01 -2,90 -20,03 Vakıf Yat. Ort. 1,40 -14,63 -1,41 Vakıflar Bankası 3,88 -0,51 -41,87 Vakko Tekstil 2,90 -1,02 -1,53 Vanet Gıda 2,95 -19,84 -7,81 Verusa Holding 18,30 2,23 -20,11 Verusaturk Girisim 3,32 -0,90 40,68 Vestel 5,56 -1,07 -26,55 Vestel Beyaz Eşya 11,95 -1,08 40,92 Viking Kağıt 1,12 -3,45 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,73 -1,70 -25,43 Yapı ve Kredi Bank. 1,60 0,00 -42,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -7,06 2,19 Yataş 4,31 -2,27 -46,70 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,05 0,96 0,52 Yeni Gimat GMYO 8,02 0,00 -3,78 Yeşil GMYO 0,27 -10,00 -57,14 Yeşil Yapı 0,26 -13,33 -74,51 Yeşil Yatırım Holding 9,96 -14,29 -37,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.012,50 0,05 11,54 Yonga Mobilya 7,00 -2,51 134,41 Yünsa 4,40 0,92 -2,22 Zorlu Enerji 1,23 -1,60 -22,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

