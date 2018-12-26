Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 2.843,80 -3,60 127,44 İş Bankası (C) 4,51 2,04 -32,48 İş Bankası (Kur.) 49.749,90 -0,50 543,12 İş Fin.Kir. 4,59 3,15 229,37 İş Girişim 2,05 5,67 17,82 İş GMYO 1,05 1,94 -14,19 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,00 -3,39 İş Yat. Ort. 0,90 0,00 14,06 İşbir Holding 134,90 -5,73 -26,50 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,77 -6,10 92,50 İttifak Holding 3,29 0,61 41,20 İz Hayvancılık Tarım 6,45 -1,53 239,47 İzmir Demir Çelik 1,67 -0,60 -48,46 İzmir Fırça 2,08 2,46 -77,51 İzocam 21,28 -0,47 -19,52 Jantsa Jant Sanayi 27,52 0,95 -10,50 Kafein Yazılım 7,25 0,55 Kapital Yat. Holding 2,57 -4,46 107,26 Kaplamin 4,36 19,78 11,22 Kardemir (A) 1,82 -0,55 -38,31 Kardemir (B) 1,82 -0,55 -37,88 Kardemir (D) 2,19 -0,90 -31,78 Karel Elektronik 4,09 0,99 -29,60 Karsan Otomotiv 1,28 2,40 -17,95 Karsu Tekstil 1,27 4,96 -35,86 Karsusan Su Ürünleri San. 3,85 0,00 -22,22 Kartonsan 330,20 -0,60 18,67 Katmerciler Ekipman 5,81 -0,68 -51,42 Kent Gıda 120,60 3,43 -11,65 Kerevitaş Gıda 1,86 0,00 -56,45 Kervansaray Yat. Holding 0,33 0,00 -5,71 Kiler GMYO 1,78 -2,20 -51,37 Klimasan Klima 4,05 1,50 -16,50 Koç Holding 14,30 -0,07 -20,95 Konfrut Gıda 23,02 -1,12 60,98 Konya Çimento 176,30 0,17 -30,86 Kordsa Teknik Tekstil 9,65 0,10 31,44 Koza Altın 50,10 0,60 31,15 Koza Madencilik 7,37 4,10 14,44 Körfez GMYO 1,21 -2,42 -27,11 Kristal Kola 1,07 -0,93 -40,56 Kron Telekomünikasyon 8,55 -0,58 -53,78 Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 -0,74 68,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -3,36 -68,06 Kütahya Porselen 4,49 -0,88 -36,06 Lider Faktoring 2,26 -0,44 -16,79 Link Bilgisayar 8,28 2,60 -41,94 Logo Yazılım 25,80 -0,39 -56,09 Lokman Hekim Sağlık 4,18 -0,24 -30,67 Lüks Kadife 4,43 -1,56 -5,94 Makina Takım 1,66 -4,05 -17,00 Mardin Çimento 3,17 -2,76 -17,66 Marka Yatırım Holding 0,65 0,00 -61,54 Marmaris Altınyunus 17,22 -0,63 -9,37 Marshall 25,38 -0,31 -51,00 Martı GMYO 0,66 1,54 -68,87 Martı Otel 0,59 -1,67 -35,87 Mavi Giyim 31,98 0,31 -44,25 Mazhar Zorlu Holding 3,97 3,12 -0,50 Mega Polietilen 2,10 0,96 84,21 Menderes Tekstil 0,73 1,39 -12,05 Merit Turizm 5,86 0,00 -0,51 Merko Gıda 1,00 -1,96 -24,81 Metal Gayrimenkul 0,75 2,74 -42,31 Metemtur Otelcilik 1,04 -0,95 -29,73 Metro Holding 0,77 -1,28 -22,22 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 0,00 -58,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 7,76 -39,71 Migros Ticaret 15,12 -0,20 -47,00 Milpa 1,37 0,74 -36,57 Mistral GMYO 1,48 6,47 -28,07 MLP Sağlık 10,90 1,30 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 2,06 -28,78 Mondi Tire Kutsan 1,89 0,53 4,42 Net Holding 2,02 -0,98 -8,60 Netaş Telekom. 6,60 -0,45 -58,33 Niğbaş Niğde Beton 2,70 3,85 187,23 Nuh Çimento 7,76 -0,39 -14,79 Nurol GMYO 2,14 -0,93 -54,95 Odaş Elektrik 1,99 0,00 -66,83 Olmuksan-IP 3,37 0,00 -26,32 Orge Enerji Elektrik 2,97 -1,00 -26,56 Orma Orman Mahsulleri 1,30 17,12 15,04 Osmanlı Menkul 1,75 -0,57 -43,85 Ostim Endüstriyel Yat 1,12 0,00 -31,29 Otokar 88,00 0,57 -27,10 Oyak Yat. Ort. 1,23 0,00 24,22 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 -3,85 -41,18 Özak GMYO 2,14 0,94 -8,55 Özbal Çelik Boru 1,39 0,72 -48,35 Özderici GMYO 2,08 19,54 185,53 Özerden Plastik 2,51 -0,79 -7,72 Panora GMYO 4,14 0,49 -6,26 Park Elek.Madencilik 2,43 0,00 -41,73 Parsan 9,10 -2,15 -22,22 Pegasus 23,02 -0,26 -31,89 Peker GMYO 20,24 1,20 Penguen Gıda 1,22 0,00 -45,29 Pera GMYO 0,67 0,00 -23,86 Pergamon Dış Ticaret 8,79 0,34 129,51 Petkim 5,07 -0,20 -24,46 Petrokent Turizm 66,00 -4,00 39,01 Pınar Et Ve Un 5,09 -0,20 -44,71 Pınar Su 1,27 0,79 -29,44 Pınar Süt 6,69 -1,04 -44,78 Plastikkart 2,23 1,36 -22,84 Polisan Holding 6,10 0,16 -29,40 Politeknik Metal 34,38 1,06 3,24 Prizma Press Matbaacılık 1,62 2,53 0,00 QNB Finans Fin. Kir. 6,78 20,00 73,85 QNB Finansbank 9,51 -2,46 74,09 Ral Yatırım Holding 1,65 -7,30 -17,58 Ray Sigorta 1,45 2,84 -19,89 Reysaş GMYO 0,72 -1,37 -43,31 Reysaş Lojistik 0,77 -6,10 -39,84 Rhea Girişim 0,68 -2,86 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,86 -0,53 -37,79 Royal Halı 0,94 -3,09 3,30 RTA Laboratuvarları 1,74 -0,57 -36,96 Sabancı Holding 7,52 0,13 -30,38 Safkar Ege Soğutmacılık 1,89 -0,53 Salix Yatırım Holding 3,84 -0,26 -50,77 Sanel Mühendislik 2,26 0,44 32,16 Sanifoam Sünger 1,21 -1,63 -27,98 Sanko Pazarlama 2,35 3,52 -16,67 Saray Matbaacılık 0,98 -1,01 -8,41 Sarkuysan 3,44 0,00 9,75 Sasa Polyester 8,25 1,60 5,31 Say Reklamcılık 0,96 -3,03 -42,51 Sekuro Plastik 2,99 -0,33 -65,23 Selçuk Ecza Deposu 2,84 1,43 -18,91 Selçuk Gıda 1,28 0,79 69,59 Senkron Güvenlik 1,11 -0,89 -40,32 Serve Film Prodüksiyon 1,96 1,03 216,13 Servet GMYO 4,76 2,81 56,58 Seyitler Kimya 4,00 -3,15 -22,45 Silverline Endüstri 1,41 1,44 -18,87 Sinpaş GMYO 0,37 -9,76 -46,07 Soda Sanayii 7,10 0,00 64,11 Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 0,82 80,42 Söktaş 1,26 -0,79 -24,10 Sönmez Filament 3,17 -0,94 -23,61 Sönmez Pamuklu 3,21 -4,18 -18,94 Sumaş Suni Tahta 7,00 1,89 Şeker Fin. Kir. 2,75 3,77 13,55 Şekerbank 1,10 0,00 -39,89 Şişe Cam 5,24 1,95 15,18 Şok Marketler 10,90 -0,73 T. Halk Bankası 7,13 0,00 -32,20 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,96 -1,83 422,92 T.S.K.B. 0,75 1,35 -37,67 T.Tuborg 9,46 -0,84 -4,55 Taç Tarım Ürünleri 4,50 -15,09 85,19 Tat Gıda 3,80 0,80 -26,00 TAV Havalimanları 22,28 0,63 3,82 Taze Kuru Gıda 6,75 1,81 -17,18 Tek-Art Turizm 0,84 -4,55 11,61 Tekfen Holding 21,20 -0,28 29,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,89 -0,34 -43,88 Temapol Polimer Plastik 2,94 2,08 -38,36 TGS Dış Ticaret 4,88 0,62 35,11 Tofaş Oto. Fab. 16,32 0,18 -47,60 Torunlar GMYO 1,52 2,01 -53,52 Trabzon Liman 8,34 0,24 Trabzonspor Sportif 1,53 -2,55 -30,45 Trakya Cam 2,96 -0,67 -26,47 Trend GMYO 1,27 -4,51 TSKB GMYO 0,82 0,00 12,33 Tuğçelik 2,16 -0,46 -32,08 Tukaş 1,64 1,86 -26,46 Turcas Petrol 1,42 -0,70 -43,52 Turkcell 12,34 0,00 -14,10 Tümosan Motor ve Traktör 4,52 -0,88 -40,45 Tüpraş 115,70 0,78 7,28 Türk Hava Yolları 16,16 -0,12 3,00 Türk Prysmian Kablo 1,74 0,00 -30,49 Türk Telekom 3,98 1,02 -38,20 Türk Traktör 33,80 -1,29 -52,05 Türker Proje Gayrimenkul 32,78 1,17 -12,73 Ufuk Yatırım 1,13 -4,24 -63,19 Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 -5,08 -34,50 Ulusoy Elektrik 15,49 -0,32 70,94 Ulusoy Un Sanayi 2,09 0,00 -24,82 Umpaş Holding 0,56 7,19 -3,02 Uşak Seramik 1,15 0,88 -42,13 Utopya Turizm 4,11 -2,61 -8,46 Uzertaş Boya 0,59 0,00 -48,25 Ülker Bisküvi 14,76 -0,61 -23,67 Ünye Çimento 3,44 -0,29 -6,61 Vakıf Fin. Kir. 1,73 -2,81 6,83 Vakıf GMYO 2,00 -0,50 -20,42 Vakıf Yat. Ort. 1,40 0,00 -1,41 Vakıflar Bankası 3,89 0,26 -41,72 Vakko Tekstil 2,89 -0,34 -1,87 Vanet Gıda 2,52 -14,58 -21,25 Verusa Holding 18,75 2,46 -18,15 Verusaturk Girisim 3,39 2,11 43,64 Vestel 5,56 0,00 -26,55 Vestel Beyaz Eşya 11,87 -0,67 39,98 Viking Kağıt 1,12 0,00 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 -1,73 -26,72 Yapı ve Kredi Bank. 1,60 0,00 -42,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 8,00 10,37 Yataş 4,34 0,70 -46,33 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,92 -12,38 -11,93 Yeni Gimat GMYO 8,10 1,00 -2,82 Yeşil GMYO 0,27 0,00 -57,14 Yeşil Yapı 0,28 7,69 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 9,98 0,20 -37,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.013,00 0,02 11,57 Yonga Mobilya 6,95 -0,71 132,73 Yünsa 4,40 0,00 -2,22 Zorlu Enerji 1,23 0,00 -22,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

