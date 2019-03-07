Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 79.198,70 72,55 İş Bankası (B) 3.688,00 -2,97 20,51 İş Bankası (C) 6,02 0,00 32,89 İş Bankası (Kur.) 74.999,90 -3,10 54,31 İş Fin.Kir. 8,12 0,62 75,38 İş Girişim 2,86 2,88 40,20 İş GMYO 1,00 -0,99 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,42 0,00 17,48 İş Yat. Ort. 1,02 -0,97 12,09 İşbir Holding 175,00 0,00 26,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 -2,38 -51,19 İttifak Holding 3,60 -2,70 16,13 İz Hayvancılık Tarım 3,76 0,80 -42,94 İzmir Demir Çelik 1,78 -1,66 7,23 İzmir Fırça 1,95 -1,52 -5,80 İzocam 21,80 -2,24 1,77 Jantsa Jant Sanayi 28,50 0,35 2,52 Kafein Yazılım 7,21 1,26 3,59 Kapital Yat. Holding 2,45 1,24 -14,63 Kaplamin 3,46 -1,42 -3,89 Kardemir (A) 2,32 -0,43 27,47 Kardemir (B) 2,26 -2,59 23,50 Kardemir (D) 2,35 -4,47 7,80 Karel Elektronik 6,09 -5,29 46,04 Karsan Otomotiv 1,43 -8,92 11,72 Karsu Tekstil 1,28 -1,54 2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 3,50 1,45 -5,41 Kartonsan 363,40 -1,25 11,37 Katmerciler Ekipman 6,15 -4,35 4,77 Kent Gıda 126,80 -0,70 6,55 Kerevitaş Gıda 1,72 0,00 -4,44 Kervansaray Yat. Holding 0,28 3,70 -20,00 Kiler GMYO 2,19 1,86 25,14 Klimasan Klima 5,80 -1,36 46,46 Koç Holding 18,24 -0,92 28,45 Konfrut Gıda 25,00 -1,96 4,69 Konya Çimento 217,70 -7,36 22,30 Kordsa Teknik Tekstil 10,69 -1,47 9,30 Koza Altın 44,64 -5,66 -12,98 Koza Madencilik 5,67 -5,66 -21,47 Körfez GMYO 1,22 -0,81 0,00 Kristal Kola 1,00 -0,99 -4,76 Kron Telekomünikasyon 10,15 -2,40 16,67 Kuştur Kuşadası Turizm 17,00 0,00 6,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,52 -5,00 34,51 Kütahya Porselen 4,56 -0,44 0,22 Lider Faktoring 2,37 -1,25 5,33 Link Bilgisayar 10,85 -1,18 30,41 Logo Yazılım 40,00 -1,23 47,38 Lokman Hekim Sağlık 5,05 -5,78 12,22 Lüks Kadife 4,99 1,22 2,89 Makina Takım 1,42 -1,39 -7,79 Mardin Çimento 3,49 0,87 7,06 Marka Yatırım Holding 0,65 -2,99 4,84 Marmaris Altınyunus 17,16 -0,17 -2,28 Marshall 24,84 -1,82 -1,51 Martı GMYO 0,69 0,00 6,15 Martı Otel 0,60 -3,23 3,45 Mavi Giyim 41,50 -2,12 28,80 Mazhar Zorlu Holding 3,60 0,56 -5,51 Mega Polietilen 2,69 -3,24 31,86 Menderes Tekstil 0,78 -1,27 8,33 Mensa 0,26 -3,70 85,71 Merit Turizm 7,40 -1,33 23,54 Merko Gıda 0,66 -1,49 -34,65 Metal Gayrimenkul 1,00 1,01 14,94 Metemtur Otelcilik 1,08 -2,70 2,86 Metro Holding 0,84 7,69 10,53 Metro Petrol ve Tesisleri 1,31 -0,76 19,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,44 -2,04 22,03 Migros Ticaret 16,67 0,91 11,88 Milpa 1,45 0,69 1,45 Mistral GMYO 1,34 -2,90 -12,42 MLP Sağlık 13,66 -0,51 27,66 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -18,18 Mondi Tire Kutsan 2,05 -5,09 10,22 Net Holding 1,93 1,58 -1,53 Netaş Telekom. 7,92 -2,70 22,60 Niğbaş Niğde Beton 4,68 0,21 17,00 Nuh Çimento 7,28 -0,27 -5,94 Nurol GMYO 2,17 -1,36 3,33 Odaş Elektrik 1,67 -5,65 18,60 Olmuksan-IP 4,05 -3,34 20,18 Orge Enerji Elektrik 3,79 -5,01 21,47 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -3,85 -16,67 Osmanlı Menkul 1,60 -3,03 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,25 7,76 15,74 Otokar 118,60 -0,92 34,39 Oyak Yat. Ort. 1,22 0,00 -25,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -0,97 0,00 Özak GMYO 2,25 -0,44 6,64 Özbal Çelik Boru 1,19 -3,25 -13,77 Özderici GMYO 0,92 -2,13 -60,85 Özerden Plastik 2,82 -1,40 12,80 Panora GMYO 4,60 0,00 9,79 Park Elek.Madencilik 2,69 1,51 11,62 Parsan 10,42 -1,70 18,95 Pegasus 30,98 2,45 35,17 Peker GMYO 4,72 -2,48 -42,61 Penguen Gıda 2,19 -2,67 102,78 Pera GMYO 0,55 0,00 -28,57 Pergamon Dış Ticaret 10,46 -2,70 16,87 Petkim 4,85 -2,02 -3,77 Petrokent Turizm 67,25 3,22 -2,11 Pınar Et Ve Un 6,30 -2,02 23,05 Pınar Su 1,32 -1,49 5,60 Pınar Süt 7,17 -3,50 8,31 Plastikkart 2,88 -3,36 6,67 Polisan Holding 7,07 1,00 13,12 Politeknik Metal 35,18 -0,62 -2,28 Prizma Press Matbaacılık 1,58 -1,25 1,94 QNB Finans Fin. Kir. 5,40 -0,18 -20,59 QNB Finansbank 7,47 -2,48 -17,09 Ral Yatırım Holding 3,30 -2,94 79,35 Ray Sigorta 2,23 -7,08 60,43 Reysaş GMYO 0,96 4,35 39,13 Reysaş Lojistik 0,78 -1,27 5,41 Rhea Girişim 0,65 1,56 -1,52 Rodrigo Tekstil 2,04 -3,77 7,37 Royal Halı 1,52 4,83 53,54 RTA Laboratuvarları 1,56 0,00 -10,34 Sabancı Holding 8,75 0,46 16,36 Safkar Ege Soğutmacılık 2,30 -0,86 17,35 Salix Yatırım Holding 2,40 -6,98 -37,66 Sanel Mühendislik 2,22 -0,89 1,83 Sanifoam Sünger 1,76 10,00 40,80 Sanko Pazarlama 2,23 -1,33 -3,46 Saray Matbaacılık 0,99 -3,88 -1,00 Sarkuysan 3,84 -0,26 12,61 Sasa Polyester 8,44 -2,76 3,05 Say Reklamcılık 0,90 1,12 -4,26 Sekuro Plastik 3,10 -3,43 4,73 Selçuk Ecza Deposu 3,98 -0,25 42,65 Selçuk Gıda 1,22 0,83 -8,27 Senkron Güvenlik 3,14 1,62 214,00 Serve Film Prodüksiyon 2,59 2,78 32,82 Servet GMYO 5,03 -2,90 7,02 Seyitler Kimya 3,67 0,82 -4,68 Silverline Endüstri 1,29 0,00 -3,73 Sinpaş GMYO 0,40 -9,09 8,11 Soda Sanayii 7,71 -2,28 8,59 Sodaş Sodyum Sanayii 6,75 -2,03 7,14 Söktaş 1,70 19,72 33,86 Sönmez Filament 3,28 -1,20 5,13 Sönmez Pamuklu 3,31 -0,30 6,09 Sumaş Suni Tahta 7,50 -1,70 7,14 Şeker Fin. Kir. 3,10 -3,13 9,93 Şekerbank 1,20 -0,83 9,09 Şişe Cam 6,44 -3,16 13,58 Şok Marketler 9,81 -8,06 -8,74 T. Halk Bankası 7,22 -1,77 2,85 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,46 -1,75 -19,79 T.S.K.B. 0,90 0,00 11,11 T.Tuborg 10,23 -1,16 8,48 Taç Tarım Ürünleri 3,84 -0,26 -24,11 Tat Gıda 4,29 -0,69 12,30 TAV Havalimanları 24,98 -6,09 4,43 Taze Kuru Gıda 6,20 -0,96 -8,82 Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 -9,41 Tekfen Holding 25,76 3,29 24,32 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,02 -2,89 1,68 Temapol Polimer Plastik 3,05 1,33 -0,33 TGS Dış Ticaret 2,60 -4,06 10,64 Tofaş Oto. Fab. 21,14 -2,67 25,09 Torunlar GMYO 1,91 -0,52 26,49 Trabzon Liman 9,61 -1,94 14,54 Trabzonspor Sportif 0,97 -2,02 -29,51 Trakya Cam 3,84 -3,03 26,73 Trend GMYO 1,39 -0,71 9,45 TSKB GMYO 0,78 -2,50 -4,88 Tuğçelik 2,39 -1,65 12,21 Tukaş 3,80 -2,06 128,92 Turcas Petrol 1,51 -2,58 7,09 Turkcell 13,93 0,51 14,46 Tümosan Motor ve Traktör 4,82 -3,21 7,11 Tüpraş 145,80 -0,34 24,94 Türk Hava Yolları 13,70 -2,91 -14,96 Türk Prysmian Kablo 2,08 -0,48 18,18 Türk Telekom 5,04 -1,95 29,23 Türk Traktör 37,16 3,22 6,48 Türker Proje Gayrimenkul 29,06 -1,42 -9,58 Ufuk Yatırım 1,09 -0,91 -4,39 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 -2,84 20,18 Ulusoy Elektrik 17,06 -0,64 6,89 Ulusoy Un Sanayi 3,03 -3,81 45,67 Umpaş Holding 0,43 7,50 -21,82 Uşak Seramik 1,05 -4,55 -5,41 Utopya Turizm 5,92 0,34 44,39 Uzertaş Boya 1,02 -0,97 70,00 Ülker Bisküvi 21,24 7,82 44,79 Ünye Çimento 3,41 -1,45 -1,73 Vakıf Fin. Kir. 1,60 -2,44 -10,11 Vakıf GMYO 2,08 -1,42 4,52 Vakıf Yat. Ort. 1,12 -1,75 -26,32 Vakıflar Bankası 5,12 -1,35 31,28 Vakko Tekstil 3,06 -4,97 11,68 Vanet Gıda 1,53 0,00 17,69 Verusa Holding 19,18 0,63 15,54 Verusaturk Girisim 3,17 -2,16 -4,23 Vestel 9,95 -6,75 79,28 Vestel Beyaz Eşya 19,87 0,71 65,31 Viking Kağıt 1,08 -2,70 -1,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,75 10,06 1,74 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -0,46 35,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,59 0,00 -7,17 Yataş 5,51 -3,33 23,27 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 -1,09 -3,19 Yeni Gimat GMYO 8,94 1,36 11,33 Yeşil GMYO 0,30 3,45 11,11 Yeşil Yapı 0,29 3,57 11,54 Yeşil Yatırım Holding 9,96 -0,70 3,43 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 0,00 0,05 Yonga Mobilya 6,50 -2,99 -1,52 Yünsa 5,27 -5,22 20,87 Zorlu Enerji 1,43 -6,54 16,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

