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Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 51.000,00 11,11 İş Bankası (B) 4.260,00 0,20 39,21 İş Bankası (C) 6,45 0,62 42,38 İş Bankası (Kur.) 80.500,00 65,63 İş Fin.Kir. 6,63 2,31 43,20 İş Girişim 3,12 -0,64 52,94 İş GMYO 1,01 -0,98 -6,48 İş Y. Men. Değ. 2,45 -0,41 18,93 İş Yat. Ort. 1,01 0,00 10,99 İşbir Holding 190,00 -3,99 37,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -5,13 -55,95 İttifak Holding 3,70 4,23 19,35 İz Hayvancılık Tarım 3,73 -1,06 -43,40 İzmir Demir Çelik 1,80 -1,10 8,43 İzmir Fırça 1,87 -1,06 -9,66 İzocam 21,60 -1,37 0,84 Jantsa Jant Sanayi 27,66 -0,58 -0,50 Kafein Yazılım 7,64 -1,04 9,77 Kapital Yat. Holding 2,34 4,46 -18,47 Kaplamin 3,51 0,86 -2,50 Kardemir (A) 2,56 0,00 40,66 Kardemir (B) 2,55 -1,16 39,34 Kardemir (D) 2,65 -1,12 21,56 Karel Elektronik 7,99 -1,36 91,61 Karsan Otomotiv 1,60 0,63 25,00 Karsu Tekstil 1,32 -0,75 5,60 Karsusan Su Ürünleri San. 3,36 -1,18 -9,19 Kartonsan 364,80 0,30 11,80 Katmerciler Ekipman 6,32 -1,40 7,67 Kent Gıda 125,00 -0,40 5,04 Kerevitaş Gıda 1,68 -1,18 -6,67 Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14 Kiler GMYO 2,47 -2,37 41,14 Klimasan Klima 6,70 0,60 69,19 Koç Holding 18,30 -0,92 28,87 Konfrut Gıda 23,80 -2,46 -0,34 Konya Çimento 209,00 -1,23 17,42 Kordsa Teknik Tekstil 11,08 -1,25 13,29 Koza Altın 43,42 -3,68 -15,36 Koza Madencilik 5,75 -3,20 -20,36 Körfez GMYO 1,28 -1,54 4,92 Kristal Kola 0,94 0,00 -10,48 Kron Telekomünikasyon 9,00 -0,99 3,45 Kuştur Kuşadası Turizm 17,30 0,87 8,13 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,85 0,00 63,72 Kütahya Porselen 4,77 -1,45 4,84 Lider Faktoring 2,45 0,00 8,89 Link Bilgisayar 11,24 3,31 35,10 Logo Yazılım 42,04 0,33 54,90 Lokman Hekim Sağlık 5,04 0,00 12,00 Lüks Kadife 4,97 -0,60 2,47 Makina Takım 1,48 -3,27 -3,90 Mardin Çimento 3,51 1,15 7,67 Marka Yatırım Holding 0,65 0,00 4,84 Marmaris Altınyunus 17,50 1,92 -0,34 Marshall 26,08 3,90 3,41 Martı GMYO 0,71 0,00 9,23 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 40,40 -1,51 25,39 Mazhar Zorlu Holding 3,60 1,98 -5,51 Mega Polietilen 2,34 -1,27 14,71 Menderes Tekstil 0,77 -1,28 6,94 Mensa 0,26 0,00 85,71 Merit Turizm 7,90 0,00 31,89 Merko Gıda 0,66 -1,49 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,96 -1,03 10,34 Metemtur Otelcilik 1,08 -0,92 2,86 Metro Holding 0,77 -1,28 1,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,25 -1,57 13,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,70 4,94 44,07 Migros Ticaret 15,28 -0,84 2,55 Milpa 1,49 0,68 4,24 Mistral GMYO 1,31 4,80 -14,38 MLP Sağlık 13,30 1,22 24,30 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 0,00 -4,55 Mondi Tire Kutsan 2,12 -3,20 13,98 Net Holding 1,86 1,09 -5,10 Netaş Telekom. 8,85 8,86 37,00 Niğbaş Niğde Beton 6,10 5,35 52,50 Nuh Çimento 7,14 0,00 -7,75 Nurol GMYO 2,37 1,28 12,86 Odaş Elektrik 1,62 -1,82 15,05 Olmuksan-IP 4,21 0,96 24,93 Orge Enerji Elektrik 3,63 -1,36 16,35 Orma Orman Mahsulleri 1,02 0,00 -15,00 Osmanlı Menkul 1,51 -3,82 -12,21 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 1,72 9,26 Otokar 116,70 -0,77 32,24 Oyak Yat. Ort. 1,20 -0,83 -26,38 Oylum Sınai Yatırımlar 1,10 -0,90 7,84 Özak GMYO 2,31 -1,70 9,48 Özbal Çelik Boru 1,18 -1,67 -14,49 Özderici GMYO 0,91 0,00 -61,28 Özerden Plastik 2,90 -0,68 16,00 Panora GMYO 4,22 -0,94 11,64 Park Elek.Madencilik 2,58 -1,90 7,05 Parsan 10,22 -1,16 16,67 Pegasus 29,90 -2,86 30,45 Peker GMYO 3,96 -12,00 -51,85 Penguen Gıda 2,34 1,30 116,67 Pera GMYO 0,54 -3,57 -29,87 Pergamon Dış Ticaret 9,78 -1,91 9,27 Petkim 4,90 -2,20 -2,78 Petrokent Turizm 66,00 -1,20 -3,93 Pınar Et Ve Un 7,15 0,14 39,65 Pınar Su 1,39 -1,42 11,20 Pınar Süt 7,16 -1,38 8,16 Plastikkart 2,89 -0,69 7,04 Polisan Holding 3,59 0,68 17,75 Politeknik Metal 35,00 1,80 -0,19 Prizma Press Matbaacılık 1,59 -0,63 2,58 QNB Finans Fin. Kir. 5,18 -0,58 -23,82 QNB Finansbank 7,31 0,69 -18,87 Ral Yatırım Holding 3,25 -6,07 76,63 Ray Sigorta 2,65 8,16 90,65 Reysaş GMYO 0,99 -1,98 43,48 Reysaş Lojistik 0,76 -2,56 2,70 Rhea Girişim 0,76 8,57 15,15 Rodrigo Tekstil 2,49 5,96 31,05 Royal Halı 1,47 0,68 48,48 RTA Laboratuvarları 1,56 -2,50 -10,34 Sabancı Holding 8,56 -2,51 13,83 Safkar Ege Soğutmacılık 2,26 -2,59 15,31 Salix Yatırım Holding 2,04 0,00 -47,01 Sanel Mühendislik 2,24 0,00 2,75 Sanifoam Sünger 2,05 19,88 64,00 Sanko Pazarlama 2,23 0,45 -3,46 Saray Matbaacılık 1,07 0,00 7,00 Sarkuysan 3,32 -0,60 -2,64 Sasa Polyester 8,52 -2,96 4,03 Say Reklamcılık 0,91 -6,19 -3,19 Sekuro Plastik 3,19 0,31 7,77 Selçuk Ecza Deposu 3,92 -0,25 40,50 Selçuk Gıda 1,28 -0,78 -3,76 Senkron Güvenlik 3,24 0,62 224,00 Serve Film Prodüksiyon 2,70 5,06 38,46 Servet GMYO 4,41 -3,71 -6,17 Seyitler Kimya 4,00 0,00 3,90 Silverline Endüstri 1,37 1,48 2,24 Sinpaş GMYO 0,40 0,00 8,11 Soda Sanayii 7,94 -0,13 11,83 Sodaş Sodyum Sanayii 7,30 1,53 15,87 Söktaş 1,64 1,23 29,13 Sönmez Filament 3,39 -0,29 8,65 Sönmez Pamuklu 3,28 -0,61 5,13 Sumaş Suni Tahta 7,70 -0,65 10,00 Şeker Fin. Kir. 3,08 0,33 9,22 Şekerbank 1,22 -3,94 10,91 Şişe Cam 6,54 -0,61 15,34 Şok Marketler 9,10 -2,26 -15,35 T. Halk Bankası 7,38 -1,34 5,13 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,00 -2,71 -17,86 T.S.K.B. 0,89 0,00 9,88 T.Tuborg 10,10 -0,39 7,10 Taç Tarım Ürünleri 3,67 -1,34 -27,47 Tat Gıda 4,50 -2,39 17,80 TAV Havalimanları 23,36 -1,74 6,23 Taze Kuru Gıda 6,21 0,00 -8,68 Tek-Art Turizm 0,76 0,00 -10,59 Tekfen Holding 26,30 -2,23 26,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,09 4,75 4,04 Temapol Polimer Plastik 3,08 -3,14 0,65 TGS Dış Ticaret 2,86 4,00 21,70 Tofaş Oto. Fab. 19,11 -2,99 23,20 Torunlar GMYO 2,35 0,43 55,63 Trabzon Liman 9,73 0,31 15,97 Trabzonspor Sportif 0,96 -1,03 -30,24 Trakya Cam 3,84 -2,29 26,73 Trend GMYO 1,44 9,09 13,39 TSKB GMYO 0,80 1,27 -2,44 Tuğçelik 2,38 -2,86 11,74 Tukaş 4,31 -2,05 159,64 Turcas Petrol 1,51 -1,31 7,09 Turkcell 12,97 -2,63 6,57 Tümosan Motor ve Traktör 4,85 -1,42 7,78 Tüpraş 152,70 -1,74 30,85 Türk Hava Yolları 14,22 0,14 -11,73 Türk Prysmian Kablo 2,13 -0,93 21,02 Türk Telekom 5,40 -1,10 38,46 Türk Traktör 33,20 -2,75 -4,87 Türker Proje Gayrimenkul 28,20 0,00 -12,26 Ufuk Yatırım 1,08 -3,57 -5,26 Ulaşlar Turizm Yat. 1,49 -1,32 30,70 Ulusoy Elektrik 17,59 0,06 10,21 Ulusoy Un Sanayi 2,47 -3,14 18,75 Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45 Uşak Seramik 1,12 -2,61 0,90 Utopya Turizm 5,88 -8,41 43,41 Uzertaş Boya 1,14 -2,56 90,00 Ülker Bisküvi 19,15 -1,39 30,54 Ünye Çimento 3,55 2,31 2,31 Vakıf Fin. Kir. 1,61 -1,23 -9,55 Vakıf GMYO 2,10 0,00 5,53 Vakıf Yat. Ort. 1,13 0,00 -25,66 Vakıflar Bankası 5,56 0,91 42,56 Vakko Tekstil 3,13 0,97 14,23 Vanet Gıda 1,51 -1,31 16,15 Verusa Holding 20,64 0,98 24,34 Verusaturk Girisim 3,20 -0,93 -3,32 Vestel 13,15 -1,13 136,94 Vestel Beyaz Eşya 18,55 -3,03 54,33 Viking Kağıt 1,12 2,75 1,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,91 16,46 11,05 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -0,43 45,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,54 -0,39 -8,96 Yataş 5,69 0,71 27,29 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 0,00 -4,26 Yeni Gimat GMYO 8,87 -0,67 10,46 Yeşil GMYO 0,27 -6,90 0,00 Yeşil Yapı 0,26 -7,14 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,36 -0,43 -2,80 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.125,00 1,23 -3,37 Yonga Mobilya 6,39 -0,62 -3,18 Yünsa 5,13 -2,47 17,66 Zorlu Enerji 1,43 -0,69 16,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

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