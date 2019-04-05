Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 72.041,70 0,00 56,95 İş Bankası (B) 4.375,00 0,00 42,96 İş Bankası (C) 5,87 -1,01 29,58 İş Bankası (Kur.) 99.999,00 0,20 105,75 İş Fin.Kir. 7,51 1,76 62,20 İş Girişim 3,09 -2,22 51,47 İş GMYO 0,95 0,00 -12,04 İş Y. Men. Değ. 2,34 1,74 26,70 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 7,03 İşbir Holding 166,00 2,34 20,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 -3,23 -64,29 İttifak Holding 4,18 0,24 34,84 İz Hayvancılık Tarım 5,05 -1,17 -23,37 İzmir Demir Çelik 1,68 0,00 1,20 İzmir Fırça 1,80 -1,10 -13,04 İzocam 20,72 -0,86 -3,27 Jantsa Jant Sanayi 27,50 -0,36 -1,08 Kafein Yazılım 7,10 0,00 3,08 Kapital Yat. Holding 2,10 -4,98 -26,83 Kaplamin 3,42 4,91 -5,00 Kardemir (A) 2,42 -0,41 32,97 Kardemir (B) 2,40 -0,41 31,15 Kardemir (D) 2,49 -1,58 14,22 Karel Elektronik 7,15 0,14 71,46 Karsan Otomotiv 1,53 -0,65 19,53 Karsu Tekstil 1,23 0,00 -1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,35 9,63 44,59 Kartonsan 332,30 -0,30 4,18 Katmerciler Ekipman 5,05 -3,81 -13,97 Kent Gıda 122,50 0,08 2,94 Kerevitaş Gıda 1,51 -0,66 -16,11 Kervansaray Yat. Holding 0,28 3,70 -20,00 Kiler GMYO 2,16 -0,92 23,43 Klimasan Klima 7,09 -1,53 79,04 Koç Holding 17,22 -0,29 24,34 Konfrut Gıda 25,26 -0,24 5,78 Konya Çimento 185,30 0,16 4,10 Kordsa Teknik Tekstil 11,20 -1,41 18,38 Koza Altın 44,04 2,42 -14,15 Koza Madencilik 5,85 1,04 -18,98 Körfez GMYO 1,24 0,81 1,64 Kristal Kola 0,83 0,00 -20,95 Kron Telekomünikasyon 8,13 -0,25 -6,55 Kuştur Kuşadası Turizm 19,00 -2,41 18,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 -1,27 38,05 Kütahya Porselen 4,28 -0,70 -5,93 Lider Faktoring 2,23 0,45 -0,89 Link Bilgisayar 13,17 0,77 58,29 Logo Yazılım 38,78 -0,56 42,89 Lokman Hekim Sağlık 4,49 -1,75 -0,22 Lüks Kadife 4,51 -2,17 -7,01 Makina Takım 1,37 -2,14 -11,04 Mardin Çimento 3,35 2,13 2,76 Marka Yatırım Holding 0,59 -1,67 -4,84 Marmaris Altınyunus 16,35 -0,43 -6,89 Marshall 23,86 0,42 -5,39 Martı GMYO 0,65 4,84 0,00 Martı Otel 0,58 1,75 0,00 Mavi Giyim 39,48 2,60 22,53 Mazhar Zorlu Holding 3,88 -0,77 1,84 Mega Polietilen 2,13 -0,47 4,41 Menderes Tekstil 0,69 0,00 -4,17 Mensa 0,24 0,00 71,43 Merit Turizm 7,92 4,07 32,22 Merko Gıda 0,68 1,49 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,90 0,00 3,45 Metemtur Otelcilik 1,06 -0,93 0,95 Metro Holding 0,81 -1,22 6,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,00 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,40 -0,71 18,64 Migros Ticaret 14,40 -1,84 -3,36 Milpa 1,47 -2,65 2,85 Mistral GMYO 1,20 -0,83 -21,57 MLP Sağlık 13,22 1,85 23,55 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -2,91 -9,09 Mondi Tire Kutsan 2,04 -0,49 9,68 Net Holding 1,80 1,69 -8,16 Netaş Telekom. 8,11 -1,70 25,54 Niğbaş Niğde Beton 7,13 0,14 78,25 Nuh Çimento 7,07 0,28 -8,66 Nurol GMYO 2,12 -0,93 0,95 Odaş Elektrik 1,57 -1,88 11,50 Olmuksan-IP 3,96 -0,50 17,51 Orge Enerji Elektrik 3,25 -0,91 4,17 Orma Orman Mahsulleri 1,13 0,89 -5,83 Osmanlı Menkul 1,60 0,00 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 0,00 2,78 Otokar 107,00 -0,19 24,58 Oyak Yat. Ort. 1,16 -1,69 -28,83 Oylum Sınai Yatırımlar 1,08 -0,92 5,88 Özak GMYO 2,31 -0,86 9,48 Özbal Çelik Boru 1,16 -2,52 -15,94 Özderici GMYO 0,83 0,00 -64,68 Özerden Plastik 2,95 0,00 18,00 Panora GMYO 4,33 1,17 14,55 Park Elek.Madencilik 2,33 -0,43 -3,32 Parsan 9,24 -1,07 5,48 Pegasus 29,56 -0,20 28,97 Peker GMYO 3,86 -0,52 -53,07 Penguen Gıda 1,51 -2,58 39,81 Pera GMYO 0,52 0,00 -32,47 Pergamon Dış Ticaret 8,96 -0,44 0,11 Petkim 4,70 -0,42 -6,75 Petrokent Turizm 66,95 3,24 -2,55 Pınar Et Ve Un 6,97 1,01 36,13 Pınar Su 1,28 -1,54 2,40 Pınar Süt 6,98 2,65 5,44 Plastikkart 4,02 0,00 48,89 Polisan Holding 3,38 0,60 10,86 Politeknik Metal 41,20 -1,15 17,49 Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,58 10,97 QNB Finans Fin. Kir. 4,79 -1,24 -29,56 QNB Finansbank 6,62 -1,19 -26,53 Ral Yatırım Holding 3,75 -2,34 103,80 Ray Sigorta 2,25 -3,02 61,87 Reysaş GMYO 0,94 0,00 36,23 Reysaş Lojistik 0,73 -1,35 -1,35 Rhea Girişim 0,75 0,00 13,64 Rodrigo Tekstil 2,76 1,85 45,26 Royal Halı 1,37 2,24 38,38 RTA Laboratuvarları 1,43 1,42 -17,82 Sabancı Holding 8,18 0,00 13,10 Safkar Ege Soğutmacılık 2,13 0,47 8,67 Salix Yatırım Holding 2,15 8,04 -44,16 Sanel Mühendislik 2,46 1,23 12,84 Sanifoam Sünger 1,99 -5,69 59,20 Sanko Pazarlama 2,17 0,00 -6,06 Saray Matbaacılık 1,05 -0,94 5,00 Sarkuysan 3,39 4,31 -0,59 Sasa Polyester 8,29 -0,72 1,22 Say Reklamcılık 0,85 -1,16 -9,57 Sekuro Plastik 3,07 0,00 3,72 Selçuk Ecza Deposu 3,90 -1,02 39,78 Selçuk Gıda 1,33 3,10 0,00 Senkron Güvenlik 4,20 16,99 320,00 Serve Film Prodüksiyon 2,27 0,00 16,41 Servet GMYO 4,35 -0,23 -7,45 Seyitler Kimya 4,00 0,00 3,90 Silverline Endüstri 1,19 0,85 -11,19 Sinpaş GMYO 0,40 0,00 8,11 Soda Sanayii 7,25 0,83 2,11 Sodaş Sodyum Sanayii 7,40 0,68 17,46 Söktaş 1,53 -1,29 20,47 Sönmez Filament 3,31 0,61 6,09 Sönmez Pamuklu 3,15 0,64 0,96 Sumaş Suni Tahta 7,39 -1,34 5,57 Şeker Fin. Kir. 3,16 0,32 12,06 Şekerbank 1,08 -0,92 -1,82 Şişe Cam 5,92 2,07 4,41 Şok Marketler 9,17 -1,71 -14,70 T. Halk Bankası 6,34 2,42 -9,69 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,16 0,09 -24,43 T.S.K.B. 0,78 -1,27 -3,70 T.Tuborg 8,91 -0,11 12,30 Taç Tarım Ürünleri 4,04 -3,81 -20,16 Tat Gıda 4,43 -2,64 15,97 TAV Havalimanları 26,36 3,70 19,87 Taze Kuru Gıda 6,04 -0,66 -11,18 Tek-Art Turizm 0,73 0,00 -14,12 Tekfen Holding 23,12 0,00 17,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,71 0,74 -8,75 Temapol Polimer Plastik 2,90 0,35 -5,23 TGS Dış Ticaret 2,70 0,00 14,89 Tofaş Oto. Fab. 19,38 3,97 24,94 Torunlar GMYO 2,27 -1,73 50,33 Trabzon Liman 9,40 -0,42 12,04 Trabzonspor Sportif 0,93 2,20 -32,42 Trakya Cam 3,32 -0,60 9,57 Trend GMYO 1,42 1,43 11,81 TSKB GMYO 0,74 0,00 -9,76 Tuğçelik 2,64 0,38 23,94 Tukaş 4,07 -0,97 145,18 Turcas Petrol 1,44 -1,37 2,13 Turkcell 12,72 -1,78 4,52 Tümosan Motor ve Traktör 4,43 0,45 -1,56 Tüpraş 134,60 0,52 29,01 Türk Hava Yolları 14,55 1,68 -9,68 Türk Prysmian Kablo 2,01 -1,47 14,20 Türk Telekom 4,50 -2,39 15,38 Türk Traktör 32,28 2,54 -7,51 Türker Proje Gayrimenkul 27,24 0,29 -15,25 Ufuk Yatırım 1,11 0,91 -2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,41 -0,70 23,68 Ulusoy Elektrik 18,54 0,65 16,17 Ulusoy Un Sanayi 2,35 -0,84 12,98 Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64 Uşak Seramik 1,04 0,00 -6,31 Utopya Turizm 7,04 0,57 71,71 Uzertaş Boya 1,08 0,93 80,00 Ülker Bisküvi 18,65 0,54 27,13 Ünye Çimento 3,37 11,59 -2,88 Vakıf Fin. Kir. 1,48 -0,67 -16,85 Vakıf GMYO 1,98 0,51 -0,50 Vakıf Yat. Ort. 1,13 0,89 -25,66 Vakıflar Bankası 4,53 -0,66 16,15 Vakko Tekstil 2,98 2,05 8,76 Vanet Gıda 1,55 9,93 19,23 Verusa Holding 20,80 1,46 25,30 Verusaturk Girisim 3,28 2,50 -0,91 Vestel 12,86 -3,96 131,71 Vestel Beyaz Eşya 16,55 -1,19 37,69 Viking Kağıt 1,03 -0,96 -6,36 Yapı Kredi Koray GMYO 1,48 -1,33 -13,95 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 -1,79 37,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -1,92 -8,60 Yataş 5,26 -0,57 17,67 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,83 0,00 -11,70 Yeni Gimat GMYO 8,87 -1,11 10,46 Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00 Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,00 0,56 -6,54 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.183,80 -0,01 -0,69 Yonga Mobilya 6,00 1,69 -9,09 Yünsa 4,54 -1,94 8,75 Zorlu Enerji 1,31 0,00 6,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

