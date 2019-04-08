Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 72.041,70 56,95 İş Bankası (B) 4.382,10 0,16 43,20 İş Bankası (C) 5,74 -2,21 26,71 İş Bankası (Kur.) 98.000,00 -2,00 101,64 İş Fin.Kir. 7,58 0,93 63,71 İş Girişim 3,01 -2,59 47,55 İş GMYO 0,94 -1,05 -12,96 İş Y. Men. Değ. 2,36 0,85 27,79 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 7,03 İşbir Holding 165,00 -0,60 19,57 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 -3,33 -65,48 İttifak Holding 4,12 -1,44 32,90 İz Hayvancılık Tarım 4,98 -1,39 -24,43 İzmir Demir Çelik 1,71 1,79 3,01 İzmir Fırça 1,75 -2,78 -15,46 İzocam 20,50 -1,06 -4,30 Jantsa Jant Sanayi 27,80 1,09 0,00 Kafein Yazılım 6,80 -4,23 -1,28 Kapital Yat. Holding 2,10 0,00 -26,83 Kaplamin 3,27 -4,39 -9,17 Kardemir (A) 2,38 -1,65 30,77 Kardemir (B) 2,35 -2,08 28,42 Kardemir (D) 2,46 -1,20 12,84 Karel Elektronik 6,86 -4,06 64,51 Karsan Otomotiv 1,54 0,65 20,31 Karsu Tekstil 1,25 1,63 0,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,06 -5,42 36,76 Kartonsan 329,80 -0,75 3,39 Katmerciler Ekipman 4,77 -5,54 -18,74 Kent Gıda 121,50 -0,82 2,10 Kerevitaş Gıda 1,48 -1,99 -17,78 Kervansaray Yat. Holding 0,29 3,57 -17,14 Kiler GMYO 2,06 -4,63 17,71 Klimasan Klima 6,99 -1,41 76,52 Koç Holding 16,84 -2,21 21,60 Konfrut Gıda 25,18 -0,32 5,44 Konya Çimento 181,00 -2,32 1,69 Kordsa Teknik Tekstil 11,15 -0,45 17,85 Koza Altın 42,94 -2,50 -16,30 Koza Madencilik 5,67 -3,08 -21,47 Körfez GMYO 1,22 -1,61 0,00 Kristal Kola 0,81 -2,41 -22,86 Kron Telekomünikasyon 8,01 -1,48 -7,93 Kuştur Kuşadası Turizm 19,00 0,00 18,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,57 0,64 38,94 Kütahya Porselen 4,20 -1,87 -7,69 Lider Faktoring 2,22 -0,45 -1,33 Link Bilgisayar 13,38 1,59 60,82 Logo Yazılım 38,20 -1,50 40,75 Lokman Hekim Sağlık 4,40 -2,00 -2,22 Lüks Kadife 4,36 -3,33 -10,10 Makina Takım 1,32 -3,65 -14,29 Mardin Çimento 3,28 -2,09 0,61 Marka Yatırım Holding 0,58 -1,69 -6,45 Marmaris Altınyunus 16,15 -1,22 -8,03 Marshall 23,62 -1,01 -6,34 Martı GMYO 0,67 3,08 3,08 Martı Otel 0,58 0,00 0,00 Mavi Giyim 37,94 -3,90 17,75 Mazhar Zorlu Holding 3,75 -3,35 -1,57 Mega Polietilen 2,17 1,88 6,37 Menderes Tekstil 0,67 -2,90 -6,94 Mensa 0,25 4,17 78,57 Merit Turizm 9,35 18,06 56,09 Merko Gıda 0,67 -1,47 -33,66 Metal Gayrimenkul 0,93 3,33 6,90 Metemtur Otelcilik 1,05 -0,94 0,00 Metro Holding 0,78 -3,70 2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,00 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 -2,86 15,25 Migros Ticaret 13,96 -3,06 -6,31 Milpa 1,45 -1,36 1,45 Mistral GMYO 1,17 -2,50 -23,53 MLP Sağlık 12,81 -3,10 19,72 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,97 -3,00 -11,82 Mondi Tire Kutsan 2,01 -1,47 8,06 Net Holding 1,73 -3,89 -11,73 Netaş Telekom. 7,86 -3,08 21,67 Niğbaş Niğde Beton 6,76 -5,19 69,00 Nuh Çimento 7,10 0,42 -8,27 Nurol GMYO 2,11 -0,47 0,48 Odaş Elektrik 1,57 0,00 11,50 Olmuksan-IP 3,96 0,00 17,51 Orge Enerji Elektrik 3,23 -0,62 3,53 Orma Orman Mahsulleri 1,35 19,47 12,50 Osmanlı Menkul 1,60 0,00 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,09 -1,80 0,93 Otokar 104,10 -2,71 21,20 Oyak Yat. Ort. 1,13 -2,59 -30,67 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 -1,85 3,92 Özak GMYO 2,34 1,30 10,90 Özbal Çelik Boru 1,12 -3,45 -18,84 Özderici GMYO 0,82 -1,20 -65,11 Özerden Plastik 2,96 0,34 18,40 Panora GMYO 4,28 -1,15 13,23 Park Elek.Madencilik 2,27 -2,58 -5,81 Parsan 9,75 5,52 11,30 Pegasus 28,54 -3,45 24,52 Peker GMYO 3,76 -2,59 -54,28 Penguen Gıda 1,41 -6,62 30,56 Pera GMYO 0,51 -1,92 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 8,78 -2,01 -1,90 Petkim 4,58 -2,55 -9,13 Petrokent Turizm 66,95 0,00 -2,55 Pınar Et Ve Un 6,92 -0,72 35,16 Pınar Su 1,27 -0,78 1,60 Pınar Süt 6,90 -1,15 4,23 Plastikkart 4,02 0,00 48,89 Polisan Holding 3,26 -3,55 6,93 Politeknik Metal 41,38 0,44 18,00 Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,00 10,97 QNB Finans Fin. Kir. 4,89 2,09 -28,09 QNB Finansbank 6,61 -0,15 -26,64 Ral Yatırım Holding 3,50 -6,67 90,22 Ray Sigorta 2,18 -3,11 56,83 Reysaş GMYO 0,91 -3,19 31,88 Reysaş Lojistik 0,72 -1,37 -2,70 Rhea Girişim 0,73 -2,67 10,61 Rodrigo Tekstil 2,77 0,36 45,79 Royal Halı 1,35 -1,46 36,36 RTA Laboratuvarları 1,42 -0,70 -18,39 Sabancı Holding 8,06 -1,47 11,44 Safkar Ege Soğutmacılık 2,19 2,82 11,73 Salix Yatırım Holding 2,46 14,42 -36,10 Sanel Mühendislik 2,55 3,66 16,97 Sanifoam Sünger 2,00 0,50 60,00 Sanko Pazarlama 2,15 -0,92 -6,93 Saray Matbaacılık 1,05 0,00 5,00 Sarkuysan 3,38 -0,29 -0,88 Sasa Polyester 8,08 -2,53 -1,34 Say Reklamcılık 0,84 -1,18 -10,64 Sekuro Plastik 3,08 0,33 4,05 Selçuk Ecza Deposu 3,89 -0,26 39,43 Selçuk Gıda 1,50 12,78 12,78 Senkron Güvenlik 4,10 -2,38 310,00 Serve Film Prodüksiyon 2,27 0,00 16,41 Servet GMYO 4,31 -0,92 -8,30 Seyitler Kimya 3,88 -3,00 0,78 Silverline Endüstri 1,16 -2,52 -13,43 Sinpaş GMYO 0,39 -2,50 5,41 Soda Sanayii 7,14 -1,52 0,56 Sodaş Sodyum Sanayii 7,73 4,46 22,70 Söktaş 1,50 -1,96 18,11 Sönmez Filament 3,32 0,30 6,41 Sönmez Pamuklu 3,15 0,00 0,96 Sumaş Suni Tahta 7,18 -2,84 2,57 Şeker Fin. Kir. 3,20 1,27 13,48 Şekerbank 1,06 -1,85 -3,64 Şişe Cam 5,87 -0,84 3,53 Şok Marketler 9,18 0,11 -14,60 T. Halk Bankası 6,28 -0,95 -10,54 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,96 -0,95 -25,14 T.S.K.B. 0,78 0,00 -3,70 T.Tuborg 8,83 -0,90 11,29 Taç Tarım Ürünleri 4,12 1,98 -18,58 Tat Gıda 4,26 -3,84 11,52 TAV Havalimanları 25,18 -4,48 14,50 Taze Kuru Gıda 6,00 -0,66 -11,76 Tek-Art Turizm 0,71 -2,74 -16,47 Tekfen Holding 23,36 1,04 19,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,67 -1,48 -10,10 Temapol Polimer Plastik 2,92 0,69 -4,58 TGS Dış Ticaret 2,65 -1,85 12,77 Tofaş Oto. Fab. 18,90 -2,48 21,85 Torunlar GMYO 2,26 -0,44 49,67 Trabzon Liman 9,28 -1,28 10,61 Trabzonspor Sportif 0,95 2,15 -30,96 Trakya Cam 3,29 -0,90 8,58 Trend GMYO 1,40 -1,41 10,24 TSKB GMYO 0,73 -1,35 -10,98 Tuğçelik 2,76 4,55 29,58 Tukaş 4,13 1,47 148,80 Turcas Petrol 1,43 -0,69 1,42 Turkcell 12,54 -1,42 3,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,51 1,81 0,22 Tüpraş 133,00 -1,19 27,47 Türk Hava Yolları 14,16 -2,68 -12,10 Türk Prysmian Kablo 1,97 -1,99 11,93 Türk Telekom 4,34 -3,56 11,28 Türk Traktör 32,36 0,25 -7,28 Türker Proje Gayrimenkul 26,36 -3,23 -17,98 Ufuk Yatırım 1,11 0,00 -2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 -2,13 21,05 Ulusoy Elektrik 18,60 0,32 16,54 Ulusoy Un Sanayi 2,33 -0,85 12,02 Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64 Uşak Seramik 1,01 -2,88 -9,01 Utopya Turizm 6,97 -0,99 70,00 Uzertaş Boya 1,10 1,85 83,33 Ülker Bisküvi 18,40 -1,34 25,43 Ünye Çimento 3,08 -8,61 -11,24 Vakıf Fin. Kir. 1,46 -1,35 -17,98 Vakıf GMYO 1,96 -1,01 -1,51 Vakıf Yat. Ort. 1,12 -0,88 -26,32 Vakıflar Bankası 4,37 -3,53 12,05 Vakko Tekstil 2,92 -2,01 6,57 Vanet Gıda 1,63 5,16 25,38 Verusa Holding 21,16 1,73 27,47 Verusaturk Girisim 3,16 -3,66 -4,53 Vestel 12,72 -1,09 129,19 Vestel Beyaz Eşya 16,32 -1,39 35,77 Viking Kağıt 1,02 -0,97 -7,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 -2,70 -16,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -3,18 33,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 1,96 -6,81 Yataş 5,22 -0,76 16,78 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 -2,41 -13,83 Yeni Gimat GMYO 8,80 -0,79 9,59 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,81 -2,11 -8,52 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.106,00 -3,56 -4,23 Yonga Mobilya 6,40 6,67 -3,03 Yünsa 4,39 -3,30 5,15 Zorlu Enerji 1,29 -1,53 4,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

