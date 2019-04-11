Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 72.041,70 56,95 İş Bankası (B) 6.359,80 20,00 107,82 İş Bankası (C) 5,65 -2,25 24,72 İş Bankası (Kur.) 98.000,00 101,64 İş Fin.Kir. 7,77 0,26 67,82 İş Girişim 2,94 -2,33 44,12 İş GMYO 0,95 0,00 -12,04 İş Y. Men. Değ. 2,41 -0,41 30,49 İş Yat. Ort. 0,78 -1,27 5,68 İşbir Holding 162,90 0,25 18,04 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -64,29 İttifak Holding 4,62 5,72 49,03 İz Hayvancılık Tarım 4,56 -7,13 -30,80 İzmir Demir Çelik 1,68 -1,75 1,20 İzmir Fırça 1,72 -0,58 -16,91 İzocam 20,38 -0,97 -4,86 Jantsa Jant Sanayi 27,94 -0,21 0,50 Kafein Yazılım 6,68 -1,91 -3,02 Kapital Yat. Holding 1,90 -2,06 -33,80 Kaplamin 3,35 0,30 -6,94 Kardemir (A) 2,35 -1,26 29,12 Kardemir (B) 2,30 -2,13 25,68 Kardemir (D) 2,41 -1,23 10,55 Karel Elektronik 6,48 -3,14 55,40 Karsan Otomotiv 1,48 -0,67 15,62 Karsu Tekstil 1,28 1,59 2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 2,86 45,95 Kartonsan 323,00 -2,06 1,26 Katmerciler Ekipman 4,51 -5,45 -23,17 Kent Gıda 122,80 -0,41 3,19 Kerevitaş Gıda 1,52 -4,40 -15,56 Kervansaray Yat. Holding 0,28 0,00 -20,00 Kiler GMYO 1,98 -3,41 13,14 Klimasan Klima 6,85 -3,93 72,98 Koç Holding 16,64 -0,66 20,16 Konfrut Gıda 25,86 1,25 8,29 Konya Çimento 182,00 -1,62 2,25 Kordsa Teknik Tekstil 11,20 0,81 18,38 Koza Altın 42,30 -3,34 -17,54 Koza Madencilik 5,66 -1,39 -21,61 Körfez GMYO 1,21 -2,42 -0,82 Kristal Kola 0,81 -1,22 -22,86 Kron Telekomünikasyon 7,91 -0,13 -9,08 Kuştur Kuşadası Turizm 19,25 -3,61 20,31 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,35 -3,57 19,47 Kütahya Porselen 4,16 -0,24 -8,57 Lider Faktoring 2,20 -0,45 -2,22 Link Bilgisayar 13,26 -1,27 59,37 Logo Yazılım 37,30 -2,61 37,44 Lokman Hekim Sağlık 4,48 2,75 -0,44 Lüks Kadife 4,30 -1,15 -11,34 Makina Takım 1,32 -0,75 -14,29 Mardin Çimento 3,26 -1,51 0,00 Marka Yatırım Holding 0,59 -3,28 -4,84 Marmaris Altınyunus 16,24 0,25 -7,52 Marshall 23,40 -0,59 -7,22 Martı GMYO 0,66 -1,49 1,54 Martı Otel 0,63 1,61 8,62 Mavi Giyim 36,88 1,21 14,46 Mazhar Zorlu Holding 3,69 -0,81 -3,15 Mega Polietilen 2,07 -0,96 1,47 Menderes Tekstil 0,68 -1,45 -5,56 Mensa 0,23 -4,17 64,29 Merit Turizm 8,80 -2,22 46,91 Merko Gıda 0,73 10,61 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,91 -1,09 4,60 Metemtur Otelcilik 1,07 0,94 1,90 Metro Holding 0,78 -1,27 2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -2,54 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,35 0,00 14,41 Migros Ticaret 13,87 -1,42 -6,91 Milpa 1,44 1,41 0,75 Mistral GMYO 1,22 0,83 -20,26 MLP Sağlık 12,95 2,29 21,03 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 -2,78 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,94 -1,52 4,30 Net Holding 1,69 0,00 -13,78 Netaş Telekom. 7,57 -2,32 17,18 Niğbaş Niğde Beton 7,00 3,55 75,00 Nuh Çimento 7,15 0,42 -7,62 Nurol GMYO 2,12 0,95 0,95 Odaş Elektrik 1,58 -3,07 12,21 Olmuksan-IP 3,90 0,00 15,73 Orge Enerji Elektrik 3,12 -1,58 0,00 Orma Orman Mahsulleri 1,21 -3,20 0,83 Osmanlı Menkul 1,50 -5,06 -12,79 Ostim Endüstriyel Yat 1,10 1,85 1,85 Otokar 103,60 -0,29 20,62 Oyak Yat. Ort. 1,10 -2,65 -32,52 Oylum Sınai Yatırımlar 1,08 0,00 5,88 Özak GMYO 2,54 -4,15 20,38 Özbal Çelik Boru 1,17 1,74 -15,22 Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11 Özerden Plastik 2,88 -0,69 15,20 Panora GMYO 4,27 -1,16 12,97 Park Elek.Madencilik 2,25 -0,88 -6,64 Parsan 9,45 -2,78 7,88 Pegasus 29,22 0,97 27,49 Peker GMYO 3,71 0,27 -54,89 Penguen Gıda 1,42 0,71 31,48 Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 7,05 -1,12 15,43 Petkim 4,56 -0,87 -9,52 Petrokent Turizm 66,95 -4,29 -2,55 Pınar Et Ve Un 6,96 -1,42 35,94 Pınar Su 1,31 -9,66 4,80 Pınar Süt 7,30 1,81 10,27 Plastikkart 3,43 -2,28 27,04 Polisan Holding 3,20 0,00 4,96 Politeknik Metal 41,34 -0,34 17,89 Prizma Press Matbaacılık 1,73 0,00 11,61 QNB Finans Fin. Kir. 4,77 0,00 -29,85 QNB Finansbank 6,63 0,30 -26,42 Ral Yatırım Holding 3,22 -3,30 75,00 Ray Sigorta 2,18 -2,68 56,83 Reysaş GMYO 0,87 -4,40 26,09 Reysaş Lojistik 0,72 0,00 -2,70 Rhea Girişim 0,73 -1,35 10,61 Rodrigo Tekstil 2,82 -0,35 48,42 Royal Halı 1,35 -0,74 36,36 RTA Laboratuvarları 1,38 -0,72 -20,69 Sabancı Holding 7,97 -1,60 10,20 Safkar Ege Soğutmacılık 2,15 0,94 15,08 Salix Yatırım Holding 2,36 5,83 -38,70 Sanel Mühendislik 2,51 0,40 15,14 Sanifoam Sünger 1,91 -3,54 52,80 Sanko Pazarlama 2,20 2,80 -4,76 Saray Matbaacılık 1,06 0,00 6,00 Sarkuysan 3,33 -0,60 -2,35 Sasa Polyester 8,18 -0,97 -0,12 Say Reklamcılık 0,84 0,00 -10,64 Sekuro Plastik 3,03 -1,30 2,36 Selçuk Ecza Deposu 3,69 -4,90 32,26 Selçuk Gıda 1,51 4,14 13,53 Senkron Güvenlik 4,60 -4,17 360,00 Serve Film Prodüksiyon 2,47 7,86 26,67 Servet GMYO 4,02 -2,43 -14,47 Seyitler Kimya 3,76 -0,79 -2,34 Silverline Endüstri 1,15 -1,71 -14,18 Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41 Soda Sanayii 7,18 -0,42 1,13 Sodaş Sodyum Sanayii 7,83 1,69 24,29 Söktaş 1,52 -1,94 19,69 Sönmez Filament 3,33 -1,48 6,73 Sönmez Pamuklu 3,15 -0,94 0,96 Sumaş Suni Tahta 7,20 0,28 2,86 Şeker Fin. Kir. 3,22 3,21 14,18 Şekerbank 1,05 0,00 -4,55 Şişe Cam 6,03 -0,66 6,35 Şok Marketler 9,16 -1,08 -14,79 T. Halk Bankası 6,28 -1,57 -10,54 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,86 -2,16 -25,50 T.S.K.B. 0,77 -1,28 -4,94 T.Tuborg 8,50 -2,19 7,13 Taç Tarım Ürünleri 3,73 -6,52 -26,28 Tat Gıda 4,27 -0,47 11,78 TAV Havalimanları 24,04 -1,39 9,32 Taze Kuru Gıda 5,96 -0,67 -12,35 Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -15,29 Tekfen Holding 24,00 0,50 22,26 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,61 -1,88 -12,12 Temapol Polimer Plastik 2,91 -0,34 -4,90 TGS Dış Ticaret 2,72 -1,09 15,74 Tofaş Oto. Fab. 19,00 -1,81 22,49 Torunlar GMYO 2,26 0,89 49,67 Trabzon Liman 9,26 0,43 10,37 Trabzonspor Sportif 0,91 -1,09 -33,87 Trakya Cam 3,28 -1,50 8,25 Trend GMYO 1,36 -2,16 7,09 TSKB GMYO 0,72 0,00 -12,20 Tuğçelik 2,17 -19,93 1,88 Tukaş 3,93 -0,51 136,75 Turcas Petrol 1,41 0,00 0,00 Turkcell 12,36 -1,98 1,56 Tümosan Motor ve Traktör 4,34 -2,03 -3,56 Tüpraş 127,30 -2,82 22,01 Türk Hava Yolları 14,03 0,43 -12,91 Türk Prysmian Kablo 1,96 -0,51 11,36 Türk Telekom 4,43 0,45 13,59 Türk Traktör 31,64 -1,98 -9,34 Türker Proje Gayrimenkul 26,90 -0,37 -16,30 Ufuk Yatırım 1,14 0,00 0,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 0,72 22,81 Ulusoy Elektrik 19,00 2,48 19,05 Ulusoy Un Sanayi 2,39 -4,40 14,90 Umpaş Holding 0,40 0,00 -27,27 Uşak Seramik 1,01 0,00 -9,01 Utopya Turizm 7,02 1,45 71,22 Uzertaş Boya 1,09 3,81 81,67 Ülker Bisküvi 18,60 -1,80 26,79 Ünye Çimento 3,09 1,64 -10,95 Vakıf Fin. Kir. 1,43 -2,05 -19,66 Vakıf GMYO 1,88 -2,08 -5,53 Vakıf Yat. Ort. 1,15 0,88 -24,34 Vakıflar Bankası 4,33 -1,37 11,03 Vakko Tekstil 3,01 -3,83 9,85 Vanet Gıda 1,49 -0,67 14,62 Verusa Holding 22,30 1,18 34,34 Verusaturk Girisim 3,16 0,32 -4,53 Vestel 13,08 1,47 135,68 Vestel Beyaz Eşya 17,43 -1,13 45,01 Viking Kağıt 1,02 -0,97 -7,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -1,38 -16,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -1,40 31,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -1,16 -8,60 Yataş 4,75 -4,04 6,26 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,83 2,47 -11,70 Yeni Gimat GMYO 8,84 -0,67 10,09 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,81 -1,23 -8,52 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.249,50 0,20 2,30 Yonga Mobilya 6,24 -0,32 -5,45 Yünsa 4,36 -0,23 4,43 Zorlu Enerji 1,26 -1,56 2,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

