Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 86.445,00 19,99 88,33 İş Bankası (B) 7.631,70 20,00 149,39 İş Bankası (C) 5,61 -0,71 23,84 İş Bankası (Kur.) 98.000,00 101,64 İş Fin.Kir. 7,78 0,13 68,03 İş Girişim 2,94 0,00 44,12 İş GMYO 0,95 0,00 -12,04 İş Y. Men. Değ. 2,41 0,00 30,49 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 5,68 İşbir Holding 163,00 0,06 18,12 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 -3,33 -65,48 İttifak Holding 4,64 0,43 49,68 İz Hayvancılık Tarım 4,29 -5,92 -34,90 İzmir Demir Çelik 1,72 2,38 3,61 İzmir Fırça 1,70 -1,16 -17,87 İzocam 20,44 0,29 -4,58 Jantsa Jant Sanayi 28,00 0,21 0,72 Kafein Yazılım 6,60 -1,20 -4,18 Kapital Yat. Holding 1,90 0,00 -33,80 Kaplamin 3,34 -0,30 -7,22 Kardemir (A) 2,37 0,85 30,22 Kardemir (B) 2,33 1,30 27,32 Kardemir (D) 2,42 0,41 11,01 Karel Elektronik 6,36 -1,85 52,52 Karsan Otomotiv 1,49 0,68 16,41 Karsu Tekstil 1,23 -3,91 -1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,75 6,48 55,41 Kartonsan 323,30 0,09 1,35 Katmerciler Ekipman 4,56 1,11 -22,32 Kent Gıda 127,70 3,99 7,31 Kerevitaş Gıda 1,50 -1,32 -16,67 Kervansaray Yat. Holding 0,27 -3,57 -22,86 Kiler GMYO 2,09 5,56 19,43 Klimasan Klima 6,91 0,88 74,49 Koç Holding 16,55 -0,54 19,51 Konfrut Gıda 25,54 -1,24 6,95 Konya Çimento 181,50 -0,27 1,97 Kordsa Teknik Tekstil 11,40 1,79 20,49 Koza Altın 42,50 0,47 -17,15 Koza Madencilik 5,75 1,59 -20,36 Körfez GMYO 1,23 1,65 0,82 Kristal Kola 0,80 -1,23 -23,81 Kron Telekomünikasyon 7,83 -1,01 -10,00 Kuştur Kuşadası Turizm 19,39 0,73 21,19 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,35 0,00 19,47 Kütahya Porselen 4,13 -0,72 -9,23 Lider Faktoring 2,15 -2,27 -4,44 Link Bilgisayar 13,20 -0,45 58,65 Logo Yazılım 37,76 1,23 39,13 Lokman Hekim Sağlık 4,37 -2,46 -2,89 Lüks Kadife 4,26 -0,93 -12,16 Makina Takım 1,33 0,76 -13,64 Mardin Çimento 3,28 0,61 0,61 Marka Yatırım Holding 0,58 -1,69 -6,45 Marmaris Altınyunus 16,24 0,00 -7,52 Marshall 23,30 -0,43 -7,61 Martı GMYO 0,64 -3,03 -1,54 Martı Otel 0,61 -3,17 5,17 Mavi Giyim 36,70 -0,49 13,90 Mazhar Zorlu Holding 3,62 -1,90 -4,99 Mega Polietilen 2,05 -0,97 0,49 Menderes Tekstil 0,69 1,47 -4,17 Mensa 0,23 0,00 64,29 Merit Turizm 8,80 0,00 46,91 Merko Gıda 0,72 -1,37 -28,71 Metal Gayrimenkul 0,90 -1,10 3,45 Metemtur Otelcilik 1,06 -0,93 0,95 Metro Holding 0,79 1,28 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,87 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 -1,48 12,71 Migros Ticaret 13,65 -1,59 -8,39 Milpa 1,44 0,00 0,75 Mistral GMYO 1,22 0,00 -20,26 MLP Sağlık 12,39 -4,32 15,79 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,96 1,03 5,38 Net Holding 1,68 -0,59 -14,29 Netaş Telekom. 7,57 0,00 17,18 Niğbaş Niğde Beton 7,29 4,14 82,25 Nuh Çimento 7,11 -0,56 -8,14 Nurol GMYO 2,13 0,47 1,43 Odaş Elektrik 1,56 -1,27 10,79 Olmuksan-IP 3,85 -1,28 14,24 Orge Enerji Elektrik 3,13 0,32 0,32 Orma Orman Mahsulleri 1,15 -4,96 -4,17 Osmanlı Menkul 1,52 1,33 -11,63 Ostim Endüstriyel Yat 1,09 -0,91 0,93 Otokar 105,90 2,22 23,30 Oyak Yat. Ort. 1,10 0,00 -32,52 Oylum Sınai Yatırımlar 1,09 0,93 6,86 Özak GMYO 2,60 2,36 23,22 Özbal Çelik Boru 1,22 4,27 -11,59 Özderici GMYO 0,81 -1,22 -65,53 Özerden Plastik 2,90 0,69 16,00 Panora GMYO 4,26 -0,23 12,70 Park Elek.Madencilik 2,34 4,00 -2,90 Parsan 10,25 8,47 17,01 Pegasus 29,72 1,71 29,67 Peker GMYO 3,83 3,23 -53,43 Penguen Gıda 1,41 -0,70 30,56 Pera GMYO 0,49 -2,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,99 -0,85 14,45 Petkim 4,52 -0,88 -10,32 Petrokent Turizm 66,65 -0,45 -2,98 Pınar Et Ve Un 7,02 0,86 37,11 Pınar Su 1,28 -2,29 2,40 Pınar Süt 7,27 -0,41 9,82 Plastikkart 3,88 13,12 43,70 Polisan Holding 3,20 0,00 4,96 Politeknik Metal 41,24 -0,24 17,60 Prizma Press Matbaacılık 1,69 -2,31 9,03 QNB Finans Fin. Kir. 4,60 -3,56 -32,35 QNB Finansbank 6,64 0,15 -26,30 Ral Yatırım Holding 3,33 3,42 80,98 Ray Sigorta 2,13 -2,29 53,24 Reysaş GMYO 0,88 1,15 27,54 Reysaş Lojistik 0,72 0,00 -2,70 Rhea Girişim 0,73 0,00 10,61 Rodrigo Tekstil 2,82 0,00 48,42 Royal Halı 1,36 0,74 37,37 RTA Laboratuvarları 1,36 -1,45 -21,84 Sabancı Holding 7,90 -0,88 9,23 Safkar Ege Soğutmacılık 2,14 -0,47 14,55 Salix Yatırım Holding 2,40 1,69 -37,66 Sanel Mühendislik 2,50 -0,40 14,68 Sanifoam Sünger 1,89 -1,05 51,20 Sanko Pazarlama 2,16 -1,82 -6,49 Saray Matbaacılık 1,06 0,00 6,00 Sarkuysan 3,33 0,00 -2,35 Sasa Polyester 8,12 -0,73 -0,85 Say Reklamcılık 0,84 0,00 -10,64 Sekuro Plastik 2,97 -1,98 0,34 Selçuk Ecza Deposu 3,86 4,61 38,35 Selçuk Gıda 1,53 1,32 15,04 Senkron Güvenlik 4,61 0,22 361,00 Serve Film Prodüksiyon 2,40 -2,83 23,08 Servet GMYO 3,96 -1,49 -15,74 Seyitler Kimya 3,74 -0,53 -2,86 Silverline Endüstri 1,15 0,00 -14,18 Sinpaş GMYO 0,40 2,56 8,11 Soda Sanayii 7,26 1,11 2,25 Sodaş Sodyum Sanayii 7,80 -0,38 23,81 Söktaş 1,52 0,00 19,69 Sönmez Filament 3,32 -0,30 6,41 Sönmez Pamuklu 3,14 -0,32 0,64 Sumaş Suni Tahta 7,28 1,11 4,00 Şeker Fin. Kir. 3,16 -1,86 12,06 Şekerbank 1,05 0,00 -4,55 Şişe Cam 6,08 0,83 7,23 Şok Marketler 9,26 1,09 -13,86 T. Halk Bankası 6,21 -1,11 -11,54 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,18 6,33 -20,79 T.S.K.B. 0,75 -2,60 -7,41 T.Tuborg 8,59 1,06 8,27 Taç Tarım Ürünleri 3,72 -0,27 -26,48 Tat Gıda 4,26 -0,23 11,52 TAV Havalimanları 24,14 0,42 9,77 Taze Kuru Gıda 5,96 0,00 -12,35 Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -15,29 Tekfen Holding 24,26 1,08 23,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,56 -1,92 -13,80 Temapol Polimer Plastik 2,89 -0,69 -5,56 TGS Dış Ticaret 2,75 1,10 17,02 Tofaş Oto. Fab. 19,00 0,00 22,49 Torunlar GMYO 2,28 0,88 50,99 Trabzon Liman 9,25 -0,11 10,25 Trabzonspor Sportif 0,92 1,10 -33,14 Trakya Cam 3,31 0,91 9,24 Trend GMYO 1,40 2,94 10,24 TSKB GMYO 0,75 4,17 -8,54 Tuğçelik 2,14 -1,38 0,47 Tukaş 3,88 -1,27 133,73 Turcas Petrol 1,39 -1,42 -1,42 Turkcell 12,49 1,05 2,63 Tümosan Motor ve Traktör 4,37 0,69 -2,89 Tüpraş 129,80 1,96 24,41 Türk Hava Yolları 13,89 -1,00 -13,78 Türk Prysmian Kablo 1,95 -0,51 10,80 Türk Telekom 4,38 -1,13 12,31 Türk Traktör 31,20 -1,39 -10,60 Türker Proje Gayrimenkul 26,86 -0,15 -16,43 Ufuk Yatırım 1,15 0,88 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 -1,43 21,05 Ulusoy Elektrik 19,20 1,05 20,30 Ulusoy Un Sanayi 2,39 0,00 14,90 Umpaş Holding 0,41 2,50 -25,45 Uşak Seramik 1,01 0,00 -9,01 Utopya Turizm 6,94 -1,14 69,27 Uzertaş Boya 1,10 0,92 83,33 Ülker Bisküvi 18,65 0,27 27,13 Ünye Çimento 3,23 4,53 -6,92 Vakıf Fin. Kir. 1,42 -0,70 -20,22 Vakıf GMYO 1,89 0,53 -5,03 Vakıf Yat. Ort. 1,14 -0,87 -25,00 Vakıflar Bankası 4,31 -0,46 10,51 Vakko Tekstil 2,99 -0,66 9,12 Vanet Gıda 1,43 -4,03 10,00 Verusa Holding 21,12 -5,29 27,23 Verusaturk Girisim 3,15 -0,32 -4,83 Vestel 12,74 -2,60 129,55 Vestel Beyaz Eşya 17,15 -1,61 42,68 Viking Kağıt 1,01 -0,98 -8,18 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 0,00 -16,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 0,47 32,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,49 -2,35 -10,75 Yataş 4,71 -0,84 5,37 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,83 0,00 -11,70 Yeni Gimat GMYO 8,80 -0,45 9,59 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,70 -1,25 -9,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.239,90 -0,43 1,86 Yonga Mobilya 6,52 4,49 -1,21 Yünsa 4,34 -0,46 3,96 Zorlu Enerji 1,25 -0,79 1,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

