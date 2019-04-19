Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 143.998,00 20,00 213,72 İş Bankası (B) 18.979,20 20,00 520,19 İş Bankası (C) 5,91 -1,17 30,46 İş Bankası (Kur.) 223.000,20 48,67 358,83 İş Fin.Kir. 7,98 1,27 72,35 İş Girişim 3,03 -1,30 48,53 İş GMYO 1,01 0,00 -6,48 İş Y. Men. Değ. 2,41 0,42 30,49 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 5,68 İşbir Holding 166,10 0,12 20,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 3,45 -64,29 İttifak Holding 5,27 4,56 70,00 İz Hayvancılık Tarım 5,88 13,29 -10,77 İzmir Demir Çelik 1,76 1,73 6,02 İzmir Fırça 1,76 -0,56 -14,98 İzocam 20,86 0,00 -2,61 Jantsa Jant Sanayi 28,40 1,43 2,16 Kafein Yazılım 6,67 -0,15 -3,16 Kapital Yat. Holding 1,79 -0,56 -37,63 Kaplamin 3,41 1,49 -5,28 Kardemir (A) 2,40 0,42 31,87 Kardemir (B) 2,34 0,00 27,87 Kardemir (D) 2,38 0,00 9,17 Karel Elektronik 6,77 2,42 62,35 Karsan Otomotiv 1,50 -0,66 17,19 Karsu Tekstil 1,38 2,22 10,40 Karsusan Su Ürünleri San. 6,00 1,69 62,16 Kartonsan 318,80 -0,09 -0,06 Katmerciler Ekipman 4,49 -1,75 -23,51 Kent Gıda 132,90 0,23 11,68 Kerevitaş Gıda 1,53 1,32 -15,00 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 2,09 0,00 19,43 Klimasan Klima 6,79 -2,58 71,46 Koç Holding 16,90 0,30 22,03 Konfrut Gıda 29,56 3,07 23,79 Konya Çimento 184,60 -0,32 3,71 Kordsa Teknik Tekstil 11,75 2,98 24,19 Koza Altın 42,40 0,86 -17,35 Koza Madencilik 5,68 0,35 -21,33 Körfez GMYO 1,22 -1,61 0,00 Kristal Kola 0,81 -1,22 -22,86 Kron Telekomünikasyon 8,02 -0,25 -7,82 Kuştur Kuşadası Turizm 18,99 5,50 38,51 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,40 -0,71 23,89 Kütahya Porselen 4,24 0,47 -6,81 Lider Faktoring 2,19 0,00 -2,67 Link Bilgisayar 13,16 -0,53 58,17 Logo Yazılım 39,48 2,02 45,47 Lokman Hekim Sağlık 4,38 -0,23 -2,67 Lüks Kadife 4,06 0,50 -16,29 Makina Takım 1,34 0,75 -12,99 Mardin Çimento 3,29 0,00 0,92 Marka Yatırım Holding 0,62 0,00 0,00 Marmaris Altınyunus 17,44 4,81 -0,68 Marshall 24,38 1,75 -3,33 Martı GMYO 0,65 0,00 0,00 Martı Otel 0,61 1,67 5,17 Mavi Giyim 38,00 0,53 17,94 Mazhar Zorlu Holding 3,66 2,23 -3,94 Mega Polietilen 2,18 6,86 6,86 Menderes Tekstil 0,77 13,24 6,94 Mensa 0,21 0,00 50,00 Merit Turizm 8,88 1,49 48,25 Merko Gıda 0,67 1,52 -33,66 Metal Gayrimenkul 0,80 -1,23 -8,05 Metemtur Otelcilik 1,07 0,00 1,90 Metro Holding 0,80 2,56 5,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,23 1,65 11,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,35 0,75 14,41 Migros Ticaret 13,73 0,15 -7,85 Milpa 1,45 -1,36 1,45 Mistral GMYO 1,22 0,00 -20,26 MLP Sağlık 12,49 0,24 16,73 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 -1,79 0,00 Mondi Tire Kutsan 2,05 1,99 10,22 Net Holding 1,70 0,59 -13,27 Netaş Telekom. 7,67 0,00 18,73 Niğbaş Niğde Beton 6,99 0,87 74,75 Nuh Çimento 7,15 0,70 -7,62 Nurol GMYO 2,16 0,47 2,86 Odaş Elektrik 1,53 0,66 8,66 Olmuksan-IP 3,88 -0,51 15,13 Orge Enerji Elektrik 3,24 0,00 3,85 Orma Orman Mahsulleri 1,29 0,78 7,50 Osmanlı Menkul 1,58 1,28 -8,14 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 0,00 0,00 Otokar 110,80 -0,45 29,00 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 -31,29 Oylum Sınai Yatırımlar 1,09 1,87 6,86 Özak GMYO 2,62 2,75 24,17 Özbal Çelik Boru 1,21 0,83 -12,32 Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11 Özerden Plastik 3,00 1,01 20,00 Panora GMYO 4,09 0,49 9,43 Park Elek.Madencilik 2,36 2,61 -2,07 Parsan 10,18 1,19 16,21 Pegasus 30,16 0,20 31,59 Peker GMYO 3,85 -1,28 -53,19 Penguen Gıda 1,43 -0,69 32,41 Pera GMYO 0,52 4,00 -32,47 Pergamon Dış Ticaret 6,84 0,15 11,99 Petkim 4,66 -1,69 -7,54 Petrokent Turizm 67,00 -1,25 -2,47 Pınar Et Ve Un 7,12 -0,14 39,06 Pınar Su 1,33 0,76 6,40 Pınar Süt 7,30 -1,08 10,27 Plastikkart 3,60 0,28 33,33 Polisan Holding 3,33 1,52 9,22 Politeknik Metal 42,38 -0,28 20,85 Prizma Press Matbaacılık 1,72 1,18 10,97 QNB Finans Fin. Kir. 4,54 -0,44 -33,24 QNB Finansbank 6,59 -0,45 -26,86 Ral Yatırım Holding 3,39 1,19 84,24 Ray Sigorta 2,18 1,40 56,83 Reysaş GMYO 0,93 0,00 34,78 Reysaş Lojistik 0,74 0,00 0,00 Rhea Girişim 0,72 -1,37 9,09 Rodrigo Tekstil 2,66 -1,48 40,00 Royal Halı 1,36 -1,45 37,37 RTA Laboratuvarları 1,39 -0,71 -20,11 Sabancı Holding 7,92 -0,13 9,50 Safkar Ege Soğutmacılık 2,20 1,38 17,76 Salix Yatırım Holding 2,61 1,16 -32,21 Sanel Mühendislik 2,63 0,77 20,64 Sanifoam Sünger 1,95 0,00 56,00 Sanko Pazarlama 2,21 -0,90 -4,33 Saray Matbaacılık 1,10 -1,79 10,00 Sarkuysan 3,30 0,30 -3,23 Sasa Polyester 8,38 2,32 2,32 Say Reklamcılık 0,85 0,00 -9,57 Sekuro Plastik 2,95 0,34 -0,34 Selçuk Ecza Deposu 3,89 2,37 43,10 Selçuk Gıda 1,51 -0,66 13,53 Senkron Güvenlik 4,99 -0,60 399,00 Serve Film Prodüksiyon 2,40 0,84 23,08 Servet GMYO 4,11 0,00 -12,55 Seyitler Kimya 3,65 -0,82 -5,19 Silverline Endüstri 1,21 1,68 -9,70 Sinpaş GMYO 0,41 -2,38 10,81 Soda Sanayii 7,26 0,55 2,25 Sodaş Sodyum Sanayii 7,01 -1,27 26,34 Söktaş 1,55 0,00 22,05 Sönmez Filament 3,34 -0,30 7,05 Sönmez Pamuklu 3,21 0,31 2,88 Sumaş Suni Tahta 7,19 -0,14 2,71 Şeker Fin. Kir. 3,12 0,00 10,64 Şekerbank 1,02 0,99 -7,27 Şişe Cam 5,96 1,02 5,11 Şok Marketler 9,13 -0,54 -15,07 T. Halk Bankası 6,23 0,97 -11,25 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,80 0,46 -22,14 T.S.K.B. 0,77 1,32 -4,94 T.Tuborg 8,58 0,59 8,14 Taç Tarım Ürünleri 4,25 3,16 -16,01 Tat Gıda 4,12 -0,24 7,85 TAV Havalimanları 24,22 0,50 10,14 Taze Kuru Gıda 5,94 0,34 -12,65 Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -15,29 Tekfen Holding 24,52 0,33 24,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,60 1,17 -12,46 Temapol Polimer Plastik 2,87 0,00 -6,21 TGS Dış Ticaret 2,73 0,00 16,17 Tofaş Oto. Fab. 18,27 -0,33 17,78 Torunlar GMYO 2,36 0,85 56,29 Trabzon Liman 9,69 3,09 15,49 Trabzonspor Sportif 0,93 1,09 -32,42 Trakya Cam 3,30 0,61 8,91 Trend GMYO 1,38 0,73 8,66 TSKB GMYO 0,76 -1,30 -7,32 Tuğçelik 2,16 0,00 1,41 Tukaş 3,86 -1,03 132,53 Turcas Petrol 1,41 0,00 0,00 Turkcell 12,75 -0,16 4,77 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 0,00 0,00 Tüpraş 128,20 -0,62 22,87 Türk Hava Yolları 14,15 -1,26 -12,17 Türk Prysmian Kablo 1,99 -0,50 15,39 Türk Telekom 4,45 0,23 14,10 Türk Traktör 30,80 -0,32 -11,75 Türker Proje Gayrimenkul 26,68 1,14 -16,99 Ufuk Yatırım 1,14 0,00 0,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,41 2,17 23,68 Ulusoy Elektrik 19,99 -0,15 25,25 Ulusoy Un Sanayi 2,39 -0,83 14,90 Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64 Uşak Seramik 1,02 -0,97 -8,11 Utopya Turizm 4,79 -14,46 16,83 Uzertaş Boya 1,02 -2,86 70,00 Ülker Bisküvi 19,00 3,49 29,52 Ünye Çimento 3,14 0,00 -9,51 Vakıf Fin. Kir. 1,45 -0,68 -18,54 Vakıf GMYO 1,86 0,00 -6,53 Vakıf Yat. Ort. 1,18 0,85 -22,37 Vakıflar Bankası 4,27 0,00 9,49 Vakko Tekstil 2,97 -1,33 13,86 Vanet Gıda 1,48 1,37 13,85 Verusa Holding 20,28 0,90 22,17 Verusaturk Girisim 3,13 0,32 -5,44 Vestel 12,67 -0,78 128,29 Vestel Beyaz Eşya 18,18 0,28 51,25 Viking Kağıt 1,21 -6,20 10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 1,38 -14,53 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 1,85 37,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,61 1,16 -6,45 Yataş 4,88 0,62 9,17 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,84 1,20 -10,64 Yeni Gimat GMYO 7,97 1,28 11,00 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,68 0,00 -9,87 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.250,00 2,37 2,32 Yonga Mobilya 6,27 1,95 -5,00 Yünsa 4,53 1,57 8,51 Zorlu Enerji 1,33 5,56 8,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

