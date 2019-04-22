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Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 18:36 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 172.797,60 20,00 276,47 İş Bankası (B) 22.775,00 20,00 644,23 İş Bankası (C) 5,79 -2,03 27,81 İş Bankası (Kur.) 225.000,00 0,90 362,94 İş Fin.Kir. 8,05 0,88 73,87 İş Girişim 2,97 -1,98 45,59 İş GMYO 1,03 1,98 -4,63 İş Y. Men. Değ. 2,41 0,00 30,49 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 5,68 İşbir Holding 165,00 -0,66 19,57 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -64,29 İttifak Holding 5,35 1,52 72,58 İz Hayvancılık Tarım 6,65 13,10 0,91 İzmir Demir Çelik 1,74 -1,14 4,82 İzmir Fırça 1,75 -0,57 -15,46 İzocam 20,70 -0,77 -3,36 Jantsa Jant Sanayi 28,20 -0,70 1,44 Kafein Yazılım 6,68 0,15 -3,02 Kapital Yat. Holding 1,79 0,00 -37,63 Kaplamin 3,36 -1,47 -6,67 Kardemir (A) 2,38 -0,83 30,77 Kardemir (B) 2,35 0,43 28,42 Kardemir (D) 2,40 0,84 10,09 Karel Elektronik 6,98 3,10 67,39 Karsan Otomotiv 1,51 0,67 17,97 Karsu Tekstil 1,38 0,00 10,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,70 -5,00 54,05 Kartonsan 319,20 0,13 0,07 Katmerciler Ekipman 4,45 -0,89 -24,19 Kent Gıda 131,50 -1,05 10,50 Kerevitaş Gıda 1,52 -0,65 -15,56 Kervansaray Yat. Holding 0,26 -3,70 -25,71 Kiler GMYO 2,10 0,48 20,00 Klimasan Klima 6,69 -1,47 68,94 Koç Holding 16,91 0,06 22,10 Konfrut Gıda 28,50 -3,59 19,35 Konya Çimento 185,00 0,22 3,93 Kordsa Teknik Tekstil 12,02 2,30 27,05 Koza Altın 42,10 -0,71 -17,93 Koza Madencilik 5,61 -1,23 -22,30 Körfez GMYO 1,21 -0,82 -0,82 Kristal Kola 0,83 2,47 -20,95 Kron Telekomünikasyon 8,00 -0,25 -8,05 Kuştur Kuşadası Turizm 18,90 -0,47 37,86 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,32 -5,71 16,81 Kütahya Porselen 4,19 -1,18 -7,91 Lider Faktoring 2,20 0,46 -2,22 Link Bilgisayar 13,18 0,15 58,41 Logo Yazılım 39,38 -0,25 45,10 Lokman Hekim Sağlık 4,31 -1,60 -4,22 Lüks Kadife 4,16 2,46 -14,23 Makina Takım 1,34 0,00 -12,99 Mardin Çimento 3,28 -0,30 0,61 Marka Yatırım Holding 0,64 3,23 3,23 Marmaris Altınyunus 18,13 3,96 3,25 Marshall 24,74 1,48 -1,90 Martı GMYO 0,66 1,54 1,54 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 37,60 -1,05 16,70 Mazhar Zorlu Holding 3,69 0,82 -3,15 Mega Polietilen 2,11 -3,21 3,43 Menderes Tekstil 0,78 1,30 8,33 Mensa 0,20 -4,76 42,86 Merit Turizm 8,90 0,23 48,58 Merko Gıda 0,68 1,49 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,79 -1,25 -9,20 Metemtur Otelcilik 1,07 0,00 1,90 Metro Holding 0,79 -1,25 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 -1,63 10,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 0,74 15,25 Migros Ticaret 13,70 -0,22 -8,05 Milpa 1,43 -1,38 0,05 Mistral GMYO 1,23 0,82 -19,61 MLP Sağlık 12,20 -2,32 14,02 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,12 1,82 1,82 Mondi Tire Kutsan 2,11 2,93 13,44 Net Holding 1,70 0,00 -13,27 Netaş Telekom. 7,58 -1,17 17,34 Niğbaş Niğde Beton 7,00 0,14 75,00 Nuh Çimento 7,16 0,14 -7,49 Nurol GMYO 2,14 -0,93 1,90 Odaş Elektrik 1,54 0,65 9,37 Olmuksan-IP 3,88 0,00 15,13 Orge Enerji Elektrik 3,17 -2,16 1,60 Orma Orman Mahsulleri 1,32 2,33 10,00 Osmanlı Menkul 1,60 1,27 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,07 -0,93 -0,93 Otokar 110,10 -0,63 28,19 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 -31,29 Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 -1,83 4,90 Özak GMYO 2,65 1,15 25,59 Özbal Çelik Boru 1,19 -1,65 -13,77 Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11 Özerden Plastik 3,09 3,00 23,60 Panora GMYO 4,11 0,49 9,97 Park Elek.Madencilik 2,33 -1,27 -3,32 Parsan 10,29 1,08 17,47 Pegasus 29,76 -1,33 29,84 Peker GMYO 3,82 -0,78 -53,55 Penguen Gıda 1,44 0,70 33,33 Pera GMYO 0,52 0,00 -32,47 Pergamon Dış Ticaret 6,95 1,61 13,80 Petkim 4,60 -1,29 -8,73 Petrokent Turizm 66,00 -1,49 -3,93 Pınar Et Ve Un 7,04 -1,12 37,50 Pınar Su 1,32 -0,75 5,60 Pınar Süt 7,26 -0,55 9,67 Plastikkart 3,55 -1,39 31,48 Polisan Holding 3,35 0,60 9,88 Politeknik Metal 43,00 1,46 22,62 Prizma Press Matbaacılık 1,70 -1,16 9,68 QNB Finans Fin. Kir. 4,63 1,98 -31,91 QNB Finansbank 6,61 0,30 -26,64 Ral Yatırım Holding 3,35 -1,18 82,07 Ray Sigorta 2,13 -2,29 53,24 Reysaş GMYO 0,90 -3,23 30,43 Reysaş Lojistik 0,72 -2,70 -2,70 Rhea Girişim 0,72 0,00 9,09 Rodrigo Tekstil 2,30 -13,53 21,05 Royal Halı 1,40 2,94 41,41 RTA Laboratuvarları 1,39 0,00 -20,11 Sabancı Holding 7,76 -2,02 7,29 Safkar Ege Soğutmacılık 2,17 -1,36 16,15 Salix Yatırım Holding 2,63 0,77 -31,69 Sanel Mühendislik 2,71 3,04 24,31 Sanifoam Sünger 1,89 -3,08 51,20 Sanko Pazarlama 2,24 1,36 -3,03 Saray Matbaacılık 1,11 0,91 11,00 Sarkuysan 3,30 0,00 -3,23 Sasa Polyester 8,20 -2,15 0,12 Say Reklamcılık 0,84 -1,18 -10,64 Sekuro Plastik 2,95 0,00 -0,34 Selçuk Ecza Deposu 3,95 1,54 45,30 Selçuk Gıda 1,51 0,00 13,53 Senkron Güvenlik 5,15 3,21 415,00 Serve Film Prodüksiyon 2,30 -4,17 17,95 Servet GMYO 4,14 0,73 -11,91 Seyitler Kimya 3,71 1,64 -3,64 Silverline Endüstri 1,18 -2,48 -11,94 Sinpaş GMYO 0,41 0,00 10,81 Soda Sanayii 7,26 0,00 2,25 Sodaş Sodyum Sanayii 7,18 2,43 29,40 Söktaş 1,53 -1,29 20,47 Sönmez Filament 3,35 0,30 7,37 Sönmez Pamuklu 3,20 -0,31 2,56 Sumaş Suni Tahta 7,19 0,00 2,71 Şeker Fin. Kir. 3,14 0,64 11,35 Şekerbank 1,01 -0,98 -8,18 Şişe Cam 5,95 -0,17 4,94 Şok Marketler 8,98 -1,64 -16,47 T. Halk Bankası 6,17 -0,96 -12,11 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 15,88 19,98 -6,59 T.S.K.B. 0,76 -1,30 -6,17 T.Tuborg 8,57 -0,12 8,01 Taç Tarım Ürünleri 4,58 7,76 -9,49 Tat Gıda 4,07 -1,21 6,54 TAV Havalimanları 24,06 -0,66 9,41 Taze Kuru Gıda 5,94 0,00 -12,65 Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -15,29 Tekfen Holding 24,66 0,57 25,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,59 -0,38 -12,79 Temapol Polimer Plastik 2,83 -1,39 -7,52 TGS Dış Ticaret 2,76 1,10 17,45 Tofaş Oto. Fab. 18,16 -0,60 17,08 Torunlar GMYO 2,33 -1,27 54,30 Trabzon Liman 9,53 -1,65 13,59 Trabzonspor Sportif 0,95 2,15 -30,96 Trakya Cam 3,27 -0,91 7,92 Trend GMYO 1,41 2,17 11,02 TSKB GMYO 0,77 1,32 -6,10 Tuğçelik 2,15 -0,46 0,94 Tukaş 3,88 0,52 133,73 Turcas Petrol 1,40 -0,71 -0,71 Turkcell 12,72 -0,24 4,52 Tümosan Motor ve Traktör 4,53 0,67 0,67 Tüpraş 125,10 -2,42 19,90 Türk Hava Yolları 13,93 -1,55 -13,53 Türk Prysmian Kablo 2,03 2,01 17,70 Türk Telekom 4,40 -1,12 12,82 Türk Traktör 30,48 -1,04 -12,66 Türker Proje Gayrimenkul 27,20 1,95 -15,37 Ufuk Yatırım 1,14 0,00 0,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,41 0,00 23,68 Ulusoy Elektrik 20,14 0,75 26,19 Ulusoy Un Sanayi 2,34 -2,09 12,50 Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64 Uşak Seramik 1,02 0,00 -8,11 Utopya Turizm 5,10 6,47 24,39 Uzertaş Boya 1,02 0,00 70,00 Ülker Bisküvi 19,14 0,74 30,47 Ünye Çimento 3,12 -0,64 -10,09 Vakıf Fin. Kir. 1,44 -0,69 -19,10 Vakıf GMYO 1,85 -0,54 -7,04 Vakıf Yat. Ort. 1,16 -1,69 -23,68 Vakıflar Bankası 4,21 -1,41 7,95 Vakko Tekstil 2,95 -0,67 13,10 Vanet Gıda 1,55 4,73 19,23 Verusa Holding 20,34 0,30 22,53 Verusaturk Girisim 3,11 -0,64 -6,04 Vestel 12,38 -2,29 123,06 Vestel Beyaz Eşya 18,01 -0,94 49,83 Viking Kağıt 1,18 -2,48 7,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -0,68 -15,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 -0,45 36,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,59 -0,77 -7,17 Yataş 4,81 -1,43 7,61 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,82 -2,38 -12,77 Yeni Gimat GMYO 7,81 -2,01 8,77 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 8,66 -0,23 -10,07 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.649,00 17,73 20,46 Yonga Mobilya 5,41 -13,72 -18,03 Yünsa 4,47 -1,32 7,07 Zorlu Enerji 1,30 -2,26 5,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

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Borsada günlük işlemler (2)

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