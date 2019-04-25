Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 203.000,00 342,27 İş Bankası (B) 32.796,00 20,00 971,69 İş Bankası (C) 5,54 -4,32 22,30 İş Bankası (Kur.) 242.000,00 7,56 397,92 İş Fin.Kir. 8,20 0,61 77,11 İş Girişim 2,79 -4,78 36,76 İş GMYO 1,00 -0,99 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,38 -0,42 28,87 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 8,38 İşbir Holding 171,50 0,88 24,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,00 -63,10 İttifak Holding 5,75 2,68 85,48 İz Hayvancılık Tarım 6,39 -19,92 -3,03 İzmir Demir Çelik 1,73 -0,57 4,22 İzmir Fırça 1,82 -3,70 -12,08 İzocam 20,32 -2,21 -5,14 Jantsa Jant Sanayi 28,26 -0,98 1,65 Kafein Yazılım 6,82 -1,59 -0,99 Kapital Yat. Holding 1,61 -12,50 -43,90 Kaplamin 3,31 -0,90 -8,06 Kardemir (A) 2,29 -2,14 25,82 Kardemir (B) 2,27 -2,58 24,04 Kardemir (D) 2,31 -2,94 5,96 Karel Elektronik 7,12 -3,13 70,74 Karsan Otomotiv 1,47 -2,65 14,84 Karsu Tekstil 1,36 0,00 8,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,94 1,19 60,54 Kartonsan 317,00 -0,94 -0,62 Katmerciler Ekipman 4,23 -3,20 -27,94 Kent Gıda 128,50 -1,00 7,98 Kerevitaş Gıda 1,51 -1,31 -16,11 Kervansaray Yat. Holding 0,26 4,00 -25,71 Kiler GMYO 2,07 -3,72 18,29 Klimasan Klima 6,90 0,73 74,24 Koç Holding 16,36 -1,98 18,13 Konfrut Gıda 28,20 0,36 18,09 Konya Çimento 184,50 -0,43 3,65 Kordsa Teknik Tekstil 11,94 -0,91 26,20 Koza Altın 40,68 -2,82 -20,70 Koza Madencilik 5,44 -2,33 -24,65 Körfez GMYO 1,21 -0,82 -0,82 Kristal Kola 0,82 -2,38 -21,90 Kron Telekomünikasyon 7,97 0,38 -8,39 Kuştur Kuşadası Turizm 18,70 36,40 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,27 -3,05 12,39 Kütahya Porselen 4,08 -2,16 -10,33 Lider Faktoring 2,24 -2,61 -0,44 Link Bilgisayar 12,76 -3,11 53,37 Logo Yazılım 38,00 -1,09 40,01 Lokman Hekim Sağlık 4,21 -2,55 -6,44 Lüks Kadife 4,06 -4,02 -16,29 Makina Takım 1,39 2,21 -9,74 Mardin Çimento 3,30 -0,30 1,23 Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 1,61 Marmaris Altınyunus 17,77 -0,17 1,20 Marshall 24,78 0,90 -1,74 Martı GMYO 0,65 0,00 0,00 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 36,44 -2,15 13,10 Mazhar Zorlu Holding 3,63 -0,55 -4,72 Mega Polietilen 2,06 -5,07 0,98 Menderes Tekstil 0,72 -5,26 0,00 Mensa 0,19 -9,52 35,71 Merit Turizm 8,39 -5,62 40,07 Merko Gıda 0,66 -1,49 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,78 -1,27 -10,34 Metemtur Otelcilik 1,04 -2,80 -0,95 Metro Holding 0,80 -2,44 5,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,18 -3,28 7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,37 -0,72 16,10 Migros Ticaret 13,40 -1,98 -10,07 Milpa 1,41 -2,08 -1,35 Mistral GMYO 1,18 -3,28 -22,88 MLP Sağlık 11,99 -1,56 12,06 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 -2,78 -4,55 Mondi Tire Kutsan 2,09 -4,13 12,37 Net Holding 1,68 -0,59 -14,29 Netaş Telekom. 7,41 -2,63 14,71 Niğbaş Niğde Beton 6,88 -1,01 72,00 Nuh Çimento 7,10 0,00 -8,27 Nurol GMYO 2,10 -1,87 0,00 Odaş Elektrik 1,54 0,00 9,37 Olmuksan-IP 3,82 -1,29 13,35 Orge Enerji Elektrik 3,14 -4,27 0,64 Orma Orman Mahsulleri 1,35 2,27 12,50 Osmanlı Menkul 1,54 -0,65 -10,47 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -2,78 -2,78 Otokar 111,20 -1,33 29,47 Oyak Yat. Ort. 1,11 -0,89 -31,90 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 -0,94 2,94 Özak GMYO 2,57 -2,65 21,80 Özbal Çelik Boru 1,15 -1,71 -16,67 Özderici GMYO 0,79 -2,47 -66,38 Özerden Plastik 3,17 0,63 26,80 Panora GMYO 4,10 0,00 9,70 Park Elek.Madencilik 2,27 -2,16 -5,81 Parsan 11,00 2,90 25,57 Pegasus 29,00 -3,14 26,53 Peker GMYO 3,81 -2,31 -53,67 Penguen Gıda 1,52 -3,18 40,74 Pera GMYO 0,51 -3,77 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 7,09 -0,14 16,09 Petkim 4,51 -1,31 -10,52 Petrokent Turizm 68,00 3,03 -1,02 Pınar Et Ve Un 6,84 -3,25 33,59 Pınar Su 1,27 -3,05 1,60 Pınar Süt 7,00 -2,91 5,74 Plastikkart 3,38 -3,43 25,19 Polisan Holding 3,39 0,59 11,19 Politeknik Metal 41,70 -2,52 18,92 Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,00 9,03 QNB Finans Fin. Kir. 4,56 -0,65 -32,94 QNB Finansbank 6,55 -1,06 -27,30 Ral Yatırım Holding 3,75 5,63 103,80 Ray Sigorta 2,02 -3,81 45,32 Reysaş GMYO 0,88 -2,22 27,54 Reysaş Lojistik 0,72 -2,70 -2,70 Rhea Girişim 0,73 1,39 10,61 Rodrigo Tekstil 2,29 -2,14 20,53 Royal Halı 1,42 0,71 43,43 RTA Laboratuvarları 1,37 -0,72 -21,26 Sabancı Holding 7,70 -1,53 6,46 Safkar Ege Soğutmacılık 1,76 -1,35 13,53 Salix Yatırım Holding 2,73 3,41 -29,09 Sanel Mühendislik 2,82 1,81 29,36 Sanifoam Sünger 1,80 -3,74 44,00 Sanko Pazarlama 2,20 -2,65 -4,76 Saray Matbaacılık 1,09 -1,80 9,00 Sarkuysan 3,26 -0,91 -4,40 Sasa Polyester 8,08 -0,98 -1,34 Say Reklamcılık 0,89 1,14 -5,32 Sekuro Plastik 2,86 -2,72 -3,38 Selçuk Ecza Deposu 3,90 -1,76 43,46 Selçuk Gıda 1,49 -0,67 12,03 Senkron Güvenlik 6,60 6,80 560,00 Serve Film Prodüksiyon 2,37 -0,42 21,54 Servet GMYO 4,03 -2,42 -14,26 Seyitler Kimya 3,82 3,24 -0,78 Silverline Endüstri 1,17 -1,68 -12,69 Sinpaş GMYO 0,39 -4,88 5,41 Soda Sanayii 7,54 2,45 6,20 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 -0,56 27,96 Söktaş 1,48 -1,99 16,54 Sönmez Filament 3,30 -1,20 5,77 Sönmez Pamuklu 3,22 -0,31 3,21 Sumaş Suni Tahta 7,24 -0,55 3,43 Şeker Fin. Kir. 3,22 2,88 14,18 Şekerbank 1,01 -1,94 -8,18 Şişe Cam 5,75 -2,38 1,41 Şok Marketler 9,00 1,81 -16,28 T. Halk Bankası 5,88 -3,76 -16,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,12 -4,88 6,59 T.S.K.B. 0,75 0,00 -7,41 T.Tuborg 8,64 -0,80 8,90 Taç Tarım Ürünleri 4,42 -19,49 -12,65 Tat Gıda 4,09 -0,97 7,07 TAV Havalimanları 23,86 1,36 8,50 Taze Kuru Gıda 5,90 -0,84 -13,24 Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -16,47 Tekfen Holding 25,30 -1,33 28,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,51 -2,71 -15,49 Temapol Polimer Plastik 2,84 1,07 -7,19 TGS Dış Ticaret 2,80 -0,71 19,15 Tofaş Oto. Fab. 16,92 -6,31 9,08 Torunlar GMYO 2,19 -2,23 45,03 Trabzon Liman 9,20 -2,13 9,65 Trabzonspor Sportif 0,96 -4,00 -30,24 Trakya Cam 3,12 -3,41 2,97 Trend GMYO 1,34 -2,19 5,51 TSKB GMYO 0,76 -1,30 -7,32 Tuğçelik 2,11 -1,40 -0,94 Tukaş 3,85 0,00 131,93 Turcas Petrol 1,39 -2,11 -1,42 Turkcell 12,50 -0,79 2,71 Tümosan Motor ve Traktör 4,41 -2,00 -2,00 Tüpraş 126,30 2,68 21,05 Türk Hava Yolları 13,73 -2,21 -14,77 Türk Prysmian Kablo 1,95 -2,99 13,07 Türk Telekom 4,19 -4,99 7,44 Türk Traktör 29,60 -1,86 -15,19 Türker Proje Gayrimenkul 26,94 -4,13 -16,18 Ufuk Yatırım 1,12 0,90 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 -2,16 19,30 Ulusoy Elektrik 20,38 0,99 27,69 Ulusoy Un Sanayi 2,32 -0,85 11,54 Umpaş Holding 0,41 2,50 -25,45 Uşak Seramik 1,00 -1,96 -9,91 Utopya Turizm 3,46 -15,20 -15,61 Uzertaş Boya 1,00 -1,96 66,67 Ülker Bisküvi 18,86 -2,28 28,56 Ünye Çimento 3,08 -1,28 -11,24 Vakıf Fin. Kir. 1,41 -2,08 -20,79 Vakıf GMYO 1,79 -2,72 -10,05 Vakıf Yat. Ort. 1,16 -1,69 -23,68 Vakıflar Bankası 4,08 -4,45 4,62 Vakko Tekstil 2,87 -2,05 10,03 Vanet Gıda 1,90 8,57 46,15 Verusa Holding 19,99 -1,43 20,42 Verusaturk Girisim 3,03 -2,26 -8,46 Vestel 13,37 3,64 140,90 Vestel Beyaz Eşya 18,38 0,82 52,91 Viking Kağıt 1,12 -3,45 1,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,49 -1,32 -13,37 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -3,20 32,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 -1,90 -7,53 Yataş 4,54 -3,81 1,57 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,82 -1,20 -12,77 Yeni Gimat GMYO 7,69 2,95 7,10 Yeşil GMYO 0,25 -7,41 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 -7,41 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 8,59 -1,49 -10,80 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.940,00 20,00 33,70 Yonga Mobilya 6,11 4,80 -7,42 Yünsa 4,32 -2,92 3,48 Zorlu Enerji 1,27 -3,05 3,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

