FİNANS

Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 203.000,00 342,27 İş Bankası (B) 26.236,80 -20,00 757,36 İş Bankası (C) 5,49 -0,90 21,19 İş Bankası (Kur.) 242.000,00 397,92 İş Fin.Kir. 8,18 -0,24 76,67 İş Girişim 2,91 4,30 42,65 İş GMYO 1,00 0,00 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,39 0,42 29,41 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 8,38 İşbir Holding 205,80 20,00 49,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 -3,23 -64,29 İttifak Holding 6,38 10,96 105,81 İz Hayvancılık Tarım 6,71 5,01 1,82 İzmir Demir Çelik 1,72 -0,58 3,61 İzmir Fırça 1,80 -1,10 -13,04 İzocam 20,42 0,49 -4,67 Jantsa Jant Sanayi 28,20 -0,21 1,44 Kafein Yazılım 6,82 0,00 -0,99 Kapital Yat. Holding 1,88 16,77 -34,49 Kaplamin 3,30 -0,30 -8,33 Kardemir (A) 2,30 0,44 26,37 Kardemir (B) 2,28 0,44 24,59 Kardemir (D) 2,29 -0,87 5,05 Karel Elektronik 7,14 0,28 71,22 Karsan Otomotiv 1,49 1,36 16,41 Karsu Tekstil 1,37 0,74 9,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,78 -2,69 56,22 Kartonsan 313,10 -1,23 -1,84 Katmerciler Ekipman 4,02 -4,96 -31,52 Kent Gıda 128,60 0,08 8,07 Kerevitaş Gıda 1,50 -0,66 -16,67 Kervansaray Yat. Holding 0,25 -3,85 -28,57 Kiler GMYO 2,09 0,97 19,43 Klimasan Klima 6,96 0,87 75,76 Koç Holding 16,31 -0,31 17,77 Konfrut Gıda 30,18 7,02 26,38 Konya Çimento 184,80 0,16 3,82 Kordsa Teknik Tekstil 12,05 0,92 27,37 Koza Altın 41,00 0,79 -20,08 Koza Madencilik 5,46 0,37 -24,38 Körfez GMYO 1,21 0,00 -0,82 Kristal Kola 0,83 1,22 -20,95 Kron Telekomünikasyon 7,98 0,13 -8,28 Kuştur Kuşadası Turizm 19,00 1,60 38,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,23 -3,15 8,85 Kütahya Porselen 4,11 0,74 -9,67 Lider Faktoring 2,22 -0,89 -1,33 Link Bilgisayar 12,89 1,02 54,93 Logo Yazılım 38,22 0,58 40,83 Lokman Hekim Sağlık 4,22 0,24 -6,22 Lüks Kadife 4,08 0,49 -15,88 Makina Takım 1,34 -3,60 -12,99 Mardin Çimento 3,30 0,00 1,23 Marka Yatırım Holding 0,61 -3,17 -1,61 Marmaris Altınyunus 18,80 5,80 7,06 Marshall 25,36 2,34 0,56 Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54 Martı Otel 0,62 1,64 6,90 Mavi Giyim 37,54 3,02 16,51 Mazhar Zorlu Holding 3,60 -0,83 -5,51 Mega Polietilen 2,06 0,00 0,98 Menderes Tekstil 0,70 -2,78 -2,78 Mensa 0,19 0,00 35,71 Merit Turizm 9,10 8,46 51,92 Merko Gıda 0,66 0,00 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -8,05 Metemtur Otelcilik 1,05 0,96 0,00 Metro Holding 0,81 1,25 6,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,18 0,00 7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 -0,73 15,25 Migros Ticaret 13,55 1,12 -9,06 Milpa 1,43 1,42 0,05 Mistral GMYO 1,17 -0,85 -23,53 MLP Sağlık 12,18 1,58 13,83 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,14 8,57 3,64 Mondi Tire Kutsan 1,98 -5,26 6,45 Net Holding 1,68 0,00 -14,29 Netaş Telekom. 7,37 -0,54 14,09 Niğbaş Niğde Beton 6,94 0,87 73,50 Nuh Çimento 7,12 0,28 -8,01 Nurol GMYO 2,12 0,95 0,95 Odaş Elektrik 1,53 -0,65 8,66 Olmuksan-IP 3,85 0,79 14,24 Orge Enerji Elektrik 3,08 -1,91 -1,28 Orma Orman Mahsulleri 1,33 -1,48 10,83 Osmanlı Menkul 1,53 -0,65 -11,05 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 5,71 2,78 Otokar 115,00 3,42 33,89 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,90 -31,29 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 0,95 3,92 Özak GMYO 2,59 0,78 22,75 Özbal Çelik Boru 1,16 0,87 -15,94 Özderici GMYO 0,78 -1,27 -66,81 Özerden Plastik 3,24 2,21 29,60 Panora GMYO 4,12 0,49 10,23 Park Elek.Madencilik 2,26 -0,44 -6,22 Parsan 10,90 -0,91 24,43 Pegasus 29,32 1,10 27,92 Peker GMYO 4,05 6,30 -50,76 Penguen Gıda 1,50 -1,32 38,89 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 7,08 -0,14 15,92 Petkim 4,51 0,00 -10,52 Petrokent Turizm 81,60 20,00 18,78 Pınar Et Ve Un 6,98 2,05 36,33 Pınar Su 1,27 0,00 1,60 Pınar Süt 7,03 0,43 6,19 Plastikkart 3,33 -1,48 23,33 Polisan Holding 3,00 -11,50 -1,60 Politeknik Metal 42,44 1,77 21,03 Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,00 9,03 QNB Finans Fin. Kir. 4,49 -1,54 -33,97 QNB Finansbank 6,56 0,15 -27,19 Ral Yatırım Holding 4,00 6,67 117,39 Ray Sigorta 1,99 -1,49 43,17 Reysaş GMYO 0,88 0,00 27,54 Reysaş Lojistik 0,73 1,39 -1,35 Rhea Girişim 0,73 0,00 10,61 Rodrigo Tekstil 2,25 -1,75 18,42 Royal Halı 1,40 -1,41 41,41 RTA Laboratuvarları 1,37 0,00 -21,26 Sabancı Holding 7,65 -0,65 5,77 Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -2,84 10,31 Salix Yatırım Holding 2,79 2,20 -27,53 Sanel Mühendislik 2,87 1,77 31,65 Sanifoam Sünger 1,81 0,56 44,80 Sanko Pazarlama 2,13 -3,18 -7,79 Saray Matbaacılık 1,10 0,92 10,00 Sarkuysan 3,26 0,00 -4,40 Sasa Polyester 8,13 0,62 -0,73 Say Reklamcılık 0,88 -1,12 -6,38 Sekuro Plastik 2,88 0,70 -2,70 Selçuk Ecza Deposu 4,00 2,56 47,14 Selçuk Gıda 1,49 0,00 12,03 Senkron Güvenlik 6,25 -5,30 525,00 Serve Film Prodüksiyon 2,38 0,42 22,05 Servet GMYO 4,00 -0,74 -14,89 Seyitler Kimya 3,69 -3,40 -4,16 Silverline Endüstri 1,21 3,42 -9,70 Sinpaş GMYO 0,41 5,13 10,81 Soda Sanayii 7,33 -2,79 3,24 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 0,00 27,96 Söktaş 1,48 0,00 16,54 Sönmez Filament 3,34 1,21 7,05 Sönmez Pamuklu 3,24 0,62 3,85 Sumaş Suni Tahta 7,10 -1,93 1,43 Şeker Fin. Kir. 3,20 -0,62 13,48 Şekerbank 1,02 0,99 -7,27 Şişe Cam 5,77 0,35 1,76 Şok Marketler 9,35 3,89 -13,02 T. Halk Bankası 5,91 0,51 -15,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,03 -6,02 0,18 T.S.K.B. 0,75 0,00 -7,41 T.Tuborg 8,62 -0,23 8,64 Taç Tarım Ürünleri 4,80 8,60 -5,14 Tat Gıda 4,11 0,49 7,59 TAV Havalimanları 24,36 2,10 10,77 Taze Kuru Gıda 5,89 -0,17 -13,38 Tek-Art Turizm 0,71 0,00 -16,47 Tekfen Holding 25,06 -0,95 27,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,49 -0,80 -16,16 Temapol Polimer Plastik 2,88 1,41 -5,88 TGS Dış Ticaret 2,82 0,71 20,00 Tofaş Oto. Fab. 16,73 -1,12 7,86 Torunlar GMYO 2,17 -0,91 43,71 Trabzon Liman 9,28 0,87 10,61 Trabzonspor Sportif 0,96 0,00 -30,24 Trakya Cam 3,13 0,32 3,30 Trend GMYO 1,35 0,75 6,30 TSKB GMYO 0,75 -1,32 -8,54 Tuğçelik 2,15 1,90 0,94 Tukaş 3,86 0,26 132,53 Turcas Petrol 1,40 0,72 -0,71 Turkcell 12,50 0,00 2,71 Tümosan Motor ve Traktör 4,36 -1,13 -3,11 Tüpraş 127,20 0,71 21,91 Türk Hava Yolları 13,92 1,38 -13,59 Türk Prysmian Kablo 1,94 -0,51 12,49 Türk Telekom 4,24 1,19 8,72 Türk Traktör 29,40 -0,68 -15,76 Türker Proje Gayrimenkul 27,02 0,30 -15,93 Ufuk Yatırım 1,11 -0,89 -2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 0,74 20,18 Ulusoy Elektrik 20,64 1,28 29,32 Ulusoy Un Sanayi 2,35 1,29 12,98 Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45 Uşak Seramik 1,01 1,00 -9,01 Utopya Turizm 3,41 -1,45 -16,83 Uzertaş Boya 0,98 -2,00 63,33 Ülker Bisküvi 18,83 -0,16 28,36 Ünye Çimento 3,05 -0,97 -12,10 Vakıf Fin. Kir. 1,42 0,71 -20,22 Vakıf GMYO 1,79 0,00 -10,05 Vakıf Yat. Ort. 1,17 0,86 -23,03 Vakıflar Bankası 4,09 0,25 4,87 Vakko Tekstil 2,91 1,39 11,56 Vanet Gıda 1,89 -0,53 45,38 Verusa Holding 19,00 -4,95 14,46 Verusaturk Girisim 3,03 0,00 -8,46 Vestel 12,24 -8,45 120,54 Vestel Beyaz Eşya 18,67 1,58 55,32 Viking Kağıt 1,14 1,79 3,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 2,01 -11,63 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 0,00 32,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -3,10 -10,39 Yataş 4,59 1,10 2,68 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,82 0,00 -12,77 Yeni Gimat GMYO 7,72 0,39 7,51 Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 8,69 1,16 -9,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.528,00 20,00 60,44 Yonga Mobilya 6,12 0,16 -7,27 Yünsa 4,33 0,23 3,72 Zorlu Enerji 1,25 -1,57 1,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

PARTNERBu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteğiAkbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (2)

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Mahkemeden tüketiciyi üzecek 'icra faizi' kararı

Mahkemeden tüketiciyi üzecek 'icra faizi' kararı

Trump çağrı yaptı, fiyatlar bir anda düştü

Trump çağrı yaptı, fiyatlar bir anda düştü

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği

Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.107 liraya ve yoksulluk sınırı 6.863 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.107 liraya ve yoksulluk sınırı 6.863 liraya yükseldi

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

Easy Software: Türkiye iş yazılım sektörü 2022’de 2 milyar lirayı aşar

Easy Software: Türkiye iş yazılım sektörü 2022’de 2 milyar lirayı aşar

TÜSİAD “Bu Gençlikte İŞ Var!” programının birincisi “Algdeha” oldu

TÜSİAD “Bu Gençlikte İŞ Var!” programının birincisi “Algdeha” oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.