Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 15.573,30 -19,85 408,90 İş Bankası (C) 5,25 1,16 15,89 İş Bankası (Kur.) 159.999,90 -33,88 229,20 İş Fin.Kir. 8,00 1,78 72,79 İş Girişim 2,83 -3,41 38,73 İş GMYO 0,95 -1,04 -12,04 İş Y. Men. Değ. 2,73 2,25 47,82 İş Yat. Ort. 0,83 -1,19 12,45 İşbir Holding 242,40 20,00 75,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 9,09 -57,14 İttifak Holding 7,03 2,33 126,77 İz Hayvancılık Tarım 6,15 -5,38 -6,68 İzmir Demir Çelik 1,69 -3,43 1,81 İzmir Fırça 1,68 -2,89 -18,84 İzocam 19,45 -1,67 -9,20 Jantsa Jant Sanayi 27,48 -0,65 6,46 Kafein Yazılım 6,66 -1,48 -3,31 Kapital Yat. Holding 1,68 -1,75 -41,46 Kaplamin 3,24 0,62 -10,00 Kardemir (A) 2,17 -1,81 19,23 Kardemir (B) 2,15 -0,92 17,49 Kardemir (D) 2,17 -2,25 -0,46 Karel Elektronik 6,81 0,15 63,31 Karsan Otomotiv 1,37 -6,16 7,03 Karsu Tekstil 1,25 -3,85 0,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 -0,72 48,65 Kartonsan 300,60 -2,08 -5,76 Katmerciler Ekipman 3,80 -3,06 -35,26 Kent Gıda 126,80 -0,55 6,55 Kerevitaş Gıda 1,49 -1,32 -17,22 Kervansaray Yat. Holding 0,25 -3,85 -28,57 Kiler GMYO 1,88 -3,59 7,43 Klimasan Klima 7,00 -1,82 76,77 Koç Holding 16,17 -1,34 16,76 Konfrut Gıda 26,54 -1,26 11,14 Konya Çimento 178,00 -2,04 0,00 Kordsa Teknik Tekstil 11,57 -3,26 22,29 Koza Altın 42,28 1,93 -17,58 Koza Madencilik 5,42 -0,73 -24,93 Körfez GMYO 1,28 0,00 4,92 Kristal Kola 0,80 -2,44 -23,81 Kron Telekomünikasyon 8,31 -0,60 -4,48 Kuştur Kuşadası Turizm 18,80 37,13 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 -3,94 7,96 Kütahya Porselen 4,21 -0,24 -7,47 Lider Faktoring 2,17 -0,46 -3,56 Link Bilgisayar 12,19 -2,64 46,51 Logo Yazılım 37,60 -1,16 38,54 Lokman Hekim Sağlık 4,18 0,48 -7,11 Lüks Kadife 3,96 -2,46 -18,35 Makina Takım 1,27 -3,05 -17,53 Mardin Çimento 2,92 0,34 5,15 Marka Yatırım Holding 0,62 -1,59 0,00 Marmaris Altınyunus 17,75 -2,10 1,08 Marshall 26,50 0,38 5,08 Martı GMYO 0,63 -3,08 -3,08 Martı Otel 0,62 -3,13 6,90 Mavi Giyim 36,18 -0,44 12,29 Mazhar Zorlu Holding 3,52 -0,56 -7,61 Mega Polietilen 1,89 -5,03 -7,35 Menderes Tekstil 0,66 -1,49 -8,33 Mensa 0,16 -5,88 14,29 Merit Turizm 8,50 -3,85 41,90 Merko Gıda 0,65 -2,99 -35,64 Metal Gayrimenkul 0,73 -1,35 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,01 -0,98 -3,81 Metro Holding 0,81 2,53 6,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 -1,74 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 -3,01 9,32 Migros Ticaret 13,14 -2,74 -11,81 Milpa 1,39 -2,80 -2,75 Mistral GMYO 1,13 -3,42 -26,14 MLP Sağlık 10,95 -3,86 2,34 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 -5,45 -5,45 Mondi Tire Kutsan 1,57 -4,27 -15,59 Net Holding 1,65 -1,20 -15,82 Netaş Telekom. 6,95 -3,74 7,59 Niğbaş Niğde Beton 7,03 -2,09 75,75 Nuh Çimento 7,03 -0,57 -9,17 Nurol GMYO 2,05 -1,91 -2,38 Odaş Elektrik 1,45 -2,03 2,98 Olmuksan-IP 3,82 -0,52 13,35 Orge Enerji Elektrik 3,03 -3,19 -2,88 Orma Orman Mahsulleri 1,20 -1,64 0,00 Osmanlı Menkul 1,53 -1,92 -11,05 Ostim Endüstriyel Yat 1,06 -0,93 -1,85 Otokar 111,20 -0,63 29,47 Oyak Yat. Ort. 1,09 -0,91 -33,13 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 0,00 3,92 Özak GMYO 2,49 -4,23 18,01 Özbal Çelik Boru 1,10 -2,65 -20,29 Özderici GMYO 0,79 -2,47 -66,38 Özerden Plastik 3,18 -3,34 27,20 Panora GMYO 4,08 -0,24 9,16 Park Elek.Madencilik 2,14 -3,60 -11,20 Parsan 11,73 0,17 33,90 Pegasus 30,52 -0,72 33,16 Peker GMYO 3,58 -2,98 -56,47 Penguen Gıda 1,38 -4,17 27,78 Pera GMYO 0,54 3,85 -29,87 Pergamon Dış Ticaret 6,69 -1,62 9,54 Petkim 4,42 -1,78 -12,30 Petrokent Turizm 68,20 1,94 -0,73 Pınar Et Ve Un 5,63 -0,18 26,89 Pınar Su 1,25 -0,79 0,00 Pınar Süt 6,18 -1,90 -0,59 Plastikkart 3,08 -6,10 14,07 Polisan Holding 3,07 0,33 1,83 Politeknik Metal 42,26 -1,03 20,51 Prizma Press Matbaacılık 1,66 -0,60 7,10 QNB Finans Fin. Kir. 4,25 -3,41 -37,50 QNB Finansbank 6,44 -0,92 -28,52 Ral Yatırım Holding 4,28 -1,38 132,61 Ray Sigorta 2,03 0,00 46,04 Reysaş GMYO 0,78 -6,02 13,04 Reysaş Lojistik 0,71 -4,05 -4,05 Rhea Girişim 0,70 -4,11 6,06 Rodrigo Tekstil 2,15 -4,44 13,16 Royal Halı 1,45 0,00 46,46 RTA Laboratuvarları 1,31 -2,24 -24,71 Sabancı Holding 7,42 -2,11 2,59 Safkar Ege Soğutmacılık 1,63 -2,40 5,15 Salix Yatırım Holding 3,00 3,09 -22,08 Sanel Mühendislik 2,74 -3,18 25,69 Sanifoam Sünger 1,79 0,56 43,20 Sanko Pazarlama 2,23 0,00 -3,46 Saray Matbaacılık 1,02 -3,77 2,00 Sarkuysan 3,15 -1,87 -7,62 Sasa Polyester 5,98 -1,16 0,17 Say Reklamcılık 0,83 -2,35 -11,70 Sekuro Plastik 2,68 -4,96 -9,46 Selçuk Ecza Deposu 3,92 0,51 44,20 Selçuk Gıda 1,50 0,00 12,78 Senkron Güvenlik 5,49 -5,02 449,00 Serve Film Prodüksiyon 2,50 -5,66 28,21 Servet GMYO 3,83 -2,79 -18,51 Seyitler Kimya 3,60 -1,37 -6,49 Silverline Endüstri 1,13 -1,74 -15,67 Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41 Soda Sanayii 8,01 0,63 12,82 Sodaş Sodyum Sanayii 6,25 -8,49 12,64 Söktaş 1,44 -1,37 13,39 Sönmez Filament 3,31 0,30 6,09 Sönmez Pamuklu 3,29 -1,20 5,45 Sumaş Suni Tahta 7,20 0,00 2,86 Şeker Fin. Kir. 3,20 0,63 13,48 Şekerbank 0,98 -2,00 -10,91 Şişe Cam 6,02 -0,17 6,17 Şok Marketler 9,05 -0,33 -15,81 T. Halk Bankası 5,69 -1,90 -18,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 15,09 -4,07 -11,23 T.S.K.B. 0,73 -2,67 -9,88 T.Tuborg 8,46 -1,63 6,63 Taç Tarım Ürünleri 4,97 -3,68 -1,78 Tat Gıda 4,07 0,00 6,54 TAV Havalimanları 24,78 0,49 12,68 Taze Kuru Gıda 5,86 -0,85 -13,82 Tek-Art Turizm 0,69 0,00 -18,82 Tekfen Holding 25,50 -1,54 29,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,27 -2,16 -23,57 Temapol Polimer Plastik 2,78 -0,71 -9,15 TGS Dış Ticaret 3,04 -1,30 29,36 Tofaş Oto. Fab. 18,65 -0,27 20,23 Torunlar GMYO 2,17 -0,46 43,71 Trabzon Liman 8,97 -2,07 6,91 Trabzonspor Sportif 1,03 4,04 -25,15 Trakya Cam 3,03 -1,62 0,00 Trend GMYO 1,26 -2,33 -0,79 TSKB GMYO 0,73 -3,95 -10,98 Tuğçelik 2,06 -1,90 -3,29 Tukaş 3,94 1,03 137,35 Turcas Petrol 1,35 -2,88 -4,26 Turkcell 12,00 -1,64 -1,40 Tümosan Motor ve Traktör 4,35 -2,03 -3,33 Tüpraş 123,00 -0,81 17,89 Türk Hava Yolları 13,80 -0,72 -14,34 Türk Prysmian Kablo 1,81 -2,69 4,95 Türk Telekom 4,05 -2,41 3,85 Türk Traktör 26,78 -2,55 -23,27 Türker Proje Gayrimenkul 26,00 -1,74 -19,10 Ufuk Yatırım 1,10 0,00 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 0,00 11,40 Ulusoy Elektrik 20,60 -0,29 29,07 Ulusoy Un Sanayi 2,23 -2,62 7,21 Umpaş Holding 0,40 0,00 -27,27 Uşak Seramik 0,99 -1,00 -10,81 Utopya Turizm 3,00 -8,26 -26,83 Uzertaş Boya 0,95 -7,77 58,33 Ülker Bisküvi 18,52 -1,07 26,24 Ünye Çimento 2,93 -2,98 -15,56 Vakıf Fin. Kir. 1,31 -2,96 -26,40 Vakıf GMYO 1,73 -4,42 -13,07 Vakıf Yat. Ort. 1,14 -2,56 -25,00 Vakıflar Bankası 3,93 -1,01 0,77 Vakko Tekstil 2,92 -2,34 11,95 Vanet Gıda 1,58 -4,24 21,54 Verusa Holding 18,23 0,22 9,82 Verusaturk Girisim 3,00 0,00 -9,37 Vestel 10,75 -5,62 93,69 Vestel Beyaz Eşya 15,25 -6,44 26,87 Viking Kağıt 1,05 -1,87 -4,55 Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 -0,69 -16,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,04 -0,49 27,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 -0,77 -7,53 Yataş 4,21 -1,17 -5,82 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,77 -3,75 -18,09 Yeni Gimat GMYO 7,75 -0,90 7,93 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,31 -3,37 -13,71 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.721,00 -2,82 23,74 Yonga Mobilya 5,96 -2,45 -9,70 Yünsa 4,09 -2,39 -2,03 Zorlu Enerji 1,20 -3,23 -2,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

