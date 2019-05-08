Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 21.588,20 15,52 605,45 İş Bankası (C) 5,22 2,96 15,23 İş Bankası (Kur.) 179.000,00 11,87 268,30 İş Fin.Kir. 6,84 -11,74 47,73 İş Girişim 2,73 -2,15 33,82 İş GMYO 0,98 2,08 -9,26 İş Y. Men. Değ. 2,84 3,65 53,78 İş Yat. Ort. 0,84 0,00 13,80 İşbir Holding 228,00 2,70 65,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 2,33 -47,62 İttifak Holding 6,96 -0,57 124,52 İz Hayvancılık Tarım 6,02 -2,90 -8,65 İzmir Demir Çelik 1,68 0,60 1,20 İzmir Fırça 1,68 1,20 -18,84 İzocam 19,55 0,26 -8,73 Jantsa Jant Sanayi 27,08 -0,37 4,91 Kafein Yazılım 6,82 2,71 -0,99 Kapital Yat. Holding 1,65 -0,60 -42,51 Kaplamin 3,17 -1,55 -11,94 Kardemir (A) 2,12 -1,85 16,48 Kardemir (B) 2,11 -0,94 15,30 Kardemir (D) 2,15 -1,38 -1,38 Karel Elektronik 6,90 -2,27 65,47 Karsan Otomotiv 1,32 -2,22 3,13 Karsu Tekstil 1,25 0,00 0,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,62 2,18 51,89 Kartonsan 308,90 1,88 -3,16 Katmerciler Ekipman 3,64 -2,93 -37,99 Kent Gıda 133,70 4,53 12,35 Kerevitaş Gıda 1,49 0,68 -17,22 Kervansaray Yat. Holding 0,26 0,00 -25,71 Kiler GMYO 1,87 -0,53 6,86 Klimasan Klima 7,78 6,72 96,46 Koç Holding 15,30 -1,29 10,48 Konfrut Gıda 29,56 7,10 23,79 Konya Çimento 178,00 -0,78 0,00 Kordsa Teknik Tekstil 12,10 3,42 27,89 Koza Altın 43,68 1,16 -14,85 Koza Madencilik 5,55 1,28 -23,13 Körfez GMYO 1,26 0,00 3,28 Kristal Kola 0,79 0,00 -24,76 Kron Telekomünikasyon 8,22 -0,12 -5,52 Kuştur Kuşadası Turizm 18,50 2,78 34,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 -4,24 0,00 Kütahya Porselen 4,22 1,44 -7,25 Lider Faktoring 2,15 0,00 -4,44 Link Bilgisayar 12,75 3,32 53,25 Logo Yazılım 37,00 -2,48 36,33 Lokman Hekim Sağlık 4,14 0,73 -8,00 Lüks Kadife 3,95 -1,00 -18,56 Makina Takım 1,28 1,59 -16,88 Mardin Çimento 2,90 0,35 4,43 Marka Yatırım Holding 0,64 0,00 3,23 Marmaris Altınyunus 17,27 -1,09 -1,65 Marshall 27,00 0,07 7,06 Martı GMYO 0,64 1,59 -1,54 Martı Otel 0,68 4,62 17,24 Mavi Giyim 34,08 -1,22 5,77 Mazhar Zorlu Holding 4,15 19,94 8,92 Mega Polietilen 1,85 -2,12 -9,31 Menderes Tekstil 0,65 -1,52 -9,72 Mensa 0,19 18,75 35,71 Merit Turizm 8,29 3,62 38,40 Merko Gıda 0,65 0,00 -35,64 Metal Gayrimenkul 0,75 4,17 -13,79 Metemtur Otelcilik 0,99 -1,00 -5,71 Metro Holding 0,81 2,53 6,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 0,91 0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 -1,56 6,78 Migros Ticaret 12,99 0,78 -12,82 Milpa 1,35 0,00 -5,55 Mistral GMYO 1,13 -0,88 -26,14 MLP Sağlık 10,38 -3,26 -2,99 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,57 0,64 -15,59 Net Holding 1,65 0,00 -15,82 Netaş Telekom. 6,73 -1,61 4,18 Niğbaş Niğde Beton 6,85 -2,84 71,25 Nuh Çimento 6,97 -0,57 -9,95 Nurol GMYO 2,06 0,49 -1,90 Odaş Elektrik 1,41 -0,70 0,14 Olmuksan-IP 3,82 0,26 13,35 Orge Enerji Elektrik 2,98 0,34 -4,49 Orma Orman Mahsulleri 1,20 6,19 0,00 Osmanlı Menkul 1,48 -0,67 -13,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,01 -3,81 -6,48 Otokar 111,50 2,11 29,82 Oyak Yat. Ort. 1,06 -1,85 -34,97 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 -0,94 2,94 Özak GMYO 2,54 1,60 20,38 Özbal Çelik Boru 1,11 1,83 -19,57 Özderici GMYO 0,78 -1,27 -66,81 Özerden Plastik 3,16 0,32 26,40 Panora GMYO 4,10 0,74 9,70 Park Elek.Madencilik 2,10 -1,87 -12,86 Parsan 11,69 0,34 33,45 Pegasus 28,98 -3,46 26,44 Peker GMYO 3,65 -1,08 -55,62 Penguen Gıda 1,34 -1,47 24,07 Pera GMYO 0,52 -1,89 -32,47 Pergamon Dış Ticaret 6,50 -1,37 6,43 Petkim 4,52 0,89 -10,32 Petrokent Turizm 67,00 -1,47 -2,47 Pınar Et Ve Un 5,44 -1,98 22,61 Pınar Su 1,25 0,00 0,00 Pınar Süt 6,40 2,24 2,94 Plastikkart 3,19 1,27 18,15 Polisan Holding 3,15 1,61 4,48 Politeknik Metal 42,10 -1,17 20,06 Prizma Press Matbaacılık 1,70 2,41 9,68 QNB Finans Fin. Kir. 4,16 -2,58 -38,82 QNB Finansbank 6,15 -1,76 -31,74 Ral Yatırım Holding 4,29 -0,23 133,15 Ray Sigorta 2,29 11,71 64,75 Reysaş GMYO 0,76 -1,30 10,14 Reysaş Lojistik 0,70 0,00 -5,41 Rhea Girişim 0,69 -1,43 4,55 Rodrigo Tekstil 1,80 -7,22 -5,26 Royal Halı 1,41 -3,42 42,42 RTA Laboratuvarları 1,30 0,00 -25,29 Sabancı Holding 7,22 0,00 -0,17 Safkar Ege Soğutmacılık 1,59 -2,45 2,57 Salix Yatırım Holding 3,03 1,00 -21,30 Sanel Mühendislik 2,77 9,49 27,06 Sanifoam Sünger 1,76 0,57 40,80 Sanko Pazarlama 2,20 0,00 -4,76 Saray Matbaacılık 1,06 0,00 6,00 Sarkuysan 3,14 -0,32 -7,92 Sasa Polyester 5,81 -0,85 -2,68 Say Reklamcılık 0,83 -2,35 -11,70 Sekuro Plastik 2,66 0,76 -10,14 Selçuk Ecza Deposu 3,87 -0,51 42,36 Selçuk Gıda 1,50 0,00 12,78 Senkron Güvenlik 5,40 -2,88 440,00 Serve Film Prodüksiyon 2,85 3,64 46,15 Servet GMYO 3,90 -0,51 -17,02 Seyitler Kimya 3,60 0,00 -6,49 Silverline Endüstri 1,13 0,89 -15,67 Sinpaş GMYO 0,40 -2,44 8,11 Soda Sanayii 8,07 0,62 13,66 Sodaş Sodyum Sanayii 6,66 -0,45 20,03 Söktaş 1,42 -0,70 11,81 Sönmez Filament 3,32 0,91 6,41 Sönmez Pamuklu 3,29 -0,90 5,45 Sumaş Suni Tahta 7,10 -1,11 1,43 Şeker Fin. Kir. 3,13 -1,88 10,99 Şekerbank 0,95 -2,06 -13,64 Şişe Cam 5,92 0,85 4,41 Şok Marketler 8,60 -3,70 -20,00 T. Halk Bankası 5,55 -1,25 -20,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 14,80 0,75 -12,94 T.S.K.B. 0,72 -1,37 -11,11 T.Tuborg 8,29 -0,60 4,49 Taç Tarım Ürünleri 4,88 -2,20 -3,56 Tat Gıda 4,15 0,97 8,64 TAV Havalimanları 24,22 -1,54 10,14 Taze Kuru Gıda 5,57 -2,28 -18,09 Tek-Art Turizm 0,70 2,94 -17,65 Tekfen Holding 25,96 1,56 32,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,23 0,00 -24,92 Temapol Polimer Plastik 2,77 -0,36 -9,48 TGS Dış Ticaret 3,11 2,64 32,34 Tofaş Oto. Fab. 17,60 -0,34 13,46 Torunlar GMYO 2,07 -3,27 37,09 Trabzon Liman 8,95 0,00 6,67 Trabzonspor Sportif 1,00 -0,99 -27,33 Trakya Cam 3,14 4,67 3,63 Trend GMYO 1,25 -0,79 -1,57 TSKB GMYO 0,74 0,00 -9,76 Tuğçelik 2,03 -1,46 -4,69 Tukaş 3,92 -5,08 136,14 Turcas Petrol 1,32 0,00 -6,38 Turkcell 11,66 0,60 -4,19 Tümosan Motor ve Traktör 4,27 0,00 -5,11 Tüpraş 122,70 1,40 17,60 Türk Hava Yolları 12,96 -4,14 -19,55 Türk Prysmian Kablo 1,78 -0,56 3,21 Türk Telekom 4,31 6,42 10,51 Türk Traktör 27,40 1,41 -21,49 Türker Proje Gayrimenkul 25,22 -1,79 -21,53 Ufuk Yatırım 1,08 -0,92 -5,26 Ulaşlar Turizm Yat. 1,25 -2,34 9,65 Ulusoy Elektrik 21,72 3,72 36,09 Ulusoy Un Sanayi 2,24 -0,44 7,69 Umpaş Holding 0,40 2,56 -27,27 Uşak Seramik 0,98 -2,00 -11,71 Utopya Turizm 2,91 -1,36 -29,02 Uzertaş Boya 0,95 0,00 58,33 Ülker Bisküvi 18,00 -0,33 22,70 Ünye Çimento 2,91 2,11 -16,14 Vakıf Fin. Kir. 1,29 0,00 -27,53 Vakıf GMYO 1,69 -1,17 -15,08 Vakıf Yat. Ort. 1,13 -2,59 -25,66 Vakıflar Bankası 3,92 1,29 0,51 Vakko Tekstil 3,01 3,79 15,40 Vanet Gıda 1,63 4,49 25,38 Verusa Holding 18,40 0,88 10,84 Verusaturk Girisim 2,94 -1,01 -11,18 Vestel 11,36 -0,70 104,68 Vestel Beyaz Eşya 15,35 -0,32 27,70 Viking Kağıt 1,05 -0,94 -4,55 Yapı Kredi Koray GMYO 1,39 -1,42 -19,19 Yapı ve Kredi Bank. 1,98 0,51 23,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 -0,78 -8,24 Yataş 4,20 3,45 -6,04 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,78 -1,27 -17,02 Yeni Gimat GMYO 7,71 -0,52 7,37 Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,25 0,86 -14,33 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.850,00 2,01 29,60 Yonga Mobilya 5,98 10,33 -9,39 Yünsa 3,74 -2,86 -10,42 Zorlu Enerji 1,19 -1,65 -3,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

