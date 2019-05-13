Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 18.099,90 -2,16 491,46 İş Bankası (C) 4,95 -2,56 9,27 İş Bankası (Kur.) 148.000,00 34,30 204,51 İş Fin.Kir. 6,68 -4,02 44,28 İş Girişim 2,41 -6,23 18,14 İş GMYO 0,95 -5,00 -12,04 İş Y. Men. Değ. 2,83 -1,05 53,24 İş Yat. Ort. 0,88 3,53 19,22 İşbir Holding 214,90 -2,32 55,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,00 -53,57 İttifak Holding 6,65 -4,04 114,52 İz Hayvancılık Tarım 6,20 -3,13 -5,92 İzmir Demir Çelik 1,62 -1,82 -2,41 İzmir Fırça 1,63 -0,61 -21,26 İzocam 18,00 -4,26 -15,97 Jantsa Jant Sanayi 24,74 -3,74 -4,15 Kafein Yazılım 6,91 0,73 0,32 Kapital Yat. Holding 1,63 -14,21 -43,21 Kaplamin 3,13 -0,32 -13,06 Kardemir (A) 2,02 -3,35 10,99 Kardemir (B) 2,01 -4,74 9,84 Kardemir (D) 2,04 -4,67 -6,42 Karel Elektronik 5,95 -7,03 42,69 Karsan Otomotiv 1,09 -12,80 -14,84 Karsu Tekstil 1,33 3,10 6,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,60 1,82 51,35 Kartonsan 300,40 -2,47 -5,82 Katmerciler Ekipman 3,27 -6,84 -44,29 Kent Gıda 130,10 -5,45 9,33 Kerevitaş Gıda 1,50 -5,66 -16,67 Kervansaray Yat. Holding 0,25 -3,85 -28,57 Kiler GMYO 1,66 -6,21 -5,14 Klimasan Klima 8,63 3,23 117,93 Koç Holding 15,02 -1,83 8,46 Konfrut Gıda 28,72 -2,78 20,27 Konya Çimento 174,00 -1,64 -2,25 Kordsa Teknik Tekstil 12,25 -2,00 29,48 Koza Altın 42,12 -5,05 -17,89 Koza Madencilik 5,55 -3,31 -23,13 Körfez GMYO 1,25 -1,57 2,46 Kristal Kola 0,83 0,00 -20,95 Kron Telekomünikasyon 7,78 -2,51 -10,57 Kuştur Kuşadası Turizm 17,00 -4,49 24,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,01 -4,72 -10,62 Kütahya Porselen 4,20 -0,71 -7,69 Lider Faktoring 2,18 4,31 -3,11 Link Bilgisayar 11,74 -0,93 41,11 Logo Yazılım 32,58 -5,01 20,04 Lokman Hekim Sağlık 3,91 -4,40 -13,11 Lüks Kadife 3,77 -2,08 -22,27 Makina Takım 1,24 -2,36 -19,48 Mardin Çimento 2,88 0,00 3,71 Marka Yatırım Holding 0,68 9,68 Marmaris Altınyunus 16,94 0,47 -3,53 Marshall 26,86 -1,90 6,50 Martı GMYO 0,56 -9,68 -13,85 Martı Otel 0,61 -4,69 5,17 Mavi Giyim 34,96 -1,58 8,50 Mazhar Zorlu Holding 3,79 2,43 -0,52 Mega Polietilen 1,60 -6,43 -21,57 Menderes Tekstil 0,63 -5,97 -12,50 Mensa 0,19 -17,39 35,71 Merit Turizm 7,93 32,39 Merko Gıda 0,64 -1,54 -36,63 Metal Gayrimenkul 0,79 0,00 -9,20 Metemtur Otelcilik 0,98 -2,00 -6,67 Metro Holding 0,76 -3,80 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,05 -5,41 -4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 -4,76 1,69 Migros Ticaret 11,86 -4,89 -20,40 Milpa 1,29 -4,44 -9,75 Mistral GMYO 1,06 -3,64 -30,72 MLP Sağlık 10,18 0,59 -4,86 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,44 -5,26 -22,58 Net Holding 1,60 -2,44 -18,37 Netaş Telekom. 5,98 -5,83 -7,43 Niğbaş Niğde Beton 6,98 -0,57 74,50 Nuh Çimento 6,80 -2,02 -12,14 Nurol GMYO 2,02 -1,46 -3,81 Odaş Elektrik 1,30 -7,14 -7,67 Olmuksan-IP 3,42 -10,00 1,48 Orge Enerji Elektrik 2,80 -3,45 -10,26 Orma Orman Mahsulleri 1,19 0,00 -0,83 Osmanlı Menkul 1,47 -0,68 -14,53 Ostim Endüstriyel Yat 0,95 -3,06 -12,04 Otokar 103,00 -2,92 19,92 Oyak Yat. Ort. 1,10 3,77 -32,52 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 -1,90 0,98 Özak GMYO 2,36 -4,84 11,85 Özbal Çelik Boru 1,06 -3,64 -23,19 Özderici GMYO 0,71 -6,58 -69,79 Özerden Plastik 3,02 -0,33 20,80 Panora GMYO 4,01 -1,96 7,29 Park Elek.Madencilik 1,95 -4,88 -19,09 Parsan 11,56 -0,34 31,96 Pegasus 29,60 3,86 29,14 Peker GMYO 3,63 0,00 -55,86 Penguen Gıda 1,39 0,72 28,70 Pera GMYO 0,49 -2,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,01 -4,91 -1,60 Petkim 4,68 -2,50 -7,14 Petrokent Turizm 66,50 -0,15 -3,20 Pınar Et Ve Un 5,41 0,19 21,93 Pınar Su 1,18 -1,67 -5,60 Pınar Süt 6,05 -3,97 -2,68 Plastikkart 2,93 -4,87 8,52 Polisan Holding 2,84 -11,53 -5,80 Politeknik Metal 54,55 16,56 55,56 Prizma Press Matbaacılık 1,64 -3,53 5,81 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 0,00 -41,03 QNB Finansbank 5,84 -1,02 -35,18 Ral Yatırım Holding 4,02 -1,95 118,48 Ray Sigorta 2,45 1,24 76,26 Reysaş GMYO 0,71 -2,74 2,90 Reysaş Lojistik 0,67 -2,90 -9,46 Rhea Girişim 0,70 -1,41 6,06 Rodrigo Tekstil 1,84 0,00 -3,16 Royal Halı 0,99 -19,51 0,00 RTA Laboratuvarları 1,31 -2,24 -24,71 Sabancı Holding 6,99 -1,83 -3,35 Safkar Ege Soğutmacılık 1,43 -5,30 -7,75 Salix Yatırım Holding 3,15 -16,67 -18,18 Sanel Mühendislik 2,81 -0,71 28,90 Sanifoam Sünger 1,71 -1,72 36,80 Sanko Pazarlama 2,15 -1,83 -6,93 Saray Matbaacılık 1,02 -2,86 2,00 Sarkuysan 3,18 0,95 -6,74 Sasa Polyester 5,30 -3,28 -11,22 Say Reklamcılık 0,81 -1,22 -13,83 Sekuro Plastik 2,55 -3,77 -13,85 Selçuk Ecza Deposu 3,95 1,28 45,30 Selçuk Gıda 1,50 -1,32 12,78 Senkron Güvenlik 5,46 -2,50 446,00 Serve Film Prodüksiyon 3,18 6,00 63,08 Servet GMYO 3,70 -3,14 -21,28 Seyitler Kimya 3,73 3,04 -3,12 Silverline Endüstri 1,07 -3,60 -20,15 Sinpaş GMYO 0,40 2,56 8,11 Soda Sanayii 7,94 -0,50 11,83 Sodaş Sodyum Sanayii 6,50 -2,11 17,15 Söktaş 1,45 -2,03 14,17 Sönmez Filament 3,19 -1,24 2,24 Sönmez Pamuklu 3,28 -1,20 5,13 Sumaş Suni Tahta 6,97 -1,41 -0,43 Şeker Fin. Kir. 3,06 -3,16 8,51 Şekerbank 0,86 -6,52 -21,82 Şişe Cam 5,52 -3,66 -2,65 Şok Marketler 7,65 -7,27 -28,84 T. Halk Bankası 5,11 -4,66 -27,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 13,05 -6,92 -23,23 T.S.K.B. 0,68 -4,23 -16,05 T.Tuborg 7,85 -8,08 -1,06 Taç Tarım Ürünleri 4,74 -4,44 -6,32 Tat Gıda 4,20 0,00 9,95 TAV Havalimanları 23,60 0,51 7,32 Taze Kuru Gıda 5,57 -1,59 -18,09 Tek-Art Turizm 0,67 -4,29 -21,18 Tekfen Holding 24,60 -2,77 25,32 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,05 -4,65 -30,98 Temapol Polimer Plastik 2,76 -4,50 -9,80 TGS Dış Ticaret 3,07 0,33 30,64 Tofaş Oto. Fab. 16,63 -2,29 7,21 Torunlar GMYO 2,01 -3,37 33,11 Trabzon Liman 8,52 -3,18 1,55 Trabzonspor Sportif 0,91 -7,14 -33,87 Trakya Cam 3,00 -3,23 -0,99 Trend GMYO 1,22 -2,40 -3,94 TSKB GMYO 0,68 -4,23 -17,07 Tuğçelik 1,98 -3,41 -7,04 Tukaş 3,72 -2,11 124,10 Turcas Petrol 1,23 -4,65 -12,77 Turkcell 11,40 -2,56 -6,33 Tümosan Motor ve Traktör 4,00 -5,44 -11,11 Tüpraş 116,70 1,39 11,85 Türk Hava Yolları 12,36 1,73 -23,28 Türk Prysmian Kablo 1,70 -3,41 -1,43 Türk Telekom 4,15 -3,94 6,41 Türk Traktör 26,44 -1,49 -24,24 Türker Proje Gayrimenkul 23,08 -5,02 -28,19 Ufuk Yatırım 1,06 -0,93 -7,02 Ulaşlar Turizm Yat. 1,16 -2,52 1,75 Ulusoy Elektrik 21,30 -0,19 33,46 Ulusoy Un Sanayi 2,17 -7,26 4,33 Umpaş Holding 0,38 -7,32 -30,91 Uşak Seramik 1,01 1,00 -9,01 Utopya Turizm 2,99 9,93 -27,07 Uzertaş Boya 0,85 -5,56 41,67 Ülker Bisküvi 18,90 -0,53 28,83 Ünye Çimento 2,63 -3,31 -24,21 Vakıf Fin. Kir. 1,22 -4,69 -31,46 Vakıf GMYO 1,59 -4,22 -20,10 Vakıf Yat. Ort. 1,16 0,87 -23,68 Vakıflar Bankası 3,55 -3,53 -8,97 Vakko Tekstil 2,87 -4,33 10,03 Vanet Gıda 1,56 -4,29 20,00 Verusa Holding 18,24 0,22 9,88 Verusaturk Girisim 2,86 -2,72 -13,60 Vestel 9,49 -7,41 70,99 Vestel Beyaz Eşya 15,36 0,00 27,79 Viking Kağıt 1,03 -2,83 -6,36 Yapı Kredi Koray GMYO 1,32 -4,35 -23,26 Yapı ve Kredi Bank. 1,91 -3,05 19,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,45 -1,61 -12,19 Yataş 3,90 -7,80 -12,75 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,74 -2,63 -21,28 Yeni Gimat GMYO 7,77 -1,02 8,21 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 7,75 -3,37 -19,52 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.600,00 0,00 18,24 Yonga Mobilya 5,39 -7,23 -18,33 Yünsa 3,38 -5,59 -19,04 Zorlu Enerji 1,19 1,71 -3,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

