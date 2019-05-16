Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 19.500,00 8,39 537,21 İş Bankası (C) 5,00 -0,79 10,38 İş Bankası (Kur.) 155.555,50 5,11 220,06 İş Fin.Kir. 5,24 0,77 13,17 İş Girişim 2,47 -0,40 21,08 İş GMYO 0,95 -1,04 -12,04 İş Y. Men. Değ. 2,81 0,36 52,15 İş Yat. Ort. 0,88 0,00 19,22 İşbir Holding 223,30 -2,91 61,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -5,13 -55,95 İttifak Holding 6,50 4,50 109,68 İz Hayvancılık Tarım 5,71 -4,19 -13,35 İzmir Demir Çelik 1,62 0,00 -2,41 İzmir Fırça 1,67 3,09 -19,32 İzocam 21,70 -7,89 1,31 Jantsa Jant Sanayi 25,46 1,35 -1,36 Kafein Yazılım 6,85 -2,84 -0,55 Kapital Yat. Holding 1,71 0,59 -40,42 Kaplamin 3,55 11,99 -1,39 Kardemir (A) 2,08 3,48 14,29 Kardemir (B) 2,05 1,49 12,02 Kardemir (D) 2,07 1,97 -5,05 Karel Elektronik 5,81 -1,02 39,33 Karsan Otomotiv 1,09 0,00 -14,84 Karsu Tekstil 1,25 5,04 0,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 -6,72 35,14 Kartonsan 305,60 3,49 -4,19 Katmerciler Ekipman 3,31 -2,36 -43,61 Kent Gıda 130,00 -0,15 9,24 Kerevitaş Gıda 1,54 1,32 -14,44 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,69 3,05 -3,43 Klimasan Klima 8,43 -4,42 112,88 Koç Holding 15,48 1,04 11,78 Konfrut Gıda 28,66 0,07 20,02 Konya Çimento 173,40 0,58 -2,58 Kordsa Teknik Tekstil 12,46 -0,88 31,70 Koza Altın 45,62 1,51 -11,07 Koza Madencilik 6,69 8,43 -7,34 Körfez GMYO 1,31 0,77 7,38 Kristal Kola 0,81 -1,22 -22,86 Kron Telekomünikasyon 8,08 0,62 -7,13 Kuştur Kuşadası Turizm 18,00 5,88 31,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 -2,70 -4,42 Kütahya Porselen 4,38 2,58 -3,74 Lider Faktoring 2,24 0,45 -0,44 Link Bilgisayar 11,76 0,00 41,35 Logo Yazılım 32,80 1,74 20,85 Lokman Hekim Sağlık 3,94 0,00 -12,44 Lüks Kadife 4,05 2,79 -16,49 Makina Takım 1,25 0,00 -18,83 Mardin Çimento 2,82 -0,35 1,55 Marka Yatırım Holding 0,68 9,68 Marmaris Altınyunus 16,74 -0,65 -4,67 Marshall 27,72 3,82 9,91 Martı GMYO 0,58 1,75 -10,77 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 34,00 -1,45 5,52 Mazhar Zorlu Holding 3,71 3,63 -2,62 Mega Polietilen 1,80 2,27 -11,76 Menderes Tekstil 0,64 1,59 -11,11 Mensa 0,20 0,00 42,86 Merit Turizm 7,48 -5,32 24,87 Merko Gıda 0,63 1,61 -37,62 Metal Gayrimenkul 0,75 -5,06 -13,79 Metemtur Otelcilik 0,99 2,06 -5,71 Metro Holding 0,76 -1,30 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,06 0,00 -3,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,17 -1,68 -0,85 Migros Ticaret 11,94 -0,08 -19,87 Milpa 1,38 2,99 -3,45 Mistral GMYO 1,10 1,85 -28,10 MLP Sağlık 10,10 0,00 -5,61 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,50 3,45 -19,35 Net Holding 1,56 -1,89 -20,41 Netaş Telekom. 6,07 0,66 -6,04 Niğbaş Niğde Beton 7,19 2,71 79,75 Nuh Çimento 6,78 0,00 -12,40 Nurol GMYO 2,05 1,49 -2,38 Odaş Elektrik 1,28 -0,78 -9,09 Olmuksan-IP 3,39 -0,88 0,59 Orge Enerji Elektrik 2,82 -0,70 -9,62 Orma Orman Mahsulleri 1,01 -15,83 -15,83 Osmanlı Menkul 1,43 -0,69 -16,86 Ostim Endüstriyel Yat 0,94 -1,05 -12,96 Otokar 103,00 1,18 19,92 Oyak Yat. Ort. 1,02 0,00 -37,42 Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 0,00 1,96 Özak GMYO 2,34 -1,27 10,90 Özbal Çelik Boru 1,10 -0,90 -20,29 Özderici GMYO 0,72 -1,37 -69,36 Özerden Plastik 2,89 -3,34 18,56 Panora GMYO 4,08 0,25 9,16 Park Elek.Madencilik 2,00 1,01 -17,01 Parsan 11,34 0,09 29,45 Pegasus 29,38 -0,41 28,18 Peker GMYO 3,66 -0,81 -55,50 Penguen Gıda 1,40 0,00 29,63 Pera GMYO 0,50 2,04 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,02 -0,82 -1,43 Petkim 4,61 -2,54 -8,53 Petrokent Turizm 65,50 0,00 -4,66 Pınar Et Ve Un 5,41 -0,55 21,93 Pınar Su 1,21 0,83 -3,20 Pınar Süt 6,12 -0,65 -1,56 Plastikkart 2,92 -0,68 8,15 Polisan Holding 2,44 3,83 -19,07 Politeknik Metal 46,68 -11,00 33,12 Prizma Press Matbaacılık 1,72 1,18 10,97 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 0,25 -41,18 QNB Finansbank 5,87 0,51 -34,85 Ral Yatırım Holding 4,12 -1,44 123,91 Ray Sigorta 2,63 9,13 89,21 Reysaş GMYO 0,73 -2,67 5,80 Reysaş Lojistik 0,67 -1,47 -9,46 Rhea Girişim 0,70 0,00 6,06 Rodrigo Tekstil 1,85 0,54 -2,63 Royal Halı 0,82 -2,38 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,34 -1,47 -22,99 Sabancı Holding 7,24 0,42 0,10 Safkar Ege Soğutmacılık 1,46 -1,35 -5,82 Salix Yatırım Holding 2,90 -2,68 -24,68 Sanel Mühendislik 3,37 9,77 54,59 Sanifoam Sünger 1,73 0,00 38,40 Sanko Pazarlama 2,20 1,85 -4,76 Saray Matbaacılık 1,03 0,98 3,00 Sarkuysan 3,19 0,31 -6,45 Sasa Polyester 5,12 -0,78 -14,24 Say Reklamcılık 0,85 -1,16 -9,57 Sekuro Plastik 2,45 -0,41 -17,23 Selçuk Ecza Deposu 4,25 -0,47 56,34 Selçuk Gıda 1,54 1,99 15,79 Senkron Güvenlik 5,39 -1,46 439,00 Serve Film Prodüksiyon 2,78 11,65 42,56 Servet GMYO 3,68 0,82 -21,70 Seyitler Kimya 4,14 5,88 7,53 Silverline Endüstri 1,05 0,00 -21,64 Sinpaş GMYO 0,39 -2,50 5,41 SMARTİKS YAZILIM A.Ş. 2,90 Soda Sanayii 7,58 -2,57 6,76 Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 -1,45 22,56 Söktaş 1,34 -2,90 5,51 Sönmez Filament 3,18 0,00 1,92 Sönmez Pamuklu 3,23 0,94 3,53 Sumaş Suni Tahta 6,95 -0,14 -0,71 Şeker Fin. Kir. 3,18 3,92 12,77 Şekerbank 0,90 1,12 -18,18 Şişe Cam 5,31 -1,30 -6,35 Şok Marketler 7,67 -1,67 -28,65 T. Halk Bankası 4,94 -0,80 -29,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 13,29 -0,52 -21,82 T.S.K.B. 0,68 -1,45 -16,05 T.Tuborg 7,22 -0,69 -9,00 Taç Tarım Ürünleri 4,33 -3,35 -14,43 Tat Gıda 4,25 -2,30 11,26 TAV Havalimanları 23,16 1,31 5,32 Taze Kuru Gıda 5,65 0,89 -16,91 Tek-Art Turizm 0,71 4,41 -16,47 Tekfen Holding 24,24 0,33 23,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,07 -0,96 -30,30 Temapol Polimer Plastik 2,80 1,45 -8,50 TGS Dış Ticaret 3,24 1,89 37,87 Tofaş Oto. Fab. 16,32 -2,51 5,21 Torunlar GMYO 1,98 -1,98 31,13 Trabzon Liman 8,71 -1,69 3,81 Trabzonspor Sportif 0,91 1,11 -33,87 Trakya Cam 2,91 -2,02 -3,96 Trend GMYO 1,22 0,00 -3,94 TSKB GMYO 0,69 2,99 -15,85 Tuğçelik 1,98 0,00 -7,04 Tukaş 3,63 -0,55 118,67 Turcas Petrol 1,26 1,61 -10,64 Turkcell 11,28 -0,27 -7,31 Tümosan Motor ve Traktör 4,13 1,72 -8,22 Tüpraş 121,00 -0,98 15,97 Türk Hava Yolları 12,27 1,40 -23,84 Türk Prysmian Kablo 1,72 -0,58 -0,27 Türk Telekom 4,35 -0,23 11,54 Türk Traktör 25,64 0,00 -26,53 Türker Proje Gayrimenkul 22,94 -0,95 -28,62 Ufuk Yatırım 1,15 0,00 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,20 0,00 5,26 Ulusoy Elektrik 21,10 -0,19 32,21 Ulusoy Un Sanayi 2,19 1,39 5,29 Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91 Uşak Seramik 1,01 1,00 -9,01 Utopya Turizm 2,80 -0,36 -31,71 Uzertaş Boya 0,85 0,00 41,67 Ülker Bisküvi 18,20 -0,27 24,06 Ünye Çimento 2,62 0,38 -24,50 Vakıf Fin. Kir. 1,22 0,00 -31,46 Vakıf GMYO 1,59 0,63 -20,10 Vakıf Yat. Ort. 1,15 0,00 -24,34 Vakıflar Bankası 3,63 0,83 -6,92 Vakko Tekstil 2,86 -0,35 9,65 Vanet Gıda 1,55 0,00 19,23 Verusa Holding 18,19 0,06 9,58 Verusaturk Girisim 2,82 -0,70 -14,80 Vestel 8,81 -2,44 58,74 Vestel Beyaz Eşya 12,72 1,68 30,23 Viking Kağıt 1,04 0,00 -5,45 Yapı Kredi Koray GMYO 1,33 0,76 -22,67 Yapı ve Kredi Bank. 1,94 0,00 21,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,51 -1,95 -10,04 Yataş 3,97 -0,75 -11,19 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,72 0,00 -23,40 Yeni Gimat GMYO 7,79 -0,13 8,49 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 7,59 0,80 -21,18 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.534,90 -0,16 15,28 Yonga Mobilya 5,99 3,28 -9,24 Yünsa 4,17 7,75 -0,12 Zorlu Enerji 1,18 -0,84 -4,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

