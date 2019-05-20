Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 18.530,00 -5,25 505,52 İş Bankası (C) 5,04 1,00 11,26 İş Bankası (Kur.) 155.555,50 220,06 İş Fin.Kir. 5,25 -0,38 13,39 İş Girişim 2,37 -2,07 16,18 İş GMYO 0,95 -1,04 -12,04 İş Y. Men. Değ. 2,83 1,07 53,24 İş Yat. Ort. 0,87 -1,14 17,87 İşbir Holding 214,80 -0,56 55,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 -57,14 İttifak Holding 6,69 -5,11 115,81 İz Hayvancılık Tarım 5,69 -2,23 -13,66 İzmir Demir Çelik 1,62 -1,82 -2,41 İzmir Fırça 1,58 -2,47 -23,67 İzocam 21,66 2,17 1,12 Jantsa Jant Sanayi 25,00 -0,56 -3,14 Kafein Yazılım 6,60 -3,37 -4,18 Kapital Yat. Holding 1,74 -0,57 -39,37 Kaplamin 3,25 -1,52 -9,72 Kardemir (A) 2,11 0,48 15,93 Kardemir (B) 2,12 1,92 15,85 Kardemir (D) 2,16 2,86 -0,92 Karel Elektronik 5,77 1,58 38,37 Karsan Otomotiv 1,10 0,92 -14,06 Karsu Tekstil 1,24 -0,80 -0,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,43 -2,34 46,76 Kartonsan 301,20 -0,76 -5,57 Katmerciler Ekipman 3,42 0,59 -41,74 Kent Gıda 138,50 0,36 16,39 Kerevitaş Gıda 1,71 5,56 -5,00 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,72 1,18 -1,71 Klimasan Klima 9,31 -1,06 135,10 Koç Holding 15,14 -0,07 9,32 Konfrut Gıda 29,34 -0,07 22,86 Konya Çimento 168,30 -1,81 -5,45 Kordsa Teknik Tekstil 12,50 1,54 32,12 Koza Altın 46,34 1,40 -9,67 Koza Madencilik 7,05 3,98 -2,35 Körfez GMYO 1,35 1,50 10,66 Kristal Kola 0,80 0,00 -23,81 Kron Telekomünikasyon 7,95 -0,38 -8,62 Kuştur Kuşadası Turizm 17,00 -5,56 24,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,03 -0,96 -8,85 Kütahya Porselen 4,41 0,46 -3,08 Lider Faktoring 2,23 0,45 -0,89 Link Bilgisayar 11,75 -0,34 41,23 Logo Yazılım 32,40 -1,94 19,38 Lokman Hekim Sağlık 3,77 -3,33 -16,22 Lüks Kadife 4,17 -1,88 -14,02 Makina Takım 1,30 4,00 -15,58 Mardin Çimento 2,73 -1,09 -1,69 Marka Yatırım Holding 0,60 -11,76 -3,23 Marmaris Altınyunus 16,80 0,48 -4,33 Marshall 28,28 1,22 12,13 Martı GMYO 0,63 6,78 -3,08 Martı Otel 0,63 3,28 8,62 Mavi Giyim 32,50 -1,34 0,87 Mazhar Zorlu Holding 3,70 -0,54 -2,89 Mega Polietilen 1,66 -2,35 -18,63 Menderes Tekstil 0,63 0,00 -12,50 Mensa 0,19 5,56 35,71 Merit Turizm 6,97 -6,69 16,36 Merko Gıda 0,61 -3,17 -39,60 Metal Gayrimenkul 0,78 4,00 -10,34 Metemtur Otelcilik 1,03 4,04 -1,90 Metro Holding 0,81 8,00 6,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,08 2,86 -1,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,15 0,88 -2,54 Migros Ticaret 11,90 0,17 -20,13 Milpa 1,36 0,00 -4,85 Mistral GMYO 1,11 -1,77 -27,45 MLP Sağlık 10,13 0,20 -5,33 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,46 -0,68 -21,51 Net Holding 1,51 -1,31 -22,96 Netaş Telekom. 5,93 -1,00 -8,20 Niğbaş Niğde Beton 7,18 3,16 79,50 Nuh Çimento 6,69 -1,04 -13,57 Nurol GMYO 2,02 0,00 -3,81 Odaş Elektrik 1,22 -3,17 -13,36 Olmuksan-IP 3,34 -1,47 -0,89 Orge Enerji Elektrik 2,91 2,46 -6,73 Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 -4,17 Osmanlı Menkul 1,45 0,00 -15,70 Ostim Endüstriyel Yat 0,95 1,06 -12,04 Otokar 101,00 -0,10 17,59 Oyak Yat. Ort. 1,01 -0,98 -38,04 Oylum Sınai Yatırımlar 1,09 3,81 6,86 Özak GMYO 2,28 -1,72 8,06 Özbal Çelik Boru 1,09 -0,91 -21,01 Özderici GMYO 0,72 0,00 -69,36 Özerden Plastik 2,90 -3,01 18,97 Panora GMYO 4,09 0,00 9,43 Park Elek.Madencilik 1,99 0,51 -17,43 Parsan 11,39 0,44 30,02 Pegasus 29,40 1,87 28,27 Peker GMYO 3,97 10,58 -51,73 Penguen Gıda 1,40 0,72 29,63 Pera GMYO 0,51 2,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,16 2,16 0,86 Petkim 4,63 0,22 -8,13 Petrokent Turizm 65,50 0,38 -4,66 Pınar Et Ve Un 5,37 -0,37 21,03 Pınar Su 1,21 -2,42 -3,20 Pınar Süt 6,16 0,00 -0,92 Plastikkart 2,87 0,35 6,30 Polisan Holding 2,20 -4,35 -27,03 Politeknik Metal 49,68 -1,62 41,67 Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,00 9,03 QNB Finans Fin. Kir. 3,96 1,80 -41,76 QNB Finansbank 5,68 -1,90 -36,96 Ral Yatırım Holding 4,40 9,18 139,13 Ray Sigorta 2,64 4,35 89,93 Reysaş GMYO 0,73 1,39 5,80 Reysaş Lojistik 0,68 0,00 -8,11 Rhea Girişim 0,68 0,00 3,03 Rodrigo Tekstil 1,80 -2,17 -5,26 Royal Halı 0,81 -1,22 -18,18 RTA Laboratuvarları 1,25 -6,02 -28,16 Sabancı Holding 7,23 0,28 -0,04 Safkar Ege Soğutmacılık 1,45 1,40 -6,46 Salix Yatırım Holding 2,90 0,00 -24,68 Sanel Mühendislik 3,47 2,06 59,17 Sanifoam Sünger 1,63 -4,12 30,40 Sanko Pazarlama 2,19 0,46 -5,19 Saray Matbaacılık 1,06 2,91 6,00 Sarkuysan 3,20 0,00 -6,16 Sasa Polyester 5,48 5,59 -8,20 Say Reklamcılık 0,85 -2,30 -9,57 Sekuro Plastik 2,44 -0,41 -17,57 Selçuk Ecza Deposu 4,40 4,51 61,86 Selçuk Gıda 1,51 -1,31 13,53 Senkron Güvenlik 5,23 0,19 423,00 Serve Film Prodüksiyon 2,70 -3,23 38,46 Servet GMYO 3,67 -0,27 -21,91 Seyitler Kimya 4,17 0,72 8,31 Silverline Endüstri 1,06 1,92 -20,90 Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41 Smartiks Yazılım A.Ş. 2,76 -3,83 Soda Sanayii 7,62 0,00 7,32 Sodaş Sodyum Sanayii 6,52 -2,69 17,51 Söktaş 1,29 0,00 1,57 Sönmez Filament 3,22 2,22 3,21 Sönmez Pamuklu 3,12 -1,27 0,00 Sumaş Suni Tahta 6,94 0,58 -0,86 Şeker Fin. Kir. 3,17 0,00 12,41 Şekerbank 0,88 0,00 -20,00 Şişe Cam 5,33 0,57 -6,00 Şok Marketler 7,65 2,27 -28,84 T. Halk Bankası 5,17 3,82 -26,35 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,51 -2,87 -26,41 T.S.K.B. 0,68 -1,45 -16,05 T.Tuborg 7,35 1,24 -7,36 Taç Tarım Ürünleri 4,28 -1,83 -15,42 Tat Gıda 4,31 0,00 12,83 TAV Havalimanları 23,58 3,15 7,23 Taze Kuru Gıda 5,55 -1,60 -18,38 Tek-Art Turizm 0,69 0,00 -18,82 Tekfen Holding 23,46 -1,43 19,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,00 -2,91 -32,66 Temapol Polimer Plastik 2,85 2,15 -6,86 TGS Dış Ticaret 3,14 0,32 33,62 Tofaş Oto. Fab. 16,32 -0,37 5,21 Torunlar GMYO 1,91 -1,04 26,49 Trabzon Liman 8,36 -0,59 -0,36 Trabzonspor Sportif 0,86 -3,37 -37,50 Trakya Cam 2,94 1,73 -2,97 Trend GMYO 1,22 0,00 -3,94 TSKB GMYO 0,67 -2,90 -18,29 Tuğçelik 2,00 0,00 -6,10 Tukaş 3,37 -4,26 103,01 Turcas Petrol 1,36 0,00 -3,55 Turkcell 11,20 -0,88 -7,97 Tümosan Motor ve Traktör 4,08 -0,49 -9,33 Tüpraş 120,40 0,33 15,40 Türk Hava Yolları 12,09 0,58 -24,95 Türk Prysmian Kablo 1,72 -1,15 -0,27 Türk Telekom 4,18 -0,24 7,18 Türk Traktör 25,46 -0,47 -27,05 Türker Proje Gayrimenkul 24,00 2,56 -25,33 Ufuk Yatırım 1,13 0,00 -0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,24 3,33 8,77 Ulusoy Elektrik 21,04 0,19 31,83 Ulusoy Un Sanayi 2,14 -0,93 2,88 Umpaş Holding 0,35 -7,89 -36,36 Uşak Seramik 1,00 -0,99 -9,91 Utopya Turizm 2,95 -5,45 -28,05 Uzertaş Boya 0,85 -5,56 41,67 Ülker Bisküvi 17,99 0,17 22,63 Ünye Çimento 2,71 4,23 -21,90 Vakıf Fin. Kir. 1,29 4,88 -27,53 Vakıf GMYO 1,63 3,82 -18,09 Vakıf Yat. Ort. 1,14 0,00 -25,00 Vakıflar Bankası 3,61 0,28 -7,44 Vakko Tekstil 2,78 -0,36 6,58 Vanet Gıda 1,49 -3,25 14,62 Verusa Holding 17,63 -2,06 6,20 Verusaturk Girisim 2,80 -1,41 -15,41 Vestel 8,52 -5,12 53,51 Vestel Beyaz Eşya 12,34 -1,36 26,34 Viking Kağıt 1,04 0,97 -5,45 Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 3,76 -19,77 Yapı ve Kredi Bank. 1,94 0,00 21,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 2,38 -7,53 Yataş 4,08 4,35 -8,72 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 3,85 -13,83 Yeni Gimat GMYO 7,79 -0,26 8,49 Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 7,43 -1,59 -22,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.440,00 0,00 10,96 Yonga Mobilya 6,00 1,69 -9,09 Yünsa 4,03 -0,74 -3,47 Zorlu Enerji 1,14 -1,72 -7,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

