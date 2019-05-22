FİNANS

Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 18:46 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 14.401,00 -19,99 370,59 İş Bankası (C) 4,85 -2,61 7,06 İş Bankası (Kur.) 155.100,00 0,00 219,12 İş Fin.Kir. 4,93 -4,46 6,48 İş Girişim 2,27 -5,42 11,27 İş GMYO 0,92 0,00 -14,81 İş Y. Men. Değ. 2,76 -0,72 49,44 İş Yat. Ort. 0,87 0,00 17,87 İşbir Holding 199,90 -2,77 44,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 -8,57 -61,90 İttifak Holding 6,40 -2,29 106,45 İz Hayvancılık Tarım 5,26 -4,36 -20,18 İzmir Demir Çelik 1,55 -2,52 -6,63 İzmir Fırça 1,51 -1,95 -27,05 İzocam 20,68 -1,34 -3,45 Jantsa Jant Sanayi 24,60 -1,28 -4,69 Kafein Yazılım 6,23 -4,15 -9,55 Kapital Yat. Holding 1,71 3,64 -40,42 Kaplamin 3,25 -0,91 -9,72 Kardemir (A) 2,00 -3,38 9,89 Kardemir (B) 2,01 -2,90 9,84 Kardemir (D) 2,06 -2,37 -5,50 Karel Elektronik 5,40 -5,10 29,50 Karsan Otomotiv 1,06 -2,75 -17,19 Karsu Tekstil 1,20 -1,64 -4,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,10 -6,93 37,84 Kartonsan 299,00 -2,03 -6,26 Katmerciler Ekipman 3,15 -5,12 -46,34 Kent Gıda 127,40 -5,28 7,06 Kerevitaş Gıda 1,62 -7,43 -10,00 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,61 -4,17 -8,00 Klimasan Klima 9,18 -0,86 131,82 Koç Holding 14,59 -1,22 5,35 Konfrut Gıda 28,92 -1,83 21,11 Konya Çimento 162,00 -2,47 -8,99 Kordsa Teknik Tekstil 11,84 -3,74 25,15 Koza Altın 45,50 -1,64 -11,31 Koza Madencilik 6,83 -3,67 -5,40 Körfez GMYO 1,31 -2,24 7,38 Kristal Kola 0,78 -1,27 -25,71 Kron Telekomünikasyon 7,52 -3,96 -13,56 Kuştur Kuşadası Turizm 18,50 2,78 34,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,03 -2,83 -8,85 Kütahya Porselen 4,43 -0,67 -2,64 Lider Faktoring 2,19 2,82 -2,67 Link Bilgisayar 11,59 -1,86 39,30 Logo Yazılım 31,88 0,25 17,46 Lokman Hekim Sağlık 3,37 -7,92 -25,11 Lüks Kadife 3,89 -2,02 -19,79 Makina Takım 1,22 -3,94 -20,78 Mardin Çimento 2,62 -3,32 -5,65 Marka Yatırım Holding 0,53 -7,02 -14,52 Marmaris Altınyunus 16,40 -1,80 -6,61 Marshall 26,60 -5,47 5,47 Martı GMYO 0,58 -3,33 -10,77 Martı Otel 0,60 -1,64 3,45 Mavi Giyim 32,90 -0,24 2,11 Mazhar Zorlu Holding 3,75 -0,27 -1,57 Mega Polietilen 1,58 -2,47 -22,55 Menderes Tekstil 0,59 -4,84 -18,06 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 7,78 11,78 29,88 Merko Gıda 0,58 -4,92 -42,57 Metal Gayrimenkul 0,75 -3,85 -13,79 Metemtur Otelcilik 0,97 -3,96 -7,62 Metro Holding 0,81 -1,22 6,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,07 -1,83 -2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,13 -0,88 -4,24 Migros Ticaret 11,33 -3,08 -23,96 Milpa 1,28 -3,76 -10,45 Mistral GMYO 1,16 4,50 -24,18 MLP Sağlık 10,45 1,75 -2,34 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 0,00 -15,45 Mondi Tire Kutsan 1,35 -4,93 -27,42 Net Holding 1,47 -1,34 -25,00 Netaş Telekom. 5,53 -4,33 -14,40 Niğbaş Niğde Beton 7,25 -0,55 81,25 Nuh Çimento 5,81 -3,01 -16,16 Nurol GMYO 1,94 -3,00 -7,62 Odaş Elektrik 1,16 -2,52 -17,62 Olmuksan-IP 3,32 -2,92 -1,48 Orge Enerji Elektrik 2,80 -2,44 -10,26 Orma Orman Mahsulleri 1,30 4,84 8,33 Osmanlı Menkul 1,40 -2,78 -18,60 Ostim Endüstriyel Yat 0,93 1,09 -13,89 Otokar 96,25 -3,07 12,06 Oyak Yat. Ort. 0,94 -4,08 -42,33 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 0,95 3,92 Özak GMYO 2,12 -4,50 0,47 Özbal Çelik Boru 1,05 -1,87 -23,91 Özderici GMYO 0,68 -4,23 -71,06 Özerden Plastik 2,94 0,00 20,61 Panora GMYO 4,01 -1,47 7,29 Park Elek.Madencilik 1,85 -5,13 -23,24 Parsan 11,00 -4,10 25,57 Pegasus 27,90 -3,53 21,73 Peker GMYO 4,00 -8,26 -51,36 Penguen Gıda 1,25 -8,09 15,74 Pera GMYO 0,49 0,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,05 -0,82 -0,94 Petkim 4,40 -3,93 -12,70 Petrokent Turizm 64,25 0,39 -6,48 Pınar Et Ve Un 5,28 0,57 19,00 Pınar Su 1,17 -1,68 -6,40 Pınar Süt 5,92 -2,15 -4,78 Plastikkart 2,70 -4,59 0,00 Polisan Holding 2,00 -4,76 -33,66 Politeknik Metal 49,96 0,64 42,47 Prizma Press Matbaacılık 1,63 -2,40 5,16 QNB Finans Fin. Kir. 3,92 -1,01 -42,35 QNB Finansbank 5,56 -0,36 -38,29 Ral Yatırım Holding 4,40 -0,68 139,13 Ray Sigorta 2,69 -0,74 93,53 Reysaş GMYO 0,66 -4,35 -4,35 Reysaş Lojistik 0,64 -4,48 -13,51 Rhea Girişim 0,65 -4,41 -1,52 Rodrigo Tekstil 1,81 1,12 -4,74 Royal Halı 0,77 -3,75 -22,22 RTA Laboratuvarları 1,23 -1,60 -29,31 Sabancı Holding 6,95 -1,97 -3,91 Safkar Ege Soğutmacılık 1,43 1,42 -7,75 Salix Yatırım Holding 3,21 15,47 -16,62 Sanel Mühendislik 3,61 1,40 65,60 Sanifoam Sünger 1,64 5,13 31,20 Sanko Pazarlama 2,02 -3,81 -8,37 Saray Matbaacılık 0,97 -5,83 -3,00 Sarkuysan 3,13 -1,26 -8,21 Sasa Polyester 5,00 -4,58 -16,25 Say Reklamcılık 0,81 0,00 -13,83 Sekuro Plastik 2,31 -4,55 -21,96 Selçuk Ecza Deposu 4,22 -1,86 55,23 Selçuk Gıda 1,52 -1,94 14,29 Senkron Güvenlik 5,20 -6,14 420,00 Serve Film Prodüksiyon 2,80 3,70 43,59 Servet GMYO 3,38 -1,74 -28,09 Seyitler Kimya 4,18 0,24 8,57 Silverline Endüstri 0,98 -4,85 -26,87 Sinpaş GMYO 0,36 -5,26 -2,70 Smartiks Yazılım A.Ş. 2,48 -6,77 Soda Sanayii 7,60 1,06 7,04 Sodaş Sodyum Sanayii 6,90 3,14 24,36 Söktaş 1,20 -4,76 -5,51 Sönmez Filament 3,10 -1,90 -0,64 Sönmez Pamuklu 3,07 -2,54 -1,60 Sumaş Suni Tahta 6,80 0,44 -2,86 Şeker Fin. Kir. 3,17 0,32 12,41 Şekerbank 0,84 -2,33 -23,64 Şişe Cam 4,96 -4,06 -12,52 Şok Marketler 7,47 0,54 -30,51 T. Halk Bankası 5,09 -1,55 -27,49 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,08 -8,81 -34,82 T.S.K.B. 0,65 -2,99 -19,75 T.Tuborg 7,29 -0,27 -8,12 Taç Tarım Ürünleri 4,04 -0,74 -20,16 Tat Gıda 4,14 -0,48 8,38 TAV Havalimanları 22,54 -1,74 2,50 Taze Kuru Gıda 5,13 -4,11 -24,56 Tek-Art Turizm 0,67 -2,90 -21,18 Tekfen Holding 22,76 -1,73 15,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,86 -5,58 -37,37 Temapol Polimer Plastik 2,78 -2,46 -9,15 TGS Dış Ticaret 3,01 -0,99 28,09 Tofaş Oto. Fab. 15,41 -4,70 -0,65 Torunlar GMYO 1,94 -0,51 28,48 Trabzon Liman 8,05 -2,19 -4,05 Trabzonspor Sportif 0,83 0,00 -39,68 Trakya Cam 2,80 -2,78 -7,59 Trend GMYO 1,19 -0,83 -6,30 TSKB GMYO 0,68 1,49 -17,07 Tuğçelik 1,88 -4,08 -11,74 Tukaş 3,37 -2,60 103,01 Turcas Petrol 1,22 -4,69 -13,48 Turkcell 11,39 0,00 -6,41 Tümosan Motor ve Traktör 3,77 -5,75 -16,22 Tüpraş 117,00 -0,43 12,14 Türk Hava Yolları 11,26 -3,84 -30,11 Türk Prysmian Kablo 1,61 -4,73 -6,65 Türk Telekom 3,96 -2,70 1,54 Türk Traktör 25,40 -1,55 -27,22 Türker Proje Gayrimenkul 23,78 -0,59 -26,01 Ufuk Yatırım 1,10 -1,79 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,21 0,83 6,14 Ulusoy Elektrik 21,16 0,38 32,58 Ulusoy Un Sanayi 2,08 -1,42 0,00 Umpaş Holding 0,34 -2,86 -38,18 Uşak Seramik 0,96 -3,03 -13,51 Utopya Turizm 3,02 4,50 -26,34 Uzertaş Boya 0,85 0,00 41,67 Ülker Bisküvi 17,46 -0,74 19,02 Ünye Çimento 2,45 -5,04 -29,39 Vakıf Fin. Kir. 1,21 -6,92 -32,02 Vakıf GMYO 1,52 -4,40 -23,62 Vakıf Yat. Ort. 1,09 -2,68 -28,29 Vakıflar Bankası 3,39 -3,14 -13,08 Vakko Tekstil 2,65 -3,28 1,60 Vanet Gıda 1,37 -5,52 5,38 Verusa Holding 17,96 0,06 8,19 Verusaturk Girisim 2,66 -2,92 -19,64 Vestel 8,85 2,08 59,46 Vestel Beyaz Eşya 12,50 1,46 27,98 Viking Kağıt 1,01 -1,94 -8,18 Yapı Kredi Koray GMYO 1,29 -3,73 -25,00 Yapı ve Kredi Bank. 1,85 -2,12 15,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,52 5,00 -9,68 Yataş 3,95 -1,74 -11,63 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,85 3,66 -9,57 Yeni Gimat GMYO 7,80 0,13 8,63 Yeşil GMYO 0,24 -4,00 -11,11 Yeşil Yapı 0,24 -4,00 -7,69 Yeşil Yatırım Holding 7,05 -4,86 -26,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.249,90 -2,24 2,31 Yonga Mobilya 5,65 0,00 -14,39 Yünsa 3,97 -5,02 -4,91 Zorlu Enerji 1,06 -3,64 -13,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
QNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ıQNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ı
Bakan Varank'tan esnafa 'ceza muafiyeti' uyarısıBakan Varank'tan esnafa 'ceza muafiyeti' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (2)

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 1 liraya kadar geriledi!

Kilosu 1 liraya kadar geriledi!

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
QNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ı

QNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ı

Bakan Varank'tan esnafa 'ceza muafiyeti' uyarısı

Bakan Varank'tan esnafa 'ceza muafiyeti' uyarısı

Google aramaları son haberleri dizinleyemiyor

Google aramaları son haberleri dizinleyemiyor

KAGİDER'in yeni Başkanı Emine Erdem

KAGİDER'in yeni Başkanı Emine Erdem

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Brisa 2018'de 231 milyon dolar ihracat yaptı

Brisa 2018'de 231 milyon dolar ihracat yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.