Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 16.690,10 -2,96 445,39 İş Bankası (C) 5,04 3,70 11,26 İş Bankası (Kur.) 155.100,00 219,12 İş Fin.Kir. 5,00 3,09 7,99 İş Girişim 2,30 1,77 12,75 İş GMYO 0,94 2,17 -12,96 İş Y. Men. Değ. 2,80 1,45 51,61 İş Yat. Ort. 0,87 1,16 17,87 İşbir Holding 205,00 -0,97 48,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 15,62 -55,95 İttifak Holding 6,50 0,78 109,68 İz Hayvancılık Tarım 5,30 0,00 -19,58 İzmir Demir Çelik 1,58 1,28 -4,82 İzmir Fırça 1,53 2,00 -26,09 İzocam 21,00 -0,47 -1,96 Jantsa Jant Sanayi 24,16 0,42 -6,40 Kafein Yazılım 6,32 2,10 -8,24 Kapital Yat. Holding 1,70 0,00 -40,77 Kaplamin 3,27 0,31 -9,17 Kardemir (A) 2,07 1,47 13,74 Kardemir (B) 2,06 1,98 12,57 Kardemir (D) 2,10 1,45 -3,67 Karel Elektronik 5,29 0,76 26,86 Karsan Otomotiv 1,07 0,94 -16,41 Karsu Tekstil 1,22 3,39 -2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,23 -2,43 41,35 Kartonsan 307,80 2,60 -3,50 Katmerciler Ekipman 2,99 0,34 -49,06 Kent Gıda 130,00 4,42 9,24 Kerevitaş Gıda 1,54 -0,65 -14,44 Kervansaray Yat. Holding 0,24 -4,00 -31,43 Kiler GMYO 1,64 3,14 -6,29 Klimasan Klima 9,08 1,57 129,29 Koç Holding 15,14 1,95 9,32 Konfrut Gıda 27,54 -2,06 15,33 Konya Çimento 164,00 1,17 -7,87 Kordsa Teknik Tekstil 12,05 -0,08 27,37 Koza Altın 46,80 5,45 -8,77 Koza Madencilik 6,82 1,79 -5,54 Körfez GMYO 1,26 0,80 3,28 Kristal Kola 0,79 2,60 -24,76 Kron Telekomünikasyon 7,65 1,73 -12,07 Kuştur Kuşadası Turizm 18,10 0,00 32,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 0,00 -6,19 Kütahya Porselen 4,29 0,70 -5,71 Lider Faktoring 2,04 -2,39 -9,33 Link Bilgisayar 11,41 1,24 37,14 Logo Yazılım 31,86 0,50 17,39 Lokman Hekim Sağlık 3,38 4,97 -24,89 Lüks Kadife 3,88 1,31 -20,00 Makina Takım 1,24 0,81 -19,48 Mardin Çimento 2,63 1,15 -5,29 Marka Yatırım Holding 0,47 -4,08 -24,19 Marmaris Altınyunus 16,71 1,89 -4,84 Marshall 26,48 1,22 5,00 Martı GMYO 0,61 5,17 -6,15 Martı Otel 0,61 1,67 5,17 Mavi Giyim 32,22 0,00 0,00 Mazhar Zorlu Holding 3,86 1,58 1,31 Mega Polietilen 1,60 1,27 -21,57 Menderes Tekstil 0,63 5,00 -12,50 Mensa 0,20 17,65 42,86 Merit Turizm 7,00 -5,41 16,86 Merko Gıda 0,59 1,72 -41,58 Metal Gayrimenkul 0,80 19,40 -8,05 Metemtur Otelcilik 1,00 2,04 -4,76 Metro Holding 0,92 9,52 21,05 Metro Petrol ve Tesisleri 1,06 2,91 -3,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,17 2,63 -0,85 Migros Ticaret 11,63 2,56 -21,95 Milpa 1,44 11,63 0,75 Mistral GMYO 1,23 0,00 -19,61 MLP Sağlık 10,70 3,28 0,00 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,89 0,00 -19,09 Mondi Tire Kutsan 1,42 2,90 -23,66 Net Holding 1,48 0,68 -24,49 Netaş Telekom. 5,68 2,71 -12,07 Niğbaş Niğde Beton 7,34 -1,48 83,50 Nuh Çimento 5,88 1,38 -15,15 Nurol GMYO 2,05 4,59 -2,38 Odaş Elektrik 1,19 2,59 -15,49 Olmuksan-IP 3,26 0,00 -3,26 Orge Enerji Elektrik 2,87 2,14 -8,01 Orma Orman Mahsulleri 1,20 -3,23 0,00 Osmanlı Menkul 1,31 0,00 -23,84 Ostim Endüstriyel Yat 0,90 -1,10 -16,67 Otokar 99,00 0,25 15,27 Oyak Yat. Ort. 0,95 0,00 -41,72 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 1,92 3,92 Özak GMYO 2,10 0,00 -0,47 Özbal Çelik Boru 1,06 0,95 -23,19 Özderici GMYO 0,67 0,00 -71,49 Özerden Plastik 3,10 2,31 27,17 Panora GMYO 4,10 1,99 9,70 Park Elek.Madencilik 1,89 1,07 -21,58 Parsan 11,26 3,87 28,54 Pegasus 29,60 3,21 29,14 Peker GMYO 3,92 -2,00 -52,34 Penguen Gıda 1,37 7,03 26,85 Pera GMYO 0,50 4,17 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,08 0,33 -0,45 Petkim 4,56 3,17 -9,52 Petrokent Turizm 64,70 -0,46 -5,82 Pınar Et Ve Un 5,29 -0,19 19,23 Pınar Su 1,18 0,85 -5,60 Pınar Süt 6,15 4,59 -1,08 Plastikkart 2,74 2,62 1,48 Polisan Holding 2,09 0,48 -30,68 Politeknik Metal 51,40 -3,02 46,58 Prizma Press Matbaacılık 1,68 1,20 8,39 QNB Finans Fin. Kir. 3,97 1,79 -41,62 QNB Finansbank 6,74 19,93 -25,19 Ral Yatırım Holding 4,46 0,68 142,39 Ray Sigorta 2,38 -17,36 71,22 Reysaş GMYO 0,65 0,00 -5,80 Reysaş Lojistik 0,64 0,00 -13,51 Rhea Girişim 0,66 3,13 0,00 Rodrigo Tekstil 1,80 -0,55 -5,26 Royal Halı 0,88 8,64 -11,11 RTA Laboratuvarları 1,24 0,00 -28,74 Sabancı Holding 7,15 2,73 -1,14 Safkar Ege Soğutmacılık 1,46 0,69 -5,82 Salix Yatırım Holding 3,35 1,52 -12,99 Sanel Mühendislik 3,73 0,54 71,10 Sanifoam Sünger 1,64 2,50 31,20 Sanko Pazarlama 2,03 1,50 -7,92 Saray Matbaacılık 0,94 1,08 -6,00 Sarkuysan 3,19 1,59 -6,45 Sasa Polyester 5,99 15,41 0,34 Say Reklamcılık 0,81 1,25 -13,83 Sekuro Plastik 2,31 0,43 -21,96 Selçuk Ecza Deposu 4,28 1,90 57,44 Selçuk Gıda 1,51 0,00 13,53 Senkron Güvenlik 5,22 0,00 422,00 Serve Film Prodüksiyon 2,81 -1,40 44,10 Servet GMYO 3,35 0,60 -28,72 Seyitler Kimya 4,19 0,00 8,83 Silverline Endüstri 1,04 5,05 -22,39 Sinpaş GMYO 0,37 5,71 0,00 Smartiks Yazılım A.Ş. 2,51 2,03 Soda Sanayii 7,36 -0,81 3,66 Sodaş Sodyum Sanayii 6,78 0,00 22,20 Söktaş 1,22 1,67 -3,94 Sönmez Filament 3,09 -0,32 -0,96 Sönmez Pamuklu 2,99 -0,99 -4,17 Sumaş Suni Tahta 6,83 -0,15 -2,43 Şeker Fin. Kir. 3,16 0,32 12,06 Şekerbank 0,87 3,57 -20,91 Şişe Cam 5,07 2,22 -10,58 Şok Marketler 7,89 -0,75 -26,60 T. Halk Bankası 5,40 4,85 -23,08 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,76 2,44 -30,82 T.S.K.B. 0,67 1,52 -17,28 T.Tuborg 7,42 1,64 -6,48 Taç Tarım Ürünleri 4,09 -0,97 -19,17 Tat Gıda 4,16 1,46 8,90 TAV Havalimanları 23,06 1,41 4,86 Taze Kuru Gıda 5,39 1,70 -20,74 Tek-Art Turizm 0,68 0,00 -20,00 Tekfen Holding 22,88 0,79 16,56 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,83 1,10 -38,38 Temapol Polimer Plastik 2,81 1,08 -8,17 TGS Dış Ticaret 3,06 1,32 30,21 Tofaş Oto. Fab. 15,63 2,49 0,76 Torunlar GMYO 1,92 -3,03 27,15 Trabzon Liman 8,05 1,26 -4,05 Trabzonspor Sportif 0,86 1,18 -37,50 Trakya Cam 2,89 3,58 -4,62 Trend GMYO 1,20 -0,83 -5,51 TSKB GMYO 0,68 1,49 -17,07 Tuğçelik 1,95 5,98 -8,45 Tukaş 3,51 0,00 111,45 Turcas Petrol 1,24 1,64 -12,06 Turkcell 11,37 -0,79 -6,57 Tümosan Motor ve Traktör 3,69 1,37 -18,00 Tüpraş 118,20 0,17 13,29 Türk Hava Yolları 11,96 1,36 -25,76 Türk Prysmian Kablo 1,70 4,94 -1,43 Türk Telekom 4,17 1,96 6,92 Türk Traktör 25,64 1,91 -26,53 Türker Proje Gayrimenkul 24,08 0,33 -25,08 Ufuk Yatırım 1,11 0,91 -2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,24 0,81 8,77 Ulusoy Elektrik 21,12 -0,28 32,33 Ulusoy Un Sanayi 2,09 0,97 0,48 Umpaş Holding 0,34 0,00 -38,18 Uşak Seramik 0,96 1,05 -13,51 Utopya Turizm 2,92 -0,68 -28,78 Uzertaş Boya 0,89 11,25 48,33 Ülker Bisküvi 17,77 1,37 21,13 Ünye Çimento 2,44 2,52 -29,68 Vakıf Fin. Kir. 1,24 2,48 -30,34 Vakıf GMYO 1,52 2,70 -23,62 Vakıf Yat. Ort. 1,12 1,82 -26,32 Vakıflar Bankası 3,58 4,99 -8,21 Vakko Tekstil 2,74 2,62 5,05 Vanet Gıda 1,38 3,76 6,15 Verusa Holding 17,76 0,91 6,99 Verusaturk Girisim 2,89 8,65 -12,69 Vestel 9,44 0,21 70,09 Vestel Beyaz Eşya 13,22 2,32 35,35 Viking Kağıt 1,02 0,99 -7,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 1,48 -20,35 Yapı ve Kredi Bank. 1,91 2,69 19,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,40 -10,39 Yataş 3,88 0,26 -13,20 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 0,00 -13,83 Yeni Gimat GMYO 7,90 1,15 10,02 Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 8,70 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 7,21 3,59 -25,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.449,90 6,61 11,41 Yonga Mobilya 5,95 5,31 -9,85 Yünsa 4,07 1,50 -2,51 Zorlu Enerji 1,10 0,92 -10,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

