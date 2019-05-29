Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 17.500,00 4,17 471,86 İş Bankası (C) 4,91 -1,01 8,39 İş Bankası (Kur.) 154.999,90 218,92 İş Fin.Kir. 4,80 -4,57 3,67 İş Girişim 2,27 -1,73 11,27 İş GMYO 0,94 0,00 -12,96 İş Y. Men. Değ. 2,76 -0,36 49,44 İş Yat. Ort. 0,89 1,14 20,58 İşbir Holding 205,00 2,50 48,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -7,69 -57,14 İttifak Holding 6,20 -0,80 100,00 İz Hayvancılık Tarım 4,54 -5,42 -31,11 İzmir Demir Çelik 1,57 -1,88 -5,42 İzmir Fırça 1,55 -1,90 -25,12 İzocam 21,38 0,75 -0,19 Jantsa Jant Sanayi 26,12 -0,08 1,19 Kafein Yazılım 6,55 1,39 -4,91 Kapital Yat. Holding 1,70 0,00 -40,77 Kaplamin 3,26 -1,51 -9,44 Kardemir (A) 2,04 0,49 12,09 Kardemir (B) 2,05 -0,97 12,02 Kardemir (D) 2,12 -0,47 -2,75 Karel Elektronik 5,28 -2,94 26,62 Karsan Otomotiv 1,08 -0,92 -15,62 Karsu Tekstil 1,22 -3,17 -2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,47 0,00 47,84 Kartonsan 306,90 -0,68 -3,79 Katmerciler Ekipman 3,00 -1,96 -48,89 Kent Gıda 126,00 -1,33 5,88 Kerevitaş Gıda 1,55 -0,64 -13,89 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,62 -2,41 -7,43 Klimasan Klima 9,36 5,05 136,36 Koç Holding 15,44 1,18 11,49 Konfrut Gıda 27,90 -1,48 16,83 Konya Çimento 163,40 0,18 -8,20 Kordsa Teknik Tekstil 11,93 -0,91 26,10 Koza Altın 45,94 -0,22 -10,45 Koza Madencilik 6,74 -1,89 -6,65 Körfez GMYO 1,27 -0,78 4,10 Kristal Kola 0,78 -1,27 -25,71 Kron Telekomünikasyon 7,70 0,26 -11,49 Kuştur Kuşadası Turizm 30,00 16,91 118,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,05 -0,94 -7,08 Kütahya Porselen 4,48 -0,67 -1,54 Lider Faktoring 1,93 -1,53 -14,22 Link Bilgisayar 11,42 -0,61 37,26 Logo Yazılım 34,50 4,23 27,12 Lokman Hekim Sağlık 3,44 0,00 -23,56 Lüks Kadife 3,90 -0,76 -19,59 Makina Takım 1,24 -0,80 -19,48 Mardin Çimento 2,59 -0,38 -6,73 Marka Yatırım Holding 0,68 1,49 9,68 Marmaris Altınyunus 16,89 -1,00 -3,82 Marshall 26,92 1,13 6,74 Martı GMYO 0,59 -1,67 -9,23 Martı Otel 0,60 -1,64 3,45 Mavi Giyim 32,90 -2,78 2,11 Mazhar Zorlu Holding 3,95 -1,74 3,67 Mega Polietilen 1,69 2,42 -17,16 Menderes Tekstil 0,62 -4,62 -13,89 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 7,70 2,39 28,55 Merko Gıda 0,60 0,00 -40,59 Metal Gayrimenkul 0,79 -1,25 -9,20 Metemtur Otelcilik 0,98 -1,01 -6,67 Metro Holding 1,00 5,26 31,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 -0,89 0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 2,50 4,24 Migros Ticaret 11,99 -1,15 -19,53 Milpa 1,40 -1,41 -2,05 Mistral GMYO 1,09 -2,68 -28,76 MLP Sağlık 12,17 2,35 13,74 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,91 -1,09 -17,27 Mondi Tire Kutsan 1,42 -1,39 -23,66 Net Holding 1,49 -0,67 -23,98 Netaş Telekom. 5,71 -1,89 -11,61 Niğbaş Niğde Beton 8,05 -4,17 101,25 Nuh Çimento 5,83 -0,17 -15,87 Nurol GMYO 2,04 -0,49 -2,86 Odaş Elektrik 1,17 -1,68 -16,91 Olmuksan-IP 3,12 -1,58 -7,42 Orge Enerji Elektrik 3,12 -1,89 0,00 Orma Orman Mahsulleri 0,89 -19,82 -25,83 Osmanlı Menkul 1,40 0,00 -18,60 Ostim Endüstriyel Yat 0,91 0,00 -15,74 Otokar 100,50 1,62 17,01 Oyak Yat. Ort. 0,96 -1,03 -41,10 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 -2,83 0,98 Özak GMYO 2,12 -2,30 0,47 Özbal Çelik Boru 1,08 -0,92 -21,74 Özderici GMYO 0,66 -1,49 -71,91 Özerden Plastik 3,05 -0,33 25,12 Panora GMYO 4,06 0,64 9,87 Park Elek.Madencilik 1,89 -1,05 -21,58 Parsan 11,47 0,17 30,94 Pegasus 31,56 -0,06 37,70 Peker GMYO 3,98 -2,69 -51,61 Penguen Gıda 1,34 -2,19 24,07 Pera GMYO 0,47 -4,08 -38,96 Pergamon Dış Ticaret 6,10 -0,33 -0,12 Petkim 4,63 1,09 -8,13 Petrokent Turizm 67,00 3,40 -2,47 Pınar Et Ve Un 5,37 -0,92 21,03 Pınar Su 1,19 -0,83 -4,80 Pınar Süt 6,09 -0,81 -2,04 Plastikkart 2,75 -1,43 1,85 Polisan Holding 2,11 0,00 -30,01 Politeknik Metal 51,00 -0,68 45,44 Prizma Press Matbaacılık 1,82 4,00 17,42 QNB Finans Fin. Kir. 3,97 -1,00 -41,62 QNB Finansbank 5,92 -2,47 -34,30 Ral Yatırım Holding 4,48 -3,86 143,48 Ray Sigorta 2,10 -3,23 51,08 Reysaş GMYO 0,66 -1,49 -4,35 Reysaş Lojistik 0,65 -1,52 -12,16 Rhea Girişim 0,65 -1,52 -1,52 Rodrigo Tekstil 2,07 3,50 8,95 Royal Halı 0,80 -3,61 -19,19 RTA Laboratuvarları 1,24 -0,80 -28,74 Sabancı Holding 7,29 2,10 0,79 Safkar Ege Soğutmacılık 1,45 -2,03 -6,46 Salix Yatırım Holding 3,70 2,21 -3,90 Sanel Mühendislik 4,00 0,00 83,49 Sanifoam Sünger 1,61 -1,83 28,80 Sanko Pazarlama 2,06 -0,48 -6,56 Saray Matbaacılık 0,98 3,16 -2,00 Sarkuysan 3,15 -0,32 0,23 Sasa Polyester 6,06 1,17 1,51 Say Reklamcılık 0,82 1,23 -12,77 Sekuro Plastik 2,34 -0,43 -20,95 Selçuk Ecza Deposu 4,59 -2,55 68,85 Selçuk Gıda 1,48 0,00 11,28 Senkron Güvenlik 4,94 -5,36 394,00 Serve Film Prodüksiyon 2,94 6,91 50,77 Servet GMYO 4,20 20,00 -10,64 Seyitler Kimya 4,75 4,17 23,38 Silverline Endüstri 1,03 0,00 -23,13 Sinpaş GMYO 0,42 0,00 13,51 Smartiks Yazılım A.Ş. 2,45 -0,81 Soda Sanayii 7,21 -0,28 1,55 Sodaş Sodyum Sanayii 6,72 -0,59 21,11 Söktaş 1,21 -2,42 -4,72 Sönmez Filament 3,05 -0,65 -2,24 Sönmez Pamuklu 2,92 -2,01 -6,41 Sumaş Suni Tahta 7,10 0,00 1,43 Şeker Fin. Kir. 3,28 4,46 16,31 Şekerbank 0,89 -1,11 -19,09 Şişe Cam 5,13 -0,77 -9,52 Şok Marketler 8,68 2,24 -19,26 T. Halk Bankası 5,20 -2,07 -25,93 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,29 -2,67 -33,59 T.S.K.B. 0,67 0,00 -17,28 T.Tuborg 7,61 2,15 -4,09 Taç Tarım Ürünleri 3,77 -4,31 -25,49 Tat Gıda 4,23 0,95 10,73 TAV Havalimanları 24,44 3,47 11,14 Taze Kuru Gıda 5,41 -1,46 -20,44 Tek-Art Turizm 0,67 -1,47 -21,18 Tekfen Holding 24,80 1,06 26,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,86 0,54 -37,37 Temapol Polimer Plastik 2,80 0,00 -8,50 TGS Dış Ticaret 3,17 2,26 34,89 Tofaş Oto. Fab. 16,14 -0,25 4,05 Torunlar GMYO 1,91 -0,52 26,49 Trabzon Liman 8,09 -0,49 -3,58 Trabzonspor Sportif 0,88 3,53 -36,05 Trakya Cam 2,82 -0,70 -6,93 Trend GMYO 1,18 -0,84 -7,09 TSKB GMYO 0,68 -1,45 -17,07 Tuğçelik 1,89 -0,53 -11,27 Tukaş 3,49 -0,85 110,24 Turcas Petrol 1,24 0,00 -12,06 Turkcell 11,55 2,48 -5,09 Tümosan Motor ve Traktör 3,68 -0,54 -18,22 Tüpraş 119,00 0,85 14,05 Türk Hava Yolları 12,13 0,41 -24,71 Türk Prysmian Kablo 1,65 -2,37 -4,33 Türk Telekom 4,26 -0,93 9,23 Türk Traktör 26,90 2,05 -22,92 Türker Proje Gayrimenkul 23,56 -3,44 -26,70 Ufuk Yatırım 1,11 0,00 -2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 4,80 14,91 Ulusoy Elektrik 20,88 0,38 30,83 Ulusoy Un Sanayi 2,12 -1,40 1,92 Umpaş Holding 0,36 -10,00 -34,55 Uşak Seramik 0,95 -1,04 -14,41 Utopya Turizm 3,04 1,33 -25,85 Uzertaş Boya 0,90 1,12 50,00 Ülker Bisküvi 18,34 0,55 25,02 Ünye Çimento 2,39 -1,24 -31,12 Vakıf Fin. Kir. 1,31 4,80 -26,40 Vakıf GMYO 1,51 -1,31 -24,12 Vakıf Yat. Ort. 1,18 1,72 -22,37 Vakıflar Bankası 3,51 -1,13 -10,00 Vakko Tekstil 2,70 -1,46 3,51 Vanet Gıda 1,47 -4,55 13,08 Verusa Holding 18,80 1,08 13,25 Verusaturk Girisim 2,99 -0,66 -9,67 Vestel 9,83 3,26 77,12 Vestel Beyaz Eşya 14,10 1,66 44,36 Viking Kağıt 1,02 0,00 -7,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,36 -3,55 -20,93 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 -1,57 17,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,47 -1,20 -11,47 Yataş 3,82 0,00 -14,54 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,83 -2,35 -11,70 Yeni Gimat GMYO 8,12 1,00 13,08 Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 7,11 -0,84 -26,17 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.351,10 -4,03 6,92 Yonga Mobilya 8,67 19,92 31,36 Yünsa 4,07 -1,45 -2,51 Zorlu Enerji 1,12 -0,88 -8,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

