Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış fiyatı Günlük getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 18.999,00 -0,06 520,84 İş Bankası (C) 4,93 -3,71 8,83 İş Bankası (Kur.) 148.000,00 18,40 204,51 İş Fin.Kir. 5,06 1,81 9,29 İş Girişim 2,31 -0,43 13,24 İş GMYO 0,95 0,00 -12,04 İş Y. Men. Değ. 2,79 -1,06 51,07 İş Yat. Ort. 0,94 2,17 27,35 İşbir Holding 215,10 1,94 55,87 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,00 -54,76 İttifak Holding 6,20 0,00 100,00 İz Hayvancılık Tarım 4,60 -1,92 -30,20 İzmir Demir Çelik 1,58 0,00 -4,82 İzmir Fırça 1,55 -1,27 -25,12 İzocam 21,30 0,09 -0,56 Jantsa Jant Sanayi 26,74 0,38 3,60 Kafein Yazılım 6,66 0,30 -3,31 Kapital Yat. Holding 1,74 2,35 -39,37 Kaplamin 3,26 -0,61 -9,44 Kardemir (A) 2,07 -0,96 13,74 Kardemir (B) 2,08 -0,95 13,66 Kardemir (D) 2,17 -0,46 -0,46 Karel Elektronik 5,63 -2,09 35,01 Karsan Otomotiv 1,11 0,00 -13,28 Karsu Tekstil 1,25 0,00 0,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,38 -0,37 45,41 Kartonsan 311,00 0,03 -2,50 Katmerciler Ekipman 3,18 -0,93 -45,83 Kent Gıda 125,00 -0,87 5,04 Kerevitaş Gıda 1,58 -1,25 -12,22 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,68 -0,59 -4,00 Klimasan Klima 9,55 0,21 141,16 Koç Holding 15,95 -1,73 15,17 Konfrut Gıda 28,20 0,64 18,09 Konya Çimento 175,30 4,04 -1,52 Kordsa Teknik Tekstil 12,05 0,92 27,37 Koza Altın 48,62 2,19 -5,22 Koza Madencilik 7,14 2,73 -1,11 Körfez GMYO 1,28 1,59 4,92 Kristal Kola 0,79 0,00 -24,76 Kron Telekomünikasyon 8,00 -0,50 -8,05 Kuştur Kuşadası Turizm 28,80 -20,00 110,07 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,09 0,93 -3,54 Kütahya Porselen 4,63 0,65 1,76 Lider Faktoring 2,03 2,01 -9,78 Link Bilgisayar 11,37 -0,61 36,66 Logo Yazılım 34,94 0,40 28,74 Lokman Hekim Sağlık 3,52 -0,56 -21,78 Lüks Kadife 4,09 3,02 -15,67 Makina Takım 1,25 0,00 -18,83 Mardin Çimento 2,73 -0,73 -1,69 Marka Yatırım Holding 0,66 -4,35 6,45 Marmaris Altınyunus 17,06 -0,23 -2,85 Marshall 27,00 0,75 7,06 Martı GMYO 0,59 1,72 -9,23 Martı Otel 0,62 0,00 6,90 Mavi Giyim 34,54 0,94 7,20 Mazhar Zorlu Holding 3,90 -6,92 2,36 Mega Polietilen 1,62 -2,41 -20,59 Menderes Tekstil 0,63 -1,56 -12,50 Mensa 0,18 -5,26 28,57 Merit Turizm 7,90 0,00 31,89 Merko Gıda 0,62 1,64 -38,61 Metal Gayrimenkul 0,82 -1,20 -5,75 Metemtur Otelcilik 0,99 -1,00 -5,71 Metro Holding 1,00 1,01 31,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 0,00 1,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 0,00 5,08 Migros Ticaret 12,99 0,78 -12,82 Milpa 1,40 0,00 -2,05 Mistral GMYO 1,12 2,75 -26,80 MLP Sağlık 12,47 1,63 16,54 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 -1,90 -6,36 Mondi Tire Kutsan 1,44 0,70 -22,58 Net Holding 1,54 0,00 -21,43 Netaş Telekom. 6,20 -5,05 -4,02 Niğbaş Niğde Beton 8,29 -2,36 107,25 Nuh Çimento 5,85 -0,34 -15,59 Nurol GMYO 2,06 -0,48 -1,90 Odaş Elektrik 1,33 -1,48 -5,54 Olmuksan-IP 3,14 0,32 -6,82 Orge Enerji Elektrik 3,20 -0,93 2,56 Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -6,67 Osmanlı Menkul 1,39 1,46 -19,19 Ostim Endüstriyel Yat 0,92 0,00 -14,81 Otokar 101,80 -1,45 18,53 Oyak Yat. Ort. 0,97 0,00 -38,74 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 1,92 3,92 Özak GMYO 2,21 0,91 4,74 Özbal Çelik Boru 1,10 0,92 -20,29 Özderici GMYO 0,67 0,00 -71,49 Özerden Plastik 2,99 -2,29 22,66 Panora GMYO 4,15 0,97 12,30 Park Elek.Madencilik 1,94 -0,51 -19,50 Parsan 11,71 0,17 33,68 Pegasus 35,58 1,08 55,24 Peker GMYO 3,99 0,25 -51,49 Penguen Gıda 1,36 -0,73 25,93 Pera GMYO 0,48 0,00 -37,66 Pergamon Dış Ticaret 6,15 0,65 0,70 Petkim 4,80 -0,83 -4,76 Petrokent Turizm 67,00 0,90 -2,47 Pınar Et Ve Un 5,57 1,64 25,54 Pınar Su 1,22 -0,81 -2,40 Pınar Süt 6,48 0,78 4,23 Plastikkart 2,94 3,16 8,89 Polisan Holding 2,43 6,11 -19,40 Politeknik Metal 53,20 3,91 51,71 Prizma Press Matbaacılık 1,93 1,05 24,52 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 0,25 -41,32 QNB Finansbank 6,00 0,00 -33,41 Ral Yatırım Holding 4,58 3,62 148,91 Ray Sigorta 2,11 -0,47 51,80 Reysaş GMYO 0,70 0,00 1,45 Reysaş Lojistik 0,69 1,47 -6,76 Rhea Girişim 0,65 1,56 -1,52 Rodrigo Tekstil 2,17 0,00 14,21 Royal Halı 0,83 -1,19 -16,16 RTA Laboratuvarları 1,25 0,81 -28,16 Sabancı Holding 7,72 -0,39 6,74 Safkar Ege Soğutmacılık 1,47 1,38 -5,17 Salix Yatırım Holding 3,54 -4,32 -8,05 Sanel Mühendislik 3,83 4,08 75,69 Sanifoam Sünger 1,62 -0,61 29,60 Sanko Pazarlama 2,08 0,48 -5,65 Saray Matbaacılık 0,97 -2,02 -3,00 Sarkuysan 3,18 -0,31 1,18 Sasa Polyester 6,13 -1,61 2,68 Say Reklamcılık 0,82 0,00 -12,77 Sekuro Plastik 2,49 0,81 -15,88 Selçuk Ecza Deposu 4,49 -4,26 65,17 Selçuk Gıda 1,57 0,00 18,05 Senkron Güvenlik 5,46 5,00 446,00 Serve Film Prodüksiyon 2,96 19,84 51,79 Servet GMYO 4,27 1,67 -9,15 Seyitler Kimya 5,18 4,86 34,55 Silverline Endüstri 1,06 -0,93 -20,90 Sinpaş GMYO 0,47 2,17 27,03 Smartiks Yazılım 2,43 -0,82 Soda Sanayii 6,88 -1,01 1,69 Sodaş Sodyum Sanayii 6,97 1,90 25,62 Söktaş 1,24 0,00 -2,36 Sönmez Filament 3,05 0,00 -2,24 Sönmez Pamuklu 2,95 0,00 -5,45 Sumaş Suni Tahta 7,06 0,00 0,86 Şeker Fin. Kir. 3,22 -0,62 14,18 Şekerbank 0,91 -1,09 -17,27 Şişe Cam 5,09 -2,12 -7,16 Şok Marketler 8,80 0,23 -18,14 T. Halk Bankası 5,23 -1,32 -25,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,57 -0,17 -31,94 T.S.K.B. 0,68 0,00 -16,05 T.Tuborg 7,75 0,13 -2,32 Taç Tarım Ürünleri 3,88 -0,51 -23,32 Tat Gıda 4,31 -2,05 12,83 TAV Havalimanları 25,58 0,55 16,32 Taze Kuru Gıda 5,46 -0,55 -19,71 Tek-Art Turizm 0,69 1,47 -18,82 Tekfen Holding 25,86 3,94 31,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,90 0,00 -36,03 Temapol Polimer Plastik 2,82 0,36 -7,84 TGS Dış Ticaret 3,29 -0,30 40,00 Tofaş Oto. Fab. 16,62 -1,77 7,15 Torunlar GMYO 1,95 -2,01 29,14 Trabzon Liman 8,25 0,49 -1,67 Trabzonspor Sportif 0,88 1,15 -36,05 Trakya Cam 2,82 0,00 -2,38 Trend GMYO 1,23 -1,60 -3,15 TSKB GMYO 0,68 0,00 -17,07 Tuğçelik 1,94 -0,51 -8,92 Tukaş 3,97 7,30 139,16 Turcas Petrol 1,37 1,48 -2,84 Turkcell 12,05 3,52 -0,99 Tümosan Motor ve Traktör 3,75 -0,79 -16,67 Tüpraş 128,50 -1,91 23,16 Türk Hava Yolları 12,44 -0,40 -22,78 Türk Prysmian Kablo 1,68 0,00 -2,59 Türk Telekom 4,62 -0,43 18,46 Türk Traktör 27,54 0,36 -21,09 Türker Proje Gayrimenkul 23,26 0,17 -27,63 Ufuk Yatırım 1,14 1,79 0,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 0,00 19,30 Ulusoy Elektrik 20,82 0,00 30,45 Ulusoy Un Sanayi 2,16 -1,37 3,85 Umpaş Holding 0,40 2,56 -27,27 Uşak Seramik 0,97 -1,02 -12,61 Utopya Turizm 3,15 1,29 -23,17 Uzertaş Boya 0,84 40,00 Ülker Bisküvi 19,18 0,68 30,74 Ünye Çimento 2,42 0,00 -30,26 Vakıf Fin. Kir. 1,40 0,00 -21,35 Vakıf GMYO 1,59 0,00 -20,10 Vakıf Yat. Ort. 1,21 0,00 -20,39 Vakıflar Bankası 3,63 -1,63 -6,92 Vakko Tekstil 2,81 0,00 7,73 Vanet Gıda 1,46 -0,68 12,31 Verusa Holding 19,28 0,10 16,14 Verusaturk Girisim 3,05 0,99 -7,85 Vestel 9,24 -5,23 66,49 Vestel Beyaz Eşya 13,77 -0,29 40,98 Viking Kağıt 1,04 1,96 -5,45 Yapı Kredi Koray GMYO 1,36 0,00 -20,93 Yapı ve Kredi Bank. 2,00 0,50 25,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,53 -1,94 -9,32 Yataş 4,18 2,96 -6,49 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,87 3,57 -7,45 Yeni Gimat GMYO 8,13 -0,85 13,22 Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 7,15 0,42 -25,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.439,50 0,01 10,94 Yonga Mobilya 6,52 -20,00 -1,21 Yünsa 4,27 -0,47 2,28 Zorlu Enerji 1,14 0,00 -7,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

