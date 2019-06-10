Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 18.500,00 -1,33 504,54 İş Bankası (C) 5,28 1,34 16,56 İş Bankası (Kur.) 159.959,00 8,08 229,12 İş Fin.Kir. 4,82 -3,41 4,10 İş Girişim 2,76 2,99 35,29 İş GMYO 0,96 0,00 -11,11 İş Y. Men. Değ. 2,82 0,36 52,69 İş Yat. Ort. 0,95 0,00 28,71 İşbir Holding 239,00 10,96 73,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 2,63 -53,57 İttifak Holding 6,53 6,01 110,65 İz Hayvancılık Tarım 5,50 18,79 -16,54 İzmir Demir Çelik 1,63 2,52 -1,81 İzmir Fırça 1,61 2,55 -22,22 İzocam 21,42 -0,46 0,00 Jantsa Jant Sanayi 27,52 1,85 6,62 Kafein Yazılım 6,89 2,23 0,03 Kapital Yat. Holding 1,68 -1,18 -41,46 Kaplamin 3,31 0,00 -8,06 Kardemir (A) 2,22 3,26 21,98 Kardemir (B) 2,23 4,21 21,86 Kardemir (D) 2,34 4,00 7,34 Karel Elektronik 6,08 2,70 45,80 Karsan Otomotiv 1,17 2,63 -8,59 Karsu Tekstil 1,20 -2,44 -4,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,58 -0,18 50,81 Kartonsan 311,00 -0,48 -2,50 Katmerciler Ekipman 3,38 4,97 -42,42 Kent Gıda 126,00 0,40 5,88 Kerevitaş Gıda 1,69 5,62 -6,11 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,81 3,43 3,43 Klimasan Klima 10,00 1,01 152,53 Koç Holding 16,52 -1,73 19,29 Konfrut Gıda 29,78 4,49 24,71 Konya Çimento 178,00 0,96 0,00 Kordsa Teknik Tekstil 12,69 2,17 34,13 Koza Altın 50,25 0,40 -2,05 Koza Madencilik 7,55 2,30 4,57 Körfez GMYO 1,32 2,33 8,20 Kristal Kola 0,84 3,70 -20,00 Kron Telekomünikasyon 8,24 0,49 -5,29 Kuştur Kuşadası Turizm 33,00 11,86 140,70 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 3,57 2,65 Kütahya Porselen 4,76 1,93 4,62 Lider Faktoring 2,06 0,49 -8,44 Link Bilgisayar 11,65 -0,17 40,02 Logo Yazılım 36,90 0,99 35,96 Lokman Hekim Sağlık 3,69 3,07 -18,00 Lüks Kadife 4,20 3,45 -13,40 Makina Takım 1,27 0,00 -17,53 Mardin Çimento 2,77 0,36 -0,25 Marka Yatırım Holding 0,68 6,25 9,68 Marmaris Altınyunus 17,36 0,93 -1,14 Marshall 26,92 -0,37 6,74 Martı GMYO 0,61 3,39 -6,15 Martı Otel 0,63 0,00 8,62 Mavi Giyim 34,94 -1,69 8,44 Mazhar Zorlu Holding 3,95 -1,74 3,67 Mega Polietilen 1,64 0,61 -19,61 Menderes Tekstil 0,65 1,56 -9,72 Mensa 0,19 0,00 35,71 Merit Turizm 7,79 -1,39 30,05 Merko Gıda 0,62 1,64 -38,61 Metal Gayrimenkul 0,78 -4,88 -10,34 Metemtur Otelcilik 1,01 1,00 -3,81 Metro Holding 1,05 -0,94 38,16 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -0,86 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 0,00 3,39 Migros Ticaret 13,29 1,14 -10,81 Milpa 1,41 0,71 -1,35 Mistral GMYO 1,12 -0,88 -26,80 MLP Sağlık 12,80 1,27 19,63 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -2,91 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,54 4,76 -17,20 Net Holding 1,60 2,56 -18,37 Netaş Telekom. 6,71 3,87 3,87 Niğbaş Niğde Beton 8,20 0,00 105,00 Nuh Çimento 6,00 2,04 -13,42 Nurol GMYO 2,09 0,48 -0,48 Odaş Elektrik 1,38 3,76 -1,99 Olmuksan-IP 3,20 0,31 -5,04 Orge Enerji Elektrik 3,41 4,28 9,29 Orma Orman Mahsulleri 1,19 4,39 -0,83 Osmanlı Menkul 1,38 -4,17 -19,77 Ostim Endüstriyel Yat 0,96 3,23 -11,11 Otokar 103,00 -1,15 19,92 Oyak Yat. Ort. 1,03 4,04 -34,95 Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 -0,93 4,90 Özak GMYO 2,23 0,45 5,69 Özbal Çelik Boru 1,10 -0,90 -20,29 Özderici GMYO 0,72 1,41 -69,36 Özerden Plastik 3,00 -0,33 23,07 Panora GMYO 4,12 -1,67 11,49 Park Elek.Madencilik 2,09 4,50 -13,28 Parsan 12,30 3,45 40,41 Pegasus 37,00 -0,54 61,43 Peker GMYO 4,32 8,00 -47,47 Penguen Gıda 1,41 0,71 30,56 Pera GMYO 0,48 -2,04 -37,66 Pergamon Dış Ticaret 6,34 -0,31 3,81 Petkim 5,05 3,27 0,20 Petrokent Turizm 66,50 -0,75 -3,20 Pınar Et Ve Un 5,66 -0,53 27,57 Pınar Su 1,24 0,00 -0,80 Pınar Süt 6,76 2,74 8,74 Plastikkart 3,00 0,67 11,11 Polisan Holding 2,48 0,81 -17,74 Politeknik Metal 53,80 -0,09 53,42 Prizma Press Matbaacılık 1,98 0,00 27,74 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 0,25 -41,03 QNB Finansbank 6,11 0,00 -32,19 Ral Yatırım Holding 4,43 -2,21 140,76 Ray Sigorta 2,25 3,21 61,87 Reysaş GMYO 0,73 1,39 5,80 Reysaş Lojistik 0,70 0,00 -5,41 Rhea Girişim 0,66 0,00 0,00 Rodrigo Tekstil 2,28 -3,80 20,00 Royal Halı 0,83 -1,19 -16,16 RTA Laboratuvarları 1,26 0,80 -27,59 Sabancı Holding 8,20 0,74 13,38 Safkar Ege Soğutmacılık 1,57 3,97 1,28 Salix Yatırım Holding 3,83 7,89 -0,52 Sanel Mühendislik 3,60 -2,44 65,14 Sanifoam Sünger 1,72 0,00 37,60 Sanko Pazarlama 2,08 0,00 -5,65 Saray Matbaacılık 0,99 1,02 -1,00 Sarkuysan 3,24 0,93 3,09 Sasa Polyester 6,76 8,51 13,24 Say Reklamcılık 0,84 2,44 -10,64 Sekuro Plastik 2,49 0,00 -15,88 Selçuk Ecza Deposu 4,75 1,06 74,73 Selçuk Gıda 1,31 -16,56 -1,50 Senkron Güvenlik 5,41 -3,39 441,00 Serve Film Prodüksiyon 3,05 3,04 56,41 Servet GMYO 4,70 -1,05 0,00 Seyitler Kimya 5,26 0,00 36,62 Silverline Endüstri 1,08 1,89 -19,40 Sinpaş GMYO 0,50 4,17 35,14 Smartiks Yazılım 2,50 2,46 Soda Sanayii 7,28 2,39 7,61 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 1,89 26,16 Söktaş 1,27 -0,78 0,00 Sönmez Filament 3,25 3,17 4,17 Sönmez Pamuklu 3,00 1,35 -3,85 Sumaş Suni Tahta 6,91 -1,71 -1,29 Şeker Fin. Kir. 3,31 -0,30 17,38 Şekerbank 0,95 0,00 -13,64 Şişe Cam 5,34 0,19 -2,60 Şok Marketler 9,03 1,57 -16,00 T. Halk Bankası 5,46 1,49 -22,22 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,42 0,16 -26,94 T.S.K.B. 0,72 0,00 -11,11 T.Tuborg 7,88 0,51 -0,68 Taç Tarım Ürünleri 4,37 12,63 -13,64 Tat Gıda 4,52 1,57 18,32 TAV Havalimanları 26,30 -0,15 19,59 Taze Kuru Gıda 5,51 0,92 -18,97 Tek-Art Turizm 0,72 2,86 -15,29 Tekfen Holding 26,26 -0,68 33,77 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,03 5,18 -31,65 Temapol Polimer Plastik 2,91 2,11 -4,90 TGS Dış Ticaret 3,26 -3,26 38,72 Tofaş Oto. Fab. 17,65 0,86 13,79 Torunlar GMYO 2,04 1,49 35,10 Trabzon Liman 8,65 2,13 3,10 Trabzonspor Sportif 0,93 4,49 -32,42 Trakya Cam 2,93 1,38 1,42 Trend GMYO 1,24 1,64 -2,36 TSKB GMYO 0,71 -1,39 -13,41 Tuğçelik 2,04 -0,49 -4,23 Tukaş 4,42 7,28 166,27 Turcas Petrol 1,36 -0,73 -3,55 Turkcell 12,67 -1,40 4,11 Tümosan Motor ve Traktör 3,90 2,09 -13,33 Tüpraş 125,90 -0,79 20,67 Türk Hava Yolları 13,26 1,77 -17,69 Türk Prysmian Kablo 1,77 0,57 2,63 Türk Telekom 4,73 -0,21 21,28 Türk Traktör 28,26 0,50 -19,03 Türker Proje Gayrimenkul 24,36 4,82 -24,21 Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,42 1,43 24,56 Ulusoy Elektrik 20,72 0,10 29,82 Ulusoy Un Sanayi 2,28 2,70 9,62 Umpaş Holding 0,39 -2,50 -29,09 Uşak Seramik 1,02 2,00 -8,11 Utopya Turizm 3,31 -2,65 -19,27 Uzertaş Boya 0,85 0,00 41,67 Ülker Bisküvi 19,81 0,66 35,04 Ünye Çimento 2,45 -0,81 -29,39 Vakıf Fin. Kir. 1,50 6,38 -15,73 Vakıf GMYO 1,65 2,48 -17,09 Vakıf Yat. Ort. 1,25 2,46 -17,76 Vakıflar Bankası 3,92 0,77 0,51 Vakko Tekstil 2,92 1,39 11,95 Vanet Gıda 1,49 0,00 14,62 Verusa Holding 19,17 -1,19 15,48 Verusaturk Girisim 3,14 1,95 -5,14 Vestel 9,51 -1,96 71,35 Vestel Beyaz Eşya 14,19 -0,07 45,28 Viking Kağıt 1,04 0,00 -5,45 Yapı Kredi Koray GMYO 1,40 0,72 -18,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 1,42 34,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,51 -2,71 -10,04 Yataş 4,42 3,76 -1,12 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,87 -1,14 -7,45 Yeni Gimat GMYO 8,24 0,49 14,76 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,27 8,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 8,85 16,45 -8,10 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.449,90 0,00 11,41 Yonga Mobilya 8,35 19,97 26,52 Yünsa 4,38 3,55 4,91 Zorlu Enerji 1,19 1,71 -3,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

