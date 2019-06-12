Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış fiyatıGünlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 19.250,20 0,26 529,05 İş Bankası (C) 5,15 0,00 13,69 İş Bankası (Kur.) 159.959,00 229,12 İş Fin.Kir. 4,64 -2,32 0,22 İş Girişim 2,77 0,73 35,78 İş GMYO 0,97 0,00 -10,19 İş Y. Men. Değ. 2,81 0,00 52,15 İş Yat. Ort. 0,96 0,00 30,06 İşbir Holding 249,00 4,62 80,43 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,00 -54,76 İttifak Holding 6,27 -1,26 102,26 İz Hayvancılık Tarım 5,82 2,11 -11,68 İzmir Demir Çelik 1,60 -0,62 -3,61 İzmir Fırça 1,58 0,00 -23,67 İzocam 21,48 0,00 0,28 Jantsa Jant Sanayi 27,14 -0,59 5,15 Kafein Yazılım 7,05 2,17 2,35 Kapital Yat. Holding 1,68 -41,46 Kaplamin 3,31 0,91 -8,06 Kardemir (A) 2,20 0,46 20,88 Kardemir (B) 2,18 0,00 19,13 Kardemir (D) 2,31 0,87 5,96 Karel Elektronik 5,84 -0,51 40,05 Karsan Otomotiv 1,19 1,71 -7,03 Karsu Tekstil 1,22 1,67 -2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,38 -1,28 45,41 Kartonsan 314,30 0,54 -1,47 Katmerciler Ekipman 3,38 1,50 -42,42 Kent Gıda 125,40 -0,40 5,38 Kerevitaş Gıda 1,63 0,62 -9,44 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,80 -1,10 2,86 Klimasan Klima 9,77 0,51 146,72 Koç Holding 16,65 1,03 20,23 Konfrut Gıda 29,52 -0,34 23,62 Konya Çimento 176,00 0,00 -1,12 Kordsa Teknik Tekstil 12,47 -0,95 31,80 Koza Altın 49,92 1,67 -2,69 Koza Madencilik 7,70 2,26 6,65 Körfez GMYO 1,38 0,73 13,11 Kristal Kola 0,88 -3,30 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,11 0,25 -6,78 Kuştur Kuşadası Turizm 25,02 -15,13 82,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 0,86 3,54 Kütahya Porselen 4,69 -0,85 3,08 Lider Faktoring 2,06 -0,48 -8,44 Link Bilgisayar 11,80 -0,17 41,83 Logo Yazılım 37,46 -0,11 38,03 Lokman Hekim Sağlık 3,66 0,27 -18,67 Lüks Kadife 4,10 -0,97 -15,46 Makina Takım 1,27 0,79 -17,53 Mardin Çimento 2,74 0,74 -1,33 Marka Yatırım Holding 0,66 -1,49 6,45 Marmaris Altınyunus 17,11 -0,47 -2,56 Marshall 26,52 0,15 5,15 Martı GMYO 0,61 0,00 -6,15 Martı Otel 0,62 1,64 6,90 Mavi Giyim 33,80 -1,29 4,90 Mazhar Zorlu Holding 3,99 4,72 Mega Polietilen 1,95 9,55 -4,41 Menderes Tekstil 0,66 1,54 -8,33 Mensa 0,19 0,00 35,71 Merit Turizm 7,73 -0,26 29,05 Merko Gıda 0,65 -1,52 -35,64 Metal Gayrimenkul 0,77 -11,49 Metemtur Otelcilik 1,01 1,00 -3,81 Metro Holding 1,04 0,00 36,84 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 0,88 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 0,81 5,08 Migros Ticaret 13,06 0,00 -12,35 Milpa 1,40 0,72 -2,05 Mistral GMYO 1,11 0,00 -27,45 MLP Sağlık 12,39 -2,44 15,79 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,52 -1,30 -18,28 Net Holding 1,56 0,00 -20,41 Netaş Telekom. 6,56 0,46 1,55 Niğbaş Niğde Beton 7,71 -0,52 92,75 Nuh Çimento 6,10 1,84 -11,98 Nurol GMYO 2,10 0,48 0,00 Odaş Elektrik 1,36 0,00 -3,41 Olmuksan-IP 3,18 0,32 -5,64 Orge Enerji Elektrik 3,38 -0,29 8,33 Orma Orman Mahsulleri 1,18 0,00 -1,67 Osmanlı Menkul 1,37 -0,72 -20,35 Ostim Endüstriyel Yat 0,95 -1,04 -12,04 Otokar 101,90 0,79 18,64 Oyak Yat. Ort. 1,20 13,21 -24,21 Oylum Sınai Yatırımlar 1,11 0,91 8,82 Özak GMYO 2,22 0,45 5,21 Özbal Çelik Boru 1,13 1,80 -18,12 Özderici GMYO 0,71 0,00 -69,79 Özerden Plastik 2,99 -0,66 22,66 Panora GMYO 4,13 0,73 11,76 Park Elek.Madencilik 2,18 0,46 -9,54 Parsan 12,70 2,92 44,98 Pegasus 37,20 2,48 62,30 Peker GMYO 4,09 -3,76 -50,27 Penguen Gıda 1,46 -5,19 35,19 Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,30 -0,16 3,15 Petkim 5,06 1,81 0,40 Petrokent Turizm 66,00 -0,75 -3,93 Pınar Et Ve Un 5,54 -0,54 24,86 Pınar Su 1,24 0,00 -0,80 Pınar Süt 6,69 0,60 7,61 Plastikkart 2,95 -1,01 9,26 Polisan Holding 2,61 1,95 -13,43 Politeknik Metal 56,70 1,61 61,69 Prizma Press Matbaacılık 2,00 1,01 29,03 QNB Finans Fin. Kir. 4,02 0,00 -40,88 QNB Finansbank 6,62 10,15 -26,53 Ral Yatırım Holding 4,38 1,15 138,04 Ray Sigorta 2,17 -0,91 56,12 Reysaş GMYO 0,71 0,00 2,90 Reysaş Lojistik 0,69 0,00 -6,76 Rhea Girişim 0,66 0,00 0,00 Rodrigo Tekstil 2,37 1,28 24,74 Royal Halı 0,82 -2,38 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,29 0,78 -25,86 Sabancı Holding 8,12 1,37 12,27 Safkar Ege Soğutmacılık 1,54 0,65 -0,66 Salix Yatırım Holding 4,16 0,24 8,05 Sanel Mühendislik 3,42 -0,87 56,88 Sanifoam Sünger 1,67 0,00 33,60 Sanko Pazarlama 2,08 0,00 -5,65 Saray Matbaacılık 1,01 0,00 1,00 Sarkuysan 3,31 1,85 5,32 Sasa Polyester 6,61 0,76 10,72 Say Reklamcılık 0,81 -2,41 -13,83 Sekuro Plastik 2,62 -1,13 -11,49 Selçuk Ecza Deposu 4,60 0,66 69,21 Selçuk Gıda 1,85 17,83 39,10 Senkron Güvenlik 5,35 0,56 435,00 Serve Film Prodüksiyon 2,96 0,00 51,79 Servet GMYO 4,58 -0,43 -2,55 Seyitler Kimya 5,38 -0,55 39,74 Silverline Endüstri 1,09 1,87 -18,66 Sinpaş GMYO 0,51 2,00 37,84 Smartiks Yazılım 2,64 0,38 Soda Sanayii 7,23 0,00 6,87 Sodaş Sodyum Sanayii 7,20 -1,91 29,76 Söktaş 1,28 0,00 0,79 Sönmez Filament 3,23 0,62 3,53 Sönmez Pamuklu 3,10 0,98 -0,64 Sumaş Suni Tahta 6,91 -1,29 Şeker Fin. Kir. 3,31 -0,30 17,38 Şekerbank 0,93 0,00 -15,45 Şişe Cam 5,27 0,57 -3,87 Şok Marketler 9,04 -0,33 -15,91 T. Halk Bankası 5,49 0,73 -21,79 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,33 0,16 -27,47 T.S.K.B. 0,71 0,00 -12,35 T.Tuborg 7,69 -1,16 -3,08 Taç Tarım Ürünleri 4,48 1,36 -11,46 Tat Gıda 4,39 -0,23 14,92 TAV Havalimanları 26,38 2,17 19,96 Taze Kuru Gıda 5,59 -0,71 -17,79 Tek-Art Turizm 0,73 2,82 -14,12 Tekfen Holding 25,98 2,69 32,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,03 0,00 -31,65 Temapol Polimer Plastik 2,87 0,35 -6,21 TGS Dış Ticaret 3,45 -1,99 46,81 Tofaş Oto. Fab. 17,75 0,85 14,43 Torunlar GMYO 2,09 1,46 38,41 Trabzon Liman 8,77 0,92 4,53 Trabzonspor Sportif 0,93 0,00 -32,42 Trakya Cam 2,90 0,00 0,39 Trend GMYO 1,24 0,00 -2,36 TSKB GMYO 0,71 0,00 -13,41 Tuğçelik 2,00 0,00 -6,10 Tukaş 4,70 4,91 183,13 Turcas Petrol 1,33 0,00 -5,67 Turkcell 12,48 1,22 2,55 Tümosan Motor ve Traktör 3,93 1,03 -12,67 Tüpraş 122,80 -0,97 17,70 Türk Hava Yolları 13,03 0,85 -19,12 Türk Prysmian Kablo 1,75 0,57 1,47 Türk Telekom 4,68 0,21 20,00 Türk Traktör 27,80 -0,57 -20,34 Türker Proje Gayrimenkul 24,10 0,00 -25,02 Ufuk Yatırım 1,11 -0,89 -2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 0,00 21,05 Ulusoy Elektrik 20,70 0,00 29,70 Ulusoy Un Sanayi 2,25 1,35 8,17 Umpaş Holding 0,39 -29,09 Uşak Seramik 1,03 0,98 -7,21 Utopya Turizm 3,31 0,61 -19,27 Uzertaş Boya 0,89 2,30 48,33 Ülker Bisküvi 19,69 0,82 34,22 Ünye Çimento 2,46 0,00 -29,11 Vakıf Fin. Kir. 1,50 -3,85 -15,73 Vakıf GMYO 1,64 0,61 -17,59 Vakıf Yat. Ort. 1,30 0,78 -14,47 Vakıflar Bankası 3,84 -0,52 -1,54 Vakko Tekstil 2,86 0,35 9,65 Vanet Gıda 1,56 3,31 20,00 Verusa Holding 18,88 -0,89 13,73 Verusaturk Girisim 3,20 0,63 -3,32 Vestel 9,59 -0,93 72,79 Vestel Beyaz Eşya 14,20 1,43 45,38 Viking Kağıt 1,04 0,97 -5,45 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 0,69 -15,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 0,47 33,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,57 -0,39 -7,89 Yataş 4,26 -0,93 -4,70 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,87 0,00 -7,45 Yeni Gimat GMYO 8,30 -0,60 15,59 Yeşil GMYO 0,28 3,70 3,70 Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00 Yeşil Yatırım Holding 11,73 11,29 21,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.344,90 1,95 6,63 Yonga Mobilya 7,60 12,59 15,15 Yünsa 4,36 1,63 4,43 Zorlu Enerji 1,17 0,86 -4,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

