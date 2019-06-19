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Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 18:48 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 106.998,90 133,11 İş Bankası (B) 19.190,00 0,00 527,08 İş Bankası (C) 5,52 0,55 21,85 İş Bankası (Kur.) 148.000,00 204,51 İş Fin.Kir. 4,00 -2,91 -13,61 İş Girişim 2,67 -2,91 30,88 İş GMYO 0,98 -1,01 -9,26 İş Y. Men. Değ. 2,86 -0,35 54,86 İş Yat. Ort. 1,02 0,99 38,19 İşbir Holding 239,00 -0,42 73,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,00 -57,14 İttifak Holding 6,64 2,15 114,19 İz Hayvancılık Tarım 5,25 -2,23 -20,33 İzmir Demir Çelik 1,60 -0,62 -3,61 İzmir Fırça 1,58 -1,25 -23,67 İzocam 20,82 -1,14 -2,80 Jantsa Jant Sanayi 28,18 2,10 9,18 Kafein Yazılım 7,70 1,18 11,79 Kapital Yat. Holding 1,67 0,60 -41,81 Kaplamin 3,28 0,00 -8,89 Kardemir (A) 2,17 -0,46 19,23 Kardemir (B) 2,16 -0,92 18,03 Kardemir (D) 2,31 -0,86 5,96 Karel Elektronik 5,79 -1,03 38,85 Karsan Otomotiv 1,21 -1,63 -5,47 Karsu Tekstil 1,22 0,00 -2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,38 0,00 45,41 Kartonsan 316,50 -0,78 -0,78 Katmerciler Ekipman 4,40 9,73 -25,04 Kent Gıda 121,20 1,00 1,85 Kerevitaş Gıda 1,59 -1,24 -11,67 Kervansaray Yat. Holding 0,22 -4,35 -37,14 Kiler GMYO 1,72 -1,15 -1,71 Klimasan Klima 9,78 -2,10 146,97 Koç Holding 17,40 -0,46 25,64 Konfrut Gıda 30,02 1,21 25,71 Konya Çimento 175,00 0,00 -1,69 Kordsa Teknik Tekstil 12,24 0,25 29,37 Koza Altın 49,34 -2,59 -3,82 Koza Madencilik 7,37 -4,66 2,08 Körfez GMYO 1,61 -4,73 31,97 Kristal Kola 0,84 -1,18 -20,00 Kron Telekomünikasyon 8,27 0,49 -4,94 Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 -1,82 96,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 0,85 5,31 Kütahya Porselen 4,69 -0,85 3,08 Lider Faktoring 2,02 0,50 -10,22 Link Bilgisayar 10,80 -2,09 29,81 Logo Yazılım 38,58 0,73 42,15 Lokman Hekim Sağlık 3,64 -0,27 -19,11 Lüks Kadife 4,05 0,25 -16,49 Makina Takım 1,26 -1,56 -18,18 Mardin Çimento 2,65 -0,38 -4,57 Marka Yatırım Holding 0,62 -1,59 0,00 Marmaris Altınyunus 18,21 -1,09 3,70 Marshall 25,76 -1,30 2,14 Martı GMYO 0,59 0,00 -9,23 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 36,96 2,95 14,71 Mazhar Zorlu Holding 4,92 6,26 29,13 Mega Polietilen 1,69 -2,31 -17,16 Menderes Tekstil 0,64 -3,03 -11,11 Mensa 0,19 5,56 35,71 Merit Turizm 8,60 2,87 43,57 Merko Gıda 0,63 -1,56 -37,62 Metal Gayrimenkul 0,77 -1,28 -11,49 Metemtur Otelcilik 1,02 -0,97 -2,86 Metro Holding 1,01 1,00 32,89 Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 -0,88 1,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -1,61 3,39 Migros Ticaret 13,22 -0,83 -11,28 Milpa 1,37 -1,44 -4,15 Mistral GMYO 1,10 0,00 -28,10 MLP Sağlık 12,16 -0,49 13,64 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,47 0,00 -20,97 Net Holding 1,67 0,60 -14,80 Netaş Telekom. 6,73 0,75 4,18 Niğbaş Niğde Beton 8,00 0,00 100,00 Nuh Çimento 6,07 -0,49 -12,41 Nurol GMYO 2,04 -1,45 -2,86 Odaş Elektrik 1,44 2,13 2,27 Olmuksan-IP 3,21 0,00 -4,75 Orge Enerji Elektrik 3,41 1,49 9,29 Orma Orman Mahsulleri 1,21 5,22 0,83 Osmanlı Menkul 1,46 16,80 -15,12 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -1,87 -2,78 Otokar 107,70 0,94 25,40 Oyak Yat. Ort. 1,08 -2,70 -31,79 Oylum Sınai Yatırımlar 1,19 6,25 16,67 Özak GMYO 2,25 0,45 6,64 Özbal Çelik Boru 1,13 0,00 -18,12 Özderici GMYO 0,69 -1,43 -70,64 Özerden Plastik 2,93 0,00 20,20 Panora GMYO 4,07 -0,73 10,69 Park Elek.Madencilik 2,35 1,73 -2,49 Parsan 14,99 -1,06 71,12 Pegasus 41,26 1,38 80,02 Peker GMYO 4,09 2,25 -50,27 Penguen Gıda 1,43 -1,38 32,41 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,08 0,00 -0,45 Petkim 3,95 -0,86 0,32 Petrokent Turizm 80,30 1,84 16,89 Pınar Et Ve Un 5,52 0,73 24,41 Pınar Su 1,25 -0,79 0,00 Pınar Süt 6,73 0,45 8,25 Plastikkart 2,87 -1,71 6,30 Polisan Holding 2,35 -19,80 -22,05 Politeknik Metal 56,20 -0,53 60,27 Prizma Press Matbaacılık 2,00 0,00 29,03 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 0,50 -41,03 QNB Finansbank 6,85 2,85 -23,97 Ral Yatırım Holding 4,58 -0,87 148,91 Ray Sigorta 2,18 -1,36 56,83 Reysaş GMYO 0,74 1,37 7,25 Reysaş Lojistik 0,70 1,45 -5,41 Rhea Girişim 0,72 9,09 9,09 Rodrigo Tekstil 2,54 4,96 33,68 Royal Halı 0,82 0,00 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,27 -1,55 -27,01 Sabancı Holding 8,44 2,80 16,69 Safkar Ege Soğutmacılık 1,51 -0,66 -2,59 Salix Yatırım Holding 4,58 -0,43 18,96 Sanel Mühendislik 3,53 -0,28 61,93 Sanifoam Sünger 1,71 1,18 36,80 Sanko Pazarlama 2,08 -0,95 -5,65 Saray Matbaacılık 1,04 1,96 4,00 Sarkuysan 3,29 -0,90 4,69 Sasa Polyester 6,36 -2,45 10,69 Say Reklamcılık 0,81 -2,41 -13,83 Sekuro Plastik 2,53 -1,56 -14,53 Selçuk Ecza Deposu 4,84 0,62 78,04 Selçuk Gıda 1,77 -1,67 33,08 Senkron Güvenlik 5,37 -1,65 437,00 Serve Film Prodüksiyon 2,84 -1,73 45,64 Servet GMYO 4,50 -3,02 -4,26 Seyitler Kimya 5,71 -0,70 48,31 Silverline Endüstri 1,08 0,00 -19,40 Sinpaş GMYO 0,57 1,79 54,05 Smartiks Yazılım 2,58 1,18 Soda Sanayii 6,88 -1,43 1,69 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 -1,25 27,96 Söktaş 1,35 -2,17 6,30 Sönmez Filament 3,37 -0,88 8,01 Sönmez Pamuklu 3,28 -0,91 5,13 Sumaş Suni Tahta 6,70 0,00 -4,29 Şeker Fin. Kir. 3,60 3,75 27,66 Şekerbank 0,92 -1,08 -16,36 Şişe Cam 5,12 -0,78 -6,61 Şok Marketler 9,20 -2,44 -14,42 T. Halk Bankası 5,29 0,00 -24,64 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,21 0,33 -28,17 T.S.K.B. 0,71 1,43 -12,35 T.Tuborg 7,58 0,53 -4,46 Taç Tarım Ürünleri 4,14 -1,66 -18,18 Tat Gıda 4,37 -1,80 14,40 TAV Havalimanları 26,30 -2,59 19,59 Taze Kuru Gıda 5,59 1,27 -17,79 Tek-Art Turizm 0,73 -1,35 -14,12 Tekfen Holding 26,70 -1,84 36,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,05 1,99 -30,98 Temapol Polimer Plastik 2,90 -1,02 -5,23 TGS Dış Ticaret 3,84 2,67 63,40 Tofaş Oto. Fab. 18,65 1,52 20,23 Torunlar GMYO 1,86 -3,12 23,18 Trabzon Liman 9,20 -1,18 9,65 Trabzonspor Sportif 0,92 1,10 -33,14 Trakya Cam 2,80 -0,71 -3,08 Trend GMYO 1,21 -0,82 -4,72 TSKB GMYO 0,70 -2,78 -14,63 Tuğçelik 2,00 1,01 -6,10 Tukaş 5,27 -2,77 217,47 Turcas Petrol 1,30 -2,26 -7,80 Turkcell 12,48 -1,34 2,55 Tümosan Motor ve Traktör 3,77 -1,31 -16,22 Tüpraş 119,00 -1,16 14,05 Türk Hava Yolları 12,97 -1,89 -19,49 Türk Prysmian Kablo 1,72 -0,58 -0,27 Türk Telekom 4,87 -0,81 24,87 Türk Traktör 29,52 -0,47 -15,42 Türker Proje Gayrimenkul 24,46 2,26 -23,90 Ufuk Yatırım 1,12 1,82 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 1,47 21,05 Ulusoy Elektrik 20,74 0,10 29,95 Ulusoy Un Sanayi 2,27 0,00 9,13 Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91 Uşak Seramik 1,03 -2,83 -7,21 Utopya Turizm 3,22 -1,83 -21,46 Uzertaş Boya 0,86 1,18 43,33 Ülker Bisküvi 19,85 -1,34 35,31 Ünye Çimento 2,47 -1,20 -28,82 Vakıf Fin. Kir. 1,43 -2,05 -19,66 Vakıf GMYO 1,63 -0,61 -18,09 Vakıf Yat. Ort. 1,28 0,79 -15,79 Vakıflar Bankası 3,82 1,06 -2,05 Vakko Tekstil 2,81 -1,06 7,73 Vanet Gıda 1,50 -0,66 15,38 Verusa Holding 19,10 0,00 15,06 Verusaturk Girisim 3,16 -1,25 -4,53 Vestel 11,94 -3,86 115,14 Vestel Beyaz Eşya 17,41 0,06 78,24 Viking Kağıt 1,08 0,93 -1,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,39 -0,71 -19,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,28 2,24 42,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 0,00 -8,24 Yataş 4,42 -1,34 -1,12 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,92 2,22 -2,13 Yeni Gimat GMYO 8,08 -0,49 12,53 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,81 -1,90 1,87 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.349,00 -2,87 6,82 Yonga Mobilya 9,73 14,47 47,42 Yünsa 4,24 -0,70 1,56 Zorlu Enerji 1,17 -1,68 -4,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (2)

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