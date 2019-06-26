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Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 18:40 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 128.111,00 179,11 İş Bankası (B) 20.000,00 -10,11 553,55 İş Bankası (C) 5,90 -0,51 30,24 İş Bankası (Kur.) 157.000,00 223,03 İş Fin.Kir. 3,12 -6,59 -32,61 İş Girişim 2,72 -1,81 33,33 İş GMYO 1,01 0,00 -6,48 İş Y. Men. Değ. 2,90 0,35 57,03 İş Yat. Ort. 1,04 0,00 40,90 İşbir Holding 255,00 2,82 84,78 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -58,33 İttifak Holding 7,80 2,63 151,61 İz Hayvancılık Tarım 5,42 -1,81 -17,75 İzmir Demir Çelik 1,60 0,63 -3,61 İzmir Fırça 1,76 -3,30 -14,98 İzocam 23,16 2,57 8,12 Jantsa Jant Sanayi 29,50 3,65 14,29 Kafein Yazılım 7,23 -0,14 4,97 Kapital Yat. Holding 2,01 3,61 -29,97 Kaplamin 3,34 -2,62 -7,22 Kardemir (A) 2,11 1,52 23,27 Kardemir (B) 2,13 2,48 23,76 Kardemir (D) 2,21 1,45 7,50 Karel Elektronik 6,03 0,33 44,60 Karsan Otomotiv 1,24 0,81 -3,13 Karsu Tekstil 1,29 0,78 3,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 -1,67 43,24 Kartonsan 315,70 -0,57 -1,03 Katmerciler Ekipman 1,95 -4,41 -35,19 Kent Gıda 120,30 -0,25 1,09 Kerevitaş Gıda 1,71 -0,58 -5,00 Kervansaray Yat. Holding 0,23 -8,00 -34,29 Kiler GMYO 1,74 -0,57 -0,57 Klimasan Klima 9,13 -1,83 130,56 Koç Holding 17,48 -1,80 26,22 Konfrut Gıda 32,24 3,53 35,01 Konya Çimento 177,00 -0,11 -0,56 Kordsa Teknik Tekstil 12,13 -0,49 28,21 Koza Altın 52,75 -1,77 2,83 Koza Madencilik 7,33 0,55 1,52 Körfez GMYO 1,64 1,23 34,43 Kristal Kola 0,86 -2,27 -18,10 Kron Telekomünikasyon 8,24 0,37 -5,29 Kuştur Kuşadası Turizm 27,50 0,00 100,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 -1,69 2,65 Kütahya Porselen 4,73 -0,84 3,96 Lider Faktoring 2,01 -0,99 -10,67 Link Bilgisayar 9,90 -1,30 18,99 Logo Yazılım 41,96 -3,09 54,61 Lokman Hekim Sağlık 3,70 -1,33 -17,78 Lüks Kadife 4,41 9,98 -9,07 Makina Takım 1,27 0,00 -17,53 Mardin Çimento 2,65 -0,38 -4,57 Marka Yatırım Holding 0,63 0,00 1,61 Marmaris Altınyunus 17,99 -0,77 2,45 Marshall 25,82 -0,69 2,38 Martı GMYO 0,59 -1,67 -9,23 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 38,56 -0,05 19,68 Mazhar Zorlu Holding 5,81 -0,34 52,49 Mega Polietilen 1,59 0,63 -22,06 Menderes Tekstil 0,67 3,08 -6,94 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 12,24 20,00 104,34 Merko Gıda 0,64 0,00 -36,63 Metal Gayrimenkul 0,73 -2,67 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,18 0,85 12,38 Metro Holding 1,00 0,00 31,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 0,00 3,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 0,00 4,24 Migros Ticaret 13,49 0,37 -9,46 Milpa 1,47 2,80 2,85 Mistral GMYO 1,10 0,00 -28,10 MLP Sağlık 11,76 -1,67 9,91 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 -0,94 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,49 0,68 -19,89 Net Holding 1,68 1,82 -14,29 Netaş Telekom. 6,82 -0,73 5,57 Niğbaş Niğde Beton 8,75 -0,11 118,75 Nuh Çimento 6,25 2,29 -9,81 Nurol GMYO 2,41 0,42 14,76 Odaş Elektrik 1,38 -0,72 -1,99 Olmuksan-IP 3,20 -0,62 -5,04 Orge Enerji Elektrik 3,45 1,77 10,58 Orma Orman Mahsulleri 1,23 -1,60 2,50 Osmanlı Menkul 1,20 -4,00 -30,23 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -1,00 -8,33 Otokar 112,10 -1,58 30,52 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,90 -29,26 Oylum Sınai Yatırımlar 1,18 -0,84 15,69 Özak GMYO 2,18 0,00 3,32 Özbal Çelik Boru 1,31 3,15 -5,07 Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64 Özerden Plastik 2,96 -1,33 21,43 Panora GMYO 4,17 0,72 13,41 Park Elek.Madencilik 2,44 0,41 1,24 Parsan 14,67 0,20 67,47 Pegasus 39,96 0,25 74,35 Peker GMYO 4,15 -1,66 -49,54 Penguen Gıda 1,46 -0,68 35,19 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,09 0,16 -0,29 Petkim 3,98 1,53 1,08 Petrokent Turizm 76,95 -0,06 12,01 Pınar Et Ve Un 5,75 -1,88 29,60 Pınar Su 1,25 -1,57 0,00 Pınar Süt 6,84 -0,87 10,02 Plastikkart 2,91 -2,35 7,78 Polisan Holding 2,25 0,45 -25,37 Politeknik Metal 58,90 2,43 67,96 Prizma Press Matbaacılık 1,99 -2,93 28,39 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 0,00 -41,32 QNB Finansbank 6,70 -0,45 -25,64 Ral Yatırım Holding 4,50 -1,10 144,57 Ray Sigorta 2,34 4,46 68,35 Reysaş GMYO 0,75 0,00 8,70 Reysaş Lojistik 0,70 0,00 -5,41 Rhea Girişim 0,83 2,47 25,76 Rodrigo Tekstil 2,51 -0,40 32,11 Royal Halı 0,86 2,38 -13,13 RTA Laboratuvarları 1,31 0,00 -24,71 Sabancı Holding 8,36 1,21 15,59 Safkar Ege Soğutmacılık 1,63 -1,21 5,15 Salix Yatırım Holding 4,51 -1,31 17,14 Sanel Mühendislik 3,59 0,28 64,68 Sanifoam Sünger 1,73 -0,57 38,40 Sanko Pazarlama 2,20 1,85 -0,21 Saray Matbaacılık 1,10 5,77 10,00 Sarkuysan 3,27 -0,91 4,05 Sasa Polyester 6,48 -1,67 12,77 Say Reklamcılık 0,87 -10,31 -7,45 Sekuro Plastik 2,49 -1,19 -15,88 Selçuk Ecza Deposu 4,82 -1,63 77,31 Selçuk Gıda 1,74 -1,14 30,83 Senkron Güvenlik 6,48 14,29 548,00 Serve Film Prodüksiyon 2,77 2,21 42,05 Servet GMYO 4,53 -0,22 -3,62 Seyitler Kimya 5,18 7,02 34,55 Silverline Endüstri 1,10 -0,90 -17,91 Sinpaş GMYO 0,63 0,00 70,27 Smartiks Yazılım 2,66 -3,62 Soda Sanayii 6,38 -0,78 -5,70 Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 -1,02 22,56 Söktaş 1,40 0,72 10,24 Sönmez Filament 3,74 -0,53 19,87 Sönmez Pamuklu 3,50 -0,28 12,18 Sumaş Suni Tahta 6,87 0,00 -1,86 Şeker Fin. Kir. 3,70 0,82 31,21 Şekerbank 0,95 0,00 -13,64 Şişe Cam 5,10 -0,78 -6,97 Şok Marketler 9,33 -0,11 -13,21 T. Halk Bankası 5,68 1,25 -19,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,65 -0,85 -31,47 T.S.K.B. 0,74 0,00 -8,64 T.Tuborg 7,70 1,32 -2,95 Taç Tarım Ürünleri 4,27 -2,51 -15,61 Tat Gıda 4,30 -0,23 12,57 TAV Havalimanları 26,00 1,88 18,23 Taze Kuru Gıda 5,48 0,55 -19,41 Tek-Art Turizm 0,72 -1,37 -15,29 Tekfen Holding 26,58 -0,52 35,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,62 8,71 -11,78 Temapol Polimer Plastik 2,83 0,00 -7,52 TGS Dış Ticaret 3,86 -0,77 64,26 Tofaş Oto. Fab. 19,60 0,56 26,36 Torunlar GMYO 1,93 -0,52 27,81 Trabzon Liman 9,29 1,20 10,73 Trabzonspor Sportif 1,01 1,00 -26,60 Trakya Cam 2,96 -2,95 2,46 Trend GMYO 1,22 0,00 -3,94 TSKB GMYO 0,72 1,41 -12,20 Tuğçelik 2,03 -0,49 -4,69 Tukaş 5,15 -11,97 210,24 Turcas Petrol 1,33 0,00 -5,67 Turkcell 12,58 -1,41 3,37 Tümosan Motor ve Traktör 3,88 -2,02 -13,78 Tüpraş 113,40 -0,87 8,69 Türk Hava Yolları 12,47 -2,35 -22,59 Türk Prysmian Kablo 1,78 2,30 3,21 Türk Telekom 5,03 1,41 28,97 Türk Traktör 30,50 -1,55 -12,61 Türker Proje Gayrimenkul 24,52 0,08 -23,71 Ufuk Yatırım 1,12 0,90 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 -2,17 18,42 Ulusoy Elektrik 20,74 -0,10 29,95 Ulusoy Un Sanayi 2,23 -2,62 7,21 Umpaş Holding 0,38 2,70 -30,91 Uşak Seramik 1,01 -0,98 -9,01 Utopya Turizm 3,18 0,32 -22,44 Uzertaş Boya 1,00 -7,41 66,67 Ülker Bisküvi 19,40 -1,92 32,24 Ünye Çimento 2,48 0,00 -28,53 Vakıf Fin. Kir. 1,45 -0,68 -18,54 Vakıf GMYO 1,66 -1,78 -16,58 Vakıf Yat. Ort. 1,25 -2,34 -17,76 Vakıflar Bankası 4,09 -0,97 4,87 Vakko Tekstil 2,83 -0,70 8,50 Vanet Gıda 1,57 -3,09 20,77 Verusa Holding 18,01 -0,72 8,49 Verusaturk Girisim 3,18 0,63 -3,93 Vestel 11,70 2,63 110,81 Vestel Beyaz Eşya 17,81 -1,60 82,34 Viking Kağıt 1,17 -11,36 6,36 Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 -1,40 -18,02 Yapı ve Kredi Bank. 2,40 -0,83 50,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -3,47 -10,39 Yataş 4,68 1,08 4,70 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,83 -6,74 -11,70 Yeni Gimat GMYO 8,08 -0,49 12,53 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,77 -0,71 1,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.425,10 0,21 10,28 Yonga Mobilya 8,66 -0,46 31,21 Yünsa 4,26 -2,07 2,04 Zorlu Enerji 1,16 0,00 -5,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

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