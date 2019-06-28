Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 128.100,00 -0,01 179,08 İş Bankası (B) 20.110,00 -8,59 557,15 İş Bankası (C) 6,05 1,85 33,55 İş Bankası (Kur.) 152.900,00 19,35 214,60 İş Fin.Kir. 3,00 0,00 -35,21 İş Girişim 2,74 0,37 34,31 İş GMYO 1,01 0,00 -6,48 İş Y. Men. Değ. 2,91 0,00 57,57 İş Yat. Ort. 1,06 1,92 43,61 İşbir Holding 295,00 2,75 113,77 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 -57,14 İttifak Holding 6,40 1,59 106,45 İz Hayvancılık Tarım 5,42 0,93 -17,75 İzmir Demir Çelik 1,60 -0,62 -3,61 İzmir Fırça 1,66 -2,92 -19,81 İzocam 22,90 -1,46 6,91 Jantsa Jant Sanayi 29,74 0,13 15,22 Kafein Yazılım 7,15 -0,42 3,81 Kapital Yat. Holding 1,98 7,61 -31,01 Kaplamin 3,34 0,00 -7,22 Kardemir (A) 2,15 0,00 25,61 Kardemir (B) 2,16 0,47 25,51 Kardemir (D) 2,25 -0,44 9,45 Karel Elektronik 6,33 1,61 51,80 Karsan Otomotiv 1,22 0,00 -4,69 Karsu Tekstil 1,37 1,48 9,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 0,19 43,24 Kartonsan 316,50 -0,03 -0,78 Katmerciler Ekipman 1,93 1,05 -35,85 Kent Gıda 122,50 -0,49 2,94 Kerevitaş Gıda 1,71 -0,58 -5,00 Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43 Kiler GMYO 1,75 0,57 0,00 Klimasan Klima 9,18 0,33 131,82 Koç Holding 17,54 0,98 26,65 Konfrut Gıda 31,40 -1,13 31,49 Konya Çimento 179,50 0,00 0,84 Kordsa Teknik Tekstil 12,12 -0,16 28,11 Koza Altın 52,85 -0,84 3,02 Koza Madencilik 7,08 -2,48 -1,94 Körfez GMYO 1,68 1,82 37,70 Kristal Kola 0,88 3,53 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,40 -1,52 -3,45 Kuştur Kuşadası Turizm 26,00 -5,45 89,64 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 -1,68 3,54 Kütahya Porselen 4,81 1,69 5,71 Lider Faktoring 2,02 0,50 -10,22 Link Bilgisayar 9,49 -1,15 14,06 Logo Yazılım 41,70 -2,11 53,65 Lokman Hekim Sağlık 3,72 0,54 -17,33 Lüks Kadife 4,15 -0,72 -14,43 Makina Takım 1,35 3,05 -12,34 Mardin Çimento 2,63 0,38 -5,29 Marka Yatırım Holding 0,65 1,56 4,84 Marmaris Altınyunus 18,54 1,64 5,58 Marshall 25,80 0,31 2,30 Martı GMYO 0,60 1,69 -7,69 Martı Otel 0,62 1,64 6,90 Mavi Giyim 40,20 1,93 24,77 Mazhar Zorlu Holding 5,30 3,92 39,11 Mega Polietilen 1,57 -0,63 -23,04 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -6,94 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 12,88 -8,00 115,03 Merko Gıda 0,66 -1,49 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,71 -1,39 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,22 6,09 16,19 Metro Holding 1,01 0,00 32,89 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 -0,88 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 0,81 5,08 Migros Ticaret 13,53 -0,22 -9,19 Milpa 1,41 -1,40 -1,35 Mistral GMYO 1,09 0,00 -28,76 MLP Sağlık 11,57 -2,77 8,13 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 -0,92 -1,82 Mondi Tire Kutsan 1,49 -0,67 -19,89 Net Holding 1,65 -2,37 -15,82 Netaş Telekom. 6,90 0,73 6,81 Niğbaş Niğde Beton 8,77 1,04 119,25 Nuh Çimento 6,30 0,16 -9,09 Nurol GMYO 2,47 1,23 17,62 Odaş Elektrik 1,41 0,00 0,14 Olmuksan-IP 3,33 3,42 -1,19 Orge Enerji Elektrik 3,47 -0,86 11,22 Orma Orman Mahsulleri 1,20 2,56 0,00 Osmanlı Menkul 1,22 -1,61 -29,07 Ostim Endüstriyel Yat 1,06 6,00 -1,85 Otokar 114,00 0,00 32,73 Oyak Yat. Ort. 1,12 -0,88 -29,26 Oylum Sınai Yatırımlar 1,25 2,46 22,55 Özak GMYO 2,21 0,91 4,74 Özbal Çelik Boru 1,25 -3,10 -9,42 Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64 Özerden Plastik 2,95 -1,01 21,02 Panora GMYO 4,15 0,00 12,87 Park Elek.Madencilik 2,50 0,81 3,73 Parsan 14,86 1,23 69,63 Pegasus 45,60 7,50 98,95 Peker GMYO 4,17 -2,80 -49,30 Penguen Gıda 1,53 2,68 41,67 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,11 0,16 0,04 Petkim 4,06 -0,49 3,11 Petrokent Turizm 74,95 -0,53 9,10 Pınar Et Ve Un 5,69 -0,18 28,24 Pınar Su 1,25 0,81 0,00 Pınar Süt 6,81 -0,29 9,54 Plastikkart 2,91 -0,68 7,78 Polisan Holding 2,22 0,00 -26,36 Politeknik Metal 57,40 -1,20 63,69 Prizma Press Matbaacılık 2,04 0,49 31,61 QNB Finans Fin. Kir. 4,24 -0,47 -37,65 QNB Finansbank 7,00 0,43 -22,31 Ral Yatırım Holding 4,76 4,85 158,70 Ray Sigorta 2,22 -5,53 59,71 Reysaş GMYO 0,78 0,00 13,04 Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -4,05 Rhea Girişim 0,91 4,60 37,88 Rodrigo Tekstil 2,64 0,00 38,95 Royal Halı 0,84 -1,18 -15,15 RTA Laboratuvarları 1,28 -0,78 -26,44 Sabancı Holding 8,59 1,42 18,77 Safkar Ege Soğutmacılık 1,65 1,85 6,44 Salix Yatırım Holding 4,57 -0,65 18,70 Sanel Mühendislik 3,54 -0,28 62,39 Sanifoam Sünger 1,72 0,00 37,60 Sanko Pazarlama 2,19 1,39 -0,66 Saray Matbaacılık 1,10 1,85 10,00 Sarkuysan 3,30 0,92 5,00 Sasa Polyester 6,67 1,83 16,08 Say Reklamcılık 0,85 -2,30 -9,57 Sekuro Plastik 2,62 1,55 -11,49 Selçuk Ecza Deposu 4,88 -2,01 79,51 Selçuk Gıda 1,76 1,15 32,33 Senkron Güvenlik 6,39 1,75 539,00 Serve Film Prodüksiyon 2,66 -0,37 36,41 Servet GMYO 4,49 0,00 -4,47 Seyitler Kimya 5,70 5,17 48,05 Silverline Endüstri 1,11 0,00 -17,16 Sinpaş GMYO 0,63 0,00 70,27 Smartiks Yazılım 2,64 0,38 Soda Sanayii 6,36 -1,09 -5,99 Sodaş Sodyum Sanayii 6,97 1,01 25,62 Söktaş 1,40 -1,41 10,24 Sönmez Filament 3,78 -0,79 21,15 Sönmez Pamuklu 3,53 -0,56 13,14 Sumaş Suni Tahta 6,90 0,00 -1,43 Şeker Fin. Kir. 3,72 1,09 31,91 Şekerbank 0,97 0,00 -11,82 Şişe Cam 5,19 -1,14 -5,33 Şok Marketler 9,56 0,00 -11,07 T. Halk Bankası 5,74 1,59 -18,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,77 0,43 -30,76 T.S.K.B. 0,74 -1,33 -8,64 T.Tuborg 7,76 0,52 -2,19 Taç Tarım Ürünleri 4,28 0,94 -15,42 Tat Gıda 4,21 -0,94 10,21 TAV Havalimanları 27,00 0,15 22,78 Taze Kuru Gıda 5,64 -0,18 -17,06 Tek-Art Turizm 0,73 1,39 -14,12 Tekfen Holding 25,96 -0,38 32,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,50 -1,19 -15,82 Temapol Polimer Plastik 2,93 0,34 -4,25 TGS Dış Ticaret 3,76 -1,31 60,00 Tofaş Oto. Fab. 19,30 -2,03 24,42 Torunlar GMYO 1,93 0,00 27,81 Trabzon Liman 7,75 -1,40 12,67 Trabzonspor Sportif 1,02 -0,97 -25,88 Trakya Cam 2,93 -2,01 1,42 Trend GMYO 1,14 -5,00 -10,24 TSKB GMYO 0,72 0,00 -12,20 Tuğçelik 2,02 -0,49 -5,16 Tukaş 5,11 0,00 207,83 Turcas Petrol 1,35 0,75 -4,26 Turkcell 12,80 0,87 5,18 Tümosan Motor ve Traktör 3,87 -0,26 -14,00 Tüpraş 115,00 1,05 10,22 Türk Hava Yolları 12,89 1,82 -19,99 Türk Prysmian Kablo 1,76 0,00 2,05 Türk Telekom 4,98 -1,19 27,69 Türk Traktör 31,66 2,13 -9,28 Türker Proje Gayrimenkul 24,76 0,49 -22,96 Ufuk Yatırım 1,26 12,50 10,53 Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 0,00 18,42 Ulusoy Elektrik 20,80 0,00 30,33 Ulusoy Un Sanayi 2,22 -1,33 6,73 Umpaş Holding 0,40 8,11 -27,27 Uşak Seramik 1,02 0,00 -8,11 Utopya Turizm 3,16 0,32 -22,93 Uzertaş Boya 0,96 -3,03 60,00 Ülker Bisküvi 19,44 -1,22 32,52 Ünye Çimento 2,50 0,40 -27,95 Vakıf Fin. Kir. 1,47 1,38 -17,42 Vakıf GMYO 1,77 4,73 -11,06 Vakıf Yat. Ort. 1,26 0,80 -17,11 Vakıflar Bankası 4,19 2,20 7,44 Vakko Tekstil 2,87 0,70 10,03 Vanet Gıda 1,92 18,52 47,69 Verusa Holding 18,05 -0,06 8,73 Verusaturk Girisim 3,19 0,31 -3,63 Vestel 12,36 -2,45 122,70 Vestel Beyaz Eşya 17,80 -2,57 82,24 Viking Kağıt 1,17 3,54 6,36 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 0,70 -16,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 0,00 50,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,51 0,00 -10,04 Yataş 4,62 -2,12 3,36 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,84 1,20 -10,64 Yeni Gimat GMYO 8,23 1,60 14,62 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,88 -3,55 12,98 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.579,00 3,79 17,28 Yonga Mobilya 8,25 -1,79 25,00 Yünsa 4,50 0,22 7,79 Zorlu Enerji 1,18 1,72 -4,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

