Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 176.489,80 284,51 İş Bankası (B) 21.898,90 -0,45 615,60 İş Bankası (C) 6,29 -0,79 38,85 İş Bankası (Kur.) 188.000,00 286,82 İş Fin.Kir. 3,10 -3,73 -33,05 İş Girişim 2,69 -2,89 31,86 İş GMYO 0,99 -3,88 -8,33 İş Y. Men. Değ. 2,88 0,00 55,94 İş Yat. Ort. 1,05 -0,94 42,26 İşbir Holding 289,70 -3,43 109,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 -57,14 İttifak Holding 6,05 -0,82 95,16 İz Hayvancılık Tarım 5,30 -0,38 -19,58 İzmir Demir Çelik 1,63 -1,81 -1,81 İzmir Fırça 1,67 -1,76 -19,32 İzocam 23,56 2,97 9,99 Jantsa Jant Sanayi 30,24 -0,07 17,16 Kafein Yazılım 7,27 0,00 5,55 Kapital Yat. Holding 1,98 0,51 -31,01 Kaplamin 3,42 0,59 -5,00 Kardemir (A) 2,16 -3,14 26,19 Kardemir (B) 2,16 -2,70 25,51 Kardemir (D) 2,27 -2,58 10,42 Karel Elektronik 6,56 -1,50 57,31 Karsan Otomotiv 1,27 1,60 -0,78 Karsu Tekstil 1,27 -3,05 1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,35 4,29 44,59 Kartonsan 315,00 -0,94 -1,25 Katmerciler Ekipman 2,21 7,28 -26,54 Kent Gıda 123,50 0,32 3,78 Kerevitaş Gıda 1,78 -1,11 -1,11 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,85 0,00 5,71 Klimasan Klima 9,30 -0,53 139,70 Koç Holding 18,07 0,61 30,48 Konfrut Gıda 31,78 -3,35 33,08 Konya Çimento 181,20 0,83 1,80 Kordsa Teknik Tekstil 12,04 -0,66 27,26 Koza Altın 51,90 0,00 1,17 Koza Madencilik 6,70 -3,46 -7,20 Körfez GMYO 1,65 -0,60 35,25 Kristal Kola 0,87 -1,14 -17,14 Kron Telekomünikasyon 8,46 -1,51 -2,76 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -4,00 75,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 -0,83 6,19 Kütahya Porselen 4,90 -1,41 7,69 Lider Faktoring 2,04 0,00 -9,33 Link Bilgisayar 9,53 0,00 14,54 Logo Yazılım 42,00 -2,01 54,75 Lokman Hekim Sağlık 3,90 -2,74 -13,33 Lüks Kadife 4,42 1,61 -8,87 Makina Takım 1,31 -2,96 -14,94 Mardin Çimento 2,73 0,00 -1,69 Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 1,61 Marmaris Altınyunus 18,60 -0,21 5,92 Marshall 25,90 -0,61 2,70 Martı GMYO 0,62 -1,59 -4,62 Martı Otel 0,65 3,17 12,07 Mavi Giyim 41,06 -0,24 27,44 Mazhar Zorlu Holding 5,06 1,20 32,81 Mega Polietilen 1,72 3,61 -15,69 Menderes Tekstil 0,67 -4,29 -6,94 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 11,69 -6,48 95,16 Merko Gıda 0,66 0,00 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,71 -1,39 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,30 3,17 23,81 Metro Holding 1,02 -0,97 34,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,87 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 -0,79 5,93 Migros Ticaret 14,09 -0,98 -5,44 Milpa 1,42 -0,70 -0,65 Mistral GMYO 1,11 -1,77 -27,45 MLP Sağlık 11,68 -1,02 9,16 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,12 1,82 1,82 Mondi Tire Kutsan 1,55 -1,27 -16,67 Net Holding 1,73 2,98 -11,73 Netaş Telekom. 7,17 -2,58 10,99 Niğbaş Niğde Beton 9,25 6,32 131,25 Nuh Çimento 6,41 -0,93 -7,51 Nurol GMYO 2,35 -2,89 11,90 Odaş Elektrik 1,47 -2,65 4,40 Olmuksan-IP 3,39 -2,31 0,59 Orge Enerji Elektrik 3,40 -2,58 8,97 Orma Orman Mahsulleri 1,21 -2,42 0,83 Osmanlı Menkul 1,25 1,63 -27,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,04 -0,95 -3,70 Otokar 114,90 -1,37 33,78 Oyak Yat. Ort. 1,14 -2,56 -28,00 Oylum Sınai Yatırımlar 1,51 -5,03 48,04 Özak GMYO 2,37 4,87 12,32 Özbal Çelik Boru 1,17 -2,50 -15,22 Özderici GMYO 0,73 1,39 -68,94 Özerden Plastik 2,96 0,00 21,43 Panora GMYO 4,15 -0,24 12,87 Park Elek.Madencilik 2,57 1,18 6,64 Parsan 15,10 1,21 72,37 Pegasus 46,40 4,50 102,44 Peker GMYO 4,02 -2,43 -51,12 Penguen Gıda 1,47 -5,77 36,11 Pera GMYO 0,51 -1,92 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,28 0,48 2,83 Petkim 4,06 -1,46 3,11 Petrokent Turizm 75,60 0,00 10,04 Pınar Et Ve Un 5,92 1,72 33,43 Pınar Su 1,30 -0,76 4,00 Pınar Süt 6,87 0,00 10,50 Plastikkart 3,00 -0,99 11,11 Polisan Holding 2,23 -1,76 -26,03 Politeknik Metal 56,40 -1,91 60,84 Prizma Press Matbaacılık 2,09 0,00 34,84 QNB Finans Fin. Kir. 4,14 -0,96 -39,12 QNB Finansbank 6,88 -2,27 -23,64 Ral Yatırım Holding 4,78 -1,04 159,78 Ray Sigorta 2,18 -2,24 56,83 Reysaş GMYO 0,81 2,53 17,39 Reysaş Lojistik 0,73 0,00 -1,35 Rhea Girişim 0,89 -4,30 34,85 Rodrigo Tekstil 3,30 4,76 73,68 Royal Halı 0,81 -2,41 -18,18 RTA Laboratuvarları 1,30 0,00 -25,29 Sabancı Holding 8,99 -1,86 24,30 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 -1,12 14,18 Salix Yatırım Holding 4,10 -3,53 6,49 Sanel Mühendislik 3,56 0,00 63,30 Sanifoam Sünger 1,71 -1,16 36,80 Sanko Pazarlama 2,21 -1,78 0,25 Saray Matbaacılık 1,13 -2,59 13,00 Sarkuysan 3,32 -0,60 5,64 Sasa Polyester 6,84 -0,87 19,04 Say Reklamcılık 0,80 1,27 -14,89 Sekuro Plastik 2,59 -0,38 -12,50 Selçuk Ecza Deposu 4,55 -2,78 67,37 Selçuk Gıda 1,69 0,00 27,07 Senkron Güvenlik 5,28 1,54 428,00 Serve Film Prodüksiyon 2,36 -9,58 21,03 Servet GMYO 4,62 -1,70 -1,70 Seyitler Kimya 5,95 0,68 54,55 Silverline Endüstri 1,13 0,00 -15,67 Sinpaş GMYO 0,65 -1,52 75,68 Smartiks Yazılım 2,67 -0,37 Soda Sanayii 6,45 -1,23 -4,66 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 0,00 26,16 Söktaş 1,42 -0,70 11,81 Sönmez Filament 4,05 1,25 29,81 Sönmez Pamuklu 3,49 -1,69 11,86 Sumaş Suni Tahta 6,85 0,00 -2,14 Şeker Fin. Kir. 3,69 -2,89 30,85 Şekerbank 0,99 -1,00 -10,00 Şişe Cam 5,12 -2,66 -6,61 Şok Marketler 9,74 -0,71 -9,40 T. Halk Bankası 5,82 -1,36 -17,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,66 -2,10 -31,41 T.S.K.B. 0,78 -1,27 -3,70 T.Tuborg 7,72 -1,15 -2,70 Taç Tarım Ürünleri 4,23 -0,24 -16,40 Tat Gıda 4,42 0,23 15,71 TAV Havalimanları 25,94 -0,61 17,96 Taze Kuru Gıda 5,32 -5,67 -21,76 Tek-Art Turizm 0,76 2,70 -10,59 Tekfen Holding 25,60 -1,92 30,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,39 -2,45 -19,53 Temapol Polimer Plastik 2,87 -1,03 -6,21 TGS Dış Ticaret 3,81 0,26 62,13 Tofaş Oto. Fab. 19,91 1,95 28,36 Torunlar GMYO 1,96 -2,49 29,80 Trabzon Liman 7,55 -2,33 9,76 Trabzonspor Sportif 1,08 1,89 -21,52 Trakya Cam 2,96 -1,66 2,46 Trend GMYO 1,08 0,00 -14,96 TSKB GMYO 0,73 0,00 -10,98 Tuğçelik 2,08 -1,42 -2,35 Tukaş 4,75 -5,75 186,14 Turcas Petrol 1,42 0,71 0,71 Turkcell 13,23 0,08 8,71 Tümosan Motor ve Traktör 4,16 3,23 -7,56 Tüpraş 115,40 -0,60 10,60 Türk Hava Yolları 13,19 -1,93 -18,13 Türk Prysmian Kablo 1,82 -1,09 5,53 Türk Telekom 5,22 -0,76 33,85 Türk Traktör 32,36 -0,86 -7,28 Türker Proje Gayrimenkul 24,86 -0,56 -22,65 Ufuk Yatırım 1,14 -1,72 0,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 -2,90 17,54 Ulusoy Elektrik 20,74 -0,10 29,95 Ulusoy Un Sanayi 2,32 -2,11 11,54 Umpaş Holding 0,37 -5,13 -32,73 Uşak Seramik 1,04 -0,95 -6,31 Utopya Turizm 3,16 -0,63 -22,93 Uzertaş Boya 1,00 1,01 66,67 Ülker Bisküvi 19,18 -5,98 30,74 Ünye Çimento 2,71 5,04 -21,90 Vakıf Fin. Kir. 1,46 -2,01 -17,98 Vakıf GMYO 1,74 -2,25 -12,56 Vakıf Yat. Ort. 1,34 -0,74 -11,84 Vakıflar Bankası 4,63 0,65 18,72 Vakko Tekstil 2,91 -1,02 11,56 Vanet Gıda 1,78 -1,11 36,92 Verusa Holding 18,00 0,00 8,43 Verusaturk Girisim 3,24 0,62 -2,11 Vestel 11,71 -0,26 110,99 Vestel Beyaz Eşya 17,80 1,19 82,24 Viking Kağıt 1,02 -3,77 -7,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -1,35 -15,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,54 -1,93 58,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,00 -10,39 Yataş 4,55 -3,19 1,79 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,88 -1,12 -6,38 Yeni Gimat GMYO 8,15 -0,24 13,50 Yeşil GMYO 0,26 4,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 10,44 1,85 8,41 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.713,00 0,48 23,37 Yonga Mobilya 8,16 0,00 23,64 Yünsa 4,40 -2,65 5,39 Zorlu Enerji 1,23 -0,81 0,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

