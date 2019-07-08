Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 176.489,80 284,51 İş Bankası (B) 19.499,00 -6,03 537,18 İş Bankası (C) 6,49 -1,67 43,27 İş Bankası (Kur.) 147.900,00 -12,57 204,31 İş Fin.Kir. 2,83 -3,08 -38,88 İş Girişim 2,69 -1,82 31,86 İş GMYO 1,02 0,99 -5,56 İş Y. Men. Değ. 2,89 0,00 56,48 İş Yat. Ort. 1,04 -0,95 40,90 İşbir Holding 299,00 3,14 116,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 -57,14 İttifak Holding 6,05 -0,17 95,16 İz Hayvancılık Tarım 5,16 -1,90 -21,70 İzmir Demir Çelik 1,63 -0,61 -1,81 İzmir Fırça 1,63 -0,61 -21,26 İzocam 23,20 0,69 8,31 Jantsa Jant Sanayi 30,00 -0,66 16,23 Kafein Yazılım 7,20 0,56 4,53 Kapital Yat. Holding 1,99 2,05 -30,66 Kaplamin 3,37 -0,88 -6,39 Kardemir (A) 2,11 -1,40 23,27 Kardemir (B) 2,10 -0,94 22,02 Kardemir (D) 2,19 -0,90 6,53 Karel Elektronik 6,20 -1,43 48,68 Karsan Otomotiv 1,24 -0,80 -3,13 Karsu Tekstil 1,26 -0,79 0,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,20 -0,76 40,54 Kartonsan 310,80 -0,10 -2,56 Katmerciler Ekipman 2,18 3,81 -27,54 Kent Gıda 123,00 0,24 3,36 Kerevitaş Gıda 1,87 0,00 3,89 Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43 Kiler GMYO 1,95 0,52 11,43 Klimasan Klima 10,21 10,98 163,15 Koç Holding 17,64 -0,68 27,38 Konfrut Gıda 31,62 -0,88 32,41 Konya Çimento 177,60 -1,88 -0,22 Kordsa Teknik Tekstil 11,84 -0,42 25,15 Koza Altın 50,25 1,84 -2,05 Koza Madencilik 6,29 0,32 -12,88 Körfez GMYO 1,65 1,85 35,25 Kristal Kola 0,87 1,16 -17,14 Kron Telekomünikasyon 8,25 -2,25 -5,17 Kuştur Kuşadası Turizm 22,48 -0,09 63,97 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 -0,85 3,54 Kütahya Porselen 4,93 -0,80 8,35 Lider Faktoring 2,03 -0,98 -9,78 Link Bilgisayar 10,12 -1,27 21,63 Logo Yazılım 41,02 0,00 51,14 Lokman Hekim Sağlık 3,76 -1,83 -16,44 Lüks Kadife 4,43 -5,54 -8,66 Makina Takım 1,31 3,15 -14,94 Mardin Çimento 2,75 0,00 -0,97 Marka Yatırım Holding 0,64 0,00 3,23 Marmaris Altınyunus 18,27 -1,77 4,04 Marshall 25,72 -0,77 1,98 Martı GMYO 0,62 -1,59 -4,62 Martı Otel 0,66 3,13 13,79 Mavi Giyim 41,00 -1,20 27,25 Mazhar Zorlu Holding 4,87 -1,81 27,82 Mega Polietilen 1,69 -1,74 -17,16 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -6,94 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 12,75 2,82 112,85 Merko Gıda 0,70 0,00 -30,69 Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,38 8,66 31,43 Metro Holding 0,99 0,00 30,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 -0,87 3,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 -0,82 2,54 Migros Ticaret 14,26 -1,11 -4,30 Milpa 1,42 0,00 -0,65 Mistral GMYO 1,15 2,68 -24,84 MLP Sağlık 10,72 -5,13 0,19 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,12 4,67 1,82 Mondi Tire Kutsan 1,54 0,00 -17,20 Net Holding 1,71 -0,58 -12,76 Netaş Telekom. 6,90 -2,40 6,81 Niğbaş Niğde Beton 9,45 0,96 136,25 Nuh Çimento 6,27 -0,32 -9,53 Nurol GMYO 2,35 1,29 11,90 Odaş Elektrik 1,44 -2,70 2,27 Olmuksan-IP 3,34 -1,76 -0,89 Orge Enerji Elektrik 3,31 -0,90 6,09 Orma Orman Mahsulleri 1,21 0,83 0,83 Osmanlı Menkul 1,25 0,81 -27,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,02 0,00 -5,56 Otokar 112,00 -0,27 30,40 Oyak Yat. Ort. 1,11 -0,89 -29,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,91 7,91 87,25 Özak GMYO 2,34 -1,27 10,90 Özbal Çelik Boru 1,15 0,00 -16,67 Özderici GMYO 0,71 -1,39 -69,79 Özerden Plastik 2,93 -1,68 20,20 Panora GMYO 4,20 -0,94 14,23 Park Elek.Madencilik 2,61 0,38 8,30 Parsan 14,62 -1,35 66,89 Pegasus 47,64 2,41 107,85 Peker GMYO 4,07 0,74 -50,51 Penguen Gıda 1,46 -1,35 35,19 Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,12 -1,45 0,21 Petkim 3,94 -1,75 0,06 Petrokent Turizm 76,00 1,60 10,63 Pınar Et Ve Un 6,03 0,84 35,91 Pınar Su 1,28 0,00 2,40 Pınar Süt 6,84 -1,16 10,02 Plastikkart 2,98 -0,67 10,37 Polisan Holding 2,16 -2,26 -28,35 Politeknik Metal 54,45 -1,98 55,27 Prizma Press Matbaacılık 2,09 0,97 34,84 QNB Finans Fin. Kir. 4,30 -2,93 -36,76 QNB Finansbank 6,88 -1,01 -23,64 Ral Yatırım Holding 4,95 1,43 169,02 Ray Sigorta 2,27 2,71 63,31 Reysaş GMYO 0,78 -2,50 13,04 Reysaş Lojistik 0,72 -1,37 -2,70 Rhea Girişim 0,83 0,00 25,76 Rodrigo Tekstil 3,63 -3,46 91,05 Royal Halı 0,88 2,33 -11,11 RTA Laboratuvarları 1,33 0,00 -23,56 Sabancı Holding 9,29 1,98 28,45 Safkar Ege Soğutmacılık 1,85 3,93 19,34 Salix Yatırım Holding 3,90 8,33 1,30 Sanel Mühendislik 3,65 0,00 67,43 Sanifoam Sünger 1,69 -1,17 35,20 Sanko Pazarlama 2,01 -0,30 1,31 Saray Matbaacılık 1,19 3,48 19,00 Sarkuysan 3,26 -0,61 3,73 Sasa Polyester 6,89 1,47 19,91 Say Reklamcılık 0,81 0,00 -13,83 Sekuro Plastik 2,65 0,38 -10,47 Selçuk Ecza Deposu 4,56 2,24 67,74 Selçuk Gıda 1,72 0,00 29,32 Senkron Güvenlik 4,85 6,13 385,00 Serve Film Prodüksiyon 2,60 0,39 33,33 Servet GMYO 4,60 -0,86 -2,13 Seyitler Kimya 5,86 -1,51 52,21 Silverline Endüstri 1,11 -0,89 -17,16 Sinpaş GMYO 0,67 -1,47 81,08 Smartiks Yazılım 2,58 -1,90 Soda Sanayii 6,21 -2,97 -8,21 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 0,00 26,16 Söktaş 1,52 5,56 19,69 Sönmez Filament 4,15 -1,89 33,01 Sönmez Pamuklu 3,40 -1,45 8,97 Sumaş Suni Tahta 6,90 1,47 -1,43 Şeker Fin. Kir. 3,68 -1,34 30,50 Şekerbank 0,99 0,00 -10,00 Şişe Cam 4,91 -2,96 -10,44 Şok Marketler 9,76 0,21 -9,21 T. Halk Bankası 6,09 0,33 -13,25 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,70 -0,59 -31,17 T.S.K.B. 0,80 -2,44 -1,23 T.Tuborg 7,74 -0,26 -2,45 Taç Tarım Ürünleri 4,13 -1,67 -18,38 Tat Gıda 4,46 0,45 16,75 TAV Havalimanları 24,52 -1,45 11,50 Taze Kuru Gıda 5,40 -2,35 -20,59 Tek-Art Turizm 0,75 0,00 -11,76 Tekfen Holding 25,12 0,16 27,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,26 -3,42 -23,91 Temapol Polimer Plastik 2,87 0,00 -6,21 TGS Dış Ticaret 3,87 0,52 64,68 Tofaş Oto. Fab. 19,46 1,78 25,46 Torunlar GMYO 1,96 -0,51 29,80 Trabzon Liman 7,27 -0,27 5,69 Trabzonspor Sportif 1,05 -3,67 -23,70 Trakya Cam 2,86 -2,05 -1,00 Trend GMYO 1,11 0,91 -12,60 TSKB GMYO 0,72 -1,37 -12,20 Tuğçelik 2,06 0,00 -3,29 Tukaş 4,42 3,51 166,27 Turcas Petrol 1,39 -1,42 -1,42 Turkcell 12,57 -2,03 3,29 Tümosan Motor ve Traktör 3,99 -1,72 -11,33 Tüpraş 113,10 -1,31 8,40 Türk Hava Yolları 12,94 -3,00 -19,68 Türk Prysmian Kablo 1,92 -1,54 11,33 Türk Telekom 5,19 -1,70 33,08 Türk Traktör 32,76 -0,73 -6,13 Türker Proje Gayrimenkul 24,80 -0,48 -22,84 Ufuk Yatırım 1,15 -0,86 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,39 1,46 21,93 Ulusoy Elektrik 21,80 5,21 36,59 Ulusoy Un Sanayi 2,39 4,37 14,90 Umpaş Holding 0,40 2,56 -27,27 Uşak Seramik 1,06 1,92 -4,50 Utopya Turizm 2,97 -2,30 -27,56 Uzertaş Boya 1,02 0,00 70,00 Ülker Bisküvi 18,93 -0,26 29,04 Ünye Çimento 2,75 -2,14 -20,75 Vakıf Fin. Kir. 1,45 -0,68 -18,54 Vakıf GMYO 1,75 0,00 -12,06 Vakıf Yat. Ort. 1,33 -0,75 -12,50 Vakıflar Bankası 4,74 -2,87 21,54 Vakko Tekstil 2,85 -1,04 9,26 Vanet Gıda 1,79 -0,56 37,69 Verusa Holding 15,40 -6,78 -7,23 Verusaturk Girisim 3,23 1,25 -2,42 Vestel 10,63 -5,43 91,53 Vestel Beyaz Eşya 16,81 -3,11 72,10 Viking Kağıt 1,01 -0,98 -8,18 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -0,68 -15,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,57 -3,38 60,62 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,49 -0,40 -10,75 Yataş 4,69 -0,64 4,92 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 -2,17 -4,26 Yeni Gimat GMYO 8,11 -0,98 12,95 Yeşil GMYO 0,27 -3,57 0,00 Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,95 -1,00 3,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.624,90 0,00 19,37 Yonga Mobilya 8,14 2,52 23,33 Yünsa 4,25 -0,93 1,80 Zorlu Enerji 1,20 -2,44 -2,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

