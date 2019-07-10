Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 141.191,90 -20,00 207,61 İş Bankası (B) 19.000,00 -2,31 520,87 İş Bankası (C) 6,48 3,35 43,05 İş Bankası (Kur.) 147.900,00 204,31 İş Fin.Kir. 2,98 10,37 -35,64 İş Girişim 2,71 4,23 32,84 İş GMYO 1,01 2,02 -6,48 İş Y. Men. Değ. 2,91 1,04 57,57 İş Yat. Ort. 1,04 0,00 40,90 İşbir Holding 296,00 0,00 114,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 -57,14 İttifak Holding 6,25 4,34 101,61 İz Hayvancılık Tarım 5,09 3,25 -22,76 İzmir Demir Çelik 1,58 0,64 -4,82 İzmir Fırça 1,64 0,61 -20,77 İzocam 22,98 0,26 7,28 Jantsa Jant Sanayi 29,94 0,81 15,99 Kafein Yazılım 6,98 0,29 1,34 Kapital Yat. Holding 1,94 0,00 -32,40 Kaplamin 3,35 0,00 -6,94 Kardemir (A) 2,06 0,98 20,35 Kardemir (B) 2,05 0,99 19,11 Kardemir (D) 2,15 2,38 4,58 Karel Elektronik 6,06 1,34 45,32 Karsan Otomotiv 1,17 -0,85 -8,59 Karsu Tekstil 1,28 -1,54 2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 0,37 45,95 Kartonsan 307,20 0,36 -3,69 Katmerciler Ekipman 2,12 0,95 -29,54 Kent Gıda 121,70 0,58 2,27 Kerevitaş Gıda 2,01 3,08 11,67 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,86 1,64 6,29 Klimasan Klima 10,00 -2,63 157,74 Koç Holding 17,92 2,63 29,40 Konfrut Gıda 31,76 1,08 33,00 Konya Çimento 174,20 1,22 -2,13 Kordsa Teknik Tekstil 11,95 2,84 26,31 Koza Altın 51,25 3,12 -0,10 Koza Madencilik 6,31 4,47 -12,60 Körfez GMYO 1,61 0,00 31,97 Kristal Kola 0,86 1,18 -18,10 Kron Telekomünikasyon 8,15 0,62 -6,32 Kuştur Kuşadası Turizm 22,80 20,00 66,30 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 1,77 1,77 Kütahya Porselen 4,95 1,43 8,79 Lider Faktoring 1,98 -1,00 -12,00 Link Bilgisayar 9,85 -0,40 18,39 Logo Yazılım 41,50 0,44 52,91 Lokman Hekim Sağlık 3,79 1,07 -15,78 Lüks Kadife 4,60 0,88 -5,15 Makina Takım 1,30 1,56 -15,58 Mardin Çimento 2,75 1,85 -0,97 Marka Yatırım Holding 0,64 1,59 3,23 Marmaris Altınyunus 18,12 0,67 3,19 Marshall 25,28 0,00 0,24 Martı GMYO 0,62 1,64 -4,62 Martı Otel 0,69 1,47 18,97 Mavi Giyim 41,70 2,86 29,42 Mazhar Zorlu Holding 4,65 -3,12 22,05 Mega Polietilen 1,76 7,32 -13,73 Menderes Tekstil 0,68 3,03 -5,56 Mensa 0,17 0,00 21,43 Merit Turizm 13,00 0,00 117,03 Merko Gıda 0,68 1,49 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,47 5,76 40,00 Metro Holding 0,96 -1,03 26,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 1,82 1,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,18 -0,84 0,00 Migros Ticaret 14,12 1,44 -5,23 Milpa 1,37 0,74 -4,15 Mistral GMYO 1,13 0,00 -26,14 MLP Sağlık 10,30 2,18 -3,74 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,06 -2,75 -3,64 Mondi Tire Kutsan 1,51 -0,66 -18,82 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60 Net Holding 1,62 -0,61 -17,35 Netaş Telekom. 6,70 1,36 3,72 Niğbaş Niğde Beton 9,75 3,17 143,75 Nuh Çimento 6,24 0,48 -9,96 Nurol GMYO 2,32 0,87 10,48 Odaş Elektrik 1,38 0,73 -1,99 Olmuksan-IP 3,32 0,30 -1,48 Orge Enerji Elektrik 3,23 0,31 3,53 Orma Orman Mahsulleri 1,19 -0,83 -0,83 Osmanlı Menkul 1,21 -3,20 -29,65 Ostim Endüstriyel Yat 1,01 3,06 -6,48 Otokar 117,10 6,17 36,34 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,90 -29,26 Oylum Sınai Yatırımlar 1,95 -2,50 91,18 Özak GMYO 2,29 0,88 8,53 Özbal Çelik Boru 1,15 3,60 -16,67 Özderici GMYO 0,69 1,47 -70,64 Özerden Plastik 2,95 -0,34 21,02 Panora GMYO 4,21 0,24 14,50 Park Elek.Madencilik 2,63 0,00 9,13 Parsan 14,71 0,07 67,92 Pegasus 48,24 4,01 110,47 Peker GMYO 4,02 2,29 -51,12 Penguen Gıda 1,43 1,42 32,41 Pera GMYO 0,49 0,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,04 0,17 -1,10 Petkim 3,85 1,85 -2,22 Petrokent Turizm 75,05 -0,27 9,24 Pınar Et Ve Un 6,20 1,81 39,74 Pınar Su 1,33 3,91 6,40 Pınar Süt 6,63 0,45 6,64 Plastikkart 2,90 0,00 7,41 Polisan Holding 2,17 2,84 -28,02 Politeknik Metal 54,70 -0,18 55,99 Prizma Press Matbaacılık 2,21 1,38 42,58 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.057,70 -0,03 QNB Finans Fin. Kir. 4,34 -0,91 -36,18 QNB Finansbank 6,79 1,19 -24,64 Ral Yatırım Holding 4,88 -0,41 165,22 Ray Sigorta 2,18 -1,80 56,83 Reysaş GMYO 0,77 2,67 11,59 Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -4,05 Rhea Girişim 0,83 2,47 25,76 Rodrigo Tekstil 3,50 0,86 84,21 Royal Halı 0,85 0,00 -14,14 RTA Laboratuvarları 1,30 0,78 -25,29 Sabancı Holding 9,18 3,49 26,93 Safkar Ege Soğutmacılık 1,87 3,89 20,63 Salix Yatırım Holding 3,58 -3,24 -7,01 Sanel Mühendislik 3,66 0,27 67,89 Sanifoam Sünger 1,63 -0,61 30,40 Sanko Pazarlama 1,98 1,02 -0,21 Saray Matbaacılık 1,15 0,00 15,00 Sarkuysan 3,27 0,93 4,05 Sasa Polyester 6,61 0,15 15,04 Say Reklamcılık 0,86 1,18 -8,51 Sekuro Plastik 2,50 0,00 -15,54 Selçuk Ecza Deposu 4,46 1,36 64,06 Selçuk Gıda 1,73 0,00 30,08 Senkron Güvenlik 4,75 0,00 375,00 Serve Film Prodüksiyon 2,29 0,00 17,44 Servet GMYO 4,76 1,28 1,28 Seyitler Kimya 5,82 -1,36 51,17 Silverline Endüstri 1,09 0,00 -18,66 Sinpaş GMYO 0,66 -1,49 78,38 Smartiks Yazılım 2,57 2,39 Soda Sanayii 6,13 0,33 -9,39 Sodaş Sodyum Sanayii 7,01 -3,04 26,34 Söktaş 1,53 6,25 20,47 Sönmez Filament 4,16 -1,42 33,33 Sönmez Pamuklu 3,52 0,57 12,82 Sumaş Suni Tahta 6,80 0,00 -2,86 Şeker Fin. Kir. 3,73 -0,53 32,27 Şekerbank 0,98 2,08 -10,91 Şişe Cam 4,78 0,42 -12,81 Şok Marketler 9,90 4,76 -7,91 T. Halk Bankası 6,02 3,26 -14,25 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,77 0,43 -30,76 T.S.K.B. 0,80 3,90 -1,23 T.Tuborg 7,76 0,65 -2,19 Taç Tarım Ürünleri 4,03 0,75 -20,36 Tat Gıda 4,51 0,67 18,06 TAV Havalimanları 25,02 3,30 13,77 Taze Kuru Gıda 5,43 0,18 -20,15 Tek-Art Turizm 0,76 0,00 -10,59 Tekfen Holding 24,46 1,49 24,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,31 -0,43 -22,22 Temapol Polimer Plastik 2,85 0,71 -6,86 TGS Dış Ticaret 3,75 -2,60 59,57 Tofaş Oto. Fab. 18,70 -2,60 20,56 Torunlar GMYO 1,92 2,67 27,15 Trabzon Liman 7,07 0,14 2,78 Trabzonspor Sportif 1,01 1,00 -26,60 Trakya Cam 2,77 1,09 -4,11 Trend GMYO 1,13 0,89 -11,02 TSKB GMYO 0,71 -1,39 -13,41 Tuğçelik 2,08 4,52 -2,35 Tukaş 4,18 -1,65 151,81 Turcas Petrol 1,38 1,47 -2,13 Turkcell 13,13 2,98 7,89 Tümosan Motor ve Traktör 3,91 0,77 -13,11 Tüpraş 116,90 1,30 12,04 Türk Hava Yolları 12,38 0,90 -23,15 Türk Prysmian Kablo 1,90 -1,55 10,17 Türk Telekom 5,22 3,98 33,85 Türk Traktör 31,02 0,32 -11,12 Türker Proje Gayrimenkul 24,66 -0,64 -23,27 Ufuk Yatırım 1,16 0,87 1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,39 1,46 21,93 Ulusoy Elektrik 22,30 4,79 39,72 Ulusoy Un Sanayi 2,41 4,33 15,87 Umpaş Holding 0,40 -2,44 -27,27 Uşak Seramik 1,03 -1,90 -7,21 Utopya Turizm 3,11 -0,64 -24,15 Uzertaş Boya 1,02 3,03 70,00 Ülker Bisküvi 18,29 0,49 24,68 Ünye Çimento 2,65 -0,38 -23,63 Vakıf Fin. Kir. 1,38 0,73 -22,47 Vakıf GMYO 1,69 0,60 -15,08 Vakıf Yat. Ort. 1,28 -0,78 -15,79 Vakıflar Bankası 4,79 5,97 22,82 Vakko Tekstil 3,00 6,38 15,01 Vanet Gıda 1,71 0,00 31,54 Verusa Holding 14,88 -0,80 -10,36 Verusaturk Girisim 3,20 0,95 -3,32 Vestel 10,08 3,49 81,62 Vestel Beyaz Eşya 16,42 3,53 68,11 Viking Kağıt 0,98 0,00 -10,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 1,42 -16,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 3,20 61,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,47 -0,80 -11,47 Yataş 4,70 1,08 5,15 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 3,41 -3,19 Yeni Gimat GMYO 8,12 0,00 13,08 Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,37 -2,29 -2,70 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.695,00 0,56 22,56 Yonga Mobilya 7,50 0,00 13,64 Yünsa 4,24 -0,70 1,56 Zorlu Enerji 1,16 0,87 -5,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

