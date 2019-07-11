Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 112.966,00 -19,99 146,11 İş Bankası (B) 17.998,30 -5,27 488,14 İş Bankası (C) 6,37 -1,70 40,62 İş Bankası (Kur.) 176.000,00 19,00 262,13 İş Fin.Kir. 3,04 2,01 -34,34 İş Girişim 2,69 -0,74 31,86 İş GMYO 1,00 -0,99 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,91 0,00 57,57 İş Yat. Ort. 1,05 0,96 42,26 İşbir Holding 296,00 0,00 114,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -58,33 İttifak Holding 6,32 1,12 103,87 İz Hayvancılık Tarım 5,05 -0,79 -23,37 İzmir Demir Çelik 1,59 0,63 -4,22 İzmir Fırça 1,61 -1,83 -22,22 İzocam 23,10 0,52 7,84 Jantsa Jant Sanayi 30,18 0,80 16,92 Kafein Yazılım 7,07 1,29 2,64 Kapital Yat. Holding 1,89 -2,58 -34,15 Kaplamin 3,36 0,30 -6,67 Kardemir (A) 2,10 1,94 22,69 Kardemir (B) 2,09 1,95 21,44 Kardemir (D) 2,16 0,47 5,07 Karel Elektronik 6,29 3,80 50,84 Karsan Otomotiv 1,18 0,85 -7,81 Karsu Tekstil 1,26 -1,56 0,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,33 -1,30 44,05 Kartonsan 307,30 0,03 -3,66 Katmerciler Ekipman 2,07 -2,36 -31,20 Kent Gıda 121,70 0,00 2,27 Kerevitaş Gıda 2,08 3,48 15,56 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,88 1,08 7,43 Klimasan Klima 9,81 -1,90 152,84 Koç Holding 18,22 1,67 31,56 Konfrut Gıda 31,58 -0,57 32,24 Konya Çimento 178,10 2,24 0,06 Kordsa Teknik Tekstil 12,18 1,92 28,74 Koza Altın 51,95 1,37 1,27 Koza Madencilik 6,24 -1,11 -13,57 Körfez GMYO 1,60 -0,62 31,15 Kristal Kola 0,87 1,16 -17,14 Kron Telekomünikasyon 8,23 0,98 -5,40 Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 9,65 82,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -0,87 0,88 Kütahya Porselen 5,03 1,62 10,55 Lider Faktoring 2,00 1,01 -11,11 Link Bilgisayar 10,32 4,77 24,04 Logo Yazılım 42,42 2,22 56,30 Lokman Hekim Sağlık 3,77 -0,53 -16,22 Lüks Kadife 4,51 -1,96 -7,01 Makina Takım 1,33 2,31 -13,64 Mardin Çimento 2,77 0,73 -0,25 Marka Yatırım Holding 0,64 0,00 3,23 Marmaris Altınyunus 18,26 0,77 3,99 Marshall 25,24 -0,16 0,08 Martı GMYO 0,62 0,00 -4,62 Martı Otel 0,69 0,00 18,97 Mavi Giyim 41,74 0,10 29,55 Mazhar Zorlu Holding 4,71 1,29 23,62 Mega Polietilen 1,73 -1,70 -15,20 Menderes Tekstil 0,68 0,00 -5,56 Mensa 0,18 5,88 28,57 Merit Turizm 13,70 5,38 128,71 Merko Gıda 0,69 1,47 -31,68 Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,45 -1,36 38,10 Metro Holding 0,95 -1,04 25,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 0,89 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 1,69 1,69 Migros Ticaret 14,30 1,27 -4,03 Milpa 1,37 0,00 -4,15 Mistral GMYO 1,13 0,00 -26,14 MLP Sağlık 10,76 4,47 0,56 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 -0,94 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,55 2,65 -16,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60 Net Holding 1,64 1,23 -16,33 Netaş Telekom. 6,84 2,09 5,88 Niğbaş Niğde Beton 9,90 1,54 147,50 Nuh Çimento 6,28 0,64 -9,38 Nurol GMYO 2,40 3,45 14,29 Odaş Elektrik 1,39 0,72 -1,28 Olmuksan-IP 3,31 -0,30 -1,78 Orge Enerji Elektrik 3,21 -0,62 2,88 Orma Orman Mahsulleri 1,15 -3,36 -4,17 Osmanlı Menkul 1,24 2,48 -27,91 Ostim Endüstriyel Yat 1,01 0,00 -6,48 Otokar 118,60 1,28 38,09 Oyak Yat. Ort. 1,13 0,89 -28,63 Oylum Sınai Yatırımlar 1,90 -2,56 86,27 Özak GMYO 2,32 1,31 9,95 Özbal Çelik Boru 1,22 6,09 -11,59 Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64 Özerden Plastik 2,95 0,00 21,02 Panora GMYO 4,20 -0,24 14,23 Park Elek.Madencilik 2,63 0,00 9,13 Parsan 14,70 -0,07 67,81 Pegasus 47,66 -1,20 107,94 Peker GMYO 4,01 -0,25 -51,24 Penguen Gıda 1,43 0,00 32,41 Pera GMYO 0,50 2,04 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,06 0,33 -0,78 Petkim 3,86 0,26 -1,97 Petrokent Turizm 74,50 -0,73 8,44 Pınar Et Ve Un 6,21 0,16 39,96 Pınar Su 1,31 -1,50 4,80 Pınar Süt 6,80 2,56 9,38 Plastikkart 2,92 0,69 8,15 Polisan Holding 2,19 0,92 -27,36 Politeknik Metal 53,50 -2,19 52,57 Prizma Press Matbaacılık 2,25 1,81 45,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.039,10 -1,76 QNB Finans Fin. Kir. 4,44 2,30 -34,71 QNB Finansbank 6,80 0,15 -24,53 Ral Yatırım Holding 4,80 -1,64 160,87 Ray Sigorta 2,22 1,83 59,71 Reysaş GMYO 0,78 1,30 13,04 Reysaş Lojistik 0,73 2,82 -1,35 Rhea Girişim 0,84 1,20 27,27 Rodrigo Tekstil 3,54 1,14 86,32 Royal Halı 0,82 -3,53 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,30 0,00 -25,29 Sabancı Holding 9,22 0,44 27,48 Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 2,14 23,21 Salix Yatırım Holding 3,70 3,35 -3,90 Sanel Mühendislik 3,64 -0,55 66,97 Sanifoam Sünger 1,66 1,84 32,80 Sanko Pazarlama 1,98 0,00 -0,21 Saray Matbaacılık 1,19 3,48 19,00 Sarkuysan 3,28 0,31 4,37 Sasa Polyester 6,54 -1,06 13,82 Say Reklamcılık 0,88 2,33 -6,38 Sekuro Plastik 2,53 1,20 -14,53 Selçuk Ecza Deposu 4,65 4,26 71,05 Selçuk Gıda 1,72 -0,58 29,32 Senkron Güvenlik 4,45 -6,32 345,00 Serve Film Prodüksiyon 2,38 3,93 22,05 Servet GMYO 4,56 -4,20 -2,98 Seyitler Kimya 5,83 0,17 51,43 Silverline Endüstri 1,11 1,83 -17,16 Sinpaş GMYO 0,61 -7,58 64,86 Smartiks Yazılım 2,68 4,28 Soda Sanayii 6,12 -0,16 -9,54 Sodaş Sodyum Sanayii 6,95 -0,86 25,26 Söktaş 1,53 0,00 20,47 Sönmez Filament 4,17 0,24 33,65 Sönmez Pamuklu 3,52 0,00 12,82 Sumaş Suni Tahta 6,79 -0,15 -3,00 Şeker Fin. Kir. 3,76 0,80 33,33 Şekerbank 0,97 -1,02 -11,82 Şişe Cam 4,78 0,00 -12,81 Şok Marketler 9,85 -0,51 -8,37 T. Halk Bankası 6,00 -0,33 -14,53 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,70 -0,59 -31,17 T.S.K.B. 0,80 0,00 -1,23 T.Tuborg 7,79 0,39 -1,82 Taç Tarım Ürünleri 3,99 -0,99 -21,15 Tat Gıda 4,50 -0,22 17,80 TAV Havalimanları 25,32 1,20 15,14 Taze Kuru Gıda 5,38 -0,92 -20,88 Tek-Art Turizm 0,76 0,00 -10,59 Tekfen Holding 24,00 -1,88 22,26 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,32 0,43 -21,89 Temapol Polimer Plastik 2,87 0,70 -6,21 TGS Dış Ticaret 3,77 0,53 60,43 Tofaş Oto. Fab. 18,80 0,53 21,20 Torunlar GMYO 1,91 -0,52 26,49 Trabzon Liman 7,08 0,14 2,93 Trabzonspor Sportif 1,03 1,98 -25,15 Trakya Cam 2,78 0,36 -3,77 Trend GMYO 1,12 -0,88 -11,81 TSKB GMYO 0,72 1,41 -12,20 Tuğçelik 2,06 -0,96 -3,29 Tukaş 4,28 2,39 157,83 Turcas Petrol 1,41 2,17 0,00 Turkcell 13,49 2,74 10,85 Tümosan Motor ve Traktör 4,00 2,30 -11,11 Tüpraş 121,80 4,19 16,74 Türk Hava Yolları 12,28 -0,81 -23,77 Türk Prysmian Kablo 1,86 -2,11 7,85 Türk Telekom 5,41 3,64 38,72 Türk Traktör 30,90 -0,39 -11,46 Türker Proje Gayrimenkul 24,20 -1,87 -24,70 Ufuk Yatırım 1,16 0,00 1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 -0,72 21,05 Ulusoy Elektrik 22,84 2,42 43,11 Ulusoy Un Sanayi 2,44 1,24 17,31 Umpaş Holding 0,40 0,00 -27,27 Uşak Seramik 1,04 0,97 -6,31 Utopya Turizm 3,28 5,47 -20,00 Uzertaş Boya 1,08 5,88 80,00 Ülker Bisküvi 18,51 1,20 26,18 Ünye Çimento 2,63 -0,75 -24,21 Vakıf Fin. Kir. 1,41 2,17 -20,79 Vakıf GMYO 1,70 0,59 -14,57 Vakıf Yat. Ort. 1,28 0,00 -15,79 Vakıflar Bankası 4,87 1,67 24,87 Vakko Tekstil 2,93 -2,33 12,33 Vanet Gıda 1,73 1,17 33,08 Verusa Holding 15,02 0,94 -9,52 Verusaturk Girisim 3,20 0,00 -3,32 Vestel 9,85 -2,28 77,48 Vestel Beyaz Eşya 16,02 -2,44 64,01 Viking Kağıt 0,98 0,00 -10,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 0,00 -16,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,59 0,39 61,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,49 0,81 -10,75 Yataş 4,71 0,21 5,37 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 0,00 -3,19 Yeni Gimat GMYO 8,11 -0,12 12,95 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,31 -0,64 -3,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.601,00 -3,49 18,28 Yonga Mobilya 7,50 0,00 13,64 Yünsa 4,27 0,71 2,28 Zorlu Enerji 1,19 2,59 -3,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

