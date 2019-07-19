Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,80 117,86 İş Bankası (B) 18.809,80 6,88 514,66 İş Bankası (C) 6,41 -0,31 41,50 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,76 -3,16 -40,39 İş Girişim 2,66 -0,75 30,39 İş GMYO 1,02 0,99 -5,56 İş Y. Men. Değ. 3,07 5,14 66,23 İş Yat. Ort. 1,06 0,00 43,61 İşbir Holding 325,00 -4,41 135,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -58,33 İttifak Holding 6,20 -4,62 100,00 İz Hayvancılık Tarım 4,99 0,00 -24,28 İzmir Demir Çelik 1,59 0,63 -4,22 İzmir Fırça 1,67 1,83 -19,32 İzocam 22,98 -0,52 7,28 Jantsa Jant Sanayi 30,92 -0,26 19,79 Kafein Yazılım 7,17 -0,69 4,10 Kapital Yat. Holding 1,81 -4,74 -36,93 Kaplamin 3,42 0,29 -5,00 Kardemir (A) 2,13 0,00 24,44 Kardemir (B) 2,13 0,47 23,76 Kardemir (D) 2,26 0,44 9,93 Karel Elektronik 6,44 -0,92 54,44 Karsan Otomotiv 1,20 0,00 -6,25 Karsu Tekstil 1,38 2,22 10,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,20 -1,70 40,54 Kartonsan 315,00 0,54 -1,25 Katmerciler Ekipman 2,02 -0,49 -32,86 Kent Gıda 121,60 -0,57 2,18 Kerevitaş Gıda 2,09 1,95 16,11 Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29 Kiler GMYO 1,89 0,00 8,00 Klimasan Klima 10,65 2,01 174,49 Koç Holding 18,96 0,80 36,91 Konfrut Gıda 31,70 -0,75 32,75 Konya Çimento 182,20 0,66 2,36 Kordsa Teknik Tekstil 11,91 -0,33 25,89 Koza Altın 56,20 2,27 9,55 Koza Madencilik 6,68 1,21 -7,48 Körfez GMYO 1,59 1,27 30,33 Kristal Kola 0,89 0,00 -15,24 Kron Telekomünikasyon 8,41 -0,59 -3,33 Kuştur Kuşadası Turizm 23,44 -2,50 70,97 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 0,87 2,65 Kütahya Porselen 5,04 -0,20 10,77 Lider Faktoring 2,02 0,00 -10,22 Link Bilgisayar 10,27 -0,19 23,44 Logo Yazılım 43,50 1,59 60,28 Lokman Hekim Sağlık 3,84 1,05 -14,67 Lüks Kadife 4,54 -0,87 -6,39 Makina Takım 1,38 -0,72 -10,39 Mardin Çimento 2,82 0,00 1,55 Marka Yatırım Holding 0,64 0,00 3,23 Marmaris Altınyunus 19,21 4,74 9,40 Marshall 26,68 4,71 5,79 Martı GMYO 0,61 -1,61 -6,15 Martı Otel 0,68 0,00 17,24 Mavi Giyim 42,28 2,57 31,22 Mazhar Zorlu Holding 5,05 19,95 32,55 Mega Polietilen 1,71 0,00 -16,18 Menderes Tekstil 0,68 0,00 -5,56 Mensa 0,18 5,88 28,57 Merit Turizm 13,35 2,69 122,87 Merko Gıda 0,73 7,35 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,70 0,00 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,43 0,00 36,19 Metro Holding 0,98 -1,01 28,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 -0,88 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,17 -0,85 -0,85 Migros Ticaret 14,94 3,75 0,27 Milpa 1,39 0,72 -2,75 Mistral GMYO 1,13 0,00 -26,14 MLP Sağlık 11,10 0,91 3,74 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,07 1,90 -2,73 Mondi Tire Kutsan 1,56 1,30 -16,13 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60 Net Holding 1,66 -1,19 -15,31 Netaş Telekom. 7,08 -2,21 9,60 Niğbaş Niğde Beton 10,09 1,92 152,25 Nuh Çimento 6,35 0,32 -8,37 Nurol GMYO 2,35 0,00 11,90 Odaş Elektrik 1,41 0,00 0,14 Olmuksan-IP 3,37 0,00 0,00 Orge Enerji Elektrik 3,35 0,90 7,37 Orma Orman Mahsulleri 1,17 2,63 -2,50 Osmanlı Menkul 1,36 -0,73 -20,93 Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -3,77 -5,56 Otokar 123,00 0,00 43,21 Oyak Yat. Ort. 1,12 -0,88 -29,26 Oylum Sınai Yatırımlar 1,76 -1,68 72,55 Özak GMYO 1,55 0,65 6,96 Özbal Çelik Boru 1,20 -0,83 -13,04 Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64 Özerden Plastik 2,98 0,34 22,25 Panora GMYO 4,17 0,97 13,41 Park Elek.Madencilik 2,76 0,36 14,52 Parsan 13,77 1,40 57,19 Pegasus 50,40 5,04 119,90 Peker GMYO 3,95 -0,75 -51,97 Penguen Gıda 1,48 0,68 37,04 Pera GMYO 0,49 -2,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,64 -1,34 8,72 Petkim 4,10 0,74 4,13 Petrokent Turizm 77,75 5,14 13,17 Pınar Et Ve Un 6,51 -0,46 46,73 Pınar Su 1,31 1,55 4,80 Pınar Süt 6,74 0,90 8,41 Plastikkart 2,93 0,00 8,52 Polisan Holding 2,17 -0,91 -28,02 Politeknik Metal 59,05 -0,67 68,39 Prizma Press Matbaacılık 2,55 0,00 64,52 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.039,50 0,02 QNB Finans Fin. Kir. 4,35 -0,23 -36,03 QNB Finansbank 6,79 -0,44 -24,64 Ral Yatırım Holding 4,63 -1,70 151,63 Ray Sigorta 2,19 0,00 57,55 Reysaş GMYO 0,80 -1,23 15,94 Reysaş Lojistik 0,75 -1,32 1,35 Rhea Girişim 0,84 2,44 27,27 Rodrigo Tekstil 4,19 -2,33 120,53 Royal Halı 0,82 1,23 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,30 0,00 -25,29 Sabancı Holding 9,30 0,43 28,58 Safkar Ege Soğutmacılık 1,89 2,16 21,92 Salix Yatırım Holding 3,84 -1,54 -0,26 Sanel Mühendislik 3,80 3,83 74,31 Sanifoam Sünger 1,65 -0,60 32,00 Sanko Pazarlama 2,13 8,67 7,36 Saray Matbaacılık 1,18 -3,28 18,00 Sarkuysan 3,40 0,00 8,19 Sasa Polyester 6,27 -0,79 9,12 Say Reklamcılık 0,88 0,00 -6,38 Sekuro Plastik 2,57 0,00 -13,18 Selçuk Ecza Deposu 4,57 -0,87 68,11 Selçuk Gıda 1,83 0,00 37,59 Senkron Güvenlik 4,00 0,00 300,00 Serve Film Prodüksiyon 2,34 -2,90 20,00 Servet GMYO 4,30 -0,46 -8,51 Seyitler Kimya 5,00 -0,99 29,87 Silverline Endüstri 1,16 1,75 -13,43 Sinpaş GMYO 0,63 0,00 70,27 Smartiks Yazılım 2,74 1,48 Soda Sanayii 6,44 1,26 -4,81 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 0,57 27,96 Söktaş 1,57 4,67 23,62 Sönmez Filament 4,55 -0,44 45,83 Sönmez Pamuklu 3,40 -1,45 8,97 Sumaş Suni Tahta 6,90 0,00 -1,43 Şeker Fin. Kir. 3,66 -1,61 29,79 Şekerbank 0,98 0,00 -10,91 Şişe Cam 5,10 0,99 -6,97 Şok Marketler 9,65 -1,53 -10,23 T. Halk Bankası 6,31 -1,87 -10,11 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,73 -0,34 -31,00 T.S.K.B. 0,83 1,22 2,47 T.Tuborg 7,84 -0,25 -1,19 Taç Tarım Ürünleri 3,98 -0,50 -21,34 Tat Gıda 4,70 1,51 23,04 TAV Havalimanları 25,76 -0,08 17,14 Taze Kuru Gıda 5,36 -0,37 -21,18 Tek-Art Turizm 0,77 1,32 -9,41 Tekfen Holding 26,32 0,08 34,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,31 2,67 -22,22 Temapol Polimer Plastik 2,88 -0,35 -5,88 TGS Dış Ticaret 3,73 -0,27 58,72 Tofaş Oto. Fab. 20,10 0,50 29,58 Torunlar GMYO 1,87 1,08 23,84 Trabzon Liman 7,17 -0,28 4,23 Trabzonspor Sportif 1,06 -2,75 -22,97 Trakya Cam 2,91 -0,34 0,73 Trend GMYO 1,21 3,42 -4,72 TSKB GMYO 0,71 -2,74 -13,41 Tuğçelik 2,09 0,00 -1,88 Tukaş 4,40 2,56 165,06 Turcas Petrol 1,42 0,00 0,71 Turkcell 13,25 -0,67 8,87 Tümosan Motor ve Traktör 4,08 -0,49 -9,33 Tüpraş 131,60 2,02 26,13 Türk Hava Yolları 12,95 -0,69 -19,62 Türk Prysmian Kablo 1,92 0,00 11,33 Türk Telekom 5,61 0,90 43,85 Türk Traktör 31,30 1,23 -10,32 Türker Proje Gayrimenkul 23,82 1,36 -25,89 Ufuk Yatırım 1,20 0,84 5,26 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 0,00 21,05 Ulusoy Elektrik 21,70 -1,81 35,96 Ulusoy Un Sanayi 2,43 -1,62 16,83 Umpaş Holding 0,42 5,00 -23,64 Uşak Seramik 1,04 0,00 -6,31 Utopya Turizm 3,20 -0,31 -21,95 Uzertaş Boya 1,05 3,96 75,00 Ülker Bisküvi 18,57 -1,17 26,58 Ünye Çimento 2,74 -2,84 -21,04 Vakıf Fin. Kir. 1,43 0,00 -19,66 Vakıf GMYO 1,74 0,00 -12,56 Vakıf Yat. Ort. 1,25 -0,79 -17,76 Vakıflar Bankası 4,81 -2,04 23,33 Vakko Tekstil 2,96 0,34 13,48 Vanet Gıda 1,72 -1,15 32,31 Verusa Holding 15,15 1,68 -8,73 Verusaturk Girisim 3,39 1,19 2,42 Vestel 9,89 1,02 78,20 Vestel Beyaz Eşya 15,27 -1,48 56,33 Viking Kağıt 0,98 0,00 -10,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 0,00 -15,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,71 0,74 69,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 0,39 -8,60 Yataş 5,42 3,04 21,25 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,88 -1,12 -6,38 Yeni Gimat GMYO 8,16 0,37 13,64 Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,15 -0,78 5,40 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.580,00 -0,39 17,33 Yonga Mobilya 7,79 3,87 18,03 Yünsa 4,26 -0,23 2,04 Zorlu Enerji 1,20 0,00 -2,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

