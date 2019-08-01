Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,90 117,86 İş Bankası (B) 16.999,90 0,00 455,52 İş Bankası (C) 6,22 -0,32 37,31 İş Bankası (Kur.) 150.150,40 208,94 İş Fin.Kir. 2,53 -1,17 -45,36 İş Girişim 2,67 0,38 30,88 İş GMYO 0,95 -1,04 -12,04 İş Y. Men. Değ. 3,35 4,69 81,39 İş Yat. Ort. 1,24 5,08 68,00 İşbir Holding 389,90 -2,23 182,54 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -59,52 İttifak Holding 5,85 -0,85 88,71 İz Hayvancılık Tarım 4,83 -1,43 -26,71 İzmir Demir Çelik 1,60 0,63 -3,61 İzmir Fırça 1,63 -1,81 -21,26 İzocam 24,18 1,34 12,89 Jantsa Jant Sanayi 31,80 0,00 23,20 Kafein Yazılım 6,93 -1,00 0,61 Kapital Yat. Holding 1,86 2,76 -35,19 Kaplamin 4,22 7,38 17,22 Kardemir (A) 2,08 -0,48 21,52 Kardemir (B) 2,09 0,48 21,44 Kardemir (D) 2,17 -0,46 5,55 Karel Elektronik 7,21 1,26 72,90 Karsan Otomotiv 1,11 0,00 -13,28 Karsu Tekstil 1,79 1,70 43,20 Karsusan Su Ürünleri San. 4,95 -0,20 33,78 Kartonsan 319,00 -0,72 0,01 Katmerciler Ekipman 2,81 8,91 -6,60 Kent Gıda 122,90 0,66 3,28 Kerevitaş Gıda 2,18 1,40 21,11 Kervansaray Yat. Holding 0,26 8,33 -25,71 Kiler GMYO 1,88 0,00 7,43 Klimasan Klima 10,99 0,64 183,25 Koç Holding 18,68 -0,21 34,89 Konfrut Gıda 31,64 -5,10 32,50 Konya Çimento 183,60 -0,22 3,15 Kordsa Teknik Tekstil 12,44 0,08 31,49 Koza Altın 56,50 -0,70 10,14 Koza Madencilik 7,25 1,54 0,42 Körfez GMYO 1,42 -2,74 16,39 Kristal Kola 0,88 0,00 -16,19 Kron Telekomünikasyon 9,04 -0,22 3,91 Kuştur Kuşadası Turizm 23,00 2,86 67,76 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 0,00 1,77 Kütahya Porselen 4,92 -1,01 8,13 Lider Faktoring 2,29 3,62 1,78 Link Bilgisayar 10,15 -0,49 22,00 Logo Yazılım 42,82 -2,68 57,77 Lokman Hekim Sağlık 3,72 0,00 -17,33 Lüks Kadife 4,81 -2,24 -0,82 Makina Takım 1,37 0,74 -11,04 Mardin Çimento 2,81 0,00 1,19 Marka Yatırım Holding 0,67 -2,90 8,06 Marmaris Altınyunus 19,35 1,31 10,19 Marshall 27,06 3,36 7,30 Martı GMYO 0,64 0,00 -1,54 Martı Otel 0,67 1,52 15,52 Mavi Giyim 40,54 -2,31 25,82 Mazhar Zorlu Holding 5,86 3,53 53,81 Mega Polietilen 1,84 1,10 -9,80 Menderes Tekstil 0,69 0,00 -4,17 Mensa 0,18 5,88 28,57 Merit Turizm 12,90 12,37 115,36 Merko Gıda 0,72 0,00 -28,71 Metal Gayrimenkul 0,71 2,90 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,38 -1,43 31,43 Metro Holding 1,07 -1,83 40,79 Metro Petrol ve Tesisleri 1,23 -2,38 11,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 0,00 6,78 Migros Ticaret 16,80 -1,12 12,75 Milpa 1,44 1,41 0,75 Mistral GMYO 1,17 0,00 -23,53 MLP Sağlık 11,70 -2,50 9,35 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -4,76 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,55 0,00 -16,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80 Net Holding 1,61 1,26 -17,86 Netaş Telekom. 7,69 5,05 19,04 Niğbaş Niğde Beton 10,34 0,39 158,50 Nuh Çimento 6,27 -0,16 -9,53 Nurol GMYO 2,39 0,42 13,81 Odaş Elektrik 1,45 0,00 2,98 Olmuksan-IP 3,39 1,19 0,59 Orge Enerji Elektrik 3,28 -0,30 5,13 Orma Orman Mahsulleri 1,12 -4,27 -6,67 Osmanlı Menkul 1,32 0,76 -23,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,01 -0,98 -6,48 Otokar 126,00 0,64 46,70 Oyak Yat. Ort. 1,79 3,47 13,05 Oylum Sınai Yatırımlar 1,74 0,00 70,59 Özak GMYO 1,54 -0,65 6,27 Özbal Çelik Boru 1,24 -1,59 -10,14 Özderici GMYO 0,79 1,28 -66,38 Özerden Plastik 2,80 -1,41 14,87 Panora GMYO 4,20 -0,94 14,23 Park Elek.Madencilik 3,02 3,07 25,31 Parsan 16,34 2,45 86,53 Pegasus 48,56 2,19 111,87 Peker GMYO 3,53 -3,02 -57,08 Penguen Gıda 1,46 0,69 35,19 Pera GMYO 0,51 2,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 7,22 3,29 18,22 Petkim 3,89 -0,77 -1,21 Petrokent Turizm 78,95 3,00 14,92 Pınar Et Ve Un 6,66 -3,48 50,11 Pınar Su 1,35 -3,57 8,00 Pınar Süt 7,93 4,89 27,56 Plastikkart 3,20 -0,31 18,52 Polisan Holding 2,34 2,18 -22,38 Politeknik Metal 61,60 1,90 75,66 Prizma Press Matbaacılık 2,55 0,39 64,52 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.078,80 -0,22 QNB Finans Fin. Kir. 4,29 -0,23 -36,91 QNB Finansbank 6,69 -0,45 -25,75 Ral Yatırım Holding 4,90 0,00 166,30 Ray Sigorta 2,20 -0,45 58,27 Reysaş GMYO 0,93 3,33 34,78 Reysaş Lojistik 0,89 1,14 20,27 Rhea Girişim 0,69 -2,82 4,55 Rodrigo Tekstil 5,03 -0,40 164,74 Royal Halı 0,81 1,25 -18,18 RTA Laboratuvarları 1,32 0,00 -24,14 Sabancı Holding 9,77 -1,01 35,08 Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 -2,69 16,76 Salix Yatırım Holding 4,05 3,32 5,19 Sanel Mühendislik 4,33 7,98 98,62 Sanifoam Sünger 1,83 -2,66 46,40 Sanko Pazarlama 2,23 3,24 12,40 Saray Matbaacılık 1,32 -2,22 32,00 Sarkuysan 3,65 0,83 16,14 Sasa Polyester 6,19 0,49 7,73 Say Reklamcılık 0,93 2,20 -1,06 Sekuro Plastik 2,65 0,00 -10,47 Selçuk Ecza Deposu 4,64 0,00 70,68 Selçuk Gıda 1,80 0,00 35,34 Senkron Güvenlik 2,39 14,90 139,00 Serve Film Prodüksiyon 1,89 -4,55 -3,08 Servet GMYO 4,34 -0,46 -7,66 Seyitler Kimya 4,90 0,00 27,27 Silverline Endüstri 1,19 1,71 -11,19 Sinpaş GMYO 0,73 2,82 97,30 Smartiks Yazılım 2,68 1,90 Soda Sanayii 6,24 2,13 -7,77 Sodaş Sodyum Sanayii 7,27 0,00 31,03 Söktaş 1,72 0,00 35,43 Sönmez Filament 5,12 -0,78 64,10 Sönmez Pamuklu 3,48 -0,57 11,54 Sumaş Suni Tahta 6,41 -2,88 -4,27 Şeker Fin. Kir. 3,84 1,86 36,17 Şekerbank 0,99 2,06 -10,00 Şişe Cam 4,95 0,41 -9,71 Şok Marketler 10,48 3,56 -2,51 T. Halk Bankası 5,87 -2,49 -16,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,17 -1,85 -34,29 T.S.K.B. 0,83 0,00 2,47 T.Tuborg 8,26 -1,78 4,11 Taç Tarım Ürünleri 3,78 -1,31 -25,30 Tat Gıda 5,20 4,21 36,13 TAV Havalimanları 25,64 2,15 16,59 Taze Kuru Gıda 5,29 -0,56 -22,21 Tek-Art Turizm 0,74 0,00 -12,94 Tekfen Holding 24,06 1,86 22,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,27 1,34 -23,57 Temapol Polimer Plastik 3,01 2,03 -1,63 TGS Dış Ticaret 3,37 0,60 43,40 Tofaş Oto. Fab. 19,64 -0,20 26,62 Torunlar GMYO 1,94 0,52 28,48 Trabzon Liman 7,24 0,14 5,25 Trabzonspor Sportif 1,06 0,95 -22,97 Trakya Cam 2,73 -1,44 -5,50 Trend GMYO 1,32 0,00 3,94 TSKB GMYO 0,74 -1,33 -9,76 Tuğçelik 2,38 3,03 11,74 Tukaş 4,48 1,82 169,88 Turcas Petrol 1,42 -0,70 0,71 Turkcell 12,87 -1,45 5,75 Tümosan Motor ve Traktör 4,27 2,64 -5,11 Tüpraş 143,40 2,43 37,44 Türk Hava Yolları 12,43 -0,24 -22,84 Türk Prysmian Kablo 1,98 4,76 14,81 Türk Telekom 5,27 -2,23 35,13 Türk Traktör 34,70 -6,87 -0,57 Türker Proje Gayrimenkul 23,78 0,00 -26,01 Ufuk Yatırım 1,33 5,56 16,67 Ulaşlar Turizm Yat. 1,55 3,33 35,96 Ulusoy Elektrik 25,00 -0,79 56,64 Ulusoy Un Sanayi 2,64 2,33 26,92 Umpaş Holding 0,44 2,33 -20,00 Uşak Seramik 1,05 -0,94 -5,41 Utopya Turizm 3,21 0,63 -21,71 Uzertaş Boya 1,14 -1,72 90,00 Ülker Bisküvi 18,50 -0,27 26,11 Ünye Çimento 2,80 0,72 -19,31 Vakıf Fin. Kir. 1,48 -1,99 -16,85 Vakıf GMYO 1,78 1,09 -8,57 Vakıf Yat. Ort. 1,43 5,15 -5,92 Vakıflar Bankası 4,94 -2,95 26,67 Vakko Tekstil 3,24 1,57 24,22 Vanet Gıda 1,69 0,00 30,00 Verusa Holding 15,02 -0,27 -9,52 Verusaturk Girisim 3,15 -0,32 -4,83 Vestel 9,44 0,11 70,09 Vestel Beyaz Eşya 15,06 -1,50 54,18 Viking Kağıt 1,00 2,04 -9,09 Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 -0,65 -11,05 Yapı ve Kredi Bank. 2,65 -2,93 65,62 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 -0,71 0,36 Yataş 5,37 -0,92 20,13 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,82 -1,20 -12,77 Yeni Gimat GMYO 8,35 1,09 16,29 Yeşil GMYO 0,27 8,00 0,00 Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,12 3,58 5,09 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.470,00 -2,37 12,32 Yonga Mobilya 6,99 -0,14 5,91 Yünsa 4,24 -0,47 1,56 Zorlu Enerji 1,22 0,00 -0,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

