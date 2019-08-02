Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 118.990,90 18,99 159,24 İş Bankası (B) 17.820,10 4,82 482,32 İş Bankası (C) 6,03 -3,05 33,11 İş Bankası (Kur.) 159.159,90 6,00 227,48 İş Fin.Kir. 2,44 -3,56 -47,30 İş Girişim 2,62 -1,87 28,43 İş GMYO 0,94 -1,05 -12,96 İş Y. Men. Değ. 3,36 0,30 81,93 İş Yat. Ort. 1,23 -0,81 66,64 İşbir Holding 365,40 -6,28 164,78 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -59,52 İttifak Holding 5,80 -0,85 87,10 İz Hayvancılık Tarım 4,84 0,21 -26,56 İzmir Demir Çelik 1,58 -1,25 -4,82 İzmir Fırça 1,62 -0,61 -21,74 İzocam 23,94 -0,99 11,76 Jantsa Jant Sanayi 31,80 0,00 23,20 Kafein Yazılım 6,98 0,72 1,34 Kapital Yat. Holding 1,81 -2,69 -36,93 Kaplamin 4,39 4,03 21,94 Kardemir (A) 2,07 -0,48 20,94 Kardemir (B) 2,07 -0,96 20,28 Kardemir (D) 2,12 -2,30 3,12 Karel Elektronik 7,06 -2,08 69,30 Karsan Otomotiv 1,09 -1,80 -14,84 Karsu Tekstil 1,73 -3,35 38,40 Karsusan Su Ürünleri San. 4,80 -3,03 29,73 Kartonsan 317,00 -0,63 -0,62 Katmerciler Ekipman 2,69 -4,27 -10,59 Kent Gıda 122,40 -0,41 2,86 Kerevitaş Gıda 2,16 -0,92 20,00 Kervansaray Yat. Holding 0,26 0,00 -25,71 Kiler GMYO 1,83 -2,66 4,57 Klimasan Klima 11,09 0,91 185,83 Koç Holding 18,17 -2,73 31,20 Konfrut Gıda 31,70 0,19 32,75 Konya Çimento 181,70 -1,03 2,08 Kordsa Teknik Tekstil 12,39 -0,40 30,96 Koza Altın 56,10 -0,71 9,36 Koza Madencilik 7,10 -2,07 -1,66 Körfez GMYO 1,39 -2,11 13,93 Kristal Kola 0,87 -1,14 -17,14 Kron Telekomünikasyon 9,03 -0,11 3,79 Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 8,70 82,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -0,87 0,88 Kütahya Porselen 4,89 -0,61 7,47 Lider Faktoring 2,25 -1,75 0,00 Link Bilgisayar 10,11 -0,39 21,51 Logo Yazılım 41,76 -2,48 53,87 Lokman Hekim Sağlık 3,65 -1,88 -18,89 Lüks Kadife 4,84 0,62 -0,21 Makina Takım 1,36 -0,73 -11,69 Mardin Çimento 2,76 -1,78 -0,61 Marka Yatırım Holding 0,68 1,49 9,68 Marmaris Altınyunus 19,20 -0,78 9,34 Marshall 26,70 -1,33 5,87 Martı GMYO 0,69 7,81 6,15 Martı Otel 0,68 1,49 17,24 Mavi Giyim 39,90 -1,58 23,84 Mazhar Zorlu Holding 5,74 -2,05 50,66 Mega Polietilen 1,81 -1,63 -11,27 Menderes Tekstil 0,70 1,45 -2,78 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 12,50 -3,10 108,68 Merko Gıda 0,73 1,39 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,40 1,45 33,33 Metro Holding 1,06 -0,93 39,47 Metro Petrol ve Tesisleri 1,19 -3,25 8,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 0,00 6,78 Migros Ticaret 17,01 1,25 14,16 Milpa 1,40 -2,78 -2,05 Mistral GMYO 1,17 0,00 -23,53 MLP Sağlık 11,87 1,45 10,93 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 5,00 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,53 -1,29 -17,74 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80 Net Holding 1,58 -1,86 -19,39 Netaş Telekom. 7,63 -0,78 18,11 Niğbaş Niğde Beton 10,29 -0,48 157,25 Nuh Çimento 6,24 -0,48 -9,96 Nurol GMYO 2,38 -0,42 13,33 Odaş Elektrik 1,44 -0,69 2,27 Olmuksan-IP 3,36 -0,88 -0,30 Orge Enerji Elektrik 3,32 1,22 6,41 Orma Orman Mahsulleri 1,15 2,68 -4,17 Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,01 0,00 -6,48 Otokar 121,80 -3,33 41,81 Oyak Yat. Ort. 1,96 9,50 23,79 Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 5,17 79,41 Özak GMYO 1,53 -0,65 5,58 Özbal Çelik Boru 1,24 0,00 -10,14 Özderici GMYO 0,79 0,00 -66,38 Özerden Plastik 2,80 0,00 14,87 Panora GMYO 4,15 -1,19 12,87 Park Elek.Madencilik 3,09 2,32 28,22 Parsan 16,56 1,35 89,04 Pegasus 48,46 -0,21 111,43 Peker GMYO 3,50 -0,85 -57,44 Penguen Gıda 1,44 -1,37 33,33 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 7,38 2,22 20,84 Petkim 3,81 -2,06 -3,24 Petrokent Turizm 78,85 -0,13 14,77 Pınar Et Ve Un 6,58 -1,20 48,30 Pınar Su 1,33 -1,48 6,40 Pınar Süt 7,97 0,50 28,20 Plastikkart 3,16 -1,25 17,04 Polisan Holding 2,38 1,71 -21,06 Politeknik Metal 60,85 -1,22 73,53 Prizma Press Matbaacılık 3,06 20,00 97,42 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.081,70 0,27 QNB Finans Fin. Kir. 4,19 -2,33 -38,38 QNB Finansbank 6,63 -0,90 -26,42 Ral Yatırım Holding 4,93 0,61 167,93 Ray Sigorta 2,18 -0,91 56,83 Reysaş GMYO 0,95 2,15 37,68 Reysaş Lojistik 0,90 1,12 21,62 Rhea Girişim 0,67 -2,90 1,52 Rodrigo Tekstil 5,04 0,20 165,26 Royal Halı 0,80 -1,23 -19,19 RTA Laboratuvarları 1,30 -1,52 -25,29 Sabancı Holding 9,60 -1,74 32,73 Safkar Ege Soğutmacılık 1,76 -2,76 13,53 Salix Yatırım Holding 4,06 0,25 5,45 Sanel Mühendislik 4,75 9,70 117,89 Sanifoam Sünger 1,85 1,09 48,00 Sanko Pazarlama 2,20 -1,35 10,88 Saray Matbaacılık 1,38 4,55 38,00 Sarkuysan 3,38 -7,40 7,55 Sasa Polyester 6,13 -0,97 6,68 Say Reklamcılık 0,93 0,00 -1,06 Sekuro Plastik 2,63 -0,75 -11,15 Selçuk Ecza Deposu 4,58 -1,29 68,48 Selçuk Gıda 1,80 0,00 35,34 Senkron Güvenlik 2,33 -2,51 133,00 Serve Film Prodüksiyon 1,78 -5,82 -8,72 Servet GMYO 4,30 -0,92 -8,51 Seyitler Kimya 4,85 -1,02 25,97 Silverline Endüstri 1,16 -2,52 -13,43 Sinpaş GMYO 0,73 0,00 97,30 Smartiks Yazılım 2,64 -1,49 Soda Sanayii 6,16 -1,28 -8,95 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 -3,71 26,16 Söktaş 1,78 3,49 40,16 Sönmez Filament 5,14 0,39 64,74 Sönmez Pamuklu 3,45 -0,86 10,58 Sumaş Suni Tahta 6,79 5,93 1,41 Şeker Fin. Kir. 3,86 0,52 36,88 Şekerbank 0,98 -1,01 -10,91 Şişe Cam 4,79 -3,23 -12,63 Şok Marketler 10,26 -2,10 -4,56 T. Halk Bankası 5,73 -2,39 -18,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,10 -0,63 -34,70 T.S.K.B. 0,83 0,00 2,47 T.Tuborg 8,33 0,85 4,99 Taç Tarım Ürünleri 3,79 0,26 -25,10 Tat Gıda 5,00 -3,85 30,89 TAV Havalimanları 25,10 -2,11 14,14 Taze Kuru Gıda 5,32 0,57 -21,76 Tek-Art Turizm 0,73 -1,35 -14,12 Tekfen Holding 23,34 -2,99 18,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,24 -1,32 -24,58 Temapol Polimer Plastik 3,04 1,00 -0,65 TGS Dış Ticaret 3,34 -0,89 42,13 Tofaş Oto. Fab. 18,77 -4,43 21,01 Torunlar GMYO 1,88 -3,09 24,50 Trabzon Liman 7,20 -0,55 4,67 Trabzonspor Sportif 1,10 3,77 -20,06 Trakya Cam 2,68 -1,83 -7,23 Trend GMYO 1,30 -1,52 2,36 TSKB GMYO 0,78 5,41 -4,88 Tuğçelik 2,37 -0,42 11,27 Tukaş 4,46 -0,45 168,67 Turcas Petrol 1,43 0,70 1,42 Turkcell 12,25 -4,82 0,66 Tümosan Motor ve Traktör 4,15 -2,81 -7,78 Tüpraş 136,40 -4,88 30,73 Türk Hava Yolları 12,31 -0,97 -23,59 Türk Prysmian Kablo 1,97 -0,51 14,23 Türk Telekom 5,21 -1,14 33,59 Türk Traktör 35,00 0,86 0,29 Türker Proje Gayrimenkul 23,70 -0,34 -26,26 Ufuk Yatırım 1,33 0,00 16,67 Ulaşlar Turizm Yat. 1,48 -4,52 29,82 Ulusoy Elektrik 26,20 4,80 64,16 Ulusoy Un Sanayi 2,63 -0,38 26,44 Umpaş Holding 0,44 0,00 -20,00 Uşak Seramik 1,03 -1,90 -7,21 Utopya Turizm 3,18 -0,93 -22,44 Uzertaş Boya 1,15 0,88 91,67 Ülker Bisküvi 18,62 0,65 26,93 Ünye Çimento 2,74 -2,14 -21,04 Vakıf Fin. Kir. 1,44 -2,70 -19,10 Vakıf GMYO 1,74 -2,25 -10,62 Vakıf Yat. Ort. 1,37 -4,20 -9,87 Vakıflar Bankası 4,71 -4,66 20,77 Vakko Tekstil 3,13 -3,40 20,00 Vanet Gıda 1,68 -0,59 29,23 Verusa Holding 14,95 -0,47 -9,94 Verusaturk Girisim 3,15 0,00 -4,83 Vestel 9,53 0,95 71,71 Vestel Beyaz Eşya 16,92 12,35 73,23 Viking Kağıt 1,00 0,00 -9,09 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 -1,96 -12,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,66 0,38 66,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,88 2,86 3,23 Yataş 5,30 -1,30 18,57 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 -1,22 -13,83 Yeni Gimat GMYO 8,49 1,68 18,24 Yeşil GMYO 0,25 -7,41 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,93 -1,88 3,12 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.470,00 0,00 12,32 Yonga Mobilya 7,10 1,57 7,58 Yünsa 4,11 -3,07 -1,55 Zorlu Enerji 1,22 0,00 -0,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

